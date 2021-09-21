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НУР-СУЛТАН. 20 СЕНТЯБРЯ - Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - июле увеличился на 7,4%, передает KAZKAHSTAN TODAY.

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - июле 2021 года составил $53 693,1 млн и по сравнению с январем - июлем 2020 года в номинальном выражении увеличился на 7,4%, в том числе экспорт - $32 030,2 млн (на 10,6% больше, в номинальном выражении), импорт $21 662,9 млн (на 3% больше, в номинальном выражении)", - сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Краткосрочный экономический индикатор в январе - августе 2021 года к январю - августу 2020 года составил 103,9%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП.

Объем инвестиций в основной капитал в январе - августе 2021 года составил 7329,5 млрд тенге, что на 1% больше, чем в январе - августе 2020 года.

Объем промышленного производства в январе - августе 2021 года составил 22 979,1 млрд тенге в действующих ценах, что на 2,4% больше, чем в январе - августе 2020 года. Снижение зафиксировано в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (на 1,4%). При этом отмечается рост в обрабатывающей промышленности (на 5,8%), в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (на 5,9%), в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнении производства (на 8,2%).

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе - августе 2021 года составил 2887,9 млрд тенге, что на 2% больше чем в январе - августе 2020 года.

Объем строительных работ (услуг) в январе - августе 2020 года составил 2715,4 млрд тенге, что на 11,4% больше чем в январе - августе 2020 года.

Индекс физического объема по отрасли "Транспорт и складирование" в январе - августе 2021 года составил 98,6%.

Объем грузооборота в январе - августе 2021 года составил 379,7 млрд тонно-километров (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и увеличился на 0,8% по сравнению с январем - августом 2020 года. Объем пассажирооборота составил 62 млрд погонных километров и уменьшился на 27,6%.

Индекс физического объема по отрасли "Связь" в январе - августе 2021 года составил 112,8%.

Индекс физического объема по отрасли "Торговля" в январе - августе 2021 года составил 109,1%.

Объем розничной торговли в январе - августе 2021 года составил 7798,8 млрд тенге, или 106,1 % к уровню соответствующего периода 2020 года (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли в январе - августе 2021 года составил 16 687,3 млрд тенге, или 110,5% к уровню соответствующего периода 2020 года (в сопоставимых ценах).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 сентября 2021 года составило 474 542 единицы и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3,9%, в том числе 465 902 единицы с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 344 719, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 336 315 единиц.

Индекс потребительских цен в августе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составил 105,8%. Цены на продовольственные товары повысились на 7,5%, непродовольственные товары - на 5,2%, платные услуги для населения - на 4,4%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в августе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года повысились на 35,2%.

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