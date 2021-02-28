Вводится временный запрет на прием груза в КНР - КТЖ-Грузовые перевозки

Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - По инициативе грузоотправителей вводится временный запрет на прием груза в КНР, сообщили в ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки", передает Kazakhstan Today.

Ситуация на приграничных станциях с КНР остается сложной. Из-за жёстких ограничительных антиковидных мер соседняя страна не принимает груженые вагоны. Растет количество брошенных поездов, что негативно сказывается на пропускной способности магистральной сети Казахстана. В данный момент оставлены от движения 12 тысяч груженых вагонов, из которых большая часть приходится на собственников вагонов", - сообщили в ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки".

Сообщается, что железнодорожная администрация предпринимала неоднократные меры по урегулированию данной проблемы, но китайская сторона игнорирует подписанные соглашения и международные договоренности.

В результате собственники вагонов и экспортеры из-за длительных простоев несут непроизводительные убытки, не могут исполнить экспортные договора.

По состоянию на 26 февраля порядка 250 крытых вагонов с зерном переадресованы и возвращены на первоначальные станции погрузки, заявки от других экспортёров продолжают поступать, которые моментально отрабатываются работниками "КТЖ-ГП".

По просьбе отраслевых ассоциаций, в числе которых КазАПО, Зерновой союз и другие, ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" вынужденно вводит запрет на перевозку грузов в направлении станции Достык далее КНР:

- с 1 по 31 марта - транзит грузов;

- с 1 по 15 марта - всех грузов, кроме грузов в контейнерах;

- с 1 по 20 марта 2021 года всех зерновых грузов в крытых вагонах и зерновозах.

Во время действия запрета ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" планирует передать китайской стороне брошенные поезда и зерновозы.

Также будут приниматься меры по передаче крытых вагонов с зерном.

Вопрос о введении запрета в течение недели был обсуждён с грузоотправителями, экспортерами на площадках НПП РК "Атамекен", Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК). Данная меры была инициирована бизнесом", - уточнили в компании.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства