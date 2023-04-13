12.04.2023, 16:56 22481
В Казахстане разрабатывается новый комплексный план развития машиностроения
Реализация комплексного плана выведет отечественное машиностроение на новый уровень развития
Фото: instagram/miir_rk
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с председателем правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрамом Пшембаевым, который рассказал об основных направлениях комплексного плана развития отрасли на ближайшие 5 лет, сообщает пресс-служа главы правительства.
Среди них - увеличение объемов производства машиностроительной отрасли и внутристрановой ценности в закупках, привлечение инвестиций, развитие производственных и экспортных возможностей, расширение рынков сбыта для отечественной продукции и совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров для отрасли.
Также ожидается, что реализация комплексного плана выведет отечественное машиностроение на принципиально новый уровень развития.
В ходе встречи также обсуждены вопросы обеспечения предприятий отрасли отечественным сырьем, поддержки малого и среднего предпринимательства в машиностроении и налогового стимулирования.
Кроме того, Мейрам Пшембаев проинформировал премьер-министра о подготовке к XI Форуму машиностроителей Казахстана, который состоится 11-12 мая текущего года.
По итогам встречи Алихан Смаилов дал ряд рекомендаций по разработке комплексного плана и отметил, что при развитии отрасли необходимо уделять особое внимание конкретным предложениям бизнес-сообщества.
Ранее президент Казахстана подчеркнул важность развития отечественного машиностроения.
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13.04.2023, 15:52 2276
В КЭА озвучили график ремонта на электроэнергетических объектах Казахстана
Крупный инфраструктурный сбой в секторе - результат недофинансирования отрасли
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - График планового ремонта на электроэнергетических объектах Казахстана озвучили в Электроэнергетической ассоциации республики.
Ожидается, что работы начнутся с 15 апреля, сообщает Zakon.kz.
Председатель КЭА Талгат Темирханов уточнил, что более четкая картина по модернизации производственного оборудования энергообъектов появится после согласования новых тарифов за электроэнергию.
По его словам, крупный инфраструктурный сбой в секторе - результат недофинансирования отрасли.
Техногенные аварии обнажили большой спектр проблемных вопросов: начиная от недофинансирования отрасли и заканчивая отсутствием кадров. Мы четко понимаем, что это является результатом ошибочных для развития отрасли решений, которые принимались с 2018 года, а именно - сокращение тарифов. Большую роль в образовании системных проблем также сыграла инфляция. По разным оценкам, в прошлом году энергетическое оборудование подорожало до 50%, что в свою очередь на порядок больше, чем официальный уровень инфляции", - заявил Темирханов.
Ранее сообщалось, что общий показатель износа основных средств в отрасли тепло- и электроэнергетики в Казахстане составляет 71,8%. Больше всего в апгрейде в энергосекторе нуждаются сооружения и машины, а также оборудование.
5 апреля министр энергетики Алмасадам Саткалиев в мажилисе рассказал, почему неизбежно поднятие тарифов на тепло- и электроэнергию.
11 апреля на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что государство получит законодательное право изымать энергообъекты из собственности в случае их ненадлежащего содержания, которое несет угрозу деятельности систем жизнеобеспечения.
13.04.2023, 15:15 3341
Мощность Шымкентского НПЗ планируется увеличить до 12 млн тонн в год
Фото: Минэнерго РК
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подчеркнул, что Минэнерго нужно пересмотреть подходы к расширению Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с увеличением его мощности с 6 млн тонн до 12 млн тонн в год, информирует пресс-служба главы правительства.
Отмечается, что при этом требуется синхронизировать эту работу со строительством новых перерабатывающих производств.
Нам не нужны полумеры. В этот проект будут вкладываться значительные средства, поэтому необходимо сразу делать увеличение мощности на 6 млн тонн в год. Спрос на ГСМ из года в год увеличивается. Экономика растет, население растет, предприятия наращивают свои обороты. Эти процессы нужно поддерживать, в том числе за счет увеличения производства ГСМ", - заявил в ходе совещания по актуальным вопросам развития Шымкента Алихан Смаилов.
Также на совещании рассмотрены меры по открытию новых объектов культуры и образования, реализации кредитного жилья, увеличению доли местного содержания в закупках, газоснабжению жилого массива Қайнарбұлақ, совершенствованию механизма предоставления земельных участков социально-предпринимательским корпорациям для инвестпроектов и ряд других.
Госорганам совместно с акиматом города нужно принять все необходимые меры для своевременного и качественного исполнения данных поручений", - отметил премьер-министр.
Кроме того, с участием руководителей центральных госорганов и акимата города рассмотрены меры по строительству жилья, автодорог, инженерной инфраструктуры индустриальных зон "Жұлдыз", "Бозарық" и "Тассай", реконструкции систем отопления и насосных станций, модернизации котельных, возведению объектов водоснабжения в населенном пункте Сайрам и магистрального канализационного коллектора "Тұран" вдоль Алматинской трассы.
Ранее сообщалось, что ремонт на Шымкентском НПЗ завершили раньше срока.
13.04.2023, 12:59 5486
"Караганды Жарык" оштрафовали за отказ в доступе к электроэнергии юрлицу
Постановление суда на сегодняшний день в законную силу не вступило
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Караганда. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - ТОО "Караганды Жарык" привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 4,9 млн тенге, сообщает Комитет естественных монополий МНЭ РК.
В адрес департамента комитета по Карагандинской области поступило обращение юридического лица касательно необоснованного отказа ТОО "Караганды Жарык" в заключении договора на услугу по передаче электрической энергии, в связи с чем специалистами ДКРЕМ проведена внеплановая проверка в деятельности ТОО "Караганды Жарык", по результатам которой вынесено предписание об устранении нарушений.
Постановлением суда по административным правонарушениям города Караганды от 30 марта 2023 года ТОО "Караганды Жарык" привлечено к административной ответственности за допущенное ограничение доступа к регулируемым услугам с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 4 900 800 (четыре миллиона девятьсот тысяч восемьсот) тенге.
Постановление суда на сегодняшний день в законную силу не вступило и может быть обжаловано ТОО "Караганды Жарык" в течение 10 суток со дня вручения копии постановления суда.
13.04.2023, 11:36 7026
Аким ВКО обвинил новых собственников ТЭЦ Риддера в бездействии
Переговоры о передаче компании в госсобственность тоже зашли в тупик
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Риддер. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Риддерскую ТЭЦ можно отремонтировать за 6 миллиардов тенге, заявил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.
По словам главы региона, ситуация вокруг ТЭЦ Риддера остается сложной, новое руководство станции не вкладывает в нее средства. Даже зарплату за февраль работникам ТЭЦ пришлось закрывать за счет бюджетных средств - аванса за будущее потребление тепла от городских организаций.
Переговоры о передаче компании в госсобственность тоже зашли в тупик. Владелец предлагает забрать теплоэлектроцентраль вместе со всеми долгами, но это невозможно, уверяют власти. И если ситуация не изменится, вопрос придется решать через суд, сообщает телеканал "Хабар 24".
Мы не можем взять обязательства этой компании по кредитам банка. Мы можем взять только обязательства, которые возникли у этой компании с 6 ноября 2022 года. Да, мы прекрасно знаем, кто сколько задолжал, вот это мы готовы взять. Соответствующе, вложив миллиардов 6, отремонтировать станцию за очень короткий период времени. Поверьте, у нас очень мало времени!" - сказал Даниал Ахметов.
Напомним, государство будет изымать энергообъекты при их ненадлежащем содержании.
В ноябре прошлого года из-за аварии на ТЭЦ Риддера более 22 тысяч абонентов остались без тепла. Был введен режим ЧС.
В конце января текущего года аварийную станцию Риддера приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике.
17 марта на ТЭЦ Риддера вышли из строя два котла. Жителям города пообещали сделать перерасчет за некачественное предоставление услуги. Спустя пять дней, 22 марта, на ТЭЦ вновь произошла авария.
После нее аким ВКО Даниал Ахметов заявил, что новые владельцы станции допустили технологические нарушения, не проводили инженерный контроль, что и привело к очередной критической ситуации.
23 марта на теплоэлектроцентрали произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной разрушило ограждающие конструкции площадью около 80 квадратных метров.
Генпрокуратура по результатам проверки установила на ТЭЦ свыше 240 нарушений законодательства.
13.04.2023, 11:09 8201
Арендованные городом автостоянки передадут в "Алматы паркинг" - Досаев
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Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На встрече с жителями Ауэзовского района Алматы аким Ерболат Досаев сообщил, что арендованные от имени города автостоянки передадут в "Алматы паркинг"
Обращаясь к акиму города, местная жительница сообщила, что в течение десяти лет остается неизвестным, кто является собственником автостоянки, расположенной в микрорайоне Жетысу-2.
Нет ни договоров, ни фискальных чеков, ничего не предоставляют, ответственность не несут, но деньги мы платим каждый месяц. Земля находится в частной собственности", - сказала женщина.
В ответ на вопрос Ерболат Досаев сообщил, что в планах властей города отдать земли, которые находились под автостоянками в аренде от имени города компании "Алматы паркинг".
От имени города мы будем оказывать такие услуги: деньги будут уходить в бюджет Алматы. В вашей ситуации мы разберемся. Выясним через управление земельных отношений статус земли, узнаем в управлении городской мобильности, что можно будет сделать. Далее сделаем так: я попрошу департамент государственных доходов, несмотря на мораторий на проверки бизнеса, с прокуратурой отработать вопросы уплаты налогов и так далее", - обещал градоначальник.
13.04.2023, 10:03 9461
На морском терминале КТК приостановлена перевалка нефти
В консорциуме сообщили, что была произведена плановая остановка
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Актау. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Каспийском трубопроводном консорциуме прокомментировали жалобы жителей Новороссийска о неблагоприятной экологической обстановке, связанной с появлением неприятных запахов (нефти, нефтепродуктов, газа, меркаптанов).
Жалобы населения появились в соцсетях и ряде новороссийских СМИ 10-12 апреля 2023 года.
Морской терминал КТК с 10 апреля по настоящее время не осуществляет перевалку нефти через ВПУ и не осуществляет прием нефти в резервуарный парк в связи с плановой остановкой. Соответственно, объекты КТК не могут являться источником летучих органических соединений, вызывающих неприятные запахи", - говорится в сообщении КТК.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен увеличить прокачку нефти по КТК.
13.04.2023, 09:05 10511
В Казахстане за год снизилось количество сделок купли-продажи жилья
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья в марте 2023 года составило 24 273. С начала 2023 года количество сделок купли-продажи жилья сохраняется на одном уровне, но значительно ниже аналогичного уровня 2022 года. Об этом сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
В марте 2023 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 24 273, из них 6275 по индивидуальным домам и 17 998 по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с февралем 2023 года (24 118) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 0,6%. Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются города Алматы (4392 - 18,1%) и Астана (3664 - 15,1%). Меньше всего сделок проведено в области Улытау - 247 единиц (1%).
В сравнении с февралем 2023 года в марте наибольший рост сделок зарегистрирован в Северо-Казахстанской области (26,8%), областях Жетісу (26,4%) и Абай (18,2%). Наибольший спад за месяц произошел в Актюбинской области (-18,6%), а также, несмотря на лидерства по количеству сделок, в городе Астане (-12,9%) и Мангистауской области (-11,1%).
В марте 2023 года ситуация по количеству сделок по жилью в многоквартирных домах остается стабильной (увеличение лишь на 0,3% по сравнению с февралем 2023 года). Всего в марте по квартирам совершено 17 998 сделок - это 74,1% от общего показателя. Лидерами в продажах по количеству комнат впервые с начала года стали 2-комнатные квартиры, в марте их было оформлено 6642. Основная доля продаж приходится на города Алматы и Астану (41,5%).
По сравнению с февралем 2023 года количество сделок по индивидуальным домам выросло на 1,6% (на 101 сделку) и составило 6275. Наибольший рост сделок в количественном выражении был отмечен в городе Алматы (+79 сделок), наибольшее снижение - в Мангистауской области (-87 сделок).
Количество сделок купли-продажи жилья за март 2023 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 64,2%, тогда было зарегистрировано 67 801 сделка. Самое большое снижение наблюдается в Карагандинской области (-79%). Вместе с тем в отрицательной зоне оказались все регионы страны. Отрицательная динамика также наблюдается в количестве сделок января-марта 2023 года к январю-марту 2022 года и составляет - 50,8%.
Ранее сообщалось, что цены за вторичное жилье в Казахстане выросли за год на 7,3%.
12.04.2023, 19:34 20201
Приказ вступает в силу: бензин и дизтопливо подорожали в Казахстане
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 12 апреля вступает в силу приказ министра энергетики РК "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен", сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
Согласно документу предельные цены составят:
- на бензин марки Аи-92 и Аи-93 - до 205 тенге за литр;
- на дизельное топливо - до 295 тенге за литр.
Установление новых розничных цен на некоторые виды топлива является вынужденной мерой и связано с необходимостью снижения диспаритета его стоимости с соседними странами. Это позволит уменьшить отток нефтепродуктов из страны и обеспечить возрастающие потребности внутреннего рынка. Следует отметить, что в Казахстане цены на ГСМ не менялись с осени 2021 года", - сообщили в ведомстве.
При этом в Минэнерго подчеркнули, что стоимость дизтоплива для аграриев до завершения весенних полевых работ меняться не будет. С учетом расходов операторов средняя цена по республике для аграриев составляет 204 тенге за литр, что на 31% ниже рыночной.
Регионам на весенние полевые работы выделено 419 тысяч тонн удешевленного дизтоплива, это на 19 тысяч тонн больше, чем годом ранее. Утвержденный объем на весенние полевые работы будет отгружаться в приоритетном порядке. В феврале отгружено 77,1 из 81,1 тысячи тонн, или 95%, в марте - 94,2 из 102,2 тысячи тонн, или 92,2%", - сообщили в Минэнерго.
Также в ведомстве напомнили, что ранее установленные дифференцированные цены на дизтопливо остаются без изменений. В частности, граждане Казахстана при предъявлении водительского удостоверения могут купить 100 литров в сутки по цене 295 тенге за литр. Для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов также при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по аналогичной цене. Для остальной категории лиц, а также для тех, кто покупает дизтопливо выше указанных лимитов, цена составит 450 тенге за литр.
Ранее сообщалось, что в Казахстане активизировались мошенники, которые предлагают купить фиктивные топливные карты компаний Helios, Qazaq Oil и "Газпром".
Меры по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, в том числе дизельным топливом, были обсуждены на заседании координационного центра под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра 8 апреля.
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