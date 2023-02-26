25.02.2023, 17:35 11596

В РК большинство регионов укладываются в обозначенные индикативы цен на овощи

Многие регионы продолжают хаотично реализовывать механизмы стабилизации цен и размазывать эффект этой работы
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин провел совещание по стабилизации цен на социально значимые продукты питания, на котором рассмотрен широкий спектр вопросов, включая результаты товарных интервенций по овощам в регионах и трансформацию торговых рынков, сообщает пресс-служба главы правительства.

По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, большинство регионов укладываются в обозначенные индикативы цен на социально значимые овощи. Однако в Астане, Шымкенте, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях они реализуются с превышением установленных индикативов.

Многие регионы продолжают хаотично реализовывать механизмы стабилизации цен и размазывать эффект данной работы. В отдельных регионах разбронирование, судя по договорам, размыто на срок до 5 месяцев, при этом выпускается только часть запасов овощей, а не все объемы. В Атырауской области реализация овощей производится с сентября 2022 года в 6 торговых точках на рынках города без контрольно-кассовых аппаратов. В Алматинской (области) планируют начать разбронирование капусты лишь в апреле. Соответственно, результатов межсезонной товарной интервенции здесь мы не получим", - подчеркнул и.о. председателя Комитета торговли Айдар Абилдабеков.


Объемы товарных интервенций овощей озвучил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.

С начала февраля объем реализации картофеля составил 7,1 тысячи тонн, что составляет всего 8,6% из ранее законтрактованных объемов, моркови - 2,8 тысячи тонн (10,2%), капусты - 2,4 тысячи тонн (11,8%), лука - 3,9 тысячи тонн (16,5%)", - проинформировал он.


Как отметил Айдар Абилдабеков, на следующей неделе запланирована поездка в Таджикистан для заключения прямых контрактов на ранний урожай между региональными СПК и "ТаджАгроПромЭкспортом". При этом области Абай, Жетысу, СКО и Атырауская заявили, что не нуждаются в ранней поставке лука из Таджикистана, а ВКО и ЗКО необходимо получить его лишь в мае.

Цены на продукты - один из главных вопросов социально-экономической повестки дня. За неделю рост составил 0,3%. Мы стабфонды создавали для стабилизации цен, но разбронирование овощей из сформированных запасов идет слабыми темпами. Возникают вопросы по соответствию запасов заявленным объемам. Поручаю Министерству сельского хозяйства провести ревизии во всех регионах на наличие овощей и их объемов в стабфондах, проверить эффективность деятельности СПК. Министерству финансов, КГД и МТИ - проверить разбронировку сформированных запасов через анализ данных ОФД", - подчеркнул Серик Жумангарин.


Первый вице-министр МТИ Арман Шаккалиев проинформировал о ходе реализации работы по модернизации и повышению эффективности работы крупнейших торговых рынков. В частности, рынок "Алтын орда" формирует до 40% оптовой торговли республики. Ежедневная посещаемость рынка составляет до 10 000 покупателей, средняя загруженность - 400 фур овощной и фруктовой продукции, в том числе из соседних стран.

Начиная с прошлого года, генеральная прокуратура совместно с другими органами выявила множество нарушений во всех сферах деятельности рынка, возбуждено 30 административных дел. Однако теневая торговля продолжается, есть нарушения пожарной, ветеринарной безопасности, незаконная миграция. Аналогичные проблемы выявляются и на других крупных оптовых рынках страны. В прошлую субботу мы провели выездные совещания в крупных торговых рынках столицы, прошли весь путь от автолавок до продаж в рознице. Только во время разговора три владельца рынков обязались выделить по 15 торговых точек бесплатно для продажи товаров СЗПТ. Уверен, такая же ситуация и в других регионах. Это свидетельствует о том, что акиматы не проводят на рынках работу по стабилизации цен надлежащим образом", - заявил Арман Шаккалиев.


В рамках перевода работы рынков в цивилизованный формат в Алматы и Алматинской области предлагается создать рынки "контрмагниты". Это торговые центры класса А, которые позволят упорядочить деятельность рынков, сократить теневой оборот, повысить поступления налогов, обеспечить прямой доступ отечественным производителям к рынкам сбыта.

Запланированный в рамках программы модернизации рынков объем работы, который должен быть завершен к 1 января 2023 года в Астане, Алматы и Шымкенте, не реализован из-за отсутствия координации этой работы. До конца 2025 года стоит задача модернизировать 68 рынков, из них 18 - в городах республиканского значения, и 50 в остальных регионах. Сегодня мы подготовили проект дорожной карты, пошагово, со сроками и исполнителями, от разработки ПСД до согласования с уполномоченными органами. Необходимо всю работу завершить в установленные сроки", - сказал Арман Шаккалиев.

Также на совещании был представлен проект создания автолавок, мобильных точек для реализации социальных продуктов питания, подготовленных казахстанскими автопроизводителями. Их преимущества - независимость от стационарных торговых точек, мобильность, что существенно скажется на цене и доступности. Есть программа автокредитования по доступной цене, в рассрочку, производители готовы изготовить нужное количество. Данные предложения направлены в регионы.
 
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Теги:Продуктыстабилизацияцены

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26.02.2023, 11:58 5241

Проблема с нехваткой газа в Атырауской области решена

Проблема с нехваткой газа в Атырауской области решена
Атырау. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Проблема с нехваткой сжиженного газа, наблюдавшаяся в Атырау несколько дней, решена, после того как 23 февраля на АНПЗ возобновила работу установка каталитического крекинга. Об этом на брифинге в РСК сообщил руководитель Атырауского областного управления энергетики и ЖКХ Айдулат Кенжебеков.

1 февраля из-за выхода из строя установки каталитического крекинга на АНПЗ значительно сократился объем производства бензина А-92, А-95, дизельного топлива, сжиженного газа. Завод, обычно производящий 600 тонн сжиженного газа в сутки, с 1 по 23 февраля выпускал всего 100-130 тонн. Областным акиматом было организовано поочередное  газоснабжение заправочных станций в городе и районах. С 23 февраля, после запуска установки, автогаз есть на всех заправочных станциях", - цитирует Кенжебекова региональная газета «Ак Жайык».


Из-за приостановления работы каталитического крекинга и сокращения объема производства топлива владельцам авто, работающих на газе, приходилось стоять в длинных очередях на заправках.

По словам руководителя областного управления энергетики, количество владельцев автомобилей с газовым оборудованием в регионе составляет порядка 1500. Ежемесячно для всех регионов через Минэнерго утверждается лимит, для Атырауской области он составляет 5300 тонн. В случае возникновения по тем или иным причинам дефицита в регионе из министерства направляется предложение о выделении объема из других регионов. Кроме того, сейчас рассматривается возможность заключить меморандум с ТШО, в котором было бы прописано участие этой компании в разрешении подобных ситуаций.

Напомним, в начале января Атырауский НПЗ снизил производство сжиженного газа, бензина и дизтоплива из-за остановки работы каталитического крекинга.

1 февраля на коллегии ведомства министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что на всех трех казахстанских НПЗ необходим плановый ремонт, поскольку в текущем году планируется произвести 13,4 млн тонн нефтепродуктов.

7 февраля сообщалось, что ремонтно-восстановительные работы на заводе завершатся 18 февраля.

 
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Теги:ГазавтозаправкаАНПЗ
24.02.2023, 12:02 20831

Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%

Сохранение базовой ставки в первой половине 2023 года на текущих значениях будет способствовать стабилизации инфляции и постепенному ее снижению в среднесрочной перспективе
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт, информирует пресс-служба Национального банка РК.

Решение основывалось на обновленных прогнозах Национального банка, анализе данных, а также оценке баланса рисков инфляции. Сохраняются внешние проинфляционные факторы на фоне неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также высоких мировых цен на продовольствие", - пояснили эксперты.


Внутренние риски инфляции связаны с устойчивым внутренним спросом, перестройкой логистических и производственных цепочек, стимулирующей фискальной политикой, а также все еще высокими инфляционными ожиданиями. Совокупный баланс факторов обосновывает необходимость поддержания базовой ставки на текущем уровне в течение первого полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе.

В Нацбанке напомнили, что в январе 2023 года годовая инфляция продолжила рост, составив 20,7%. Главным драйвером, по словам специалистов, остается рост цен на продукты питания. При этом месячная инфляция продолжила замедляться четвертый месяц подряд до 1,1% (с 1,8% в сентябре 2022 года), но все еще превышает среднеисторическое значение. Аналогично месячной инфляции показатели базовой инфляции также замедляются, но формируются на высоких уровнях.

Отмечается, что инфляционные ожидания снизились после достижения пика в декабре 2022 года, что согласуется с предпосылками предыдущего прогноза. Тем не менее, инфляционные ожидания все еще высоки и явный тренд на их снижение пока не сформирован, что создает препятствие к быстрому замедлению инфляции.

Глобальная инфляция начала замедляться, на это повлияло снижение цен на энергоресурсы и некоторое улучшение ситуации с цепочками поставок. В то же время риски ускорения инфляции в мире на фоне напряженного рынка труда, сильного потребительского спроса и открытия Китая после пандемии остаются повышенными. По прогнозам глобальная инфляция постепенно замедлится в течение прогнозного периода, что будет сопровождаться проведением жесткой монетарной политики центральных банков, а также более слабым ростом мировой экономики. На фоне прогнозируемого снижения инфляции в странах-торговых партнерах давление на потребительские цены в Казахстане будет ослабевать", - рассказали в пресс-службе.


С учетом новых данных, а также внешних и внутренних факторов прогноз инфляции был пересмотрен в сторону небольшого снижения. При этом в 2023 году диапазон прогноза расширен в связи с неопределенностью относительно фискального стимулирования в Казахстане и динамики инфляции в России. В базовом сценарии в текущем году, по прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 9-12%, в 2024 году - 6-8%, в 2025 году - 4-6%. Из-за эффекта базы пик годовой инфляции ожидается в I квартале 2023 года. Улучшение прогнозов инфляции связано с прогнозируемым снижением индекса ФАО на зерновые, хорошим урожаем в Казахстане, укреплением реального обменного курса тенге, а также умеренным влиянием миграционного шока на услуги.

Прогнозы по росту экономики Казахстана улучшены. Так, в 2023-2025 годах рост ВВП ожидается на уровне 3,5-4,5%. Прогноз пересмотрен в связи с более позитивными ожиданиями по добыче и экспорту нефти, при постепенном восстановлении экономик стран-торговых партнеров. Прогнозируется устойчивый рост внутреннего спроса в условиях стимулирующих государственных расходов и благоприятных цен на нефть. Тем временем, положительная динамика импорта на фоне фискального стимулирования, а также сдерживающая реальная ставка будут отчасти нивелировать рост внутреннего спроса. Риском прогноза ВВП являются возможные проблемы доступа казахстанского экспорта к международным рынкам.

При этом отмечается, что проинфляционные факторы внутри страны могут усилиться.

Сохраняются риски ускорения роста цен на продовольственные товары ввиду шока предложения на рынке плодоовощной продукции. Назревшие реформы тарифов на регулируемые услуги ЖКХ и цен на ГСМ могут вызвать эффект ускорения роста цен на широкий спектр товаров и услуг. Дополнительные проинфляционные риски со стороны внешнего мира связаны с потенциальным ускорением месячных показателей инфляции в РФ на фоне роста расходов государственного бюджета, ослабления рубля и санкций. Данные факторы не учтены в предпосылках базового сценария. В будущем их реализация может повлечь за собой изменения в прогнозах", - разъяснили эксперты.


В этих условиях сохранение базовой ставки в первой половине 2023 года на текущих значениях будет способствовать стабилизации инфляции и постепенному ее снижению в среднесрочной перспективе.
 
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Теги:Нацбанкбазовая ставкасохранение
23.02.2023, 17:15 29236

Казахстан начал принимать нефть для экспорта в Германию

В феврале по нефтепроводу планируется транспортировать 20 тысяч тонн казахстанской нефти
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - "КазТрансОйл" начал прием казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов для транспортировки в Германию.

В соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан, АО "КазТрансОйл" транспортирует в феврале 20 тысяч тонн казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" до пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", - сообщил директор департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО "КазТрансОйл" Шынгыс Ильясов.


В декабре 2022 года АО "КазТрансОйл" направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.

Данный транзит нефти будет осуществляться в рамках соответствующего соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года.
 
23.02.2023, 09:08 34696

Отгрузку нефти возобновили на КТК

По трубопроводу транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана
Отгрузку нефти возобновили на КТК
Фото: cpc.ru
Актау. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Возобновлена перевалки нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

Нормализация погодных условий позволила 22 февраля 2023 года Каспийскому трубопроводному консорциуму возобновить перевалку нефти на морском терминале компании", - сообщается на сайте КТК.


Напомним, что перевалка была остановлена 19 февраля в связи с фактическими штормовыми погодными условиями и выданными капитаном морского порта Новороссийск соответствующими предупреждениями.

Отгрузка нефти осуществляется через выносные причальные устройства в 5 км от береговой линии с неукоснительным соблюдением требований промышленной и экологической безопасности. Конструкция ВПУ позволяет осуществлять перевалку при неблагоприятных погодных условиях, когда традиционные береговые системы отгрузки нефти вынуждены прерывать операционную деятельность", - проинформировали в компании.


При этом отмечается, что в отношении ВПУ действуют погодные ограничения, превышающие аналогичные требования к береговым причалам. Например, швартовые операции на ВПУ и подъем шлангов на танкер производятся при волнении моря до 2,5 м и скорости ветра (порывов) не более 23 м/сек.

КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования морского терминала консорциума в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти. Исходя из данной установки и следуя соответствующим предписаниям, была остановлена перевалка нефти в указанный период, что также будет происходить и в дальнейшем при наступлении аналогичных условий", - отмечают в КТК.


Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО "Транснефть" (доверительное управление) - 24%, "КТК Компани" - 7%, АО НК "КазМунайГаз" - 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holdings Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
 
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Теги:НефтьКТК
22.02.2023, 12:28 47056

Скляр ответил, за чей счет будет осуществляться модернизация ТЭЦ Экибастуза   

Решение по ремонту будет принято до конца отопительного сезона
Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства первый заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал, как будут распределяться расходы на модернизацию ТЭЦ Экибастуза.

Если государству перейдет 50 процентов акции самой ТЭЦ, 50-прцентный пакет, то мы вправе будем вкладывать средства в ее реконструкцию именно на своей доле, в рамках своей доли будет вкладывать и инвестор. Будет принято взвешенное решение, которое не будет в ущерб государству", - пояснил он.



Но также возможен вариант, что собственник сам за свой счет будет осуществлять ремонт.

Отопительный сезон в Павлодаре и Экибастузе завершается примерно в середине апреля. До конца марта будет проведен технический аудит станции и позже будет приниматься решение", - добавил Скляр.


Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. 7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.  

В ночь на 18 февраля на ТЭЦ опять произошла авария. Горожане жаловались на холод в квартирах, учащиеся города были переведены на дистанционное обучение.

В настоящее время по всей республике идет аудит ТЭЦ и электросетей, которую планируют завершить до конца первого квартала.
 
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Теги:РемонтТЭЦЭкибастуз
22.02.2023, 11:54 48536

Акчулаков прокомментировал приостановку отгрузки нефти на КТК

Согласно прогнозу синоптиков, должна установиться нормальная погода, позволяющая танкерам зайти в акваторию и встать на загрузку
Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан ответил, когда будет восстановлена отгрузка нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме.

В кулуарах правительства Болат Акчулаков отметил, что на Каспийском море сейчас наблюдаются штормы.

Объективно - по погоде есть проблемы. Вы видели, что с сухогрузом вчера случилось, в этой ситуации отгрузку совершать нельзя - это опасно", - пояснил он.


Он отметил, что, согласно прогнозу синоптиков, должна установиться нормальная погода, позволяющая танкерам зайти в акваторию и встать на загрузку.

Пока на резервуарный парк работаем. Добычу не останавливали. Отгрузка приостановлена в связи с погодными условиями", - добавил он.


19 февраля была приостановлена отгрузка нефти на морском терминале КТК в связи с погодными условиями.

Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов и генеральный директор КТК Николай Горбань обсудили вопросы обеспечения стабильной работы и развития Каспийского трубопроводного консорциума.  
 
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Теги:НефтьотгрузкаКТК
22.02.2023, 11:19 49426

Минэнерго рассматривает возможность импорта российского газа для газификации восточных регионов РК  Дополнено

Для бесперебойного обеспечения газом страны необходимо строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент
Минэнерго рассматривает возможность импорта российского газа для газификации восточных регионов РК
Фото: Depositphotos
Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Для газификации восточных регионов Казахстана Министерством энергетики рассматривается 2 варианта, в том числе импорт газа из России, сообщил на заседании правительства министр энергетики Болат Акчулаков.

Первый вариант - строительство газопровода по маршруту Костанай - Астана - Павлодар - Семей - Усть-Каменогорск, что потребует вложения значительных средств, увеличения тарифов на газ для потребителей для обеспечения окупаемости вложенных инвестиций, а также вовлечения в разработку новых ресурсов газовых месторождений (от разведки до ввода в среднем уходит 7-10 лет)", - рассказал Акчулаков.


Второй вариант, импорт газа из Российской Федерации в рамках дорожной карты по сотрудничеству в газовой отрасли между РК и РФ. На сегодняшний день "Казахгаз" совместно с "Газпромом" прорабатывает вопрос разработки пред ТЭО для изучения комплекса вопросов строительства международного газопровода Россиийская Федерация - Республика Казахстан - Китайская Народная Республика.

В целом по итогам 2022 года общий уровень газификации страны составил 59% от общей численности населения, или 11,6 млн человек получили доступ к газу.

В целях увеличения пропускных мощностей газотранспортной системы "Казахгазом" реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов.

Вместе с тем необходимо отметить, что в текущем отопительном периоде главная газовая артерия Бейнеу - Бозой - Шымкент, обеспечивающая газом южные и центральные регионы страны, работает на сверх проектной мощности, или 106%. В этой связи для бесперебойного обеспечения газом страны необходимо строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, - подчеркнул Акчулаков.


Также глава МЭ отметил, что параллельно с активной работой по газификации населения необходимо внедрить культуру "рационального, бережного" потребления газа в качестве энергоресурса.

Проведенный анализ показывает, что в теплых регионах страны потребление газа на уровне с регионами, где средняя температура намного ниже. Как вам известно, в 2022 году законодательно были внедрены две новые категории потребителей - крупные коммерческие и лица, осуществляющие цифровой майнинг. Данные меры приведут к повышению энергоэффективности промышленных предприятий. В текущем году предлагается рассмотреть возможность внедрения механизма по бережному потреблению газа для бытовых и коммунально-бытовых потребителей за исключением потребителей, получающих адресную социальную помощь", - разъяснил министр.


Дополнено, 22.02.2023, 13.20

Премьер-министр Алихан Смаилов потребовал завершить многолетнюю газификацию северных и восточных регионов Казахстана.

Жители этих регионов жалуются на отсутствие газораспределительных сетей, волокиту с разрешительными документами и дорогое подключение. И это касается не только центральных регионов, но и всех других, где уже есть газ", - заявил Смаилов на заседании правительства.


В пример он привел село Бигаш Алматинской области, где жителям обещают провести газ уже в течение 10 лет. В то же время население аула Алшалы в Толебийском районе Туркестанской области также ожидает "голубое топливо" на протяжении нескольких лет.

По словам главы правительства, в селе Зеленое Западно-Казахстанской области, в 5 км от Уральска, газ провели еще в 2014 году, но до сих пор подключены только административные здания.

Также Смаилов упомянул магистральный газопровод "Сарыарка", вдоль которого подведена соответствующая инфраструктура и установлены необходимые пусковые комплексы. Газопровод был построен еще в 2019 году, однако темпы подключения населения столицы, Карагандинской и Акмолинской областей к долгожданному газу остаются на довольно низком уровне.

Кроме сельских населенных пунктов, в городах также сохраняются проблемы с обеспечением населения газом. В итоге, сами видите, Астана по-прежнему "утопает в смоге" и лидирует в мировых рейтингах по уровню загрязнения воздуха. Сдвигаются сроки строительства новой парогазовой установки на ТЭЦ-2 в Алматы. Акимам регионов и компании "QazaqGaz" нужно взять эти вопросы на особый контроль", - отметил Смаилов.


Он добавил, что пора также определиться и поставить точку в вопросе газификации северных и восточных регионов страны. В этой связи Министерству энергетики совместно с фондом "Самрук-Казына" поручено в срок до 1 мая подготовить окончательное решение.

Не менее важным вопросом, по словам главы кабмина, является и высокий износ газовой инфраструктуры.

Все вы видите ситуацию в Экибастузе и Рудном вследствие высокого износа теплосетей. При этом газовые сети находятся под более высоким давлением и несут более высокие риски. Основная масса магистральных газопроводов была построена более 30 лет назад и требует больших капитальных вложений для безопасной эксплуатации", - подчеркнул глава правительства.


Он добавил, что контроль этого вопроса со стороны министерств энергетики, по чрезвычайным ситуациям, акимов регионов и компании "QazaqGaz" должен быть постоянным, а вопросы модернизации и своевременного ремонта газовой инфраструктуры - приоритетными.

Смаилов подчеркнул, что спрос на экологически чистые энергоресурсы, прежде всего на газ, растет во всем мире ежегодно. В Казахстане данный вопрос также актуален с учетом демографического роста, ввода промышленных объектов и газификации частного сектора. Так, если в 2020 году объем потребления газа в республике составил порядка 17 млрд куб. м, то по итогам 2022 года - уже более 19 млрд. В текущем же году рост потребления ожидается на уровне 20 млрд кубометров.

Он напомнил, что президент поставил задачу довести газификацию страны до 60%. В целом к "голубому топливу" должно быть подключено свыше 1800 населенных пунктов с населением более 11,8 млн человек.

Данное поручение Министерством энергетики, компаниями "КазМунайГаз" и "QazaqGaz" совместно с акимами должно быть исполнено в полном объеме", - резюмировал Смаилов.


Напомним, Казахстан, Россия и Узбекистан обсудили взаимодействие в газовой отрасли.
 
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Теги:ГазИмпортМинэнергоГазификация
22.02.2023, 10:36 47851

Аграриям выделят 413 тысяч тонн дизтоплива на весенние полевые работы  Дополнено

Несмотря на поручение правительства по снижению площадей водоемких культур, наблюдается увеличение площадей риса по сравнению с прошлым годом на 7,6 тысячи гектаров
Аграриям выделят 413 тысяч тонн дизтоплива на весенние полевые работы
Фото: Depositphotos
Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году всего для весенних полевых работ выделяется 413 тысяч тонн дизтоплива по цене 222 тысячи тенге за тонну, или 184 тенге за литр, сообщил на заседании правительства министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков.

Как отметил глава МЭ, стоимость доставки дизтоплива от НПЗ до СХТП определяется самостоятельно оператором.

НПЗ готовы начать отгрузку дизтоплива, как только операторы СХТП завершат подписание договоров, заявок, оплаты и поставят вагоны-цистерн на НПЗ. В целом все запланированные объемы для проведения СХТП выполняются в полном объеме, вопрос находится на постоянном контроле Министерства энергетики РК и АО "НК "КазМунайГаз", - сказал Акчулаков.


Он также напомнил, что согласно внесенным изменениям в закон РК "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов" производители нефтепродуктов и поставщики нефти ежегодно в период весенних и осенних полевых работ обязаны поставлять объемы нефтепродуктов в адрес стационарных автозаправочных станций в соответствии с планом поставок нефтепродуктов; МСХ наделен полномочиями по разработке и утверждению правил определения региональных операторов по поставке льготного дизтоплива для СХТП.

На основании данных поправок МСХ разрабатывается проект правил определения региональных операторов по поставке льготного дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей, а также порядка формирования и распределения объемов льготного дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей. Также разрабатывается алгоритм действий, предусматривающий формирование в государственной информационной системе субсидирования (ГИСС) реестра (база данных) получателей квот льготного дизтоплива с привязкой к посевным площадям и нормативам расхода дизтоплива на 1 гектар заявленной посевной площади и по видам сельскохозяйственных культур", - рассказал министр.


По информации МСХ, запуск функционала электронного выделения и распределения дизтоплива в системе ГИСС запланирован в первом полугодии 2023 года, добавил Акчулаков.

В свою очередь министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что общая посевная площадь текущего года составит 23,4 млн га, что на 68,6 тысячи га больше показателя 2022 года.

Намечается увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур на 117 тысяч га, кормовых культур на 36,5 тысячи га и сахарной свеклы на 6,7 тысячи га. Из-за изменения конъюнктуры рынка прогнозируется незначительное сокращение площади посева некоторых масличных культур, таких как сафлор, соя и горчица. При этом по такой социально значимой культуре, как подсолнечник, планируется увеличение площади на 30,8 тысячи га. По овоще-бахчевым культурам и картофелю площадь посева планируется увеличить на 11,1 тысячи га. Что касается влагоемких культур, то в текущем году по сравнению с прошлым годом прогнозируется уменьшение площади хлопчатника на 14,8 тысячи га, которая составит 111,4 тысячи га", - рассказал Карашукеев.


При этом глава МСХ обратил внимание на то, что, несмотря на поручение правительства по снижению площадей водоемких культур, наблюдается увеличение площадей риса по сравнению с прошлым годом на 7,6 тысячи га (2023 год - 95,4 тысячи га).

В целом планируемые площади по зерновым, овоще-бахчевым, картофелю позволят полностью обеспечить нужды внутреннего рынка", - заверил Карашукеев.


Он также рассказал, что на этот год запланировано внесение порядка 704 тысяч тонн удобрений, из которых 63% приходится на отечественные удобрения (аммиачная селитра и аммофос). На сегодняшний день для проведения весенних полевых работ аграриям отгружено 55 тысяч тонн удобрений, в том числе в южные регионы 27 тысяч тонн. На программу субсидирования удобрений в местных бюджетах предусмотрено 31,3 млрд тенге.

Вместе с тем, по сообщениям фермеров, имелись проблемы с обеспеченность аммофосом в южных регионах, в настоящее время проблема решается", - добавил спикер.


Напомним, в Казахстане планируют внедрить электронное распределение дизтоплива на полевые работы.

Дополнено, 22.02.2023, 13.45

Почти половина урожая пшеницы в Казахстане пропадает из-за нехватки минеральных удобрений, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов.

По его словам, при выращивании урожая используется 26% необходимых удобрений от научной потребности. При этом в стране функционируют 12 заводов по производству удобрений, а государство субсидирует фермерам приобретение такой продукции.

"Необходимо все эти производства ориентировать прежде всего на отечественный рынок. По оценкам экспертов, из-за недостаточного внесения минеральных удобрений на поля наши аграрии ежегодно недобирают около 10 млн тонн высококачественной пшеницы. Это почти половина собираемого урожая", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что для обеспечения весенне-полевых работ приняты все необходимые меры. В частности, выделено льготное дизтопливо, запланировано финансирование форвардного закупа и субсидирования. Всего на предстоящую кампанию предусмотрено 140 млрд тенге.

"Предоставляемая господдержка требует выполнения определенных условий и со стороны фермеров. Это неукоснительное соблюдение агротехнологий, своевременное внесение удобрений и средств защиты растений", - сказал Смаилов.

Также, по его словам, есть потери от деградации почв и засорения полей сорняками. Кроме того, недостаточно проработаны механизмы по уменьшению площадей влагоемких культур, не проведена правильная разъяснительная работа среди фермеров, не предложены альтернативные варианты ведения дальнейшей деятельности. В связи с этим Минсельхозу совместно с другими госорганами и акиматами регионов поручено активизировать работу в данном направлении.

Особый контроль должен быть и в части распределения льготного дизтоплива.

"Нельзя допускать спекуляции и создания искусственной нехватки. В отношении операторов, которые продают распределенное дизтопливо "на сторону", нужно принять самые жесткие меры", - подчеркнул Смаилов.

По его словам, требуется создать базу данных сельхозтоваропроизводителей в территориальном разрезе с данными по общей площади посевных земель и потребности в ГСМ.

В заключение глава кабмина поручил принять меры по организации фитосанитарных мероприятий, работ по внесению удобрений, обеспечению южных регионов республики поливной водой, а также посеву необходимого объема социально значимых и кормовых культур.
 

 

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