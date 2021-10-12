Запрет на вывоз черных и цветных металлов введен в Казахстане

Исключение составляют отходы и лом легированной стали, в том числе коррозионностойкой и прочей стали, а также бывшие в употреблении элементы подвижного состава, ввозимые на территорию республики Казахстан для ремонта и вывозимые обратно, а также вывозимые с территории РК и ввозимые обратно.

Минэнерго создаст с Шевроном Фонд прямых инвестиций объемом $248,5 млн

НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с вице-президентом по вопросам добычи компании "Шеврон" (Chevron) Джеймсом Джонсоном. По итогам переговоров компания заключила меморандум с Министерством энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. Между Министерством энергетики РК и компанией "Шеврон" подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию Фонда прямых инвестиций в Казахстане объемом $248,5 млн. Меморандум предусматривает создание Фонда для развития экономики и местного содержания путем инвестирования в коммерческие предприятия Казахстана по производству товаров, выполнению работ и предоставлению услуг в нефтегазовой отрасли, охране окружающей среды, а также в сфере информационных и цифровых технологий. Капитализацию Фонда составит часть прибыли "Шеврон", полученной в Казахстане", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК. Отмечается, что на встрече стороны обсудили вопросы реализации Проекта будущего расширения "Тенгизшевройл" (ТШО), перспектив расширения Карачаганакского проекта и увеличения мощности Каспийского трубопроводного консорциума. Также рассмотрены вопросы применения современных экологически чистых технологий, реализации социальных проектов, обеспечения соблюдения высоких стандартов в области охраны здоровья и безопасности труда. Шеврон является крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане с активами в трех крупных проектах - Тенгиз (50%), Карачаганак (18%) и Каспийский трубопроводный консорциум (15%). В 2020 году объем добычи сырой нефти на ТШО составил 26,5 млн тонн. Осуществлены прямые финансовые выплаты государству в размере $6,6 млрд, закуплены товары и услуги казахстанских поставщиков на сумму более $3,5 млрд. По информации пресс-службы, в текущем году планируется добыть нефть на ТШО в объеме 26,3 млн тонн. За 8 месяцев 2021 года выплаты государству составили $4,9 млрд. Завершение Проекта будущего расширения в конце 2023 года позволит увеличить объем добычи на 12 млн тонн в год. Газ ТШО является сырьем для двух крупных газохимических проектов по производству полипропилена (мощностью 500 тыс. тонн в год) и полиэтилена (1,25 млн тонн в год) в Атырауской области.

Новые совместные проекты Казахстана и ОАЭ превысят $6 млрд

НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - Пул новых совместных проектов Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов превысит 6 млрд долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY. Как сообщает пресс-служба премьер-министра, 9-10 октября текущего года в ходе рабочей поездки в ОАЭ премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с заместителем премьер-министра, министром по делам президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахаяном, а также руководством государственных институтов развития и холдингов Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) и других ведущих компаний ОАЭ. По итогам переговоров подписано межправительственное соглашение об установлении долгосрочного стратегического партнерства по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики. Документ направлен на реализацию проектов в энергетическом, агропромышленном, транспортно-логистическом, фармацевтическом и финансовом секторах национальной экономики РК общим объемом инвестиций более $6 млрд", - сообщает пресс-служба премьера. Основным партнером Казахстана в реализации соглашения станет суверенный фонд Абу-Даби ADQ, широко представленный в таких секторах, как обрабатывающая и добывающая промышленность, АПК, транспорт и логистика, финансы, туризм, медиа и энергетика. Под управлением фонда находятся активы объемом более 175 млрд долларов. В рамках соглашения АО "Самрук - Казына" намерено установить стратегическое сотрудничество с ADQ и создать совместный энергетический холдинг для развития возобновляемой и традиционной энергетики. Планируется реализовать совместные проекты по строительству в РК солнечных, ветровых и гидроэлектростанций общей мощностью 5 ГВт и другие, отметили в пресс-службе. Кроме того, АО "Kazyna Capital Management" и ADQ учредят совместный венчурный фонд на 100 млн долларов для финансирования совместных стартап-проектов в сферах IT, финтех, агротех, В2В и В2С, телекоммуникаций, технологий производства продуктов питания, платформенных решений и цифровой трансформации и др. ADQ примет участие в строительстве сети оптово-распределительных центров в РК. Компания также рассматривает возможность реализации ряда крупных проектов в мясном животноводстве, птицеводстве и фруктовом садоводстве Казахстана. ТОО "СК-Фармация" и компания Rafed будут сотрудничать в развитии фармацевтической промышленности РК. Также, как отмечается в сообщении пресс-службы премьера, в рамках визита акимат Восточно-Казахстанской области, компании Sembol и Abu Dhabi Fund for Development подписали соглашение о базовых условиях сотрудничества по реализации проекта строительства туристического комплекса "Катон-Карагай" в ВКО РК. Подписаны меморандумы о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства РК и Министерством по изменению климата и окружающей среды ОАЭ: а также между МФЦА и финансовым центром Abu Dhabi Global Market (ADGM) и биржей Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). Кроме того, в рамках визита почтовые службы Казахстана и ОАЭ осуществили совместный выпуск двух почтовых марок на тему "30 лет Независимости Республики Казахстан. 50 лет образованию Объединенных Арабских Эмиратов", серия - "Памятные и юбилейные даты". Также, как информирует пресс-служба, в Дубае Мамин посетил международную выставку "EXPO 2020 Dubai", где ознакомился с национальными павильонами Казахстана, ОАЭ, РФ и др. В настоящее время эмиратские компании участвуют в реализации 11 крупных инвестиционных проектов в Казахстане общей стоимостью свыше 3,5 млрд долларов.

Казахстан может столкнуться c дефицитом электроэнергии