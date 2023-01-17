Основными партнерами Казахстана по экспорту стали Италия, Китай и Россия

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Рассказать друзьям

Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин провел совещание по мерам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин провел совещание по мерам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает пресс-служба главы правительства.





По словам и.о. председателя комитета торговли Айдара Абильдабекова, из 120 контрактов, заключенных региональными СПК для обеспечения внутреннего рынка на период межсезонья, на общий объем 206 тысяч тонн овощной продукции только 80 договоров на объем поставок 125 796 тонн имеют юридическую силу. При этом в большинстве договоров не предусмотрены штрафные санкции за реализацию по завышенным ценам и недопоставку объема, определенного договором.





Во многих договорах пересмотр цен не предусмотрен и, соответственно, не заключаются дополнительные соглашения в случаях снижения цены. Например, в Западно-Казахстанской области в договоре с одним из ИП стоимость моркови составляла 200 тенге за кг. Сегодня средняя цена на морковь 150 тенге, однако договор не пересмотрен", - сообщил Айдар Абильдабеков.





По вопросу сезонного закупа лука, картофеля, моркови и капусты выступил с докладом первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. По его словам, были получены данные о потребности в овощах в период межсезонья от местных исполнительных органов и торговых сетей. Однако эти данные требуют пересмотра, поскольку сформированный совокупный объем в размере 20 тысяч тонн в недостаточной мере удовлетворяет потребности городского населения в период межсезонья.





Арман Шаккалиев представил проект дорожной карты по импорту овощей в межсезонье 2023 года. Эта карта предусматривает разнарядку по распределению импорта социально значимых продуктов питания по регионам и торговым сетям, сроки и объемы финансирования торговых сетей по оборотным схемам через акиматы регионов, чтобы ТС своевременно заключили договоры с поставщиками на импорт овощей. В свою очередь со стороны Министерства торговли и интеграции через центр развития торговой политики Qaztrade будет оказано содействие обеспечению зеленого коридора для своевременных поставок.





По ситуации с финансированием сахарных заводов первый вице-министр торговли и интеграции сообщил, что на сегодняшний день 4 области - Акмолинская, Атырауская, Костанайская и Жетысуская не выделили средства сахарным заводам. Вице-премьер поручил МТИ и регионам до следующего совещания по вопросам стабилизации цен на социальные продукты питания проработать все возникшие вопросы с сахарными заводами и произвести финансирование. Всем акиматам поручено взять на особый контроль и ускорить работу по подписанию контрактов с торговыми сетями по оборотной схеме сезонного закупа лука, картофеля, моркови и капусты.