Презентацию новых казахстанско-российских проектов посетил премьер Казахстана  

Казахстан укрепил позицию лидера по привлеченным накопленным взаимным инвестициям в регионе с долей 27,2% на июнь 2023 года

Фото: Depositphotos

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Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Объемы взаимных прямых инвестиций между странами Центральной Азии растут опережающими темпами со среднегодовым ростом в 9,2% в течение последних 7 лет, - Объемы взаимных прямых инвестиций между странами Центральной Азии растут опережающими темпами со среднегодовым ростом в 9,2% в течение последних 7 лет, сообщает пресс-служба Евразийского банка развития.





Аналитики ЕАБР констатируют, что общий объем накопленных взаимных прямых инвестиций стран Евразийского региона составил 48,8 млрд долларов к концу первого полугодия 2023 года. Подчеркивается, что он вырос на 5,4% в 2022 года и продолжил рост в 2023 году.





Фото: ЕАБР





Казахстан укрепил позицию лидера по привлеченным накопленным взаимным инвестициям в регионе с долей 27,2% на июнь 2023 года против 26,6% в 2021 году. Другие крупные страны - импортеры инвестиций в регионе: Узбекистан (19,8%), Беларусь (12,0%), Россия (9,8%) и Азербайджан (8,7%)", - проинформировали в пресс-службе.





Аналитики отмечают, что сырьевые отрасли повысили свою значимость во взаимных инвестициях государств Евразийского региона.





Сообщается, что их доля составила 37% на середину 2023 года по сравнению с 29% в 2016 году. Также параллельно растет и количество взаимных проектов в производствах с высокой добавленной стоимостью. Доля обрабатывающей промышленности в общем объеме ПИИ с 2016 года увеличилась на 6 п.п., до 18%.





Также подчеркивается, что геополитическая ситуация оказала наибольшее влияние на отрасль финансовых услуг.





Ее доля сократилась с 10% в 2021 году до 8% в 2022-2023 годах. Открытие дочерних компаний региональных банков было локомотивом положительной динамики накопленных ПИИ в финансовом секторе в предыдущие годы", - сообщили в банке.





По данным аналитиков ЕАБР, объем взаимных прямых инвестиций в Центральной Азии составил 1,1 млрд долларов на первое полугодие 2023 году, что в 1,8 раза выше уровня 2016 года. Основные направления взаимных капиталовложений: сырьевые отрасли, обрабатывающая промышленность и финансовые услуги. Основные внутренние инвесторы в регионе - Казахстан и Узбекистан.





Сообщается, что в среднесрочной перспективе в динамике взаимных инвестиций в Евразийском регионе могут сохраняться неопределенности. По оценкам аналитиков ЕАБР, факторами, которые будут оказывать влияние на среднесрочные тренды взаимных инвестиций, станут:





"эффект соседства": доля стран ЕАЭС во взаимных инвестициях Евразийского региона продолжит расти;

динамичный рост в обрабатывающей промышленности. Этому будет способствовать выход стран региона на новые переделы;

повышение привлекательности транспортно-логистического сектора. Это объясняется переориентацией товарных потоков, приоритетами стран Центральной Азии по развитию инфраструктуры сухих портов, логистических и распределительных центров.





Также аналитики констатируют, что на Китай и Турцию приходится 79,9 млрд и 68,1 млрд долларов соответственно из общего объема взаимных ПИИ, оцененных в 158,2 млрд долларов - взаимные ПИИ стран Евразийского региона с Китаем, Турцией, Ираном, арабскими государствами Ближнего Востока и Северной Африки. Китай в основном является чистым инвестором в регион. Турция, наоборот, - чистый реципиент капитала из Евразийского региона.





Отмечается, что накопленные взаимные ПИИ с Турцией динамично растут.





Фото: ЕАБР





Среднегодовая динамика взаимных прямых инвестиций с Турцией составляет 13%, в то время как среднегодовые темпы роста взаимных инвестиций с КНР - лишь 3,2%. По сравнению с 2016 года взаимные ПИИ с Турцией увеличились в 2,3 раза, количество проектов - с 99 до 172. Заметная активизация турецких инвесторов наблюдается в Центральноазиатском регионе", - добавили в пресс-службе.





Ранее сообщалось, что ЕАБР ежегодно вкладывает в казахстанские проекты по 1 млрд долларов.





Справка:





Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.