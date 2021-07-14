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За добычу криптовалюты будет взиматься плата - департамент госдоходов

13.07.2021 10072
За добычу криптовалюты будет взиматься плата - департамент госдоходов
Фото: сайт kapital.kz
АЛМАТЫ. 13 ИЮЛЯ - За добычу криптовалюты теперь будет взиматься плата, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующие поправки в налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2022 года, сообщает департамент государственных доходов Алматы. 
 

Плательщиками будут являться юридические и физические лица, осуществляющие цифровой майнинг (добычу криптовалюты). Плата будет взиматься за объемы электроэнергии, потребленной при добыче криптовалюты. Ставка составит 1 тенге за 1 киловатт мощности. Налоговым периодом для исчисления платы за цифровой майнинг является квартал, налоговая отчетность не предусмотрена. О результатах своей деятельности плательщики будут информировать уполномоченный орган по вопросам майнинга, которым является комитет по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК", - уточнили в департаменте. 

 

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