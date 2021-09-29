За последние 5 лет такого качества зерна не было - Сапаров

НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров сегодня представил отчет по зерноуборочной кампании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Уборочная кампания текущего года подходит к завершению. Год для агропромышленного комплекса страны выдался сложным. Трудности возникли из-за погодных явлений. Но, несмотря на это, уборка урожая началась своевременно. На сегодняшний день темпы уборки выше, чем в прошлом году, так как аграрии были обеспечены всеми необходимыми ресурсами: финансированием, ГСМ, техникой, запчастями, семенами, средствами защиты растений. Аномально засушливые условия наблюдаются не только в Казахстане, но и во всем мире, в том числе в мировых зерновых державах - Канаде, США, России", - сообщил вице-министр на брифинге в СЦК.
По словам Сапарова, уборочные работы зерновых и зернобобовых должны завершиться на следующей неделе, если позволят погодные условия. На сегодня убрано 15,5 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур (97,9%). Средняя урожайность составляет 9,7 центнера с гектара. Намолочено 15 млн тонн зерна, в том числе 11,7 млн тонн пшеницы. Прогнозируемый объем валового сбора зерновых и масличных, по данным акиматов областей, составит порядка 18 млн тонн, при средней урожайности 9,5 центнера с гектара. Планируемый объем валового сбора зерновых и зернобобовых культур составит порядка 16 млн тонн, при средней урожайности 10,1 центнера с гектара. Кроме того, в республике имеется в наличии переходящий остаток зерна в объеме 3,5 млн тонн, в том числе пшеницы - 2,8 млн тонн.
Ожидаемого объема валового сбора зерна с учетом переходящих остатков полностью достаточно для обеспечения внутренней потребности республики", - резюмировал Сапаров.
Он также отметил качество выращенной пшеницы.
Если говорить о качестве нового урожая, то за последние 5 лет такого качества зерна не было. Наблюдается значительный рост доли пшеницы с высоким содержанием клейковины".
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Счетный комитет предлагает оптимизировать расходы республиканского бюджета
28.09.2021, 19:33 63640
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Главе государства был представлен доклад о результатах предварительной оценки проекта, сообщает пресс-служба Акорды
Согласно информации Натальи Годуновой, оценка проведена по 9 приоритетным направлениям расходов за трехлетний период на сумму 3,2 триллиона тенге, в том числе по запланированным на 2022 год средствам - на 1,2 триллиона тенге. По итогам рассмотрения Счетный комитет предлагает оптимизировать расходы на 1,16 триллиона тенге, из них 306,3 миллиарда тенге - в 2022 году. Отмечен ряд недостатков в процессе формирования бюджета и даны конкретные рекомендации по их устранению.
Председатель Счетного комитета также отчиталась о предварительных итогах отдельных аудиторских мероприятий.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по совершенствованию деятельности органов государственного аудита и финансового контроля.
В ЗКО торговые сети превышали надбавку на овощи более чем на 30%
28.09.2021, 19:19 67231
УРАЛЬСК. 28 СЕНТЯБРЯ - 28 сентября в здании акимата ЗКО прошло заседание, где обсудили рычаги сдерживания цен на социально значимые товары, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Жанна Беккалиева доложила о принимаемых мерах по сдерживанию цен, сообщает портал "Мой ГОРОД
".
В торговых сетях "Лидер", "Алтындар", "Жангир хан" и на рынке "Ел Ырысы" у нас организована акция "Час пик", где продаются социально значимые товары по цене производителя без надбавок в определённое время. В рамках стабфонда по механизму оборотной схемы на сегодняшний день предоставлено 130 миллионов тенге займа, дополнительно планируется выделение 1,2 миллиарда тенге. В рамках проекта "100 торговых мест" выделено 43 земельных участка для предпринимателей, было установлено 50 фирменных магазинов для производителей хлебобулочной продукции. Также установлено 15 мини-маркетов", - отметила Жанна Беккалиева.
После этого она дополнила, что также одна из мер по сдерживанию цен - снижение цены на электроэнергию для производителей социально значимых товаров с 23 тенге до 18 тенге за киловатт.
Владельцы супермаркетов в акимате ЗКО заявили, что они не могут надбавить на товар более 15% согласно законодательству. И в основном набавляют всего 7-8%.
С начала года было зафиксировано, что превышение надбавки на морковь составила 36%, на яйца - 34%, на лук - 32%, на гречневую крупу - 31%, капусту и картофель - 22%, масло сливочное - 17%, масло подсолнечное - 18%. Было наложено предупреждение пяти субъектам, при повторном нарушении будут накладываться штрафные санкции", - рассказала Жанна Беккалиева.
В акимате ЗКО предоставили наглядно, из чего складывает надбавка на цену продукта при конечной реализации.
Тут получается три посредника, и когда доходит до розничной реализации товара, то надбавка выходит до 50%. Нужно исключить хотя бы два посредника. Если от производителя килограмм гречки стоит 423 тенге, то на полках магазина цена составляет 635 тенге", - пояснила Жанна Беккалиева.
Аким ЗКО Гали Искалиев дополнил, что розничные сети должны закупать продукты без посредников.
Нужно покупать напрямую от поставщика, который доставляет продукции в наш регион. Надеюсь, тут нет сговора, но, если так дальше будет продолжаться, будем разбираться. Спрашивайте про поставщиков в управлении предпринимательств, мы поможем выйти к ним напрямую, без других посредников", - сказал Искалиев.
Глава региона заявил, что необходимо искать все возможные пути для сдерживания цен на социально значимые товары.
Агентство по защите конкуренции проводило проверку, которая показала, что торговые компании делали надбавку на продукты более чем на 15%. И пять субъектов сейчас отделались предупреждениями. Я понимаю, что у всех есть расходы, кредиты и зарплаты, но надбавку нужно делать в районе 10% - максимум", - сказал аким ЗКО.
Цены на уголь в отопительный сезон существенно не повысятся - АЗРК
28.09.2021, 17:53 76897
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Оснований для существенного повышения цен на уголь, приобретенный через товарные биржи напрямую у производителей, нет, заявил на брифинге в СЦК заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Болат Самбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодняшний день продажа 10% малыми партиями от всего объема добываемого коммунально-бытового угля законодательно закреплена. В частности, внесены изменения в перечень биржевых товаров в части установления 10% от общего годового объема коммунально-бытового угля, подлежащего обязательной реализации через товарные биржи региональным операторам. Во втором полугодии 2021 года на торги на товарной бирже будет выставлено 511 тыс. тонн коммунально-бытового угля (10% от объёма, производимого разрезами). На сегодняшний день на разных угольных разрезах выставлено на торги порядка 476 тыс. тонн угля, из них реализовано свыше 200 тыс. тонн", - сообщил Самбетов.
По его словам, основными покупателями выступили 40 региональных угольных операторов из 11 регионов страны. Это поспособствовало появлению новых игроков на данном рынке и повышению конкуренции между региональными операторами.
Самбетов также рассказал, что агентство проанализировало планируемые отпускные цены у региональных операторов, чтобы спрогнозировать стоимость коммунально-бытового угля на осень текущего года.
Анализ показал, что, несмотря на рост отдельных расходов, в частности, на транспортировку, цены на уголь в нынешнем отопительном сезоне, приобретенный напрямую у производителей через товарные биржи, находятся на уровне цен прошлого отопительного сезона. Основываясь на итогах биржевых торгов и биржевых котировках, полагаем, что оснований для существенного повышения стоимости угля, приобретенного через товарные биржи напрямую у производителей, в отопительный сезон 2021-2022 годы не усматривается", - резюмировал Самбетов.