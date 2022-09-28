Завод по производству необходимых удобрений для казахстанских аграриев построят в Казахстане

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АСТАНА. 27 СЕНТЯБРЯ - Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы направлен на формирование конкурентоспособного сектора МСП, повышение экономической активности предпринимателей и создания равных условий для субъектов предпринимательства. Об этом на заседании правительсва рассказал министр национально экономики Алибек Куанытров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Реализация Нацпроекта осуществляется по 4-м направлениям: повышение предпринимательской активности, акселерация роста предпринимателей, формирование новых ниш, комплексное развитие конкуренции, рассказал глава МНЭ.

"Общий объем финансирования мероприятий Нацпроекта на 2021 год составил свыше 897 млрд тенге, в том числе РБ порядка 271 млрд тенге. В 2022 году на реализацию Национального проекта запланировано порядка 1 562 млрд тенге, из них внебюджетные средства свыше 1 197 млрд тенге.

Министр рассказал, что в связи с пандемией в 2020 году были сняты отраслевые ограничения в рамках ДКБ-2025, что поспособствовало перевыполнению показателя по субсидированию и гарантированию на 62% и государственной поддержкой были охвачены 48,8 тыс. проектов.

Для реализации новых бизнес-идей в сферах услуг и обрабатывающей промышленности 984 проектам предоставлены гранты. Основам предпринимательства в рамках проекта "Бастау Бизнес" обучились 33,4 тыс. человек", - проинформировал спикер.

В рамках создания благоприятных условий для развития туризма увеличен номерной фонд до 193 тыс. койко-мест. Количество внутренних туристов выросло до 6,9 млн человек.

Вместе с тем, туристическая отрасль в 2021 году испытывала трудности, связанные с ограничениями на въезд из-за пандемии. В этой связи, не достигнут показатель по въездному туризму", - рассказал Куантыров.

Также не достигнут показатель по увеличению доли лиц, трудоустроенных на постоянные рабочие места после организации субсидируемых рабочих мест.

По итогам 2021 года доля трудоустроенных составила 40,5%, при плане 50%", - уточнил он..

Также он доложил, что доля государственная сектора в экономике снижена до 14,5%.

Основные показатели нацпроекта за 8 месяцев демонстрируют положительную динамику.В целях повышения доступности мер государственной поддержки, а также максимального охвата субъектов МСП с начала текущего года снижена сумма кредита с 7 до 3 млрд тенге, что позволило просубсидировать и прогарантировать порядка 16,8 тыс. проектов при плане 4 239 проектов", - рассказал глава Миннацэкономики.

В ходе заседания премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что главной целью Нацпроекта по развитию предпринимательства является повышение занятости населения и предоставление равных условий для субъектов предпринимательства. Для этого государством создаются прозрачные и понятные правила для ведения бизнеса.

Он также напомнил, что правительством совместно с НПП "Атамекен" проводится масштабная работа по внедрению новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности. В частности, принимаются меры по автоматизации системы оценки и управления рисками в госконтроле для исключения человеческого фактора.

Реализация реформы "с чистого листа" позволит повысить эффективность регулирования бизнес-среды, сформировать благоприятные и стимулирующие условия для развития предпринимательства", — отметил Смаилов.

По его словам, в текущем году доля МСБ в ВВП достигла 33,5%. Количество субъектов бизнеса составляет 1,4 млн, а общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве – 3,5 млн человек.

Ожидаемым эффектом от реализации нацпроекта к 2025 году станет увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны до 35%, создание около 1 миллиона рабочих мест и снижение доли государства в экономике до 14%", — сказал Алихан Смаилов.

В этой связи для качественного и своевременного достижения показателей нацпроекта премьер-министр поручил повысить эффективность мер господдержки по всем направлениям с учетом встречных обязательств для бизнеса.

Кроме того, акиматам поручено оказывать всестороннюю поддержку для открываемого бизнеса: оперативно принимать решения по вопросам подведения дорог, подключения к электро-, водо- и теплоснабжению. Министерству нацэкономики и палате "Атамекен" – продолжить работу по снижению административной нагрузки, а также обеспечить пересмотр как существующих требований к бизнесу, так и вновь вводимых.