В Казахстане ученые вывели новый сорт зерна

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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 3 марта в Казахстане вступает в силу закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", начался прием заявок на банкротство, передает корреспондент агентства.





С учетом международной практики введены 3 вида процедур банкротства.





Первая процедура - внесудебное банкротство. Его можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.





Установлены следующие условия:





1) долг не превышает 5,5 млн тенге (1600 МРП);





2) отсутствует погашение в течение 12 месяцев;





3) отсутствует зарегистрированное имущество, в т.ч. находящееся в общей собственности;





4) проведено урегулирование с банком.





При этом предусмотрены особые условия для получателей адресной социальной помощи в течение 6 месяцев и граждан, чья задолженность не погашается свыше 5 лет.





Как отметил глава Минфина РК Ерулан Жамаубаев, внесудебное банкротство будет начинаться на портале электронного правительства. Затем посредством информационной системы будет проводиться автоматическая сверка с данными государственных органов на предмет соответствия должника входным критериям.





Вторая процедура - судебное банкротство. Целью этой процедуры является максимальное удовлетворение требований кредиторов за счет имущественной массы банкрота. Судебное банкротство осуществляют финансовые управляющие, в состав которых войдут действующие администраторы, профессиональные бухгалтеры, юридические консультанты и аудиторы.





Третья процедура - восстановление платежеспособности. Она предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет). Ее преимуществом является то, что человек не обретает статус "банкрот", следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.





В свою очередь последствиями банкротства являются:





1) ограничение на получение займов и кредитов в течение 5 лет;





2) повторное применение банкротства через 7 лет;





3) мониторинг финансового состояния в течение 3 лет.









Государственная услуга "Применение процедуры внесудебного банкротства" доступна на портале электронного правительства eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile. Услуга предусматривает подачу заявлений о применении и прекращении процедуры внесудебного банкротства, сообщает пресс-служба АО "Национальные информационные технологии". . Услуга предусматривает подачу заявлений о применении и прекращении процедуры внесудебного банкротства, сообщает пресс-служба АО "Национальные информационные технологии".





Отмечается, что заявление на банкротство на портале eGov.kz и в приложении eGov Mobile может подать только сам должник.





Перед подачей заявления должнику необходимо проверить:





- задолженность перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами не должна превышать 5,5 млн тенге и срок просрочки должен быть не менее 12 месяцев;





- отсутствие на праве собственности имущества, включая имущество, находящееся в общей собственности;





- предоставить ответ банка или микрофинансовой организации об отказе в изменении условий договора (в случае отсутствия ответа Банка или микрофинансовой организации копия заявления должника или подтверждение о направлении заявления в электронном формате);





- если долг не погашается более 5 лет - не учитываются все перечисленные выше условия;





- должники, являющиеся получателями АСП на протяжении 6 месяцев, могут подать заявление на применение данной процедуры без учета срока просрочки;





- проверить регистрацию номера телефона должника и супруги(а) в Базе мобильных граждан (БМГ). Для регистрации мобильного номера необходимо пройти по ссылке my.egov.kz.





Уважаемые пользователи, нет смысла подавать заявки на портале eGov.kz или посещать ЦОНы, не имея полного пакета документов, для начала возьмите необходимые подтверждения в банках второго уровня. Только после этого вы можете подать заявление на банкротство физлица",- отметил председатель правления АО "НИТ" Ростислав Коняшкин.





Новую услугу на портале eGov.kz можно найти на главной странице и в разделе "Гражданам" - "Таможня и налоги" - "Экономика и финансы". Аналогичная услуга доступна в мобильном приложении eGov Mobile в разделе "Специальные услуги".





Для подачи заявления о применении процедуры внесудебного банкротства необходимо:





- подтвердить соответствия условиям подачи заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке, предусмотренным вышеуказанном Законе РК;





- указать ИИН супруги (а) в случае наличия брака;





- сведения о финансовых организациях где есть кредиты;





- указать налоговый орган и приложить копии документов;





- отметить галочкой, если получатель АСП;





- отметить галочкой если срок исполнения обязательств свыше 5 лет;





- подписать заявление одноразовым паролем или ЭЦП;





- после отправки заявления супруг(а) согласовывает заявку в личном кабинете.





Результат услуги появится в течение 15 рабочих дней в личном кабинете в виде ссылки на решение. Решение можно будет посмотреть на сайте МФ РК. Процедура проведения внесудебного банкротства продлится до 6 месяцев.





Вместе с тем услуга предусматривает подачу заявления о прекращении процедуры внесудебного банкротства. Процедура предусматривает также 6 месяцев со дня размещения сведений о пользователе.



