89 агропроектов на 275 млрд тенге включены в пул для льготного финансирования

Фото: kbv.kz

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Доха. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В ходе встречи был подписан ряд важных документов, среди которых соглашение по совместной реализации проектов строительства газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В ходе встречи был подписан ряд важных документов, среди которых соглашение по совместной реализации проектов строительства газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган, сообщает Акорда.





В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую значимость своего первого государственного визита в Катар.





Катар является нашим важным и надежным партнером в исламском мире. Считаю, что наступило время для того, чтобы придать новый импульс нашим двусторонним отношениям. Предлагаю вывести взаимодействие между Казахстаном и Катаром на уровень полноценного стратегического партнерства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





В свою очередь шейх Тамим бен Хамад Аль Тани отметил, что сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему развитию отношений между странами.





Сегодняшние переговоры позволят нам проконтролировать ход выполнения договоренностей, достигнутых по итогам предыдущих переговоров, и наметить планы на будущее. В рамках нашего взаимодействия мы заинтересованы в реализации энергетических, торгово-экономических и инвестиционных проектов. Надеюсь, что встречи с представителями крупных компаний в ходе вашего визита обеспечат продвижение партнерства в этих областях", - сказал эмир.





Напомнив о государственном визите эмира в Астану, президент подчеркнул высокий уровень казахско-катарских отношений, сложившихся за последние 30 лет. По словам главы государства, между Казахстаном и Катаром налажен тесный политический диалог, расширяется экономическое партнерство, успешно развиваются культурные и гуманитарные связи. Подписанные за последние три года двусторонние соглашения служат прочной основой для дальнейшего укрепления сотрудничества в различных сферах.





Глава государства считает, что в ближайшей перспективе Катар войдет в десятку крупнейших инвесторов Казахстана. Президент отметил готовность Казахстана увеличить экспорт в Катар по 60 несырьевым товарным позициям на общую сумму 250 миллионов долларов. Он также предложил в ближайшем будущем увеличить взаимную торговлю до 500 миллионов долларов.





В ходе переговоров были обсуждены вопросы сельского хозяйства, транспорта, логистики и туризма. В частности, лидер Казахстана призвал Катар к совместным усилиям по развитию интермодальной транспортной сети, соединяющей Залив и Центральную Азию, для стимулирования экономической активности в регионе. В настоящее время Казахстан входит в десятку крупнейших мировых производителей пшеницы и муки и планирует увеличить площадь орошаемых земель до 3 миллионов гектаров. Касым-Жомарт Токаев считает, что есть основания для расширения сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.





Отдельное внимание было уделено вопросам укрепления культурно-гуманитарных связей. Токаев предложил в 2025 году организовать дни культуры Казахстана и Катара в столицах двух стран. Он выразил уверенность, что данные мероприятия сблизят народы двух стран и продемонстрируют богатство их культурного наследия.





Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.





По итогам переговоров лидеров двух стран были подписаны следующие документы:





1. Соглашение между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче;





2. Соглашение между Республикой Казахстан и Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам;





3. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Государства Катар о регулировании найма казахстанских работников в Государстве Катар;





4. Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством коммуникаций и информационных технологий Государства Катар;





5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством социального развития и семьи Государства Катар о сотрудничестве в области социальной защиты и развития;





6. Первая исполнительная программа в сфере молодежи между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством спорта и молодежи Государства Катар на 2024-2026 годы;





7. Меморандум о взаимопонимании в содействии добропорядочности и прозрачности между Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции и Управлением административного контроля и прозрачности Государства Катар;





8. Соглашения о реализации проектов в сфере энергетики и газа между АО "Самрук-Казына", Министерством энергетики Республики Казахстан и Power International Holding;





9. Соглашения по совместной реализации проектов строительства газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган между АО "НК "QazaqGaz" и UCC Holding.





Также в рамках государственного визита Президента был подписан ряд других документов.



