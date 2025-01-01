Авиакомпанию Qazaq Air приобрел вьетнамский инвестор

В структуре розничного портфеля банков потребительские займы увеличились на 3%, до 13,5 трлн тенге, ипотечных кредитов с начала года выдано на 617,8 млрд тенге, что на 36,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года

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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Кредиты населению составили 20,3 трлн тенге, увеличившись за ноябрь 2024 года на 2,6%. С начала 2024 года рост составил 21,8%, сообщает Агентство по развитию и регулированию финансового рынка.





В структуре розничного портфеля банков потребительские займы увеличились на 3%, до 13,5 трлн тенге, ипотечных кредитов с начала года выдано на 617,8 млрд тенге, что на 36,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.





Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за ноябрь 2024 года увеличились на 3,1%, до 32,9 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 17,9%). В структуре кредитов экономике по итогам ноября 2024 года кредиты в национальной валюте увеличились на 3%, до 30 трлн тенге, валютные кредиты увеличились на 4,9%, до 2,9 трлн тенге, в том числе в результате положительной переоценки на фоне ослабления обменного курса национальной валюты по отношению к доллару США на 4,7%", - сообщает ведомство.





Кредиты субъектам бизнеса за ноябрь 2024 года выросли на 4%, до 12,6 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 12%, или 1,4 трлн тенге), в основном за счет роста займов, выданных на приобретение основных фондов, - на 5%, до 4,7 трлн тенге, и инвестиции - на 2,4%, до 3,3 трлн тенге.





Кредиты крупному бизнесу в ноябре 2024 года увеличились на 3,4%, до 4,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 6,2%). Займы субъектам МСБ за месяц увеличились на 4,6%, до 6,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 7,8%), в основном за счет кредитования малых предприятий в секторе производства автомобилей на пополнение оборотных средств", - уточнили в агентстве.





Кредиты индивидуальным предпринимателям за ноябрь 2024 года выросли на 3,4%, до 2,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 42,4%). При этом рост кредитов бизнесу наблюдается практически во всех отраслях, за исключением сельского хозяйства.





В промышленности кредиты выросли на 2,6%, до 4,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 21,7%), торговле - на 4,4%, до 3,4 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 13,8%), строительстве - на 1,9%, до 0,6 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 8,5%), транспорте - на 12,6%, до 0,9 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 6,2%), информации и связи - на 6,9%, до 0,1 трлн тенге (с начала 2024 года снижение на 37,7%) и прочих отраслях услуг - на 4,4%, до 3,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 6,4%)", - сообщает АРРФР.





В сельском хозяйстве снижение кредитного портфеля на 2,4%, до 0,5 трлн тенге, произошло в связи с плановыми сезонными погашениями, уточнили в ведомстве.





В ноябре 2024 года субъектам бизнеса выдано новых займов на сумму 1,9 трлн тенге, что на 28,8% больше по сравнению с ноябрем 2023 года. При этом за 11 месяцев 2024 года данный показатель составил 16,1 трлн тенге, что на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.





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