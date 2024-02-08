Дефицит энергомощностей, затягивание ремонта теплоисточников - президент высказался о проблемах в коммунальном хозяйствеДефицит энергомощностей, затягивание ремонта теплоисточников - президент высказался о проблемах в коммунальном хозяйстве
07.02.2024, 19:27 14571
173 млрд тенге из средств ЕНПФ направили на покупку 3300 вагонов
Фото: freepik.com
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров прокомментировал выделение средств из ЕНПФ для финансирования инфраструктурных объектов.
Правительство подготовило пул проектов по приоритетным направлениям, которые будут финансировать за счет средств пенсионного фонда.
Это обновление вагонного парка нашей страны, грузового и пассажирского. Деньги осваиваются, поставка вагонов идет. Есть предварительный пул проектов. Я сейчас точно не могу сказать, но правительство определило направление: инфраструктура, обрабатывающая промышленность. Кстати, энергетику мы еще не включали в перечень проектов по ЕНПФ, это я могу точно сказать. Что касается конкретных проектов, то фонд "Байтерек", его дочерние структуры, БРК, Фонд развития промышленности - они берут каждый проект, изучают его, проходят экспертизы, и только после одобрения проектов мы можем обратиться в Нацбанк за средствами ЕНПФ. Траншевое финансирование", - сказал министр.
Он добавил, что 173 млрд тенге из средств ЕНПФ направили на покупку 3300 грузовых и пассажирских вагонов. Средства уже осваиваются, идет поставка вагонов.
Стоимость одного грузового вагона - в районе 30-35 млн тенге, а пассажирского - точно не скажу, но в районе 500-800 млн тенге. Да, стоимость вагонов сейчас такая на рынке. Поэтому средства выделены, это же тоже гражданам помощь, мы будем ездить в новых вагонах, будем обеспечивать грузовые перевозки. Потому что, если мы не купим грузовые вагоны, придут другие страны", - сказал глава МНЭ.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что вовлекать пенсионные активы в экономический оборот надо исключительно на рыночных условиях.
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07.02.2024, 13:55 29316
Производство риса заметно сократилось в Казахстане
Объем производства продукции сократился на 8,4% за год
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в 2023 году произвели 205,1 тыс. тонн риса, что на 8,4% меньше, чем годом ранее.
Наибольший объем производства риса, пр данным портала energyprom.kz, традиционно пришелся на Кызылординскую область: за 12 месяцев - 92% от всего выпуска по РК, или 188,8 тыс. тонн риса, минус 8,9% за год.
Рис производят и еще в трех регионах - Алматинской, Туркестанской и Жетысуской областях: 9,5 тыс. тонн, 6,7 тыс. тонн и 138 тонн соответственно.
По итогам января-ноября 2023 года казахстанские рисоводы обеспечили спрос (экспорт плюс реализацию на внутреннем рынке) на рис на 87,7% против 95,7% годом ранее.
Доля импорта, соответственно, выросла до 12,3%. В страну за этот период завезли 26,6 тыс. тонн риса - сразу в 2,8 раза больше, чем за одиннадцать месяцев предыдущего года. Экспорт при этом увеличился на 3,2%, до 102,5 тыс. тонн. Доля экспорта достигла 47,2% от всех использованных ресурсов против 45,3% годом ранее. Реализация на внутреннем рынке составила 114,5 тыс. тонн, уменьшившись за год на 4,7%", - проинформировали аналитики.
Тем временем в Казахстане сокращаются площади рисовых полей, сообщает "Хабар 24". Причина тому - нехватка воды. Соответственно, снижаются объемы урожая и готовой продукции. Пока в Ассоциации производителей и переработчиков риса дефицита на социально значимый продукт в этом году не прогнозируют и роста цен не ожидают.
На экспорт за январь-ноябрь прошлого года отправили 110 тыс. тонн риса всех типов на сумму 34,1 млн долларов США. Рост в натуральном выражении составил 8,8%, в денежном же, напротив, наблюдалось сокращение на 31,8%.
Ранее сообщалось, что в РК рис подорожал за год на 40%.
07.02.2024, 13:31 31531
Кто будет финансировать совместное с Россией строительство ТЭЦ в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр заверил, что совместное с российскими компаниями строительство новых ТЭЦ в Казахстане будет происходить не на средства ЕНПФ, передает корреспондент агентства.
На пресс-конференции в правительстве Роман Скляр сообщил, что соответствующее соглашение о строительстве новых ТЭЦ в Казахстане подписаны с иностранными компаниями.
Будут его реализовывать "Самрук-Энерго" и российская компания "Интер РАО". Применены будут технологии Российской Федерации. Я хочу подчеркнуть - уголь с переводом его на газ. В тот момент, когда у нас появится газ в Кокшетау, эта угольная станция так же, как и в Астане, станет газовой. Мы идем к декарбонизации к 2060 году", - сказал вице-премьер.
При этом он заверил, что средства пенсионного фонда использоваться в данных проектах не будут.
Инвестиции будут не за счет источников "Байтерека", либо фондирования пенсионного фонда, это я точно могу сказать (...) будут использовать средства иностранных инвесторов, они будут возвращаться за счет тарифа, который будет утвержден Комитетом по регулированию естественных монополий", - уточнил Скляр.
Он сообщил, что первая станция будет построена в Кокшетау, уже разработано ТЭО.
Затем Семей и Усть-Каменогорск. Что касается Экибастуза, расширения ГРЭС-2, эту работу проводит "Самрук-Энерго" за счет собственных и заемных источников", - добавил Роман Скляр.
Ранее сообщалось, что Россия примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане. Глава "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов назвал ориентировочную стоимость новых ТЭЦ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что вовлекать пенсионные активы в экономический оборот надо исключительно на рыночных условиях.
07.02.2024, 11:36 37426
Токаев поручил принять меры для решения проблемы дефицита воды
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства отметил, что Министерство водных ресурсов и ирригации, специально созданное для решения проблем с водой, не приносит ожидаемых результатов. Он поручил правительству активно внедрять водосберегающие технологии.
Устойчивое развитие агропромышленного комплекса напрямую зависит от доступности водных ресурсов. В прошлом году фермеры Жамбылской области в полной мере ощутили остроту проблемы нехватки поливной воды. Ожидается, что нынешний год тоже будет засушливым. Созданное специально Министерство водных ресурсов и ирригации пока ожидаемых результатов не приносит", - заявил Токаев.
Он отметил, что соседние государства к решению проблемы дефицита воды подходят гораздо более активно и целеустремленно.
У нас же только недавно была принята концепция развития системы управления водными ресурсами. Обсуждение документа сильно затянулось. При этом в стране только 13% орошаемых земель охвачены технологиями водосбережения. В зоне повышенного риска - поливные земли Туркестанской и Кызылординской областей. Но даже там должным образом не проводится работа по сокращению посевов влагоемких культур, переходу на засухоустойчивые сельхозкультуры и внедрению водосберегающих технологий. Для исправления ситуации требуются решительные меры", - сказал президент.
Он поручил широко внедрять водосберегающие технологии.
Предстоит осуществить общестрановую кампанию внедрения культуры водопотребления - вода у нас расходуется как попало. Не стесняясь, нужно изучать опыт и практику соседних государств. Обеспечение страны водой - крайне важная задача, вопрос национальной безопасности. Вопросы водообеспечения, рационального водопотребления должны учитываться во всех отраслевых политиках - в промышленности, АПК, коммунальном хозяйстве", - подчеркнул глава государства.
Кроме того, он отметил проблему недофинансированности отрасли сельского хозяйства.
Недостаток инвестиций приводит к износу сельхозтехники, низкой урожайности, невысокой производительности труда. Поэтому следует максимально, если будет возможность - в два раза, увеличить финансирование сельского хозяйства, привлекая не только бюджетные деньги, но и средства из других источников, в том числе банков второго уровня. Объемы льготного кредитования на проведение посевных и уборочных работ надо довести до полутора триллионов тенге, на инвестиционные проекты - до 800 миллиардов тенге. Нужно также увеличить объем льготного лизинга сельскохозяйственной техники до 450 миллиардов тенге ежегодно", - сказал Токаев.
По его словам, эти меры будут способствовать увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в два раза.
Правительству предстоит уделить особое внимание переходу от сырьевой направленности агропромышленного комплекса к развитию переработки сельхозпродукции. Нужно значительно увеличить число желающих заниматься сельским хозяйством. Надо оказывать всестороннюю поддержку аграриям, которые диверсифицируют посевы и улучшают урожайность", - сказал президент.
Как сообщалось ранее, в Казахстане и странах ЦА самое высокое потребление воды.
07.02.2024, 11:19 39971
Монополии и вмешательство государства в бизнес: президент поручил разработать указ о либерализации экономики
Реформа позволит поэтапно отойти от масштабного государственного вмешательства в экономические процессы
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На расширенном заседании в правительстве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принятия системных мер для комплексной либерализации экономики.
Это крайне важная реформа, которая позволит поэтапно отойти от масштабного государственного вмешательства в экономические процессы. К примеру, чрезмерное ценовое регулирование на топливно-энергетическом рынке привело к увеличению дефицита и снижению производства ряда нефтепродуктов. Правительство извлекло уроки, ситуация постепенно выправляется", - отметил глава государства.
Глава государства также подчеркнул множество перекосов на рынке сотовой связи.
Нужно продолжать работать над повышением качества услуг, последовательно снижать государственное участие, устранять избыточное регулирование и ограничения. Это касается всех секторов экономики. Бесконтрольные монополии, неравный доступ к ресурсам, недобросовестные методы конкуренции должны быть изжиты на корню", - заявил он.
По его словам, ключевым направлением в рамках либерализации экономики станет проведение эффективной приватизации.
Сколько было приватизационных планов, но каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли. Потому что все эти планы формировались по списочному принципу, без анализа необходимости отчуждения, без определения четких условий приватизации. В свободном доступе отсутствует детальная информация по выставленным на приватизацию предприятиям. Не в полной мере регламентирован и выбор способа приватизации, что создает коррупционные риски. Поручаю правительству пересмотреть реестр государственного имущества и уточнить методологические аспекты процесса приватизации", - поручил Токаев.
Также, по его словам, важно по-новому посмотреть на вывод национальных компаний на IPO. Здесь главным должно быть повышение эффективности государственных активов.
Эту задачу можно решить за счет внедрения современных методов корпоративного управления, что обеспечит прозрачность деятельности компаний. Правительство должно определить конкретный перечень крупных объектов, которые в ближайшие два года со значительными долями выйдут на IPO", - сказал президент.
Также серьезные реформы предстоит провести в квазигосударственном секторе.
Надо поставить точку в вопросе, где должно сохраниться участие государства, а где можно развивать конкуренцию. На группу компаний фонда "Самрук-Казына" приходится самая большая доля государства в экономике, поэтому эту работу надо начать с него. Требуются новые системные меры для фундаментального оздоровления фонда", - заявил лидер страны.
В заключение Касым-Жомарт Токаев отметил, что ключевой целью правительства является создание экономической стоимости через широкое применение инструментов соинвестирования.
Поручаю правительству совместно с АСПИР, Агентством по защите и развитию конкуренции в течение месяца подготовить указ о либерализации экономики. Документ должен фокусироваться на трех направлениях: развитии рыночной конкуренции, проведении эффективной приватизации, реформе квазигосударственного сектора", - добавил президент.
Ранее глава государства поручил правительству навести порядок в строительной сфере.
07.02.2024, 11:07 41251
Доля инвестиций в основной капитал в ВВП Казахстана снижается - президент
В экономику страны не вкладывается достаточно средств, заявил глава государства
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что доля инвестиций в основной капитал в ВВП Казахстана снижается, сообщает пресс-служба главы государства.
Другими словами, в экономику не вкладывается достаточно средств, чтобы в последующие годы хотя бы поддерживать текущие темпы роста. Нужно существенно увеличить приток внешних и внутренних инвестиций. Это ключевая задача для созданного инвестиционного штаба", - сообщил глава государства.
По его словам, штабу предстоит сформировать целостную экосистему привлечения инвестиций, активизировать работу институтов развития, наладить четкое взаимодействие между загранучреждениями, центром и регионами, выстроить эффективный диалог с бизнес-сообществом.
По результатам первого полугодия мы подведем итоги работы инвестиционного штаба и предметно оценим работу каждого министра и акима в этом направлении. Спрос будет жесткий", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Он также отметил, что важным условием для широкого привлечения инвестиций является качественная подготовка национального инфраструктурного плана.
Поручаю правительству пересмотреть инфраструктурный план. В нем нужно определить приоритеты, точечно проработать привлечение частных инвестиций в стратегически важные проекты, предусмотреть меры финансовой поддержки лишь для крайних случаев", - сказал глава государства.
Еще одним источником инвестиций должен стать возврат незаконно выведенных активов, заявил президент.
Контуры этой работы мною неоднократно обозначались, в том числе на встречах с бизнесом. Уполномоченным структурам нужно активизировать усилия. Поступающие средства надо направлять на реализацию важных для страны проектов. В то же время еще раз предупреждаю - нельзя "перегибать палку", произвол со стороны правоохранительных органов недопустим. С моей стороны последует жесткая реакция на каждый такой сигнал. Наша основная задача - обеспечить благоприятный бизнес- и инвестиционный климат в стране, а не держать предпринимателей на коротком поводке", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее глава государства заявил, что ВВП страны должен ежегодно расти на уровне минимум 6%.
07.02.2024, 10:57 42061
Токаев: Повышение НДС может увеличить уровень инфляции и долю теневой экономики
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - О необходимости кардинального повышения эффективности бюджетной и налоговой политики заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.
За последние пять лет объем дефицита бюджета превысил 11 триллионов тенге. Это говорит о том, что перед правительством по-прежнему стоит задача эффективного управления бюджетом, качественного прогнозирования бюджетных параметров", - сказал Токаев.
Он отметил, что исполнение плана по доходам прошлого года Минфин во многом обеспечил за счет налогов текущего года.
Возврат НДС на 600 миллиардов тенге был приостановлен. Получается, бюджетные вопросы решены за счет изъятия оборотных средств у бизнеса", - подчеркнул он.
Еще одна системная проблема, по словам главы государства, кроется в порядке распределения бюджета, который "не сориентирован на стимулирование экономической активности".
Финансы расходуются на текущие задачи, а стратегические цели отходят на второй план. Правительству предстоит определить четкие приоритеты расходов с упором на получение максимальной экономической отдачи", - заявил Токаев.
Говоря о доходной части бюджета, президент сказал, что в настоящее время разрабатывается новый Налоговый кодекс, который должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет.
Между тем у бизнес-сообщества складывается мнение, что документ нацелен прежде всего на повышение налоговых ставок. Повышение НДС с 12 до 16 процентов - это не панацея, в реформировании нуждается сам НДС, который в Казахстане приобрел другую сущность. Эксперты обоснованно утверждают, что повышение НДС может увеличить уровень инфляции и долю теневой экономики, снизить инвестиционную привлекательность страны. Предыдущее правительство парировало такие аргументы доводами о дополнительных поступлениях в бюджет, которые заменят трансферты из Национального фонда. Приходится констатировать, что пока работа по формированию нового Налогового кодекса не соответствует моим ожиданиям как главы государства", - высказался Токаев.
Президент подчеркнул, что перед государством стоит абсолютно актуальная задача качественного, динамичного развития национальной экономики. А это невозможно без внедрения новой системы налогообложения прибыли и имущества, стимулирования реинвестирования полученных доходов в развитие бизнеса, изменения налоговых спецрежимов. Поэтому такой стратегически значимый документ, как Налоговый кодекс, должен разрабатываться не только фискалами, но и экономистами, с привлечением представителей бизнес-сообщества.
При этом, конечно, задача наполнения бюджета не снимается. Здесь должен действовать четкий принцип: чем крепче экономика, тем больше поступлений налогов. Просто увеличивать налоги нельзя. Нужно работать над совершенствованием системы их сбора, сокращением теневой экономики. Даже самая продвинутая налоговая политика будет неэффективной, если не выстроить правильное администрирование", - убежден он.
Правительству предстоит выработать прозрачные и конкретные правила получения налоговых льгот.
По оценкам Министерства финансов, ежегодный объем недополученных налогов по предоставленным льготам в среднем составляет около 7 триллионов тенге. При этом мое поручение о сокращении налоговых преференций на 20% до сих пор не исполнено, даже подходы к решению проблемы не разработаны. До логического конца не доведено и внедрение единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого предпринимательства. Данная норма работает уже год, все уполномоченные органы успешно отчитались, а бизнес как платил по отдельности налоги и взносы во внебюджетные фонды, так и продолжает это делать", - обратил внимание Касым-Жомарт Токаев.
С другой стороны, продолжил он, необходимо серьезно подойти к решению вопроса акцентированной поддержки среднего бизнеса. Не решены вопросы искусственного дробления бизнеса, методологии категоризации субъектов предпринимательства, приоритетного доступа к госзакупкам и мерам господдержки.
Нужно снизить административный прессинг, в том числе через применение принципа регуляторной гильотины. В общем, необходимы качественные изменения в этой сфере", - отметил президент.
Еще один резерв - полная цифровизация налогового администрирования.
В своем выступлении глава государства также затронул вопрос полной цифровизации налогового администрирования. Данная сфера, по его мнению, должна стать самой передовой в плане применения цифровых решений, в том числе инструментов искусственного интеллекта.
В Комитете государственных доходов функционирует 14 информсистем, созданных в период с 2000 по 2014 год. Большинство из них даже не введены в широкую эксплуатацию. Ожидалось, что в 2021 году эти системы будут заменены на новые, которые разрабатывались при поддержке международных финансовых организаций в течение 12 лет. Но результата нет, хотя бюджеты освоены. Поручаю провести независимый IТ-аудит всех информационных систем ведомства. Параллельно с подготовкой нового Налогового кодекса необходимо сформировать и новую информационную архитектуру Комитета государственных доходов", - дал задание президент.
Подводя итог, Токаев отметил, что необходима кардинальная реформа в налоговых и бюджетных отношениях. Она должна стать частью нового общественного договора между государством и бизнесом, закрепляющего подходы в справедливом распределении национальных доходов.
Это приоритетное направление работы правительства. Обновленное налоговое и бюджетное законодательство должно стать прочным базисом объявленной мною новой экономической политики", - заключил президент.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют повысить базовую ставку НДС с 12% до 16%.
07.02.2024, 10:56 42876
ВВП страны должен ежегодно расти на уровне минимум 6% - Токаев
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил задачи по развитию экономики перед новым правительством.
Нужен новый импульс деятельности правительства. Перед ним стоит четкий целевой ориентир - увеличение экономики к 2029 году до 450 миллиардов долларов. Для этого ВВП страны должен ежегодно расти на уровне минимум 6%. При этом важно, чтобы макроэкономические показатели обеспечивали опережающий рост реальных доходов граждан. Однако, чтобы совершить качественный рывок в развитии, требуются продуманные и решительные действия", - сказал Токаев.
Он отметил, что у правительства и акиматов имеются необходимые инструменты для решения поставленных задач.
Но они зачастую не используются в должной мере. В результате темпы реформ снижаются. Это недопустимо", - заявил глава государства.
Президент отметил, что в процессе обсуждений и согласований между госорганами инициативы отходят от изначального замысла.
Правительство и акимы должны кардинально пересмотреть свое отношение к работе, нужна результативность, а не бюрократия. Требуется системный подход, сочетающий в себе оперативное решение вопросов и долгосрочное видение перспектив экономики. Сегодня именно в экономике надо проводить курс на последовательную и динамичную либерализацию. Это единственный путь, способный вывести Казахстан на принципиально новый уровень развития. В прошлогоднем послании мною уже обозначены магистральные направления новой экономической политики. Сегодня я остановлюсь на ряде актуальных задач текущей экономической повестки", - подчеркнул президент.
Он напомнил, что в прошлом году рост национальной экономики составил 5,1%.
Самое главное, нам удалось сохранить позитивную динамику развития страны. В этом значительная заслуга предыдущего правительства. Вчера я поблагодарил бывшего премьер-министра Алихана Смаилова. Однако это не повод для самоуспокоения, впереди много работы", - сказал Токаев.
05.02.2024, 17:15 114591
Казахстан нарастит поставки нефти по Транскаспийскому маршруту до трех миллионов тонн
Фото: Минтранспорта РК
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан нарастит поставки нефти по Транскаспийскому маршруту до 3 млн тонн в течение двух лет, сообщает пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан.
В нефтяной отрасли продолжается реализация крупных проектов расширения на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Пропускная способность казахстанского участка трубопровода КТК была увеличена с 54 до 72,5 млн тонн в год. При этом произведены первые поставки нефти по Транскаспийскому маршруту, которые будут увеличены до 3 млн тонн в течение 2 лет", - проинформировали в пресс-службе.
Также отмечается, что ведется активная работа по расширению Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. В результате его мощность вырастет с 6 до 12 млн тонн в год, что полностью обеспечит потребность внутреннего рынка ГСМ.
В газодобывающей отрасли вводятся новые месторождения. Уже дан старт добыче газа на месторождениях "Рожковское", "Южный Аксай" и "Анабай" с извлекаемыми запасами более 31 млрд кубометров газа. В среднесрочной перспективе ожидается запуск газовых месторождений "Урихтау Центральный", "Западная Прорва" и "Каламкас" с извлекаемыми запасами 69 млрд кубометров газа", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, для развития нефтегазохимии в этом году начнется строительство проекта "Бутадиен" на сумму $1 млрд.
При этом продолжается реализация других крупных инвестиционных проектов по производству полиэтилена, полиэтилентерефталата и карбамида в Атырауской и Актюбинской областях на общую сумму $13,7 млрд", - добавили в пресс-службе премьер-министра.
Ранее сообщалось, что "КазМунайГаз" к 2030 году намерен добывать до 6,7 млрд кубометров газа в год.
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