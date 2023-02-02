В Казахстане вновь ускорилась инфляция

Заметнее всего подорожали овощи, также выросли цены на рис, крупу, рыбу, молоко, сыр и другие продукты

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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане индекс потребительских цен в январе 2023 года составил 1,1%. Цены на продовольственные товары повысились на 1,4%, непродовольственные - на 0,9%, платные услуги - на 0,7%.





Заметнее всего подорожали овощи.





В январе огурцы подорожали на 22,4%, лук репчатый - на 16,7%, помидоры - на 8,8%, перец сладкий - на 6,5%", - сообщает Бюро нацстатистики.





Также повысились цены на рис - на 2,9%, крупу манную, рыбу охлажденную - по 1,8%, хлеб ржано-пшеничный, яйца - по 1,7%, крупу овсяную, свинину, кефир - по 1,6%, грудки кур, молоко питьевое, сыры рассольные, фрукты, воду питьевую - по 1,4% каждый. В то же время сахар-песок подешевел на 1,9%.





Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в январе наблюдался на моющие и чистящие средства. Так, по сравнению с прошлым месяцем стиральный порошок повысился на 3,9%, отбеливатель - на 3,5%, средства для мытья посуды - на 3%, мыло хозяйственное - на 2,7%. Зафиксировано снижение цен на бытовую технику: пылесосы, микроволновые печи и кухонные плиты", - говорится в информации.





По данным Статбюро, уровень цен на платные услуги за прошедший месяц вырос на 0,7%. Повышение цен отмечено на услуги нотариуса - на 12,6%, лечение в дневном стационаре - на 5,2%, ритуальные услуги - на 4,7%, стоматологические услуги - на 2,5%.





По коммунальным услугам наблюдается повышение тарифов на вывоз мусора - на 2,8%, оплату за содержание жилища - на 1%, центральное отопление - на 0,8%, а снижение тарифа - на водоотведение на 0,2%.





Бюро нацстатистики





Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Актюбинской области - на 1,7%, самая низкая - на 0,7% в Алматинской области. Продтовары больше всего подорожали в Астане и Шымкенте - на 2,2%, непродовольственные товары - в области Абай и Северо-Казахстанской области (на 1,4%), платные услуги - в Актюбинской области (на 2,8%).





Инфляция в январе в годовом исчислении составила 20,7%. Цены на продовольственные товары повысились на 25,7%, непродовольственные товары - на 20,2%, платные услуги - на 14,2%.





По сравнению с январем 2022 года мыло хозяйственное подорожало на 88,5%, канцелярские товары - на 71,4%, лук репчатый - 62,4%, сахар - на 60,9%, огурцы - на 55,6%, молоко консервированное - 46,4%, мука - на 42,8%, макаронные изделия - 42,3%. В годовом выражении, напротив, подешевела белокочанная капуста - на 26,5%", - отмечается в информации.