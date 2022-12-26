Срок подачи заявок на выплату премии по депозитам продлят

В проект постановления правительства о выплате премий по депозитам внесли изменения

Рассказать друзьям

Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На портале "Открытые НПА" - На портале "Открытые НПА" опубликован проект постановления о внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 27 августа 2022 года № 614 "Об утверждении Правил выплаты компенсации (премии) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте (тенге)", в котором сообщается о продлении срока подачи заявлений на выплату премий до 10 февраля.





Выплата компенсации (премии) осуществляется депозиторам (вкладчикам), подтвердившим свое согласие в соответствии с настоящим пунктом Правил не позднее 10 февраля 2023 года посредством заявления", - говорится в документе.





В случае смерти вкладчика при предоставлении подтверждающих документов (свидетельства о смерти) до 10 февраля 2023 года подача заявления для выплаты компенсации не требуется.





При выплате компенсации наследнику и при наличии у наследника вклада (-ов) в том же банке-участнике, компенсация производится отдельно по вкладу (-ам), принадлежащему (-им) умершему вкладчику и наследнику в таком банке-участнике, но не более 20 000 000 (двадцати миллионов) тенге в совокупности по всем вкладам умершего вкладчика и не более 20 000 000 (двадцати миллионов) тенге в совокупности по всем вкладам, принадлежащих наследнику в таком банке-участнике", - сообщается в проекте правительства.





Дальнейшая выплата компенсации наследникам производится при условии предоставления документов, подтверждающих принятие наследства.





Выплата компенсации вкладчику осуществляется на сумму денег на компенсируемом депозите, действовавшем по состоянию на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, в пределах 20 млн тенге в каждом банке-участнике.





Компенсация (премия) рассчитывается:





при отсутствии частичного изъятия денег с компенсируемого депозита до 23 февраля 2023 года включительно - как сумма, имеющаяся на компенсируемом депозите на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, но не более 20 млн тенге, умноженная на 10%;





при пополнении, частичном изъятии денег с компенсируемого депозита в период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно расчет компенсации осуществляется на сумму минимального остатка компенсируемого депозита, зафиксированного на конец операционного дня за период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно, но не более 20 млн тенге, умноженную на 10%.





Депозиторам (вкладчикам), не подавшим заявление о согласии в банк-участник в срок, предусмотренный частью первой настоящего пункта, выплата компенсации (премии) не осуществляется.