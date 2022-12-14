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Миллиардер Гаутам Адани готов инвестировать в транспортные проекты Казахстана

13.12.2022, 13:04 12386
Миллиардер Гаутам Адани готов инвестировать в транспортные проекты Казахстана
Фото: Depositphotos
Также планируется установить сотрудничество в энергетике, нефтехимии и ВИЭ
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента компании Adani Group Гаутама Адани. В ходе встречи были рассмотрены перспективы реализации долгосрочных и стратегически важных инвестиционных проектов, сообщила пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поприветствовал планы индийского мультинационального конгломерата Adani Group по развитию транспортной инфраструктуры в регионе. Президент отметил, что Казахстан проводит работу над диверсификацией транспортных направлений и активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут", - говорится в сообщении.


Кроме того, Гаутам Адани рассказал Касым-Жомарту Токаеву о заинтересованности компании в установлении сотрудничества с казахстанской стороной и в других важнейших секторах экономики, таких как энергетика, нефтехимия и возобновляемые источники энергии.


Миллиардер Гаутам Адани прибыл в Астану с деловым визитом. Визит Adani Group в Казахстан организован МИД РК и KAZAKH INVEST.

По данным нацкомпании KAZAKH INVEST, индийская делегация также встретится с премьер-министром РК Алиханом Смаиловым и руководителями государственных органов. Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в таких отраслях, как логистика, энергетика, нефтехимия и др.

В ноябре 2022 года общая рыночная капитализация Adani Group достигла рекордных $280 млрд (17-кратный рост по сравнению с $16 млрд в 2015 году).

Adani Group - индийский конгломерат, основанный в 1988 году Гаутамом Адани, со штаб-квартирой в городе Ахмадабаде. Основатель и владелец компании Гаутам Адани является самым богатым человеком в Азии и 3-м богатейшим человеком в мире с состоянием в $129 млрд согласно журналу Bloomberg ($136 млрд согласно Forbes).

Годовой доход Adani Group составляет более $25 млрд с присутствием в более 70 странах и штатом более 23 000 сотрудников.

Adani Group состоит из 7 публично зарегистрированных компаний, охватывающих энергетику, морские порты и логистику, горнодобывающую промышленность и добычу полезных ископаемых, газ, а также аэропорты, центры обработки данных и т.д.

Adani Group, преследуя цель присоединиться к элитному глобальному клубу компаний с оценкой в $1 триллион, планирует инвестировать около $150 млрд в различные секторы экономики (зеленая энергетика, центры обработки данных, аэропорты и пр).
 

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На реализацию проекта по повышению доходов сельчан направят триллион тенге

14.12.2022, 12:38 396
На реализацию проекта по повышению доходов сельчан направят триллион тенге
В 2023 году на реализацию проекта акиматам всех областей будет выделено 52,4 млрд тенге с планом выдачи 11 тыс. микрокредитов и созданием более 12 тыс. рабочих мест
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Начата реализация проекта по повышению доходов сельского населения через активное развитие сельскохозяйственной кооперации за счет микрокредитования, доложил на заседании правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

За семь лет на цели по повышению доходов населения сельской местности планируется направить 1 трлн тенге с охватом более 1 млн сельчан и вовлечением в кооперативное предпринимательство половины всех ЛПХ с созданием более 350 тыс. рабочих мест.

Уже в 2023 году на реализацию проекта акиматам всех областей будет выделено 52,4 млрд тенге с планом выдачи 11 тыс. микрокредитов и созданием более 12 тыс. рабочих мест. В настоящее время акиматы областей совместно с проектным офисом "Ауыл Аманаты" проводят скрининг сельских округов для начала реализации проекта", - цитирует Карашукеева пресс-служба правительства.


Кроме того, в рамках реформирования системы субсидирования предусматривается взятие сельхозтоваропроизводителями встречных обязательств по поставке сырья на внутренний рынок, в том числе отечественным предприятиям переработки.

В рамках поручения главы государства по развитию института зерновых расписок будут внесены изменения и дополнения в действующее законодательство в части признания зерновых расписок залоговым обеспечением для целей кредитования, а также рассмотрена возможность создания на государственном уровне специального Фонда гарантирования, по аналогии с обязательным гарантированием депозитов, размещенных в банках второго уровня, которые гарантированы на сто процентов в пределах установленного лимита", - пояснил Карашукеев.


Напомним, с 2023 года в рамках масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения у казахстанцев появится возможность получения микрозаймов на выгодных условиях. Микрокредиты на открытие нового и расширение действующего бизнеса на селе смогут получить жители сельских населенных пунктов и малых городов. Номинальная ставка вознаграждения 2,5% годовых со сроком не более 7 лет с залоговым обеспечением. Максимальная сумма кредита - 2,5 тысячи МРП, или порядка 7,9 млн тенге, для развития якорной кооперации - 8 тысяч МРП, или около 25,4 млн тенге.

Ранее казахстанские фермеры обратились в национальную палату предпринимателей "Атамекен" с предложением пересмотреть завышенные требования по кредитам от холдинга "Байтерек". По словам сельхозпредпринимателей, чтобы получить кредит в размере 1 тенге, необходимо заложить 5 тенге. Размер залога дочерних компаний АО "НУХ "Байтерек", предоставляющих кредиты, фермеры считают неприемлемым.
 

ЕНПФ выступит оператором детских накопительных счетов

14.12.2022, 11:32 1541
ЕНПФ выступит оператором детских накопительных счетов
Фото: Depositphotos
В следующем году планируется принятие необходимых законодательных изменений для реализации инициативы
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Тимур Жаксылыков сообщил на заседании правительства о работе по запуску с 2024 года инициативы "Нацфонд - детям".

Жаксылыков напомнил, что всем детям до 18 лет будут открыты персональные накопительные счета, на которые ежегодно будут начисляться средства.

Оператором счетов будет АО "ЕНПФ" (Единый накопительный пенсионный фонд). Накопленные средства будут доступны для использования только по достижении совершеннолетия", - проинформировал спикер.


При этом он отметил, что в следующем году планируется принятие необходимых законодательных изменений для реализации инициативы.

Напомним, с 1 января 2024 года планируется запуск новой программы "Нацфонд - детям", где предлагается отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия. С данной инициативой выступил президент Казахстана в послании народу 1 сентября текущего года.

По словам министра национальной экономики Алибека Куантырова, начисления казахстанским детям из Нацфонда будут производиться в долларах для защиты от инфляции.
 

Казахстан определил альтернативные маршруты экспорта нефти

14.12.2022, 10:22 2736
Казахстан определил альтернативные маршруты экспорта нефти
Фото: cpc.ru
Акцент будет сделан на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута в направлении портов Азербайджана, Грузии и Турции
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках поручения по диверсификации направлений экспорта разработан проект дорожной карты по развитию альтернативных маршрутов экспорта нефти, сообщил на заседании правительства министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

Акцент будет сделан на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута в направлении портов Азербайджана, Грузии и Турции, а также на экспортные направления в КНР и Иран", - доложил министр.


Он также сообщил, что в рамках исполнения предвыборной платформы министерством планируется к 2029 году завершить проект расширения Шымкентского НПЗ до 9 млн тонн, что позволит нарастить объемы переработки до 21 млн тонн в год.

Кроме того, на месторождении Кашаган будут реализованы 2 завода по переработке попутного газа мощностью 1,1 млрд кубометров и 2 млрд кубометров.

Также в 2023 году будет принято решение по переработке карачаганакского газа на ГПЗ "Жаикмунай", что позволит увеличить переработку газа на 4 млрд кубометров.

Напомним, после аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме в марте этого года Минэнерго РК заявило о поиске альтернативных маршрутов экспорта нефти.
По трубопроводу Тенгиз - Новороссийск транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.

 

Швейцарская компания модернизирует завод по производству пассажирских вагонов в Казахстане

14.12.2022, 10:01 3186
Глава Stadler Rail AG рассказал президенту о намерении увеличить уровень локализации до 35% к 2030 году, а также о планах выхода на экспорт с казахстанской продукцией
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев  принял председателя совета директоров Stadler Rail AG Петера Шпулера. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации проекта по производству пассажирских вагонов в Казахстане, информирует пресс-служба президента РК.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах швейцарской компании Stadler Rail AG по модернизации завода по изготовлению вагонов, использованию казахстанского алюминия и налаживанию полного цикла производства.

Петер Шпулер рассказал о намерении увеличить уровень локализации до 35% к 2030 году, а также о планах выхода на экспорт с казахстанской продукцией.

Собеседники также обсудили вопросы передачи знаний и экспертных компетенций. Компания планирует организовать учебные центры для казахстанской молодежи, а также наладить конструктивные отношения с казахстанскими колледжами и университетами.

Президент выразил уверенность в том, что осуществление совместного проекта укрепит торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Швейцарией.

Напомним, индийский Миллиардер Гаутам Адани готов инвестировать в транспортные проекты Казахстана.

Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о проведении работы по привлечению не менее $150 млрд прямых иностранных инвестиций в ближайшие 7 лет.
 

Индийский миллиардер заинтересовался проектами в авиации, нефтехимии, транспорте, ВИЭ в Казахстане

14.12.2022, 08:10 4251
Индийский миллиардер заинтересовался проектами в авиации, нефтехимии, транспорте, ВИЭ в Казахстане
Фото: primeminister.kz
Правительство Казахстана готово оказать поддержку для реализации совместных проектов
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы запуска ряда инвестиционных проектов в Казахстане обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент компании Adani Group Гаутам Адани, сообщила пресс-служба премьер-министра.

Гаутам Адани отметил, что Adani Group в первую очередь интересуют проекты по развитию гражданской авиации, нефтехимического сектора, транспортно-логистической инфраструктуры, возобновляемых источников энергии и производству "зеленого" водорода.

Нас интересуют долгосрочные инвестиции, и мы хотели бы узнать, какие возможности у нас есть в Казахстане, какие проекты могут иметь для нас общий интерес. Мы настроены работать очень активно", - сказал Гаутам Адани.


Сообщается, что на встрече рассмотрены возможности реализации проектов в таких отраслях, как транспорт и логистика, энергетика, горно-металлургический комплекс, нефтехимия, сельское хозяйство и др. Премьер-министр подчеркнул, что все эти направления являются приоритетными для экономики Казахстана.

В этой связи мы видим высокий потенциал в сотрудничестве с Adani Group и приветствуем намерение вашей компании присутствовать в нашей стране", - сказал Алихан Смаилов.


Он добавил, что в республике созданы благоприятные условия для запуска новых инвестиционных проектов и ведения предпринимательской деятельности в целом. Вместе с тем, по его словам, правительство готово оказать всю необходимую поддержку для реализации проектов холдинга в Казахстане.

Adani Group - индийский многонациональный конгломерат, основанный в 1988 году Гаутамом Адани. Группа компаний присутствует в 70 странах мира и владеет активами совокупной стоимостью $100 млрд. За годы своей деятельности конгломерат создал более 100 тысяч прямых и косвенных рабочих мест по всему миру.

Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента компании Adani Group Гаутама Адани.
 

Товарооборот Казахстана с Татарстаном превысил $466 млн

13.12.2022, 14:35 11061
Товарооборот Казахстана с Татарстаном превысил $466 млн
Фото: Depositphotos
Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение расширением связей в торгово-экономической и других сферах
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, в ходе которой были обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что товарооборот с Республикой Татарстан за 9 месяцев этого года превысил 466 миллионов долларов. Глава государства выразил удовлетворение расширением связей в торгово-экономической и других сферах.

Рустам Минниханов поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана.

Он также подчеркнул, что успешно реализуются крупные проекты в области машиностроения. По его словам, сегодня на шинном заводе, построенном татарстанской компанией в городе Сарани, выпущена первая продукция.

Завод планирует выйти на полную проектную мощность в следующем году. Предприятие будет ежегодно производить 3,5 миллиона шин для легковых и грузовых автомобилей. На заводе будет создано 1,1 тысячи рабочих мест, объем инвестиций составляет 400 миллионов долларов.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшего укрепления взаимного партнерства. Он подчеркнул, что продолжит поддерживать подобные совместные проекты.

Ранее сообщалось, что товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 7,3%.
 

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 7,3%

13.12.2022, 12:12 13186
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 7,3%
Фото: Depositphotos
Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС наблюдается по химическим элементам
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В январе-октябре 2022 года товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил 22 963,7 млн долларов США, что в номинальном выражении больше на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, информирует Бюро национальной статистики.

По информации ведомства, в январе-октябре 2022 года экспорт товаров составил 7705,1 млн долларов США (больше на 21,4%), импорт - 15 258,6 млн долларов США (на 1,3% больше).

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 92,3%, далее следуют Республика Кыргызстан - 4%, Республика Беларусь - 3,5% и Республика Армения - 0,2%", - сообщают статисты.


Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС наблюдается по химическим элементам, экспорт которых увеличился в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом снижение наблюдается по рудам и концентратам железным, включая обожженный пирит (меньше на 76,5%).

В импорте наибольшее увеличение отмечено по пшенице и меслину - рост в 2 раза. При этом снижение наблюдается по легковым автомобилям и прочим моторным транспортным средствам (меньше на 74%).

По информации Евразийской экономической комиссии в январе-октябре 2022 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий составило 139,2 млрд долларов США и увеличилось на 5,3% по сравнению с январем-октябрем 2021 года.

Рост наблюдался в Казахстане на 8,2%, Кыргызстане - на 6,7%, России - на 5,0%, Беларуси - на 3,5%", - уточнили в пресс-службе.


Положительная динамика связана с увеличением сборов основных сельскохозяйственных культур, в первую очередь зерновых и зернобобовых, которое обусловлено ростом урожайности. Также увеличилось производство основных видов продукции животноводства.

Напомним, главы государств Евразийского экономического союза на заседании Высшего евразийского экономического совета 9 декабря в Бишкеке утвердили основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2023 год.

Как отмечается в документе, приоритетами для ЕАЭС в 2023 году будут: активизация взаимодействия с государствами СНГ и другими странами ближнего зарубежья, развитие системного диалога с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Европейским союзом (ЕС), странами БРИКС и другими заинтересованными государствами и объединениями в Центральной Азии и на Ближнем Востоке в контексте идеи Большого евразийского партнерства, содействие реализации экспортного потенциала стран ЕАЭС, в том числе за счет выхода на новые рынки и расширения использования национальных валют во взаимных расчетах.

Кроме того, среди приоритетов на 2023 год - поиск новых возможностей для бизнеса в условиях меняющейся глобальной экономики, содействие бизнесу в преодолении барьеров, связанных с нарушениями транспортно-логистических цепочек и ограничениями финансовых расчетов в международной торговле.
 

Сельчанам предоставят возможность получения кредитов на выгодных условиях

13.12.2022, 10:49 13706
Сельчанам предоставят возможность получения кредитов на выгодных условиях
Фото: Depositphotos
Номинальная ставка вознаграждения 2,5% годовых со сроком не более 7 лет с залоговым обеспечением
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 2023 года в рамках масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения у казахстанцев появится возможность получения микрозаймов на выгодных условиях, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Микрокредиты на открытие нового и расширение действующего бизнеса на селе смогут получить жители сельских населенных пунктов и малых городов.

Номинальная ставка вознаграждения 2,5% годовых со сроком не более 7 лет с залоговым обеспечением. Максимальная сумма кредита - 2,5 тысячи МРП, или порядка 7,9 млн тенге, для развития якорной кооперации - 8 тысяч МРП, или около 25,4 млн тенге. Оператора выдачи кредитных средств определят акиматы областей на местах посредством проведения государственных закупок", - рассказали в МСХ.


С учетом организационной работы ожидается, что первые микрокредиты начнут выдавать в конце первого квартала 2023 года.

В ведомстве напомнили, что пилотный проект по повышению доходов сельского населения впервые стартовал в 2019 году в Жамбылской области. Масштабировать данную программу по всему Казахстану поручил глава государства на расширенном заседании правительства.

В 2023 году для реализации проекта из республиканского бюджета предусмотрено 52,4 млрд тенге с планом выдачи более 11 тысяч микрозаймов.

Напомним, вчера на расширенном заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов рассказал о начале реализации проекта по увеличению доходов сельских жителей за счет расширения доступа к микрокредитованию.

В следующем году на это планируется направить 70 млрд тенге. В целом же в течение пяти лет на реализацию проекта планируется направить 1 трлн тенге, что позволит охватить более 1 млн сельских жителей", - сказал премьер-министр.


По его словам, в рамках этой работы планируется вовлечь половину всех частных домохозяйств в кооперативное предпринимательство. Ожидается также, что будет создано более 350 тысяч новых рабочих мест.
 

 

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