15.01.2023, 18:38 3031
В Минторговли обсудили дорожную карту по овощам в межсезонье
Из 120 контрактов, заключенных региональными СПК для обеспечения внутреннего рынка на период межсезонья, только 80 договоров имеют юридическую силу
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин провел совещание по мерам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает пресс-служба главы правительства.
По словам и.о. председателя комитета торговли Айдара Абильдабекова, из 120 контрактов, заключенных региональными СПК для обеспечения внутреннего рынка на период межсезонья, на общий объем 206 тысяч тонн овощной продукции только 80 договоров на объем поставок 125 796 тонн имеют юридическую силу. При этом в большинстве договоров не предусмотрены штрафные санкции за реализацию по завышенным ценам и недопоставку объема, определенного договором.
Во многих договорах пересмотр цен не предусмотрен и, соответственно, не заключаются дополнительные соглашения в случаях снижения цены. Например, в Западно-Казахстанской области в договоре с одним из ИП стоимость моркови составляла 200 тенге за кг. Сегодня средняя цена на морковь 150 тенге, однако договор не пересмотрен", - сообщил Айдар Абильдабеков.
По вопросу сезонного закупа лука, картофеля, моркови и капусты выступил с докладом первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. По его словам, были получены данные о потребности в овощах в период межсезонья от местных исполнительных органов и торговых сетей. Однако эти данные требуют пересмотра, поскольку сформированный совокупный объем в размере 20 тысяч тонн в недостаточной мере удовлетворяет потребности городского населения в период межсезонья.
Арман Шаккалиев представил проект дорожной карты по импорту овощей в межсезонье 2023 года. Эта карта предусматривает разнарядку по распределению импорта социально значимых продуктов питания по регионам и торговым сетям, сроки и объемы финансирования торговых сетей по оборотным схемам через акиматы регионов, чтобы ТС своевременно заключили договоры с поставщиками на импорт овощей. В свою очередь со стороны Министерства торговли и интеграции через центр развития торговой политики Qaztrade будет оказано содействие обеспечению зеленого коридора для своевременных поставок.
По ситуации с финансированием сахарных заводов первый вице-министр торговли и интеграции сообщил, что на сегодняшний день 4 области - Акмолинская, Атырауская, Костанайская и Жетысуская не выделили средства сахарным заводам. Вице-премьер поручил МТИ и регионам до следующего совещания по вопросам стабилизации цен на социальные продукты питания проработать все возникшие вопросы с сахарными заводами и произвести финансирование. Всем акиматам поручено взять на особый контроль и ускорить работу по подписанию контрактов с торговыми сетями по оборотной схеме сезонного закупа лука, картофеля, моркови и капусты.
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13.01.2023, 15:47 22356
КТК прокачал из Казахстана свыше 52 млн тонн нефти в 2022 году
Фото: cpc-online.ru
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум прокачал из Казахстана 52,2 млн тонн нефти в 2022 году, информирует пресс-служба КТК.
Как сообщил генеральный директор КТК Николай Горбань в ходе встречи с министром энергетики РК Болатом Акчулаковым, по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск в прошедшем году было транспортировано 58,7 млн тонн нефти, из которых около 52,2 с территории Республики Казахстан
При этом крупнейшие казахстанские месторождения - Тенгиз, Кашаган и Карачаганак сдали в трубопроводную систему КТК 29, 12 и 10 млн тонн нефти соответственно. Морской терминал КТК обеспечил перевалку нефти на 527 нефтеналивных судов.
В отношении эксплуатационных перспектив 2023 года генеральный директор КТК отметил, что, консорциум полностью готов к транспортировке повышенных объемов углеводородного сырья с учетом дополнительных мощностей нефтепровода, уже полученных от реализации программы устранения узких мест", - проинформировали в пресс-службе.
Николай Горбань сообщил главе энергетического ведомства Республики Казахстан об итогах проводившихся проверок объектов компании на территории Российской Федерации в 2022 году контролирующими и надзорными органами, которые могли влиять на работу КТК, а также о выполненных по результатам инспекций мероприятиях и устранении замечаний.
Одной из тем встречи стали вопросы поставки запасных частей и оборудования зарубежного производства для объектов КТК.
Генеральный директор проинформировал министра о том, что специалистами консорциума уже проведен значительный объем исследований в данной сфере, в том числе осуществлены пробные закупки у альтернативных производителей необходимого оборудования и механизмов на территории Российской Федерации.
Также стороны обсудили схему информационного обмена между Министерством энергетики Республики Казахстан и акционерами консорциума при составлении графика отгрузок нефти с морского терминала КТК, а также систему допуска к соответствующему цифровому ресурсу.
Ранее министр энергетики Болат Акчулаков рассказал о мерах по развитию нефтяной и газовой отрасли, а также об основных показателях энергетической отрасли 2022 года и задачах на 2023 год.
13.01.2023, 11:51 26371
Цены на мясо выросли на 17% за год
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам декабря 2022 года цены на мясо, включая мясопродукты, выросли на 16,6% за год.
Сильнее всего рост цен ощутили жители Мангистауской области: на 22,6% за год. На второй и третьей строчке антилидерства оказались Павлодарская (плюс 21,7%) и Северо-Казахстанская (плюс 21,5%) области. Наименьший годовой рост цен был отмечен в Улытауской области: плюс 9,7%, сообщает energyprom.kz.
Мясо и птица подорожали на 15,4% в годовой динамике, колбаса - на 22,2%, изделия из мяса - на 15,9%. Среди мясной продукции птица выросла в цене на 29,4% за год, конина - на 16,7%, свинина - на 14,3%, баранина - на 12,9%, говядина - на 10,1%. Среди колбас вареная подорожала на 23,6%, полукопченая - на 22,2%.
По данным аналитиков, к 1 декабря 2022 года поголовье основных видов сельскохозяйственных животных в Казахстане выросло, за исключением коз (минус 0,9% за год, до 2,3 млн голов) и свиней (минус 10% за год, до 812,5 тысячи голов).
Численность лошадей увеличилась на 12,1% за год, до 3,7 млн голов, верблюдов - на 8,6%, до 260,5 тысячи голов, крупного рогатого скота - на 5,2%, до 8,5 млн голов, овец - на 4,4%, до 19,6 млн голов, птицы - на 1,1%, до 50,8 млн голов.
В целом производство животноводческой продукции за январь-ноябрь текущего года в плюсе.
Так, выросло производство куриных яиц - на 4,9% за год, до 4,6 млрд штук. Скота и птицы в живом весе забито в хозяйстве или реализовано на убой 1,8 млн тонн (плюс 0,7% за год), в убойном весе - 1,1 млн тонн (плюс 0,4%).
В хозяйствах надоили 5,9 млн тонн коровьего молока - на 2,1% больше, чем годом ранее.
Производство шкур крупных животных выросло на 0,7% за год, до 2,9 млн штук, шкур мелких животных, напротив, незначительно сократилось: на 0,5%, до 6,6 млн штук.
Напомним, в Казахстане в 2022 году произведено 1,06 млн тонн мяса. По данным Нацбанка, наибольший вклад в инфляцию в 2022 году внес рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 25,3%.
13.01.2023, 10:47 27346
Минэнерго РФ дало добро на транзит 300 тысяч тонн казахстанской нефти в Германию
Транзит нефти будет осуществляется в рамках соглашения между правительствами РК и РФ от 7 июня 2002 года
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - АО "КазТрансОйл" получено подтверждение Министерством энергетики Российской Федерации на транспортировку в первом квартале 2023 года 300 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть", сообщает пресс-служба "КазТрансОйл".
Транспортировка нефти будет осуществляться по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию. Об этом говорится в выписке графика транзита нефти государств - участников СНГ через территорию РФ по системе магистральных нефтепроводов, утвержденного Министерством энергетики Российской Федерации.
Данный транзит нефти будет осуществляется в рамках соответствующего соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года", - пояснили в компании.
Соглашение о транзите российской нефти через Казахстан в Китай продлили на 10 лет.
12.01.2023, 19:55 36446
Глава Минфина: рост ВВП составил 3,1%, объем инвестиций увеличился на 7,8%
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент принял заместителя премьер-министра - министра финансов Ерулана Жамаубаева, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет об итогах социально-экономического развития страны за прошедший год и основных направлениях дальнейшей работы финансово-экономического блока правительства.
Ерулан Жамаубаев сообщил, что рост ВВП составил 3,1%, объем инвестиций увеличился на 7,8%. Наблюдается положительная динамика по всем отраслям экономики. В частности, уровень производства в обрабатывающей промышленности вырос на 3,4%, в строительстве - на 9,4%, в сельском хозяйстве - на 9,1%.
Было отмечено, что внешний товарооборот за 11 месяцев 2022 года вырос на 33,4%. Произошло значительное укрепление положительного торгового баланса. При этом экспорт обработанных товаров увеличился на 33,8% достигнув 24,1 млрд долларов.
Согласно сведениям, представленным главе государства, план по доходам республиканского бюджета перевыполнен на 309 млрд тенге.
Президент был проинформирован о ходе разработки новых Бюджетного и Налогового кодексов, механизмах работы проекта "Нацфонд - детям", принимаемых мерах по возврату государству незаконно приобретенных и выведенных активов.
По поручению главы государства средства, изъятые по коррупционным уголовным делам, направляются в Фонд поддержки инфраструктуры образования. На текущий момент на специальном счете аккумулировано порядка 120 млрд тенге, которые будут использованы на строительство и ремонт школ.
Наряду с этим Ерулан Жамаубаев рассказал о реализации положений закона о банкротстве физических лиц.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений, направленных на эффективное использование бюджетных средств, улучшение состояния государственных финансов, а также усовершенствование налогового и таможенного администрирования.
12.01.2023, 16:02 40091
Почему неконкурентоспособны тепличные овощи из Туркестанской области, рассказал сенатор
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Туркестан. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Али Бектаев перечислил причины, влияющие на плохую конкурентоспособность отечественной тепличной продукции из Туркестанской области.
По его словам, первая причина - высокие тарифы на электроэнергию. Ее стоимость в 2-5 раз выше, чем в Узбекистане и Туркменистане.
В Сарыагашском районе Туркестанской области более 700 теплиц, которые используют около 100 тысяч тонн угля в год. Стоимость каждой тонны - от 16 до 17 тысяч тенге. Поэтому цены на овощи в соседних странах намного меньше, чем на отечественную продукцию", - рассказал сенатор сегодня на пленарном заседании.
Сенатор предлагает пересмотреть тарифы на электроэнергию, газ и уголь и снизить коммунальные расходы. Тогда фермеры смогут снизить цены на продукцию.
Вторая причина, по его словам, - перебои с подачей топлива. В 2022 году район получил на 17 тысяч тонн угля меньше, чем в 2021.
По мнению Бектаева, необходимо обеспечить крестьян Сарыагашского района социальным углем.
Также сенатор заявил о низком уровне государственной поддержки.
Нужно предусмотреть дополнительные меры господдержки тепличных хозяйств. Сегодня субсидируется 50% минеральных удобрений, используемых в теплицах. Однако на них приходится всего 3-5% затрат тепличных хозяйств. Можно сказать, что господдержка практически не оказывает влияния на цену тепличных овощей", - сказал Бектаев.
Он также отметил, что нужно строже следить за нелегальной овощной продукцией, которую провозят через границу.
По данным сенатора, на сегодня в Казахстане из 1265 гектаров теплиц 844 гектара расположены в Туркестанской области. В них ежегодно производится 91 тысяча тонн овощей. Их выращивают более 12 тысяч фермеров. При этом 66% продукции производится в Сарыагашском районе.
12.01.2023, 11:47 43946
На АНПЗ восстановили выработку нефтепродуктов
Фото: kmg.kz
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Атырау. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Атырауском НПЗ полностью восстановлена работа установки каталитического крекинга и связанных с ним технологических объектов. Установка вышла на режим, начато увеличение выработки нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе завода.
10 января 2023 года с учетом ранее налитых 36 вагонов цистерн было отгружено 1624 тонны сжиженного углеводородного газа:
• Актюбинская область - 176 тонн;
• Кызылординская область - 584 тонны;
• Костанайская область - 490 тонн;
• Атырауская область - 238 тонн (авто);
• Западно-Казахстанская область - 127 тонн (авто);
• Мангистауская область - 40 тонн (авто).
На 11 января 2023 года в резервуарном парке ТОО "АНПЗ" в запасе имеется более 38 200 тонн социально значимых нефтепродуктов: товарный автобензин АИ-92 - 17 000 тонн, АИ-95 - 1200 тонн, дизельное топливо - более 20 000 тонн. Отгрузка нефтепродуктов (автобензина и дизельного топлива) на сети АЗС идет стабильно согласно производственному плану", - проинформировали на АНПЗ.
В компании напомнили, что в связи с несвоевременным автовывозом СУГ (вывоз должен производиться согласно распределению Министерства энергетики РК) газосетевыми организациями ряда регионов образовался дефицит свободного места для хранения в ТОО "ПХСНГ". В этой связи 10 января предприятие вынужденно произвело остановку установки каталитического крекинга и связанных с ним технологических объектов, из-за чего были снижены объемы производства нефтепродуктов.
12.01.2023, 09:58 46196
Министр энергетики внес дополнения в перечь нефтепродуктов, на которые устанавливается госрегулирование цен
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан подписал приказ о внесении изменения в приказ "Об утверждении перечня нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен".
Перечень нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен, утвержденный указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу, говорится в документе.
Перечень нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен
1. бензин марки Аи-80, розничная реализация;
2. бензин марки Аи-92, розничная реализация;
3. бензин марки Аи-93, розничная реализация;
4. дизельное топливо (летнее, межсезонное), розничная реализация.
Предельные цены на бензин следующих марок остаются на прежнем уровне: Аи-80 - 89 тенге за литр, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составляют 187 тенге за литр, в других областях Казахстана - 182 тенге за литр.
На дизельное топливо: при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, - в объеме 100 литров в день по цене 230-260 тенге за литр в зависимости от региона, а для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по цене 230-260 тенге за литр в зависимости от региона.
Остальной категории лиц, а также свыше указанных лимитов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.
Приказ введен в действие с 10 января 2023 года
12.01.2023, 09:23 45746
В Казахстане по итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал составил порядка 15 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Предложения по усилению работы инвестиционного блока правительства рассмотрены на заседании Совета по экономической политике под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что по итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал составил порядка 15 трлн тенге - около 94% от плана. По его словам, несмотря на то что в настоящее время инвесторы зачастую занимают выжидательную позицию из-за текущей внешнеэкономической конъюнктуры, наблюдается постепенное восстановление инвестиционной активности. При этом отмечается тренд роста прямых иностранных инвестиций в несырьевой сектор республики.
В целях дальнейшего улучшения инвестклимата предлагается реализовать ряд комплексных мер. В частности, сократить сроки согласования госорганами заявок инвесторов на преференции и снизить пороговый объем инвестиций для получения мер господдержки.
Премьер-министр поддержал данные подходы, отметив необходимость тщательно проработать перечень приоритетных направлений деятельности, по которым будут предоставляться преференции, и учесть все региональные особенности при утверждении новых правил.
На заседании также обсуждены вопросы совершенствования механизма заключения соглашения об инвестициях, внедрения инвестиционного рейтинга регионов и разработки отдельного НПА для инвесторов, который позволит активизировать реализацию мер господдержки, предусмотренных в существующих законах и кодексах.
По итогам заседания премьер-министр поручил выработать дополнительные предложения по улучшению инвестклимата республики. При этом он подчеркнул, что основной акцент нужно сделать на мерах в области обеспечения верховенства закона - по снижению давления на бизнес со стороны правоохранительных и контролирующих органов.
Нужно пересмотреть Уголовно-процессуальный кодекс в части того, чтобы убрать лишние основания и необоснованные причины для возбуждения уголовных дел в отношении бизнеса. Министерству юстиции уже дано соответствующее поручение, но эту работу необходимо усилить и подойти к данному вопросу комплексно. Нужно глубже погрузиться в проблематику, с чем реально предприниматели сталкиваются на практике, и выработать эффективные меры, которые дадут быстрые и конкретные результаты", - сказал Алихан Смаилов.
Ранее сообщалось, что ВВП Казахстана по итогам 2022 года вырос на 3,1%.
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