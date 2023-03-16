В ЕНПФ объяснили сокращение сумм на пенсионных счетах

Во время мартовского проседания доллара валютная часть инвестиций заметно уменьшилась в пересчете именно на тенге

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Едином накопительном пенсионном фонде объяснили, что причиной того, что многие казахстанцы не досчитались денег на своих счетах, стало колебание курса валют.





Как рассказали в ЕНПФ, 30% от всех пенсионных накоплений конвертируются в иностранную валюту. Поэтому во время мартовского проседания доллара валютная часть инвестиций заметно уменьшилась в пересчете именно на тенге.





ЕНПФ проводит пересчет с учетом плавающего курса каждый вторник. 15 марта казахстанцы увидят на своих пенсионных счетах другие цифры.





По информации телеканала КТК , многие вкладчики не досчитались в своих сбережениях крупных денежных сумм. В отдельных случаях недостача могла составлять порядка 100 тысяч тенге.





В Едином накопительном призвали не паниковать, а проверить счета позже. Что же касается инвестиций пенсионных денег в валюту, то это стандартная международная практика, отметили в фонде.





Деньги казахстанцев должны работать на Казахстан. Соответственно, чтобы предостеречь от различных рисков, было принято решение часть денег инвестировать, как и везде, в иностранные валюты", - сказал директор столичного филиала ЕНПФ Мурат Шарипов.