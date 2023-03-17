Дополнительный трансферт из Нацфонда в 800 млрд тенге планируют выделить на финансирование социально значимых проектов

Уточнение бюджетных параметров направлено на реализацию поручений президента в рамках предвыборной платформы и послания

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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената на пленарном заседании рассмотрели проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", передает корреспондент агентства.





Для реализации поставленных перед правительством задач по обеспечению предвыборной программы и сентябрьского послания президента уточнены параметры бюджета на 2023 год, доложил вице-министр нацэкономики РК Бауыржан Омарбеков.





Так, доходы республиканского бюджета в 2023 году прогнозируются на уровне 12,1% к ВВП, или 14,6 трлн тенге, с ростом от утвержденного плана на 720 млрд тенге. Дополнительные поступления в бюджет обеспечиваются за счет принимаемых мер правительством по расширению доходной базы и улучшению налогового и таможенного администрирования, цифровизации. Так, прирост доходов бюджета ожидается за счет разовых поступлений в сумме 316 млрд тенге и за счет улучшения налогового и таможенного администрирования на 404 млрд тенге", - проинформировал он.





Вместе с тем для финансирования социально значимых проектов национального масштаба и стратегически важных инфраструктурных проектов дополнительно будет привлечен целевой трансферт из Национального фонда в объеме 800 млрд тенге, подчеркнул вице-министр.





Дефицит бюджета в 2023 году предлагается сохранить на уровне 3,2 трлн тенге, или 2,7% к ВВП. С учетом этого расходы республиканского бюджета составят 22,5 трлн тенге с увеличением на 1,5 трлн тенге относительно утвержденного объема", - проинформировал Омарбеков.





Дополнено 16.03.2023, 12.10





В свою очередь министр финансов РК Ерулан Жамаубаев проинформировал, что в уточненном бюджете в целом предусматривается дополнительное увеличение расходов на 2,2 трлн тенге.





Первое. На реализацию инициатив главы государства, озвученных в рамках послания и предвыборной программы, а также поручений по итогам рабочих поездок в регионы дополнительно будет выделено 2 трлн тенге.





Это расходы, направленные на поддержку регионов, дальнейшее развитие сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, а также отдельные направления социальной сферы. Также в рамках данного направления предусматривается: строительство и реконструкция систем теплоснабжения, развитие тепло-, электроэнергетики на сумму 144 млрд тенге; обеспечение обороны и гражданской защиты на сумму 126 млрд тенге, в том числе увеличение заработной платы сотрудников противопожарных служб, укрепление материально-технической базы органов гражданской защиты; выдача займов для приобретения жилья и премий по вкладам в жилищные сбережения на сумму 92 млрд тенге", - пояснил министр.





Второе. На реализацию ряда неотложных задач предусматривается выделение 186 млрд тенге. В результате уточнения бюджета поддержка реального сектора экономики и регионов усилена. Об этом свидетельствует структура расходов бюджета по сферам.





Так, наибольшее увеличение расходов предусмотрено на поддержку реального сектора экономики. Это 1,3 трлн тенге. Соответственно, и доля этого направления в общем объеме расходов увеличена более чем на 5,3%. В результате расходы на данную сферу планируются в объеме 3,5 трлн тенге, или 15,6% от общего объема расходов. Стимулирование данного направления окажет мультипликативный эффект на развитие страны в среднесрочной перспективе. Расходы социального блока увеличены на 298 млрд тенге и планируются в объеме 8,5 трлн тенге, или 37,5% от общих расходов бюджета. Средства будут направлены на реализацию национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования и размера стипендий студентов колледжей, повышение размеров социальных выплат, пособий по инвалидности, дальнейшее развитие системы здравоохранения. Расходы силовых структур запланированы в сумме 2,5 трлн тенге с ростом на 317 млрд тенге", - рассказал Жамаубаев.





В рамках уточнения бюджета в текущем году регионам из республиканского бюджета будет направлено 7,2 трлн тенге, или 32% от общих расходов.