$4 млрд за год: приток российских инвестиций в экономику Казахстана достиг исторического показателя

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Москва. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в Москве встретился со свои российским коллегой Михаилом Мишустиным, - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в Москве встретился со свои российским коллегой Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе правительства Российской Федерации.





В ходе встречи премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов выразил надежду, что текущая встреча станет еще одним шагом к дальнейшему углублению союзнических отношений России и Казахстана.





Перед правительствами двух стран стоит задача наращивать промышленную кооперацию, полноценно реализовать все договоренности, которые были достигнуты между главами государств, довести товарооборот до 30 млрд долларов", - отметили в правительстве РФ.





Глава казахстанского кабмина подчеркнул, что Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Казахстана. В прошлом году товарооборот вырос на 3% - до 28 млрд долларов. Бектенов отметил важность сохранения и наращивания этой динамики.





Также в ходе встречи было отмечено последовательное увеличение объемов взаимных инвестиций. Российскими инвесторами за последние 20 лет в казахстанскую экономику вложено более 26 млрд долларов прямых инвестиций. Казахстанские компании за этот же период вложили в российскую экономику порядка 9 млрд долларов. За прошлый год приток российских инвестиций вырос на 32% и достиг исторического показателя, превысив 4 млрд долларов за один год.





По информации ведомства, в Казахстане успешно работают более 23 тыс. компаний с российским участием. Это почти 40% от всех компаний с иностранным участием, которые работают в стране. Также страны активно сотрудничают в сфере промышленной кооперации. Сейчас реализуется 171 совместный проект на сумму 48 млрд долларов. В рамках этой работы создано почти 45 тыс. рабочих мест.





Казахстан - важный партнер России в Евразийском регионе. Мы искренне дорожим нашими братскими и союзническими отношениями. По линии правительств обеспечиваем четкое и оперативное исполнение решений, принятых на высшем уровне", - заявил Михаил Мишустин.





Около 70% взаимного товарооборота обеспечивается за счет прямой кооперации регионов России и Казахстана.





Вместе с тем, отметили в правительстве РФ, успешно реализуются крупные совместные проекты в энергетике, включая мирный атом, а также в промышленности, высоких технологиях и цифровой экономике. Идет системная работа над развитием инфраструктуры и логистики, прежде всего по международному транспортному коридору "Север - Юг".





Михаил Мишустин пригласил представителей Казахстана принять участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", который пройдет в Москве.





Глава российского правительства также напомнил, что в мае будет отмечаться 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.





Это общий священный праздник для наших братских народов. Мы бережно храним память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла и передадим ее будущим поколениям граждан России и Казахстана", - напомнил Мишустин.





В свою очередь глава правительства РК отметил, что 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне - "это особенное и важное событие, которое глубоко и неразрывно связывает народы, является символом единства, сплоченности и мира".





По поручению глав государств разработан и реализуется план совместных культурных мероприятий по празднованию Дня Победы. Уверен, что они будут способствовать дальнейшему углублению взаимопонимания, сохранению общей исторической памяти", - подчеркнул Олжас Бектенов.



