Рост ВВП Казахстана с начала года составил 5,6%

В январе по всем основным отраслям отмечалась положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют торговля, информация и связь, а также строительство

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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Рост в реальном секторе составил 2,3%, а в сфере услуг - 7,6%, доложил на заседании правительства первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков.





Вице-министр отметил, что в январе по всем основным отраслям отмечалась положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют торговля, информация и связь, а также строительство.





Темп роста инвестиций в основной капитал составил 18,3%.





Приток инвестиций вырос в промышленности - на 9,2%, в том числе в горнодобывающей промышленности - на 12,6%, а также в сельском хозяйстве - на 33,7%, в операциях с недвижимостью - на 33,7%, в транспорте и складировании - на 31,8%. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Алматинской, Улытау, Жамбылской и Мангистауской областях", - рассказал Жаксылыков.





Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. Объем производства вырос на 1,6%. Положительный рост зафиксирован в 14 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Кызылординской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 12,1%, в том числе в автомобилестроении - на 27,5% и производстве компьютеров - на 29,6%.





Кроме того, рост зафиксирован в следующих отраслях: производство продуктов питания - на 9,8%, продуктов нефтепереработки - на 11,1%, продукции химической промышленности - на 10,6%, напитков - на 33,2%, фармацевтической продукции - на 51% и легкой промышленности - на 11,3%", - информировал докладчик.





В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 1,2%, показав впервые за последние 4 месяца положительный рост. При этом производство увеличилось по всем подотраслям за исключением добычи угля. В частности, на 7,6% увеличена добыча прочих полезных ископаемых, на 3,7% - металлических руд, на 1% - нефти, на 0,1% - газа, услуги в горнодобывающей промышленности выросли на 0,2%.





Объем выполненных строительных работ увеличился на 12,5%. Положительная динамика зафиксирована в 15 регионах. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской, Улытау и Актюбинской областях. За январь текущего года введено более 1 млн квадратных метров жилья, что на 39,6% больше показателя прошлого года. Самые высокие показатели ввода жилья наблюдаются в Алматинской и Атырауской областях, а также в городах Алматы и Астане.





Значительное снижение данного показателя отмечается в области Улытау", - обратил внимание спикер.





В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 3,3%. Положительный рост производства в отрасли зафиксирован в 15 регионах. Наибольший рост показали Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Мангистауская области.





По всем показателям положительный рост отмечается только в 2 регионах - в Костанайской области и городе Алматы. По 6 показателям наблюдается рост в 10 регионах. Это Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Улытау, Восточно-Казахстанская области и города Астана, Шымкент. По 5 показателям положительный рост наблюдается в 6 регионах - это Актюбинская, Алматинская, Жетысу, Мангистауская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области. Карагандинская область показала рост по 4 показателям. В области Абай положительная динамика отмечается только по 3 показателям", - подытожил вице-министр.





Заслушав докладчика, премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что старт текущего года задает хороший положительный тренд.





Нам нужно сохранить траекторию такого темпа роста экономики. Это непростая задача в сегодняшних геополитических условиях. От нас требуется слаженная работа и эффективная координация во всех отраслях экономики", - сказал Смаилов.





Он обратил внимание, что задача правительства - снизить по итогам года инфляцию в 2 раза - до 9,5%.





Инструменты для этого имеются. Мы об этом уже неоднократно говорили. Нужно принять все необходимые меры по исполнению актуализированного плана мер по контролю и снижению уровня инфляции", - добавил премьер.