Акции на 63,3 млрд тенге незаконно приватизированного Инвестиционного фонда Казахстана возвращены государству

ИФК был продан ТОО "D-Personnel" в 2021 году за 10,6 млрд тенге

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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе продолжающегося расследования незаконной приватизации АО "Инвестиционный фонд Казахстана" обеспечен возврат в собственность АО "НУХ "Байтерек" 100% акций фонда стоимостью 63,3 млрд тенге, - В ходе продолжающегося расследования незаконной приватизации АО "Инвестиционный фонд Казахстана" обеспечен возврат в собственность АО "НУХ "Байтерек" 100% акций фонда стоимостью 63,3 млрд тенге, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.





На момент начала досудебного расследования у фонда имелся долг перед Банком развития Казахстана в размере 18,7 млрд тенге. Принятыми агентством мерами задолженность снижена в три раза (с 18,7 млрд до 6,3 млрд тенге), в том числе за счет взыскания долгов (обеспечен возврат дебиторской задолженности на сумму 9,2 млрд тенге)", - сообщили в пресс-службе ведомства.





Помимо этого, восстановлен контроль над 12 дочерними компаниями. Это заводы по выпуску металлоконструкций, дорожного и строительного битума, переработке шин, переработке шкур крупного рогатого скота, бумажно-картонной продукции, клееных деревянных конструкций, выпуску стрелочных переводов и полиграфия.





На баланс ИФК возвращено здание бизнес-центра в Алматы и земельные участки в Алматинской области стоимостью свыше 1,6 млрд тенге.





Также отменен договор о передаче АО "Dosjan Temir Joly" в доверительное управление сроком на 10 лет всего за 100 млн тенге в год. При том что чистая прибыль предприятия по итогам 2022 года составила 1,3 млрд тенге, которые не были учтены при первоначальной оценке.



