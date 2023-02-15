14.02.2023, 12:12 7181
Какие министерства лидируют по неосвоению бюджетных средств, рассказали в Минфине
Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах здравоохранения, культуры и спорта, экологии и природных ресурсов, информации и общественного развития
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Расходы государственного бюджета исполнены на 93,5%, республиканского - на 94,7%, местных бюджетов - на 96,3%, проинформировал на заседании правительства министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев.
Как рассказал глава Минфина, по республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 1,5 трлн тенге. При этом неисполнение составило 84 млрд тенге, из них 13 млрд тенге - экономия. Не освоено 71 млрд тенге.
Жамаубаев уточнил, что наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах здравоохранения, культуры и спорта, экологии и природных ресурсов, информации и общественного развития.
Он пояснил, что причинами неосвоения стали: отсутствие или непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа; длительное проведение процедур заключения договоров, дополнительных соглашений; несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ ; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; длительное проведение конкурсных процедур.
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14.02.2023, 10:39 8086
Рост ВВП Казахстана с начала года составил 5,6%
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Рост в реальном секторе составил 2,3%, а в сфере услуг - 7,6%, доложил на заседании правительства первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков.
Вице-министр отметил, что в январе по всем основным отраслям отмечалась положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют торговля, информация и связь, а также строительство.
Темп роста инвестиций в основной капитал составил 18,3%.
Приток инвестиций вырос в промышленности - на 9,2%, в том числе в горнодобывающей промышленности - на 12,6%, а также в сельском хозяйстве - на 33,7%, в операциях с недвижимостью - на 33,7%, в транспорте и складировании - на 31,8%. В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Алматинской, Улытау, Жамбылской и Мангистауской областях", - рассказал Жаксылыков.
Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. Объем производства вырос на 1,6%. Положительный рост зафиксирован в 14 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Кызылординской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 12,1%, в том числе в автомобилестроении - на 27,5% и производстве компьютеров - на 29,6%.
Кроме того, рост зафиксирован в следующих отраслях: производство продуктов питания - на 9,8%, продуктов нефтепереработки - на 11,1%, продукции химической промышленности - на 10,6%, напитков - на 33,2%, фармацевтической продукции - на 51% и легкой промышленности - на 11,3%", - информировал докладчик.
В горнодобывающей промышленности объем производства увеличился на 1,2%, показав впервые за последние 4 месяца положительный рост. При этом производство увеличилось по всем подотраслям за исключением добычи угля. В частности, на 7,6% увеличена добыча прочих полезных ископаемых, на 3,7% - металлических руд, на 1% - нефти, на 0,1% - газа, услуги в горнодобывающей промышленности выросли на 0,2%.
Объем выполненных строительных работ увеличился на 12,5%. Положительная динамика зафиксирована в 15 регионах. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской, Улытау и Актюбинской областях. За январь текущего года введено более 1 млн квадратных метров жилья, что на 39,6% больше показателя прошлого года. Самые высокие показатели ввода жилья наблюдаются в Алматинской и Атырауской областях, а также в городах Алматы и Астане.
Значительное снижение данного показателя отмечается в области Улытау", - обратил внимание спикер.
В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 3,3%. Положительный рост производства в отрасли зафиксирован в 15 регионах. Наибольший рост показали Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Мангистауская области.
По всем показателям положительный рост отмечается только в 2 регионах - в Костанайской области и городе Алматы. По 6 показателям наблюдается рост в 10 регионах. Это Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Улытау, Восточно-Казахстанская области и города Астана, Шымкент. По 5 показателям положительный рост наблюдается в 6 регионах - это Актюбинская, Алматинская, Жетысу, Мангистауская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области. Карагандинская область показала рост по 4 показателям. В области Абай положительная динамика отмечается только по 3 показателям", - подытожил вице-министр.
Заслушав докладчика, премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что старт текущего года задает хороший положительный тренд.
Нам нужно сохранить траекторию такого темпа роста экономики. Это непростая задача в сегодняшних геополитических условиях. От нас требуется слаженная работа и эффективная координация во всех отраслях экономики", - сказал Смаилов.
Он обратил внимание, что задача правительства - снизить по итогам года инфляцию в 2 раза - до 9,5%.
Инструменты для этого имеются. Мы об этом уже неоднократно говорили. Нужно принять все необходимые меры по исполнению актуализированного плана мер по контролю и снижению уровня инфляции", - добавил премьер.
14.02.2023, 09:36 8971
Производство дизтоплива временно приостановлено на Павлодарском НХЗ
Запасы дизтоплива позволят предприятию осуществлять плановую отгрузку продукта до 5 тысяч тонн в сутки
Фото: pnhz.kz
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Павлодар. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На Павлодарском нефтехимическом заводе временно приостановлено производство дизельного топлива в связи с обнаружением дефекта на установке производства водорода, принадлежащей ТОО "Эр Ликид Мунай Тех Газы".
10 февраля 2023 года производство водорода было снижено и начаты ремонтные работы по устранению обнаруженного дефекта на сварном шве трубопровода, транспортирующего технологический газ в печь парового риформинга УПВ. 13 февраля 2023 года ремонтные работы завершены, начаты пусковые процедуры на УПВ с началом производства дизтоплива 14 февраля 2023 года", - сообщили в ТОО "Павлодарский нефтехимический завод"
В компании заверили, что на момент обнаружения дефекта запасы дизтоплива на ПНХЗ составляли более 20 тысяч тонн. Это позволит предприятию осуществлять плановую отгрузку продукта до 5 тысяч тонн в сутки.
Также сообщается, что производство автобензинов ведется в штатном режиме, отгрузка осуществляется по плану - до 5,5 тысячи тонн в сутки.
Накопленные за время простоя УПВ компоненты нефтепродуктов будут переработаны в товарный продукт в марте. Таким образом, ПНХЗ обеспечит запланированный объем производства дизельного топлива к началу весенних полевых работ", - пообещали производители.
Напомним, Казахстан вводит запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов за пределы страны.
11.02.2023, 16:36 43391
Смаилов раскритиковал качество дорожного ремонта в стране
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании Республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства премьер-министр Алихан Смаилов поверг критике качество автодорог в стране.
Смаилов отметил, что плохое дорожное покрытие приводит к авариям и жертвам, снижает транзитный поток, а также негативно отражается на имидже страны.
Особое недовольство общественности вызывает проводимый ремонт. В интернете можно найти многочисленные видеоролики и фотографии, когда работы проводятся не по регламенту, в дождливую и даже снежную погоду", - подчеркнул премьер.
В качестве примера глава правительства привел факты, когда в селе Коктерек Абайской области асфальт укладывали на снег, а в Павлодаре асфальт попросту разбрасывали на дорогу. В некоторых регионах, не дождавшись действий от местных исполнительных органов, жители сел самостоятельно ремонтируют дороги. Так было в селе Рыскулово Алматинской области, селе Атамекен Мангистауской области. Кроме того, имеются факты, когда ежегодно проводятся ремонтные работы на одних и тех же участках.
Алихан Смаилов потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству.
Акиматам регионов поручено обеспечить качественную работу по строительству и ремонту местной сети автодорог. Следует в самое ближайшее время завершить все процедуры государственных закупок и приобретения строительных материалов, чтобы компании начали свою работу сразу с открытия строительного сезона.
Кроме того, Смаилов поручил обеспечить до конца текущего года завершение важнейших автодорожных проектов, таких как Мерке - Бурылбайтал, Актобе - Атырау - Астрахань, Алматы - Усть-Каменогорск, Унеге - Бейсен, Казталовка - Жанибек, Ушарал - Достык.
Глава правительства отметил, что до 2030 года поставлена задача обеспечить качественное строительство и реконструкцию 8 тысяч километров республиканских и 14 тысяч километров местных автодорог.
Как доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, в текущем году ремонтными работами будут охвачены 11 тысяч километров автомобильных дорог, в том числе 7 тысяч километров республиканской сети. На сегодняшний день из 70 тысяч километров местной сети 85% дорог находится в нормативном состоянии. Хорошие показатели состояния местных дорог наблюдаются в Жамбылской (97%), Мангистауской (96%) и Павлодарской (91%) областях, показатели ниже среднего в 3 регионах: в Западно-Казахстанской (46%), Актюбинской (72%) и Атырауской (72%) областях.
Кроме того, министерством прорабатывается реализация с привлечением средств международных финансовых институтов новых дорожных проектов в период с 2024 по 2030 годы общей протяженностью 4,4 тысячи километров. В частности, Жезказган - Караганды - 513 километров, Астана - Костанай - граница РФ - 830 километров, Бейнеу - Шалкар - 515 километров, Атырау - Доссор - 86 километров, Кызылорда - Актобе - 1101 киолметр, Актобе - Уральск - 628 километров.
Напомним, в ЗКО новая дорога стала разрушаться после сдачи в эксплуатацию.
В отношении АО "НК "КазАвтоЖол" возбуждено уголовное дело. Прокуратура намерена привлечь к ответственности сотрудников, по чьей вине на республиканской трассе в результате ДТП погиб человек.
11.02.2023, 13:43 46266
Стабфонды начали реализацию лука торговым объектам
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Тараз. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Отпуск овощей из сформированных резервов ведется в рамках применения действующих мер по стабилизации цен, в том числе начаты товарные интервенции по реализации овощей из стабилизационных фондов в торговые объекты по сниженным ценам во всех регионах страны, рассказали в Министерстве торговли и интеграции РК.
На складах крестьянских хозяйств Жамбылской области насчитывается около 38 тысяч тонн лука.
По словам руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области Аспандияра Сейсебаева, лук в регионе был закуплен осенью, сегодня этот овощ реализовали порядка 40 торговым объектам по цене 115 тенге за килограмм, а магазины в свою очередь продают лук по 128 тенге за килограмм. Также Аспандияр Сейсебаев отметил, что сегодня запасов продукта достаточно не только для обеспечения торговых объектов Жамбылской области, но и для поставок в другие регионы.
В одной из крупных в Жамбылской области сетей продовольственных магазинов запасы лука составляют 21 тонну, из них 5 тонн - на прилавках магазина, и 16 тонн находятся на складе предприятия. Цена за килограмм лука в торговых точках составляет 128 тенге.
Посетив овощехранилища в Жамбылской области, мы видим, что лук имеется на складах в достаточном количестве, чтобы обеспечить текущую потребность внутреннего рынка страны. Как вы знаете, на этой неделе премьер-министр РК дал поручение разбронировать запасы из стабфонда и начать товарные интервенции, поэтому СПК должны реализовать запасы лука, тем самым обеспечить необходимым количеством лука торговые объекты по всей стране", - сказал исполняющий обязанности председателя Комитета торговли МТИ РК Айдар Абильдабеков.
Напомним, в Казахстане для стабилизации цен разбронируют запасы социально значимых овощей. Региональные комиссии должны принять решение о проведении товарных интервенций, в первую очередь по луку, следом - по моркови, картофелю, капусте с определением объемов, цены, условий и точек реализации.
По данным МТИ, в разрезе товаров максимальный рост цен с начала года отмечен на лук - 22,5%.
11.02.2023, 08:56 50661
Российский холдинг приобрел аэропорт Уральска
Удобное расположение аэропорта на северо-западе Казахстана позволяет развивать здесь транзитные перевозки и формировать на его базе региональный хаб
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Уральск. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - УК "Аэропорты регионов" совместно с казахстанскими партнерами завершила сделку по приобретению ТОО "Международный аэропорт "Орал" - компании-оператора международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой, информирует пресс-служба российского холдинга.
Новый собственник планирует улучшить качество предоставляемых услуг для пассажиров и авиакомпаний, провести техническое переоснащение аэропорта и улучшить бизнес-процессы.
Все это позволит реализовать потенциал развития международных перевозок, а также обеспечить рост грузоперевозок", - говорится в сообщении УК "Аэропорты Регионов".
Сообщается, что на сегодняшний день пассажиропоток аэропорта Уральска превышает 300 тысяч человек в год. При этом удобное расположение аэропорта на северо-западе Казахстана позволяет развивать здесь транзитные перевозки и формировать на его базе региональный хаб.
Напомним, о готовности сотрудничать с Казахстаном по строительству АЭС заявили в МИД России.
10.02.2023, 20:05 61466
В Казахстане на треть лекарств цены выросли в среднем на 30% за год
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в СЦК вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев сообщил, что на 4296, или 64%, позиций фармпрепаратов предельные цены не изменились с 2022 года, на 1918 или 29% - цены повышены, в среднем на 30%, на 501, или 8%, - снижены, в среднем на 7%.
По информации Минздрава в 2023 году в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи будет закуплено 1669 наименований лекарств и медицинских изделий, из которых для оказания помощи в стационарах используют 1580 наименований, на порядка 184 млрд тенге, для амбулаторий - 636 наименований на более 232 млрд тенге.
Финансирование лекарственного обеспечения с 2019 до 2023 года на амбулаторном уровне выросло с 83 до 232 млрд тенге.
Единый дистрибьютор с начала 2023 года отгрузил в регионы медикаменты и медицинские изделия на сумму 57 млрд тенге. В рамках амбулаторного лекарственного обеспечения выдано медикаментов на сумму более 4 млрд тенге.
На сегодняшний день в стране действуют 97 фармацевтических производителей, из них 34 занимаются производством лекарственных средств, 41 - изделиями медицинского назначения, 22 - специализируются на производстве медицинской техники.
В денежном эквиваленте оценка фармацевтической отрасли составляет 863 млрд тенге, в том числе доля отечественных товаропроизводителей -162 млрд тенге. В 2022 году доля отечественного производства на местном фармацевтическом рынке составила 19%, импортной продукции - 81%. По поручению Президента в ближайшее время мы должны довести долю продукции отечественных товаропроизводителей в фармацевтической отрасли до 50%", - сказал Жандос Буркитбаев.
В ноябре 2022 года сообщалось, что за январь-октябрь производство лекарств в стране в стоимостном выражении составило 112 млрд тенге - на 13,2% меньше, чем годом ранее.
В региональном разрезе наибольший объем выпуска пришелся на Шымкент: 46 млрд тенге, плюс 10,3% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматинская область (31,1 млрд тенге, плюс 23,4% за год) и Алматы (16,2 млрд тенге, плюс 7,7%).
10.02.2023, 14:50 66186
Холдинг "Байтерек" получил за прошлый год рекордную прибыль
Чистый доход составил 350 млрд тенге
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Каната Шарлапаева об итогах деятельности холдинга за 2022 год и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Президенту были представлены предложения по поддержке предпринимательства, агропромышленного комплекса и обеспечению населения жильем.
Также Шарлапаев доложил президенту о рекордной чистой прибыли холдинга за 2022 год в сумме 350 млрд тенге, что в пять раз превышает результат 2020 года и в три раза - 2021 года.
По итогам прошлого года структуры "Байтерека" профинансировали 238 крупных проектов и лизинговых сделок на 685 млрд тенге. В рамках поддержки малого и среднего бизнеса просубсидировано 50,5 тысячи проектов на сумму порядка 1,5 трлн тенге. Субъекты агропромышленного комплекса профинансированы на 522 млрд тенге при плане 432 млрд тенге", - сообщил Шарлапаев.
По его данным, в рамках обеспечения населения жильем выдано льготных ипотечных займов на общую сумму порядка 1,4 трлн тенге, обеспечены гарантии долевого строительства на 211,8 млрд тенге, профинансировано строительство кредитного жилья акиматами на 176,4 млрд тенге. Таким образом, за счет инструментов поддержки введено в эксплуатацию свыше 2,2 млн кв. метров жилья, за счет ипотечного кредитования 79 865 семей улучшили жилищные условия.
Глава государства акцентировал внимание на важности дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса. Он также указал на необходимость активного участия "Байтерека" в укреплении экспортного потенциала и развитии агропромышленного комплекса страны.
Напомним, в декабре прошлого года казахстанские фермеры обратились в национальную палату предпринимателей "Атамекен" с предложением пересмотреть завышенные требования по кредитам от холдинга "Байтерек". По словам сельхозпредпринимателей, чтобы получить кредит в размере 1 тенге, необходимо заложить 5 тенге.
Для справки:
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" создан в 2013 году как ключевой финансовый институт правительства. Его основная задача - поддержка бизнеса и повышение уровня жизни населения РК. В частности, в прошлом году фонд направил средства на обновление сельхозтехники по линии АО "КазАгроФинанс".
10.02.2023, 12:45 64731
Производители риса в Кызылординской области подозреваются в необоснованном повышении цен
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по защите и развитию конкуренции РК начато расследование нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области, сообщает пресс-служба АЗРК.
АЗРК проведен анализ товарного рынка реализации риса, в ходе которого установлено, что максимальный рост цен на сырье наблюдается в мае 2022 года - на 16%, в сентябре 2022 года снижение - на 19%. Между тем рост цен у производителей-переработчиков риса составил в среднем 25%.
Усмотрены признаки одновременного поддержания цен на рис производителями Кызылординской области. В связи с чем, АЗРК вынесено 6 уведомлений по согласованным действиям в отношении производителей риса в Кызылординской области и 1 уведомление по злоупотреблению доминирующим положением в Северо-Казахстанской области в отношении оптового реализатора риса в части применения разных цен к равнозначным соглашениям. В рамках исполнения уведомления оптовый реализатор риса Северо-Казахстанской области снизил цены на 5%", - рассказали в ведомстве.
В свою очередь в отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области назначено расследование по факту неисполнения уведомления.
В случае установления нарушения законодательства в области защиты конкуренции предусмотрен штраф в размере пяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности на основании Кодекса РК "Об административных правонарушениях" либо уголовная ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом РК.
Согласно статистическим данным, в Казахстане рост цен на рис в 2022 году составил 36%. В настоящее время рост цен на рис продолжается и с начала года составил 5,2%.
По данным производителей-переработчиков риса, рост связан с повышением цен на сырье (шала), что привело к увеличению себестоимости после переработки, а также рост минимальной зарплаты. На данном рынке переработку-производство риса осуществляют более 20 субъектов рынка. В свою очередь сельхозтоваропроизводители сообщают о сокращении посевных площадей риса по причине маловодья (согласно данным БНС, на 10%), подорожания цен на удобрения, запчасти, ГСМ и др.
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