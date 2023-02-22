В Казахстане 18 человек задержали за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеровВ Казахстане 18 человек задержали за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеров
21.02.2023, 10:53 10861
Производство сельхозпродукции в ЕАЭС увеличилось на 9,4% в 2022 году
Положительная динамика связана с увеличением сборов основных сельскохозяйственных культур, в первую очередь зерновых и зернобобовых
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий увеличилось на 9,4% по сравнению с 2021 годом, рассказали в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
По информации ЕЭК, рост наблюдался во всех государствах - членах ЕАЭС.
Положительная динамика связана с увеличением сборов основных сельскохозяйственных культур, в первую очередь зерновых и зернобобовых, обусловленным ростом их урожайности.
Кроме того, в 2022 году в ЕАЭС увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) - на 2,1% по сравнению с 2021 годом, молока - на 1,7%, яиц - на 2,6%.
Рост объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе) отмечен в Кыргызстане и России - на 2,9%, в Казахстане - на 0,4%. Увеличение объемов производства молока наблюдалось во всех государствах - членах ЕАЭС, кроме Армении. Максимальный рост производства яиц зафиксирован в Кыргызстане - на 7,7%", - уточнили в пресс-службе.
По информации Бюро национальной статистики РК, в 2022 году на 51,6% сократился импорт картофеля в Казахстан. Если в 2021 году импортировано 97,6 тысячи тонн картофеля, то в 2022 году завезено 47,3 тысячи тонн продукции.
Валовой сбор картофеля в 2022 году составил 40 804 697,5 центнера, или 4,1 млн тонн, что на 1,2% больше в сравнении с 2021 годом. В том числе сельскохозяйственные предприятия произвели 588 тысяч тонн продукции. Индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства - 1,5 млн тонн, а на долю хозяйств населения в прошлом году пришлось - 1,9 млн тонн.
Наряду с увеличением производства повысился и экспорт картофеля - на 18,5%. Так, за январь-ноябрь прошлого года на экспорт было отправлено 194, 8 тысячи тонн картофеля, тогда как в 2021 году экспортировано 164,3 тысячи тонн.
По данным ведомства, посевная площадь картофеля по всех категориях хозяйств в 2022 году составила 198,8 тысячи гектаров
Напомним, Казахстан ратифицировала соглашение о порядке распределения таможенных пошлин в Евразийском экономическом союзе.
новости по теме
22.02.2023, 10:04 431
На акции Jusan Bank наложен арест
Арест наложен на 65,58% простых и привилегированных акций
Фото: yandex.maps
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Алматы. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бостандыкский районный суд Алматы наложил арест на акции Jusan Bank, следует из информации опубликованной на сайте Казахстанской фондовой биржи.
Арест наложен 15 февраля на 65,58% простых и привилегированных акций Jusan Bank.
Напомним, прокуратура намерена вернуть в Казахстан контроль над группой Jusan. В Генеральную прокуратуру поступило заявление о принятии мер прокурорского реагирования по факту противоправных действий ряда субъектов, в результате которых группа Jusan перешла под контроль граждан иностранных государств. При этом отмечалось, что иск не касается непосредственно работы Jusan Bank и никак не ограничивает его текущую хозяйственную деятельность, а также взаимодействие с клиентами и деловыми партнерами банка.
20.02.2023, 11:14 24731
Аналитики прогнозируют пик дефицита электроэнергии в Казахстане в 2029 году
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозам аналитиков, в 2029 году дефицит электроэнергии в Казахстане достигнет максимума - 5,5 млрд кВт⋅ч
Вопросы дефицита электроэнергии стоят в Казахстане все острее. В 2022 году дефицит электроэнергии фиксировался в течение 8 месяцев - в январе, мае, июне, июле, августе, сентябре, ноябре и декабре. В целом по итогам 2022 года, по данным НДЦ СО, производство электроэнергии составило 112,86 млрд кВт⋅ч - на 1,4% меньше, чем в предыдущем году; потребление оказалось практически на таком же уровне, информирует ranking.kz.
Согласно среднесрочному прогнозу энергопотребления Казахстана, с 2023 по 2029 год объем используемой электроэнергии в стране ежегодно будет увеличиваться в среднем на 3%. Производство тоже будет расти, но не такими темпами.
Уровни производства и потребления в электроэнергетике будущих семи лет показывают, что в 2023-2025 годах и в 2028 году баланс будет отрицательным. Стране ежегодно будет не хватать 1,3-1,6 млрд кВт⋅ч.
В целом за семь лет потребление электроэнергии в стране увеличится на 20,5% - со 121,1 млрд до 146 млрд кВт⋅ч. Производство в свою очередь за этими темпами успевать не будет: всего плюс 17,6% при сравнении 2029 года с 2023 годом.
По прогнозам аналитиков, по регионам потребление будет неравномерным. Самой дефицитной энергозоной останется юг, его обеспечение будет дотационным. Разница между производством и использованием электроэнергии в южных областях и двух мегаполисах страны останется самой большой на протяжении всего семилетнего периода - в пределах 11,8-12,7 млрд кВт⋅ч.
Западная и северная энергозоны в этот период будут демонстрировать профицит. Разница в том, что на западе он будет совсем небольшим - от 1 млрд до 3 млрд кВт⋅ч в разные годы, а на севере и востоке страны ежегодно прогнозируется дополнительный объем электроэнергии на уровне 8-10 млрд кВт⋅ч. Исключение составит только 2029 год, когда профицит уменьшится вдвое. Все излишки север будет отдавать югу.
По данным Министерства энергетики РК, производство электроэнергии на существующих станциях с годами постепенно будет уменьшаться. Это связано как с выбытием отработавших свое основных активов, так и с оптимизацией генерирующих мощностей, необходимостью придерживаться курса "чистой" энергетики. Согласно концепции развития электроэнергетической отрасли до 2029 года, в стране намечено модернизировать некоторые существующие и ввести новые генерирующие мощности. В сумме они должны дать дополнительно 11,7 ГВт.
В целом, отмечают обозреватели, в Казахстане уже активно реализуются проекты в секторе энергетики, предназначенные для урегулирования проблемы и удовлетворения потребности в электроэнергии. К примеру, для преодоления будущего энергодефицита АО "Самрук-Қазына" уже сейчас реализует в регионах РК ряд амбициозных проектов по созданию новых мощностей электрогенерации. Особое внимание уделяется снижению вредных выбросов в энергетике путем перевода электростанций с угля на газ. С учетом вывода из эксплуатации ряда станций до 2035 года в Казахстане нужно создать около 17 ГВт новых мощностей. Из них порядка 11 ГВт (65%) запустит "Самрук-Қазына".
В рамках первого пакета 5 из 13 приоритетных проектов приходятся на сектор энергоснабжения:
• реконструкция Алматинской ТЭЦ-3 на базе ПГУ с увеличением мощности станции до 450 МВт;
• расширение ТЭЦ-1 со строительством ПГУ мощностью 200-250 МВт;
• строительство электростанции на базе ПГУ мощностью до 1000 МВт в Туркестанской области;
• реконструкция кабельных сетей Алматы и Алматинской области;
• строительство на Алматинской ТЭЦ-2 ПГУ мощностью до 600 МВт.
Кроме того, в рамках второго пакета приоритетных инвестиционных проектов проекты "Самрук-Қазына" включают расширение и реконструкцию Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока № 3 и № 4, строительство Экибастузской ГРЭС-3 с установкой энергоблоков № 1 и № 2 на базе технологии чистого угля, строительство ПГУ на 858 МВт, строительство АЭС мощностью до 2800 МВт и комплексный проект построения новой единой энергетической системы Казахстана.
Имеются энергетические проекты с участием международных инвесторов: строительство ВЭС мощностью 1 ГВт совместно с ACWA Power и ВЭС с системой накопления энергии совместно с Total Eren.
Реализация проектов в секторе энергетики для предотвращения дефицита электроэнергии - жизненно необходимая и неотложная задача. Помимо дефицита в РК наблюдается высокий уровень износа коммунальных сетей, что в комбинации может привести к серьезным последствиям. Сейчас подобные проблемы испытывают соседние страны.
К примеру, в Кыргызстане этой зимой на фоне холодов власти страны начали отключать электричество для сокращения потребления. По утверждению Министерства энергетики, это необходимо, чтобы сохранить изношенное оборудование, нагрузка на которое выросла из-за наступления холодов. Эксперты же отмечают, что отключения вызваны именно дефицитом электричества в Кыргызстане, поскольку в стране нет необходимых мощностей для производства.
Для прохождения осенне-зимнего периода Кыргызстану нужно 16,4 млрд кВт⋅ч электроэнергии, из них страна может произвести только 13,4 млрд кВт⋅ч. Еще около 3 млрд - дефицит, который приходится восполнять импортом из других стран, поскольку в энергосистеме Кыргызстана почти не осталось резервных мощностей. Кроме того, в текущем году Кыргызстан может столкнуться с существенной нехваткой электроэнергии. Об этом заявил во вторник заместитель главы кабинета министров республики Бакыт Торобаев. По его словам, в отопительный период 2022 года потребление электроэнергии по республике составило 15,9 млрд кВт∙ч, а в 2023 году достигнет 16,6 млрд кВт∙ч. Дефицит может составить 1,9 млрд кВт∙ч.
В Узбекистане ситуация аналогична: уровень энергодефицита в стране провоцирует отключения электричества на несколько часов едва ли не каждый день. Заместитель премьер-министра, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в интервью "Газете.uz" 7 декабря назвал веерные отключения вынужденной мерой в сложный период. По его словам, значительное увеличение потребления электроэнергии в холода привело к имеющемуся дефициту природного газа и электроэнергии. В связи с этим власти вынуждены вводить определенные ограничения, так как приоритетом государства является обеспечение энергоресурсами населения и социальных объектов. На сегодняшний день, особенно в самый холодный период, когда фиксируются пиковые нагрузки, в Узбекистане наблюдается дефицит электроэнергии в объеме ежедневного потребления 18−20 млн кВт·ч.
Таким образом, расширение, развитие и обновление энергосистемы - необходимая мера и для Казахстана, и для соседних стран Центральной Азии.
1 февраля на расширенной коллегии Минэнерго первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр отметил, что в последние два года Казахстан сталкивается с острым дефицитом электроэнергии, особенно в пиковые часы нагрузки.
В этой связи мы вынуждены перекрывать его за счет перетоков из России по довольно высоким ценам. В сутки дефицит достигает до 1200 мегаватт. Понятно, что эксперты это связывают с возросшим потреблением, изношенностью и высокой аварийностью энергетической инфраструктуры. Однако почему Министерство при формировании ежегодных энергобалансов, а также зная о планах по вводу новых промышленных объектов, не предпринимало никаких мер?!" - заявил Роман Скляр.
В итоге, отметил он, происходят ограничения в подаче электричества для потребителей, что вызывает недовольство со стороны населения и бизнеса.
20.02.2023, 10:42 25251
В Казахстане планируют внедрить электронное распределение дизтоплива на полевые работы
Формирование и распределение объемов горючего для фермеров будет проводиться с учетом посевных площадей согласно нормативам расхода дизтоплива на 1 га по видам сельхозкультур
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством сельского хозяйства разработан проект правил, охватывающий все процессы распределения дизтоплива, в том числе порядок работы комиссии по определению операторов по доставке солярки и условия определения операторов, а также процесс электронного формирования и распределения объемов дизтоплива в единой государственной информационной системе субсидирования.
Как рассказали в Минсельхозе, формирование и распределение объемов горючего для фермеров будет проводиться с учетом посевных площадей согласно нормативам расхода дизтоплива на 1 га по видам сельхозкультур.
Реестр получателей дизтоплива будет создан в автоматизированном режиме на портале gosagro.kz.
В настоящее время проект правил проходит процедуру рассмотрения и согласования в отраслевых общественных организациях и НПП "Атамекен". Ознакомиться с проектом документа также можно на портале "Открытые НПА". Все поступившие замечания и предложения будут рассмотрены и в случае обоснованности учтены при доработке проекта правил", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что внедрение электронного распределения дизтоплива в ЕГИСС планируется только после апробирования в пилотном режиме в регионах республики.
Напомним, премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил обеспечить стабильные поставки ГСМ в период посевной.
20.02.2023, 10:34 25776
В Казахстане вырос размер средней пенсии
Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2023 года составил 120 659 тенге
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В январе 2023 года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 274,1 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 84,2 млрд тенге, солидарной пенсии -189,9 млрд тенге, информирует Министерство труда и социальной защиты населения.
По состоянию на 1 февраля 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 292 тысячи человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2023 года составил 120 659 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 82 878 тенге, базовой пенсии - 37 781 тенге", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, по состоянию на 1 января 2023 года средний размер совокупной пенсии составил 108 761 тенге.
20.02.2023, 09:28 27011
АФМ выявило схему серого импорта российского зерна через Казахстан
ТОО экспортировало зерно в третьи страны, используя фиктивные счета-фактуры, якобы подтверждающие казахстанское происхождение
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Павлодар. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Схема серого импорта российского зерна с целью дальнейшего экспорта в третьи страны через территорию Республики Казахстан выявлена департаментом АФМ по Павлодарской области при координации транспортной прокуратуры региона. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Установлено, что одно из ТОО в период 2021-2022 годы экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тысячи тонн на сумму более 1 млрд тенге. При этом с целью получения льготного экспортного тарифа казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие казахстанское происхождение, что позволило уклонится от транзитного тарифа и причинить ущерб ТОО "КТЖ Грузовые перевозки" в сумме почти 150 млн тенге", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается.
18.02.2023, 10:37 52141
Более 22 млрд иностранных инвестиций получил Казахстан в прошлом году
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание совета по улучшению инвестиционного климата с участием представителей крупных иностранных компаний, дипломатического корпуса, центральных госорганов и НПП "Атамекен", сообщает пресс-служба главы кабмина.
В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что, несмотря на внешние вызовы, экономика Казахстана сохранила положительные темпы роста и инвестиционную привлекательность по итогам 2022 года. В частности, валовой приток прямых иностранных инвестиций в республику за 9 месяцев прошлого года вырос на 17,8% и составил 22,1 млрд долларов.
В условиях новой экономической реальности правительство РК продолжает совершенствовать условия для работы иностранных инвесторов. Бизнес-проектам также на постоянной основе оказывается всесторонняя поддержка, включающая фискальные и нефискальные льготы, а также преференции", - сказал он.
Говоря о новых инструментах, внедренных в республике, Смаилов упомянул соглашение об инвестиционных обязательствах, улучшенный модельный контракт и упрощение процесса заключения соглашения об инвестициях.
По его словам, еще одним важным аспектом улучшения инвестиционной привлекательности Казахстана является предсказуемая и прозрачная налоговая политика. В этой связи для перезагрузки фискального регулирования разрабатывается новый Налоговый кодекс. Он предусматривает цифровизацию налогового контроля, переход к дифференцированным ставкам, стимулирование технологической модернизации, упрощение специальных налоговых режимов и т.д.
В рамках заседания участники обсудили вопросы устранения административных барьеров для бизнеса, совершенствования налогообложения, развития новых технологий, влияния глобальных экономических трендов на экономику Казахстана и другие.
По итогам мероприятия премьер-министр подчеркнул открытость правительства к дискуссиям, рекомендациям и новым проектам, нацеленным на наращивание взаимовыгодного сотрудничества.
Мы высоко ценим активное участие иностранных партнеров и дипломатического корпуса в улучшении инвестклимата Казахстана. Со своей стороны мы готовы оказывать перспективным проектам необходимую поддержку", - заключил Смаилов.
Ранее Евразийский банк развития сообщал, что Казахстан в 2022 году привлек наибольший объем инвестиций среди стран СНГ - 10,8 млрд долларов США, или 24,3% всего объема. В целом большой потенциал роста имеют взаимные инвестиции стран СНГ с Китаем, Ираном и наиболее развитыми государствами арабского мира. Также очень значительна экспансия китайского капитала в постсоветские страны.
17.02.2023, 12:00 68206
Проверка ТЭЦ завершится в первом квартале текущего года - Скляр Дополнено
Пересматривается ответственность собственников, усиливаются контрольно-надзорные функции и общая эффективность отрасли
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Износ теплоэлектроцентралей в отдельных регионах превышает 90%, заявил в ходе парламентских слушаний спикер сената Маулен Ашимбаев.
В целом износ основного оборудования электростанций достигает 57%. А в отдельных регионах этот показатель находится на уровне 88%.
С каждым годом увеличивается износ оборудования ТЭЦ, который в настоящее время достиг 66%",- сказал Ашимбаев.
Он напомнил, что есть поручение главы государства снизить износ генерирующих мощностей за счет программы "Тариф в обмен на инвестиции". Со стороны соответствующих госорганов необходимы конкретные шаги в этом направлении, подчеркнул спикер.
Одновременно регионам важно активизировать работу по модернизации сетей теплоснабжения, износ которых превышает 50%. В некоторых регионах этот показатель достиг 80%. В рамках уточнения бюджета 2023 года планируется предусмотреть средства на эти цели", - добавил Маулен Ашимбаев.
Дополнено 17.02.2023, 12.30
Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в свою очередь напомнил, что по поручению президента в стране идет проверка всех теплоэнергостанций и электрических сетей.
По его словам, она завершится в первом квартале этого года. По ее итогам будет принят соответствующий план мероприятий.
Также он сообщил, что в настоящее время идет подготовка к масштабной модернизации ТЭЦ. Пересматривается ответственность собственников, усиливаются контрольно-надзорные функции и общая эффективность отрасли.
Всего специальная комиссия определила 19 проблемных ТЭЦ, требующих немедленной модернизации, добавил Скляр.
Напомним, серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
13 февраля из-за аварийного отключения на линии Экибастузская - Агадырь была ограничена подача электричества потребителям сразу в нескольких областях.
16.02.2023, 21:05 79986
Премьер-министр РК и гендиректор КТК обсудили вопросы стабильной работы трубопровода
Фото: cpc-online.ru
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы обеспечения стабильной работы и развития Каспийского трубопроводного консорциума обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и генеральный директор КТК Николай Горбань, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
КТК играет важную роль для нефтяной промышленности Казахстана, поэтому вопросы его стабильного функционирования находятся в фокусе внимания правительства.
В прошлом году имели место ограничения деятельности КТК, связанные с повреждением выносных причальных устройств на морском терминале. Ремонт был успешно завершен, и сегодня все ограничения уже сняты. Вместе с тем важно принять все возможные меры по недопущению подобных ситуаций в будущем", - сказал Алихан Смаилов.
Немаловажным вопросом является увеличение пропускной способности трубопровода, что позволит обеспечить транспортировку дополнительных объемов нефти из Казахстана.
В свою очередь Николай Горбань отметил, что КТК реализует все необходимые мероприятия для обеспечения стабильного функционирования нефтепровода и повышения надежности используемого оборудования.
Кроме того, успешная реализация программы устранения узких мест позволила в конце 2022 года нарастить пропускную способность трубопроводной системы до порядка 72,5 млн тонн нефти в год с казахстанской территории.
По итогам встречи Алихан Смаилов подчеркнул, что правительство РК готово к дальнейшей проработке всех имеющихся вопросов.
Напомним, Каспийский трубопроводный консорциум прокачал из Казахстана 52,2 млн тонн нефти в 2022 году. При этом крупнейшие казахстанские месторождения - Тенгиз, Кашаган и Карачаганак сдали в трубопроводную систему КТК 29, 12 и 10 млн тонн нефти соответственно. Морской терминал КТК обеспечил перевалку нефти на 527 нефтеналивных судов.
Ранее министр энергетики Болат Акчулаков рассказал о мерах по развитию нефтяной и газовой отрасли, а также об основных показателях энергетической отрасли 2022 года и задачах на 2023 год.
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