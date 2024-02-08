173 млрд тенге из средств ЕНПФ направили на покупку 3300 вагонов

Объем производства продукции сократился на 8,4% за год

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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в 2023 году произвели 205,1 тыс. тонн риса, что на 8,4% меньше, чем годом ранее.





Наибольший объем производства риса, пр данным портала energyprom.kz , традиционно пришелся на Кызылординскую область: за 12 месяцев - 92% от всего выпуска по РК, или 188,8 тыс. тонн риса, минус 8,9% за год.





Рис производят и еще в трех регионах - Алматинской, Туркестанской и Жетысуской областях: 9,5 тыс. тонн, 6,7 тыс. тонн и 138 тонн соответственно.





По итогам января-ноября 2023 года казахстанские рисоводы обеспечили спрос (экспорт плюс реализацию на внутреннем рынке) на рис на 87,7% против 95,7% годом ранее.





Доля импорта, соответственно, выросла до 12,3%. В страну за этот период завезли 26,6 тыс. тонн риса - сразу в 2,8 раза больше, чем за одиннадцать месяцев предыдущего года. Экспорт при этом увеличился на 3,2%, до 102,5 тыс. тонн. Доля экспорта достигла 47,2% от всех использованных ресурсов против 45,3% годом ранее. Реализация на внутреннем рынке составила 114,5 тыс. тонн, уменьшившись за год на 4,7%", - проинформировали аналитики.





Тем временем в Казахстане сокращаются площади рисовых полей, сообщает " Хабар 24" . Причина тому - нехватка воды. Соответственно, снижаются объемы урожая и готовой продукции. Пока в Ассоциации производителей и переработчиков риса дефицита на социально значимый продукт в этом году не прогнозируют и роста цен не ожидают.





На экспорт за январь-ноябрь прошлого года отправили 110 тыс. тонн риса всех типов на сумму 34,1 млн долларов США. Рост в натуральном выражении составил 8,8%, в денежном же, напротив, наблюдалось сокращение на 31,8%.





Ранее сообщалось, что в РК рис подорожал за год на 40%.