В Казахстане могут ввести дифференцированный тариф на газ
Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе первой сессии парламента Казахстана VIII созыва президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность введения дифференцированных тарифов на газ по примеру зарубежных стран, передает корреспондент агентства.
В прошлом году мы столкнулись с серьезным дефицитом товарного газа, что поставило под угрозу энергетическую безопасность страны. Чтобы исключить подобные ситуации в будущем, необходимо обеспечить внутренний рынок этим видом топлива. В то же время цены на газ в Казахстане самые низкие в сравнении со всеми соседними государствами", - сказал глава государства.
Он отметил, что низкие тарифы и низкие цены негативно сказываются на экономике страны. Все выделяемые субсидии уходят в соседние страны.
Проблема довольно сложная, но ее нужно постепенно решать. Другого выхода нет. Для тех, кто сейчас днем и ночью отапливает огромные особняки по низкому тарифу, в новой системе цена кубометра должна стать выше. В этом и проявляется социальная справедливость", - высказался он.
Президент отметил важность повышения эффективности использования имеющегося сырья.
Надо учиться жить в условиях жесткой экономии как в быту, так и на уровне государства. Это мировая практика, которая усилилась в современной сложной геополитической ситуации. Бесконтрольное и нерачительное использование дешевого газа как в производстве, так и в быту должно уйти в прошлое", - сказал Токаев, поручив правительству разработать план энергоэффективности и рационального потребления товарного газа.
Он также отметил, что за последние десятилетия в сфере недропользования накопились системные проблемы. Полноценную реализацию возможностей горнодобывающей промышленности сдерживают недостаточные объемы геологоразведочных работ. Темпы восполнения минерально-сырьевой базы также замедляются. И это происходит на фоне истощения осваиваемых недр.
Необходимо эффективно и рационально использовать минерально-сырьевые ресурсы, считает глава государства.
Для этого требуется усовершенствовать законодательство и упростить необходимые процедуры. Особое значение имеют инвестиции в геологоразведку и разработку месторождений полезных ископаемых. Правительству и парламенту следует принять конкретные меры в этом направлении", - подчеркнул Токаев.
Президент обратил внимание, что зависимость страны от импорта продуктов питания является одной из ключевых причин растущей инфляции.
По его словам, проводимая до настоящего времени работа по индустриализации не смогла обеспечить развитие несырьевых отраслей экономики на должном уровне.
Уповать только на недра уже не получится. Необходимо активно увеличивать добавленную стоимость добываемых ресурсов, перерабатывая их в качественные и востребованные товары", - считает он.
Президент убежден, что по тем позициям, где у страны есть реальный потенциал, - сырье, кадры и технологии - народ должен быть самообеспечен.
Следует выработать целостное видение развития внутристрановой ценности, то есть обрабатывающей промышленности, направленной в первую очередь на внутренний рынок. Ускоренное развитие обрабатывающей промышленности возможно лишь на базе инноваций и передовых технологий. Это аксиома. Поэтому казахстанская экономика должна стать наукоемкой. Требуется не только проводить исследования и получать патенты, но и внедрять научные разработки в производство", - высказался Токаев.
С целью комплексного развития науки президент поручил разработать новый закон.