За I квартал казахстанцы получили из-за рубежа переводы на сумму более 83 млрд тенге

Алматы. 3 мая. Kazakhstan Today - За I квартал казахстанцы получили из-за рубежа более 83 млрд тенге, в том числе 36 млрд из России, передаёт Kazakhstan Today.

Объем денежных сумм, полученных из-за рубежа через международные системы переводов, за январь - март 2019 года составил 83,4 млрд тенге - на 40% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество транзакций выросло на 24,1%, до 371,9 тыс. Средний чек одного перевода увеличился с 198,8 тыс. до 224,3 тыс. тенге", - сообщают аналитики Ranking.kz.

В целом за весь 2018 год объём переводов в РК составил 362 млрд тенге (+18,2%), количество транзакций выросло на 10%, до 1,5 млн. Средний чек одного перевода увеличился на 7,5%, до 238,8 тыс. тенге.

Среди стран, откуда были получены переводы, за январь - март текущего года лидирует Российская Федерация: 36 млрд тенге - на 36,3% больше, чем в январе - марте 2018 года. Количество транзакций выросло на 23,8%, до 186,7 тыс., средний чек одного перевода увеличился со 175,4 тыс. до 193 тыс. тенге. Доля денежных переводов из России составляет 43,2% от общего объёма.

Напомним, в России с 16 апреля ввели лимиты на отправку денежных переводов в 4 страны, в которые входит и Казахстан. Крупнейшие в РФ платёжные системы денежных переводов ограничили денежные переводы в Казахстан: Contact установила лимит на уровне 600 тыс. рублей в месяц, "Золотая Корона" - 150 тыс. рублей, Western Union - 100 тыс. рублей. В тенге ограничения составляют от 591 тыс. до 3,5 млн в месяц.

На втором месте Республика Корея с объёмом в 15 млрд тенге (+72,7%) и количеством в 39,3 тыс. транзакций (+58,5%). Средний чек одного перевода из Кореи вырос с 351,3 тыс. до 382,9 тыс. тенге. Доля Кореи составляет 18% от общего объёма полученных из-за рубежа денег.

Также среди стран с наибольшим объёмом отправленных в РК средств Узбекистан (8,5% от объёма переводов), Кыргызстан (7,8%), США (4,4%), Германия (3,3%), Турция (2,1%), Таджикистан (1,3%) и ОАЭ (1,1%).

Среди систем денежных переводов по объёмам денежных сумм, полученных в РК из-за рубежа, лидирует "Золотая Корона": 40,7 млрд тенге (+47,5%), средний чек одного перевода составил 252,1 тыс. тенге. Система "Золотая Корона" по состоянию на 1 января 2019 года включена Национальным банком РК в реестр платёжных систем как одна из трёх значимых.

На втором месте Western Union: 17,7 млрд тенге, средний чек одного перевода - 188,4 тыс. тенге.

Замыкает тройку лидеров MoneyGram: 10,3 млрд тенге, средний чек - 286,9 тыс. тенге.

Western Union и MoneyGram отмечены НБ РК как не являющиеся системно значимыми или значимыми платёжными системами.

Напомним, по состоянию на 1 января 2019 года в реестр включены 20 платёжных систем, из них 1 системно значимая платёжная система, 3 значимые платёжные системы и 16 иных платёжных систем.

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