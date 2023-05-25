Километровая очередь на казахстанско-узбекской границе: КПП переведены на усиленный режим  

С мая традиционно увеличился ввоз плодоовощной продукции в Казахстан из Узбекистана

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Туркестан. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотни фур застряли на границе Казахстана и Узбекистана - на таможенном посту в Туркестанской области. В связи с этим принимаются меры по увеличению пропускной способности на пунктах пропуска и оптимизации процессов прохождения грузов и транспортных средств, сообщили в Комитете государственных доходов Республики Казахстан.









На трассе вблизи пункта пропуска "Казыгурт" растянулась многокилометровая пробка из фур. Водители грузовиков с товарами пытаются проехать в Узбекистан. Но вынуждены простаивать на казахстанской территории сутками. Очередь двигается медленно и только днем, делятся автоперевозчики, а вечером все фуры просто стоят. По их словам, некоторые машины пропускают на границе за отдельную плату. Услуги такие якобы оказывают так называемые толкачи, сообщает телеканал "Алматы"





Скопление большегрузов прокомментировали в местном таможенном органе. Причину объяснили тем, что крупный в регионе пропускной пункт "Капланбек" приостановил работу из-за реконструкции. Поэтому весь грузопоток был перенаправлен на три других пункта. Два из них функционируют частично. Поэтому они перегружены и там постоянные пробки.





По информации департамента, пропускные пункты в регионе перешли на ускоренный процесс таможенного оформления. Ежедневно в одном направлении границу пересекают около 250 транспортных средств. Но это пока не решает проблему со скоплением большегрузов.





В свою очередь в КГД проинформировали, что по данной проблеме создана межведомственная рабочая группа в составе Комитета госдоходов, Пограничной службы и Министерства иностранных дел Республики Казахстан с выездом на казахстанско-узбекскую границу.





В ходе совещания рабочей группы с уполномоченными госорганами сопредельного государства был составлен перечень проблемных зон. Сторонами принят комплекс соответствующих мер по оперативному решению проблемных аспектов по скоплению на границе.





В частности, осуществлено перераспределение потоков транспорта (значительный объем направлен на реконструированный пункт пропуска "Б. Конысбаева"), пункты пропуска переведены на усиленный режим работы, дополнительно укомплектован штат таможенных постов для ускоренного проведения контрольных операций по прохождению автомашин через границу. Главное диспетчерское управление КГД перешло на круглосуточный режим работы для выпуска грузов", - уточнили в комитете.





Также были проведены переговоры с госорганами сопредельной стороны по увеличению количества приемки грузов и транспортных средств в обе стороны и ускоренному проведению контрольных операций на границе.





Рабочая группа в ближайшие дни проинспектирует работу всех пунктов пропуска с обеих сторон.





В ведомстве разъяснили, что с мая традиционно увеличился ввоз плодоовощной продукции в Казахстан из Узбекистана, в том числе следующих транзитом в РФ.





На сегодняшний день тремя таможенными постами ДГД по Туркестанской области принимаются в среднем 900-1000 грузовых АТС в сутки ("Б. Конысбаева" - 500 АТС, "Казыгурт" -200 АТС, "Атамекен" - 200 АТС, пост "Капланбек" (РК) и сопредельный пост Узбекистана полностью закрыт на период строительства", - добавили в пресс-службе.