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Выплаты вкладчикам Delta Bank продлили на полгода

25.05.2020, 17:50 8695
Алматы. 25 мая. Kazakhstan Today - Выплаты вкладчикам Delta Bank продлили на полгода, передает Kazakhstan Today.
 

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) принял решение о продлении на 6 месяцев срока действия соглашения с банком-агентом в лице АО "Банк "ЦентрКредит", осуществляющим выплату гарантийного возмещения вкладчикам АО "Delta Bank". Банк-агент продолжит осуществлять выплату гарантийного возмещения вкладчикам Delta Bank в своих отделениях до 22 ноября 2020 года включительно", - сообщила пресс-служба КФГД.

 
По истечении срока действия этого соглашения вкладчики смогут обращаться напрямую в подразделения КФГД в городах Алматы и Нур-Султане. Вкладчики, проживающие в других регионах, могут направлять свои заявления на выплату и нотариально заверенные документы по почте. 
 
Поскольку это сопряжено с дополнительными расходами для вкладчиков, Фонд настоятельно рекомендует обратиться за выплатой гарантийного возмещения в отделения банка-агента, предварительно уточнив информацию о графике работы отделений по номеру 505 (бесплатно с мобильного), 8 (727) 244 30 30 или на сайте банка www.bcc.kz.
 
В Банке-агенте вкладчики могут подать заявление лично или через доверенное лицо. При личном обращении вкладчику необходимо предоставить заявление на выплату возмещения по установленной форме и иметь в наличии оригинал документа, удостоверяющего личность. Допускается обращение через доверенное лицо при наличии нотариально удостоверенной доверенности.
 

Выплата гарантийного возмещения вкладчикам Delta Bank производится с 17 мая 2018 года, и за этот период вкладчикам было выплачено возмещение на общую сумму 99,7 млн тенге, что составляет 49,5% от общей суммы обязательств Фонда. Возмещение получили 326 вкладчиков, что составляет 12% от общего их числа", - проинформировали в пресс-службе.

 
Напомним, что решение о принудительной ликвидации АО "Delta Bank" 13 февраля 2018 года вынес специализированный межрайонный экономический суд Алматы.
 

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