В Казахстане разрабатывается новый комплексный план развития машиностроения

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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с председателем правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрамом Пшембаевым, который рассказал об основных направлениях комплексного плана развития отрасли на ближайшие 5 лет, - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с председателем правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрамом Пшембаевым, который рассказал об основных направлениях комплексного плана развития отрасли на ближайшие 5 лет, сообщает пресс-служа главы правительства.





Среди них - увеличение объемов производства машиностроительной отрасли и внутристрановой ценности в закупках, привлечение инвестиций, развитие производственных и экспортных возможностей, расширение рынков сбыта для отечественной продукции и совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров для отрасли.





Также ожидается, что реализация комплексного плана выведет отечественное машиностроение на принципиально новый уровень развития.





В ходе встречи также обсуждены вопросы обеспечения предприятий отрасли отечественным сырьем, поддержки малого и среднего предпринимательства в машиностроении и налогового стимулирования.





Кроме того, Мейрам Пшембаев проинформировал премьер-министра о подготовке к XI Форуму машиностроителей Казахстана, который состоится 11-12 мая текущего года.





По итогам встречи Алихан Смаилов дал ряд рекомендаций по разработке комплексного плана и отметил, что при развитии отрасли необходимо уделять особое внимание конкретным предложениям бизнес-сообщества.



