Миллиардер Гаутам Адани готов инвестировать в транспортные проекты Казахстана

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Также планируется установить сотрудничество в энергетике, нефтехимии и ВИЭ

Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента компании Adani Group Гаутама Адани. В ходе встречи были рассмотрены перспективы реализации долгосрочных и стратегически важных инвестиционных проектов, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента компании Adani Group Гаутама Адани. В ходе встречи были рассмотрены перспективы реализации долгосрочных и стратегически важных инвестиционных проектов, сообщила пресс-служба Акорды.





Касым-Жомарт Токаев поприветствовал планы индийского мультинационального конгломерата Adani Group по развитию транспортной инфраструктуры в регионе. Президент отметил, что Казахстан проводит работу над диверсификацией транспортных направлений и активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут", - говорится в сообщении.





Кроме того, Гаутам Адани рассказал Касым-Жомарту Токаеву о заинтересованности компании в установлении сотрудничества с казахстанской стороной и в других важнейших секторах экономики, таких как энергетика, нефтехимия и возобновляемые источники энергии.









Миллиардер Гаутам Адани прибыл в Астану с деловым визитом. Визит Adani Group в Казахстан организован МИД РК и KAZAKH INVEST.





По данным нацкомпании KAZAKH INVEST, индийская делегация также встретится с премьер-министром РК Алиханом Смаиловым и руководителями государственных органов. Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в таких отраслях, как логистика, энергетика, нефтехимия и др.





В ноябре 2022 года общая рыночная капитализация Adani Group достигла рекордных $280 млрд (17-кратный рост по сравнению с $16 млрд в 2015 году).





Adani Group - индийский конгломерат, основанный в 1988 году Гаутамом Адани, со штаб-квартирой в городе Ахмадабаде. Основатель и владелец компании Гаутам Адани является самым богатым человеком в Азии и 3-м богатейшим человеком в мире с состоянием в $129 млрд согласно журналу Bloomberg ($136 млрд согласно Forbes).





Годовой доход Adani Group составляет более $25 млрд с присутствием в более 70 странах и штатом более 23 000 сотрудников.





Adani Group состоит из 7 публично зарегистрированных компаний, охватывающих энергетику, морские порты и логистику, горнодобывающую промышленность и добычу полезных ископаемых, газ, а также аэропорты, центры обработки данных и т.д.





Adani Group, преследуя цель присоединиться к элитному глобальному клубу компаний с оценкой в $1 триллион, планирует инвестировать около $150 млрд в различные секторы экономики (зеленая энергетика, центры обработки данных, аэропорты и пр).