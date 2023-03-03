02.03.2023, 09:31 30261
В Казахстане ученые вывели новый сорт зерна
Фото: МСХ РК
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые научно-производственного центра зернового хозяйства имени А. И. Бараева вывели новый сорт зерна "таймас". Сорт успешно прошел государственную проверку, получил патент и теперь будет распространяться в виде приоритетных семян, передает корреспондент агентства.
Таймас" исследовался акмолинскими селекционерами последние 15 лет. В зерновом центре отмечают, что новый сорт устойчив к полеганию, засухе и бурой ржавчине. Именно ржавчинные болезни пшеницы являются одной из главных причин снижения урожайности, особенно в северных регионах страны. По технологическим показателям качества зерна "таймас" относится к сильным пшеницам с содержанием сырой клейковины в 32,3-34,5%, а белка - 15,1-15,7%", - сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.
Отмечается, что за годы изучения сорт зарекомендовал себя как высокоурожайный, с максимальным показателем в 38,5 центнера с гектара, и даже в сложном 2018 году, когда был всплеск болезней растений, он на 8 ц/га превзошел другие сорта. "Таймас" отлично подойдет для возделывания в условиях Северного Казахстана, отмечают специалисты.
Таймас" включен в госреестр селекционных достижений Казахстана. В настоящее время ведется подготовка к работам по размножению элитного вида семян.
новости по теме
03.03.2023, 11:16 576
Строительство на 76 объектах приостановили в Астане из-за нарушений
Рассказать друзьям
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На территории города Астаны без разрешительных документов велось строительство на 96 строительных объектах, информирует пресс-служба столичного акимата.
Рабочая группа по вопросам самовольной застройки объектов МЖК не только выявляет факты самовольной застройки, но и оказывает всестороннюю помощь застройщикам, которые не имеют разрешительных документаций. Таким образом из 96 объектов 20 организаций получили все разрешительные документы на строительство", - сообщили в ведомстве.
На сегодняшний день выявлено 76 строительных объектов, строительство которых осуществляется без разрешительных документов. В их числе: ТОО "Mars Project", ТОО "Aiz Kurylys", ТОО "Русалдинг Line", ТОО "Билдинг компани", ТОО "Expert Consulting Agency Kazakhstan", ТОО "Тауекел Инжиниринг", ТОО "Global Millennium", ТОО "Handan-Astana", ТОО "Oreol-Group" и т.д.
Все субъекты, выполняющие строительство без разрешительных документов, привлечены к административной ответственности с выдачей предписаний на приостановку работ. Также, по 20 объектам (из 76 объектов), осуществляющих строительство без соответствующего права на землю, будут инициированы исковые заявления по демонтажу в судебные органы.
В случае выявления новых объектов строительства МЖК без разрешительных документов, данные объекты будут признаны самовольным строением и демонтированы.
Также в городе имеется ряд проблемных вопросов по соблюдению требований закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве". Вместе с тем, в целях информирования горожан и недопущения нарушения Закона на официальных ресурсах акимата и в СМИ систематически публикуется так называемый "черный список" застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков.
Стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при условии:
1) получение гарантии Единого оператора жилищного строительства;
2) участие в проекте банка второго уровня;
3) привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания).
В случае если с вами заключили сделку в обход действующего Закона, просим обращаться в уполномоченный орган ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Астаны", расположенный по адресу г. Астана, улица Бейбитшилик 9, кабинет 324", - добавили в акимате.
03.03.2023, 10:29 2171
В Казахстане стартовал прием заявок на банкротство
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 3 марта в Казахстане вступает в силу закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", начался прием заявок на банкротство, передает корреспондент агентства.
С учетом международной практики введены 3 вида процедур банкротства.
Первая процедура - внесудебное банкротство. Его можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.
Установлены следующие условия:
1) долг не превышает 5,5 млн тенге (1600 МРП);
2) отсутствует погашение в течение 12 месяцев;
3) отсутствует зарегистрированное имущество, в т.ч. находящееся в общей собственности;
4) проведено урегулирование с банком.
При этом предусмотрены особые условия для получателей адресной социальной помощи в течение 6 месяцев и граждан, чья задолженность не погашается свыше 5 лет.
Как отметил глава Минфина РК Ерулан Жамаубаев, внесудебное банкротство будет начинаться на портале электронного правительства. Затем посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными государственных органов на предмет соответствия должника входным критериям.
Вторая процедура - судебное банкротство. Целью этой процедуры является максимальное удовлетворение требований кредиторов за счет имущественной массы банкрота. Судебное банкротство осуществляют финансовые управляющие, в состав которых войдут действующие администраторы, профессиональные бухгалтеры, юридические консультанты и аудиторы.
Третья процедура - восстановление платежеспособности. Она предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет). Ее преимуществом является то, что человек не обретает статус "банкрот", следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.
В свою очередь последствиями банкротства являются:
1) ограничение на получение займов и кредитов в течение 5 лет;
2) повторное применение банкротства через 7 лет;
3) мониторинг финансового состояния в течение 3 лет.
Государственная услуга "Применение процедуры внесудебного банкротства" доступна на портале электронного правительства eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile. Услуга предусматривает подачу заявлений о применении и прекращении процедуры внесудебного банкротства, сообщает пресс-служба АО "Национальные информационные технологии".
Отмечается, что заявление на банкротство на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile может подать только сам должник.
Перед подачей заявления должнику необходимо проверить:
- задолженность перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами не должна превышать 5,5 млн тенге и срок просрочки должен быть не менее 12 месяцев;
- отсутствие на праве собственности имущества, включая имущество, находящееся в общей собственности;
- предоставить ответ банка или микрофинансовой организации об отказе в изменении условий договора (в случае отсутствия ответа Банка или микрофинансовой организации копия заявления должника или подтверждение о направлении заявления в электронном формате);
- если долг не погашается более 5 лет - не учитываются все перечисленные выше условия;
- должники, являющиеся получателями АСП на протяжении 6 месяцев, могут подать заявление на применение данной процедуры без учета срока просрочки;
- проверить регистрацию номера телефона должника и супруги(а) в Базе мобильных граждан (БМГ). Для регистрации мобильного номера необходимо пройти по ссылке my.egov.kz.
Уважаемые пользователи, нет смысла подавать заявки на портале eGov.kz или посещать ЦОНы, не имея полного пакета документов, для начала возьмите необходимые подтверждения в банках второго уровня. Только после этого вы можете подать заявление на банкротство физлица",- отметил председатель правления АО "НИТ" Ростислав Коняшкин.
Новую услугу на портале eGov.kz можно найти на главной странице и в разделе "Гражданам" - "Таможня и налоги" - "Экономика и финансы". Аналогичная услуга доступна в мобильном приложении eGov Mobile в разделе "Специальные услуги".
Для подачи заявления о применении процедуры внесудебного банкротства необходимо:
- подтвердить соответствия условиям подачи заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке, предусмотренным вышеуказанном Законе РК;
- указать ИИН супруги (а) в случае наличия брака;
- сведения о финансовых организациях где есть кредиты;
- указать налоговый орган и приложить копии документов;
- отметить галочкой, если получатель АСП;
- отметить галочкой если срок исполнения обязательств свыше 5 лет;
- подписать заявление одноразовым паролем или ЭЦП;
- после отправки заявления супруг(а) согласовывает заявку в личном кабинете.
Результат услуги появится в течение 15 рабочих дней в личном кабинете в виде ссылки на решение. Решение можно будет посмотреть на сайте МФ РК. Процедура проведения внесудебного банкротства продлится до 6 месяцев.
Вместе с тем услуга предусматривает подачу заявления о прекращении процедуры внесудебного банкротства. Процедура предусматривает также 6 месяцев со дня размещения сведений о пользователе.
03.03.2023, 09:57 1526
Цены на дизтопливо за год повысились на 16%
Производство бензина и дизтоплива в плюсе
Рассказать друзьям
Алматы. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января текущего года бензин незначительно подешевел (на несущественные 0,1% за год), в то время как дизельное топливо серьезно подорожало (сразу на 15,7% за год), передает корреспондент агентства.
Сильнее всего рост цен на дизельное топливо ударил по кошелькам жителей Атырауской области: здесь удорожание составило сразу 44,8% за год. Заметно выросли также цены в Северо-Казахстанской (плюс 39,1%) и Восточно-Казахстанской (плюс 37%) областях. В Мангистауской и Кызылординской областях, а также в Алматы цены остались на уровне прошлого года. В Улытауской области дизтопливо подешевело на 2,8%", - сообщает energyprom.kz.
За январь текущего года в стране произвели 494,1 тысячи тонн бензина - на 20,6% больше, чем в январе прошлого года. Выпуск дизельного топлива вырос на 13%, до 421,8 тысячи тонн.
В региональном разрезе больше всего бензина произвели в Шымкенте (где работает ПКОП): 196,7 тысячи тонн, плюс 14,6% за год. Вторую строчку заняла Павлодарская область (ПНХЗ): 155,1 тысячи тонн. На третьем месте расположилась Атырауская область (АНПЗ): 141,7 тысячи тонн.
По производству дизельного топлива лидирует Павлодарская область: 149,1 тысячи тонн - на 11,1% больше, чем годом ранее. Еще 148 тысяч тонн выпустили в Шымкенте и 109,4 тысячи тонн - в Атырауской области.
В целом за январь-декабрь 2022 года в стране произвели 5 млн тонн бензина и 5,4 млн тонн дизтоплива. Рост производства составил 3,1% и 8,3% соответственно.
По итогам января-декабря 2022 года местные компании обеспечили бензином местный рынок (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) практически полностью: на 99,1% против 99,97% годом ранее.
В страну завезли 43,3 тысячи тонн бензина против 1,4 тысячи тонн годом ранее. На экспорт с учетом всех законодательных ограничений в секторе отправили всего 0,5% ресурсов, или 24,2 тысячи тонн бензина, - на 76% меньше, чем годом ранее.
Реализация бензина на внутреннем рынке составила 5 млн тонн - на 5,7% больше, чем по итогам января-декабря 2021 года.
В то же время дизельным топливом местные компании обеспечили рынок на 96,8% против 93,7% годом ранее. Импорт, соответственно, сократился до 3,2%. В страну завезли 177,7 тысячи тонн дизельного топлива - на 47,2% меньше, чем в январе-декабре 2021 года.
Реализация на внутреннем рынке выросла на 7% за год, до 5,5 тысячи тонн.
Как сообщалось ранее, Казахстан ввел запрет на вывоз бензина и дизтоплива за пределы страны.
03.03.2023, 08:18 5231
Срок прохождения транзитных грузов на казахстанском участке ТМТМ сократился в два раза
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Меры по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) рассмотрены на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщила пресс-служба правительства.
Было отмечено, что благодаря активной работе на казахстанском участке маршрута срок прохождения транзитных грузов по территории республики по сравнению с прошлым годом сократился в два раза: с 12 до 6 дней. Вместе с тем данный показатель планируется довести до 5 дней по итогам 2023 года.
В целом срок доставки грузов из Китая до портов на Черном море в рамках ТМТМ уже снизился с 38-53 до 19-23 дней, а по итогам текущего года должен достичь 14-18 дней. Такой прогресс стал возможен благодаря совместной работе стран-участниц по устранению "узких мест" на маршруте, введению сквозных тарифов и реализации других мер.
Участники совещания также обсудили меры по дальнейшей модернизации железнодорожной инфраструктуры Казахстана, обновлению парка подвижного состава, расширению торгового флота и мощностей портов Актау и Курык.
В частности, в порту Актау планируется создать контейнерный хаб, обновить парк перегрузочной техники и восстановить нефтеналивные причалы, а в порту Курык - построить новый причал, запустить многофункциональный и зерновой терминалы. Ожидается также, что на Каспии до 2030 года начнут функционировать 10 нефтеналивных барж, 8 паромов, 6 танкеров и контейнеровоз.
Кроме того, на совещании рассмотрен вопрос подготовки соглашения между Казахстаном и Китаем по развитию ТМТМ, которое предусматривает упрощение таможенных процедур и утверждение гарантированных объемов перевозок на маршруте.
Премьер-министр отметил необходимость ускорить процедуры согласования данного документа ответственными госорганами РК для его дальнейшей проработки на межгосударственном уровне.
Ранее сообщалось, что пропускная способность транскаспийского маршрута может быть увеличена до 10 млн тонн в год.
02.03.2023, 21:10 13291
Казахстан и Узбекистан создали совместную внешнеторговую компанию
Казахстанско-узбекская внешнеторговая компания поможет бизнесу выйти на рынки третьих стран
Фото: пресс-служба QazTrade
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Для увеличения взаимного товарооборота между Казахстаном и Узбекистаном создана внешнеторговая компания ООО "УзКазТрейд", сообщает пресс-служба АО "Центр развития торговой политики QazTrade".
Учредителями экспортно-импортного предприятия выступили АО "Центр развития торговой политики QazTrade"и АО "УзТрейд".
Деятельность внешнеторговой компании будет направлена на проведение исследований рынка и конкурентного анализа на продукцию крупных предприятий двух стран, выработку предложений по размещению заказов на производство готовой продукции, оптимизации и координации процессов взаимной торговли, содействие бизнесу в сертификации и продвижении на экспорт продукции, а также в поставке по их заказам технологического оборудования, запасных частей, комплектующих, сырья и материалов, произведенных в Узбекистане и Казахстане для замещения импорта из третьих стран, поиске новых покупателей и потребителей продукции.
Как отметил генеральный директор АО "QazTrade" Нуралы Букейханов, создание совместной компании позволит казахстанским предприятиям увеличить объемы поставок товаров на рынки двух стран, будет содействовать выработке предложений по снятию ограничений и барьеров во взаимной торговле.
На первоначальном этапе планируется провести закуп плодоовощной продукции из Узбекистана для обеспечения потребностей нашего внутреннего рынка. Помимо этого, будем помогать реализовывать казахстанскую мукомольную продукцию на территории Узбекистана с возможностью дальнейшего экспорта в Афганистан. Мы договорились с узбекской стороной о предоставлении преференций на логистические расходы", - сообщил руководитель Центра развития торговой политики.
Кроме того, реализация проекта будет способствовать повышению эффективности государственных мер по сокращению зависимости казахстанского рынка от импорта из третьих стран.
По итогам 2022 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном достиг 5,0 млрд долларов, что на 29,8% выше показателя предыдущего года (3,8 млрд долларов). Объем экспортных поставок казахстанских товаров вырос на 33% и составил 3,7 млрд долларов. Рост экспорта в основном произошел из-за увеличения поставок руды и концентратов медных (рост в 4,8 раза), пшеницы (на 32,3%), автомобилей легковых (на 83,7%), подсолнечного масла (на 97,2), говядины свежей и охлажденной (рост в 4,1 раза), алюминия необработанного (на 70,4%).
Импорт в Казахстан из Узбекистана в 2022 году вырос на 21,4% и составил 1,3 млрд долларов. В основном Казахстан покупает кузова для автомобилей, двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, виноград, прокат плоский из нелегированной стали плакированный, руды и концентраты свинцовые, кирпичи строительные, блоки для полов и аналогичные изделия из керамики, части и принадлежности для автомобилей и тракторов, полимеры этилена.
02.03.2023, 15:48 19241
Пропускная способность КТК превысила 72 млн тонн нефти в год
В 2022 году КТК отгрузил на морском терминале 58,7 млн тонн нефти, а общий объем нефти, поставленной по нефтепроводу с момента ввода в эксплуатацию, превысил 823 млн тонн
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) нарастил пропускную способность до 72,5 млн тонн нефти в год с территории Казахстана, сообщил на заседании управляющих органов КТК генеральный директор консорциума Николай Горбань.
По его словам, в 2022 году КТК отгрузил на морском терминале 58,7 млн тонн нефти, а общий объем нефти, поставленной по нефтепроводу с момента ввода в эксплуатацию, превысил 823 млн тонн.
Уже введенные в строй объекты на НПС "Тенгиз" и НПС "Астраханская" подготовили консорциум к приему дополнительных объемов сырья от грузоотправителей. Механическая способность трубопроводной системы КТК впервые достигла 72,5 млн тонн по территории Казахстана и 81,5 млн тонн по территории РФ", - сообщил глава КТК.
Горбань также сообщил, что консорциум достиг всех целевых показателей по отсутствию травматизма.
Напомним, 19 февраля из-за сильного шторма на морском терминале КТК была приостановлена отгрузка нефти. Через три дня, после нормализации погодных условий, перевалку нефти удалось восстановить.
02.03.2023, 12:41 24356
Минфин ожидает снижения цен из-за падения доллара
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал, какое влияние на цены оказывает снижение курса доллара, передает корреспондент агентства.
В основном когда курс доллара растет, растут цены на импортируемые товары. В этой связи (при снижении курса доллара. - Прим. редакции) мы ожидаем, что на импортируемые товары будет постепенное снижение", - сказал Жамаубаев.
По его словам, ожидается постепенное снижение инфляции.
Думаю, через 2-3 месяца на спад пойдет. И мы уже в уточненном бюджете отразили уровень инфляции в пределах 7,5-9,5%. Мы будем таргетировать данный уровень и в целом ожидаем снижение цен", - заключил министр.
Напомним, по итогам февраля годовая инфляция составила 21,3%. В феврале тенге укрепился на 3,2 до 445,66 тенге за доллар США.
$1 = 442,11 тенге.
02.03.2023, 12:04 26301
Более 80% экспорта казахстанской нефти пришлось на КТК
Фото: t.me/samrukazynaofficial
Рассказать друзьям
Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Более 80% экспорта пришлось на нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает пресс-служба фонда "Самрук-Казына".
Как рассказали в фонде, по нефтепроводу КТК сырье доходит до порта Новороссийска, а затем перегружается на нефтетанкеры и поставляется по странам. Среди крупных потребителей - Италия, Нидерланды, Франция.
Около 13% экспорта проходит по нефтепроводу Атырау - Самара, а затем поступает в нефтепроводную систему российской "Транснефти". Так сырье доходит, в частности, до балтийского порта Усть-Луга, где перегружается на танкеры и идет далее в Европу", - отметили в пресс-службе.
Также перспективным является маршрут в Азербайджан через Каспийское море, а затем по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан до турецкого нефтяного терминала в Средиземном море. Там сырье также перегружают на танкеры и поставляют по миру. В 2022 году на этот маршрут пришлось 3,6% экспорта.
Что касается поставок нефти в Германию по сухопутному маршруту, в фонде отметили, что это новый путь экспорта казахстанской нефти. По итогам 2022 года его общий объем составил 64,3 млн тонн.
Напомним, в марте "КазТрансОйл" планирует осуществить транзит 20 тысяч тонн казахстанской нефти в Германию.
В конце февраля "КазТрансОйл" сообщила о сдаче 20 тысяч тонн казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов российской "Транснефти".
Читаемое
03.03.2023, 09:20В двух областях Казахстана из-за непогоды ограничено движение на автодорогах 03.03.2023, 08:184276Срок прохождения транзитных грузов на казахстанском участке ТМТМ сократился в два раза 03.03.2023, 10:032961Осужден бывший председатель Таразского городского суда 03.03.2023, 08:442541Несколько схронов с оружием обнаружили в Жетысуской области 03.03.2023, 08:592191Курсант погиб в Военном институте Сухопутных войск 24.02.2023, 17:08151366В Туркестанской области учащиеся пяти школ занимались в разгар зимы в неотапливаемых помещениях 24.02.2023, 13:25144466В столичном аэропорту изменят расписание рейсов в связи с ремонтом ВПП 24.02.2023, 08:48140491В Казахстане в 7 областях продолжают действовать ограничения движения на трассах 24.02.2023, 08:39133176С Байконура стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с "Союзом МС-23" 24.02.2023, 12:37131761Алматинец предложил перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности 03.02.2023, 10:12253116В СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства 03.02.2023, 15:28244306Алматинская область объявлена паводкоопасным регионом 03.02.2023, 08:07225356В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет 02.02.2023, 18:46222496В ЗКО не завершена четверть объектов по госзакупкам 17.02.2023, 17:17216126Елена Рыбакина помогла бездомным животным в Астане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?