13.01.2023, 10:47 11581
Минэнерго РФ дало добро на транзит 300 тысяч тонн казахстанской нефти в Германию
Транзит нефти будет осуществляется в рамках соглашения между правительствами РК и РФ от 7 июня 2002 года
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - АО "КазТрансОйл" получено подтверждение Министерством энергетики Российской Федерации на транспортировку в первом квартале 2023 года 300 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть", сообщает пресс-служба "КазТрансОйл".
Транспортировка нефти будет осуществляться по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию. Об этом говорится в выписке графика транзита нефти государств - участников СНГ через территорию РФ по системе магистральных нефтепроводов, утвержденного Министерством энергетики Российской Федерации.
Данный транзит нефти будет осуществляется в рамках соответствующего соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года", - пояснили в компании.
Соглашение о транзите российской нефти через Казахстан в Китай продлили на 10 лет.
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13.01.2023, 15:47 6591
КТК прокачал из Казахстана свыше 52 млн тонн нефти в 2022 году
Фото: cpc-online.ru
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум прокачал из Казахстана 52,2 млн тонн нефти в 2022 году, информирует пресс-служба КТК.
Как сообщил генеральный директор КТК Николай Горбань в ходе встречи с министром энергетики РК Болатом Акчулаковым, по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск в прошедшем году было транспортировано 58,7 млн тонн нефти, из которых около 52,2 с территории Республики Казахстан
При этом крупнейшие казахстанские месторождения - Тенгиз, Кашаган и Карачаганак сдали в трубопроводную систему КТК 29, 12 и 10 млн тонн нефти соответственно. Морской терминал КТК обеспечил перевалку нефти на 527 нефтеналивных судов.
В отношении эксплуатационных перспектив 2023 года генеральный директор КТК отметил, что, консорциум полностью готов к транспортировке повышенных объемов углеводородного сырья с учетом дополнительных мощностей нефтепровода, уже полученных от реализации программы устранения узких мест", - проинформировали в пресс-службе.
Николай Горбань сообщил главе энергетического ведомства Республики Казахстан об итогах проводившихся проверок объектов компании на территории Российской Федерации в 2022 году контролирующими и надзорными органами, которые могли влиять на работу КТК, а также о выполненных по результатам инспекций мероприятиях и устранении замечаний.
Одной из тем встречи стали вопросы поставки запасных частей и оборудования зарубежного производства для объектов КТК.
Генеральный директор проинформировал министра о том, что специалистами консорциума уже проведен значительный объем исследований в данной сфере, в том числе осуществлены пробные закупки у альтернативных производителей необходимого оборудования и механизмов на территории Российской Федерации.
Также стороны обсудили схему информационного обмена между Министерством энергетики Республики Казахстан и акционерами консорциума при составлении графика отгрузок нефти с морского терминала КТК, а также систему допуска к соответствующему цифровому ресурсу.
Ранее министр энергетики Болат Акчулаков рассказал о мерах по развитию нефтяной и газовой отрасли, а также об основных показателях энергетической отрасли 2022 года и задачах на 2023 год.
13.01.2023, 11:51 10891
Цены на мясо выросли на 17% за год
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам декабря 2022 года цены на мясо, включая мясопродукты, выросли на 16,6% за год.
Сильнее всего рост цен ощутили жители Мангистауской области: на 22,6% за год. На второй и третьей строчке антилидерства оказались Павлодарская (плюс 21,7%) и Северо-Казахстанская (плюс 21,5%) области. Наименьший годовой рост цен был отмечен в Улытауской области: плюс 9,7%, сообщает energyprom.kz.
Мясо и птица подорожали на 15,4% в годовой динамике, колбаса - на 22,2%, изделия из мяса - на 15,9%. Среди мясной продукции птица выросла в цене на 29,4% за год, конина - на 16,7%, свинина - на 14,3%, баранина - на 12,9%, говядина - на 10,1%. Среди колбас вареная подорожала на 23,6%, полукопченая - на 22,2%.
По данным аналитиков, к 1 декабря 2022 года поголовье основных видов сельскохозяйственных животных в Казахстане выросло, за исключением коз (минус 0,9% за год, до 2,3 млн голов) и свиней (минус 10% за год, до 812,5 тысячи голов).
Численность лошадей увеличилась на 12,1% за год, до 3,7 млн голов, верблюдов - на 8,6%, до 260,5 тысячи голов, крупного рогатого скота - на 5,2%, до 8,5 млн голов, овец - на 4,4%, до 19,6 млн голов, птицы - на 1,1%, до 50,8 млн голов.
В целом производство животноводческой продукции за январь-ноябрь текущего года в плюсе.
Так, выросло производство куриных яиц - на 4,9% за год, до 4,6 млрд штук. Скота и птицы в живом весе забито в хозяйстве или реализовано на убой 1,8 млн тонн (плюс 0,7% за год), в убойном весе - 1,1 млн тонн (плюс 0,4%).
В хозяйствах надоили 5,9 млн тонн коровьего молока - на 2,1% больше, чем годом ранее.
Производство шкур крупных животных выросло на 0,7% за год, до 2,9 млн штук, шкур мелких животных, напротив, незначительно сократилось: на 0,5%, до 6,6 млн штук.
Напомним, в Казахстане в 2022 году произведено 1,06 млн тонн мяса. По данным Нацбанка, наибольший вклад в инфляцию в 2022 году внес рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 25,3%.
12.01.2023, 19:55 20681
Глава Минфина: рост ВВП составил 3,1%, объем инвестиций увеличился на 7,8%
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент принял заместителя премьер-министра - министра финансов Ерулана Жамаубаева, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет об итогах социально-экономического развития страны за прошедший год и основных направлениях дальнейшей работы финансово-экономического блока правительства.
Ерулан Жамаубаев сообщил, что рост ВВП составил 3,1%, объем инвестиций увеличился на 7,8%. Наблюдается положительная динамика по всем отраслям экономики. В частности, уровень производства в обрабатывающей промышленности вырос на 3,4%, в строительстве - на 9,4%, в сельском хозяйстве - на 9,1%.
Было отмечено, что внешний товарооборот за 11 месяцев 2022 года вырос на 33,4%. Произошло значительное укрепление положительного торгового баланса. При этом экспорт обработанных товаров увеличился на 33,8% достигнув 24,1 млрд долларов.
Согласно сведениям, представленным главе государства, план по доходам республиканского бюджета перевыполнен на 309 млрд тенге.
Президент был проинформирован о ходе разработки новых Бюджетного и Налогового кодексов, механизмах работы проекта "Нацфонд - детям", принимаемых мерах по возврату государству незаконно приобретенных и выведенных активов.
По поручению главы государства средства, изъятые по коррупционным уголовным делам, направляются в Фонд поддержки инфраструктуры образования. На текущий момент на специальном счете аккумулировано порядка 120 млрд тенге, которые будут использованы на строительство и ремонт школ.
Наряду с этим Ерулан Жамаубаев рассказал о реализации положений закона о банкротстве физических лиц.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений, направленных на эффективное использование бюджетных средств, улучшение состояния государственных финансов, а также усовершенствование налогового и таможенного администрирования.
12.01.2023, 16:02 24326
Почему неконкурентоспособны тепличные овощи из Туркестанской области, рассказал сенатор
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Туркестан. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Али Бектаев перечислил причины, влияющие на плохую конкурентоспособность отечественной тепличной продукции из Туркестанской области.
По его словам, первая причина - высокие тарифы на электроэнергию. Ее стоимость в 2-5 раз выше, чем в Узбекистане и Туркменистане.
В Сарыагашском районе Туркестанской области более 700 теплиц, которые используют около 100 тысяч тонн угля в год. Стоимость каждой тонны - от 16 до 17 тысяч тенге. Поэтому цены на овощи в соседних странах намного меньше, чем на отечественную продукцию", - рассказал сенатор сегодня на пленарном заседании.
Сенатор предлагает пересмотреть тарифы на электроэнергию, газ и уголь и снизить коммунальные расходы. Тогда фермеры смогут снизить цены на продукцию.
Вторая причина, по его словам, - перебои с подачей топлива. В 2022 году район получил на 17 тысяч тонн угля меньше, чем в 2021.
По мнению Бектаева, необходимо обеспечить крестьян Сарыагашского района социальным углем.
Также сенатор заявил о низком уровне государственной поддержки.
Нужно предусмотреть дополнительные меры господдержки тепличных хозяйств. Сегодня субсидируется 50% минеральных удобрений, используемых в теплицах. Однако на них приходится всего 3-5% затрат тепличных хозяйств. Можно сказать, что господдержка практически не оказывает влияния на цену тепличных овощей", - сказал Бектаев.
Он также отметил, что нужно строже следить за нелегальной овощной продукцией, которую провозят через границу.
По данным сенатора, на сегодня в Казахстане из 1265 гектаров теплиц 844 гектара расположены в Туркестанской области. В них ежегодно производится 91 тысяча тонн овощей. Их выращивают более 12 тысяч фермеров. При этом 66% продукции производится в Сарыагашском районе.
12.01.2023, 11:47 28181
На АНПЗ восстановили выработку нефтепродуктов
Фото: kmg.kz
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Атырау. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Атырауском НПЗ полностью восстановлена работа установки каталитического крекинга и связанных с ним технологических объектов. Установка вышла на режим, начато увеличение выработки нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе завода.
10 января 2023 года с учетом ранее налитых 36 вагонов цистерн было отгружено 1624 тонны сжиженного углеводородного газа:
• Актюбинская область - 176 тонн;
• Кызылординская область - 584 тонны;
• Костанайская область - 490 тонн;
• Атырауская область - 238 тонн (авто);
• Западно-Казахстанская область - 127 тонн (авто);
• Мангистауская область - 40 тонн (авто).
На 11 января 2023 года в резервуарном парке ТОО "АНПЗ" в запасе имеется более 38 200 тонн социально значимых нефтепродуктов: товарный автобензин АИ-92 - 17 000 тонн, АИ-95 - 1200 тонн, дизельное топливо - более 20 000 тонн. Отгрузка нефтепродуктов (автобензина и дизельного топлива) на сети АЗС идет стабильно согласно производственному плану", - проинформировали на АНПЗ.
В компании напомнили, что в связи с несвоевременным автовывозом СУГ (вывоз должен производиться согласно распределению Министерства энергетики РК) газосетевыми организациями ряда регионов образовался дефицит свободного места для хранения в ТОО "ПХСНГ". В этой связи 10 января предприятие вынужденно произвело остановку установки каталитического крекинга и связанных с ним технологических объектов, из-за чего были снижены объемы производства нефтепродуктов.
12.01.2023, 09:58 30431
Министр энергетики внес дополнения в перечь нефтепродуктов, на которые устанавливается госрегулирование цен
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан подписал приказ о внесении изменения в приказ "Об утверждении перечня нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен".
Перечень нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен, утвержденный указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу, говорится в документе.
Перечень нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен
1. бензин марки Аи-80, розничная реализация;
2. бензин марки Аи-92, розничная реализация;
3. бензин марки Аи-93, розничная реализация;
4. дизельное топливо (летнее, межсезонное), розничная реализация.
Предельные цены на бензин следующих марок остаются на прежнем уровне: Аи-80 - 89 тенге за литр, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составляют 187 тенге за литр, в других областях Казахстана - 182 тенге за литр.
На дизельное топливо: при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, - в объеме 100 литров в день по цене 230-260 тенге за литр в зависимости от региона, а для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по цене 230-260 тенге за литр в зависимости от региона.
Остальной категории лиц, а также свыше указанных лимитов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.
Приказ введен в действие с 10 января 2023 года
12.01.2023, 09:23 31436
В Казахстане по итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал составил порядка 15 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Предложения по усилению работы инвестиционного блока правительства рассмотрены на заседании Совета по экономической политике под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что по итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал составил порядка 15 трлн тенге - около 94% от плана. По его словам, несмотря на то что в настоящее время инвесторы зачастую занимают выжидательную позицию из-за текущей внешнеэкономической конъюнктуры, наблюдается постепенное восстановление инвестиционной активности. При этом отмечается тренд роста прямых иностранных инвестиций в несырьевой сектор республики.
В целях дальнейшего улучшения инвестклимата предлагается реализовать ряд комплексных мер. В частности, сократить сроки согласования госорганами заявок инвесторов на преференции и снизить пороговый объем инвестиций для получения мер господдержки.
Премьер-министр поддержал данные подходы, отметив необходимость тщательно проработать перечень приоритетных направлений деятельности, по которым будут предоставляться преференции, и учесть все региональные особенности при утверждении новых правил.
На заседании также обсуждены вопросы совершенствования механизма заключения соглашения об инвестициях, внедрения инвестиционного рейтинга регионов и разработки отдельного НПА для инвесторов, который позволит активизировать реализацию мер господдержки, предусмотренных в существующих законах и кодексах.
По итогам заседания премьер-министр поручил выработать дополнительные предложения по улучшению инвестклимата республики. При этом он подчеркнул, что основной акцент нужно сделать на мерах в области обеспечения верховенства закона - по снижению давления на бизнес со стороны правоохранительных и контролирующих органов.
Нужно пересмотреть Уголовно-процессуальный кодекс в части того, чтобы убрать лишние основания и необоснованные причины для возбуждения уголовных дел в отношении бизнеса. Министерству юстиции уже дано соответствующее поручение, но эту работу необходимо усилить и подойти к данному вопросу комплексно. Нужно глубже погрузиться в проблематику, с чем реально предприниматели сталкиваются на практике, и выработать эффективные меры, которые дадут быстрые и конкретные результаты", - сказал Алихан Смаилов.
Ранее сообщалось, что ВВП Казахстана по итогам 2022 года вырос на 3,1%.
11.01.2023, 21:15 37491
Заседание коллегии МТИ РК: сдерживание цен на продукты и повышение экспорта
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Итоги работы за 2022 год и планы на предстоящий период обсуждены на заседании коллегии Министерства торговли и интеграции с участием руководителей центральных госорганов, депутатов мажилиса, представителей отраслевых союзов, ассоциаций и компаний, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Участники заседания рассмотрели вопросы развития внутренней и внешней торговли, промышленной кооперации и логистики, создания национальной товаропроводящей системы, цифровизации и продвижения несырьевого экспорта.
В своем выступлении премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что в 2023 году необходимо сохранить положительную динамику внешнеторгового оборота и внутренней торговли, а также направить все усилия на реализацию задач, обозначенных главой государства в предвыборной программе, посланиях народу Казахстана и на расширенных заседаниях правительства.
Алихан Смаилов акцентировал особое внимание на работе по обеспечению стабильности цен на социально значимые продовольственные товары.
Этот вопрос имеет огромное значение для казахстанцев и находится на контроле президента. На ценообразование влияет множество факторов, поэтому нужно усилить работу по выявлению непродуктивных посреднических схем, мониторингу за соблюдением допустимой торговой надбавки и мерам реагирования на факты необоснованного повышения цен", - сказал он.
Кроме того, премьер-министр подчеркнул важность дальнейшей модернизации торговых площадок, внедрения современных форматов и строительства новых функциональных овощехранилищ.
Нам нужно стремиться к повышению стандартов в данной сфере, так как это будет оказывать положительный эффект на сдерживание цен и увеличение доходов добросовестных предпринимателей. Мы будем над этим работать", - сказал Алихан Смаилов.
В заключение глава правительства отметил, что создание национальной товаропроводящей системы позволит повысить эффективность анализа ценообразования и баланса товаров по стране, что крайне необходимо для оперативного регулирования торговых процессов. По его словам, важно также автоматизировать процессы деятельности всех субъектов торговли и провести полноценную интеграцию национальной товаропроводящей системы с информсистемами госорганов и участников торговой деятельности.
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