31.12.2024, 15:18 30986
Авиакомпанию Qazaq Air приобрел вьетнамский инвестор
Фото: flyqazaq.com
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "Самрук-Қазына" объявили о подписании договора купли-продажи акций АО "Qazaq Air" с консорциумом инвесторов.
В рамках передачи АО "Qazaq Air" в конкурентную среду между АО "Самрук-Қазына", консорциумом Central Asia Aviation Holdings Limited (входит в состав вьетнамской Sovico Group) и компанией Kazasia Holdings Limited подписан пакет обязывающих транзакционных документов, в том числе договор купли-продажи. Kazasia Holdings Limited - это казахстанская компания, выдвинутая Sovico Group для осуществления партнерства и совместного управления Qazaq Air вместе с АО "Самрук-Қазына", - рассказали в пресс-службе "Самрук-Қазына".
По условиям договора инвесторы будут способствовать стратегической трансформации и развитию Qazaq Air, фокусируясь на повышении операционной эффективности и долгосрочной устойчивости.
Меры включают планы по увеличению парка Qazaq Air на 20 самолетов Boeing 737 Max 8 или Airbus A321 в течение следующих нескольких лет.
Ожидается, что сделка значительно увеличит стоимость активов Qazaq Air и укрепит ее позиции в качестве ведущей авиакомпании Центральной Азии.
Сделка будет считаться закрытой, а акции будут переданы в собственность инвесторов после выполнения всех согласованных сторонами предварительных условий", - добавили в компании.
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31.12.2024, 14:38 33166
Кредиты населению за год выросли более чем на 20% - АРРФР
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Кредиты населению составили 20,3 трлн тенге, увеличившись за ноябрь 2024 года на 2,6%. С начала 2024 года рост составил 21,8%, сообщает Агентство по развитию и регулированию финансового рынка.
В структуре розничного портфеля банков потребительские займы увеличились на 3%, до 13,5 трлн тенге, ипотечных кредитов с начала года выдано на 617,8 млрд тенге, что на 36,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за ноябрь 2024 года увеличились на 3,1%, до 32,9 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 17,9%). В структуре кредитов экономике по итогам ноября 2024 года кредиты в национальной валюте увеличились на 3%, до 30 трлн тенге, валютные кредиты увеличились на 4,9%, до 2,9 трлн тенге, в том числе в результате положительной переоценки на фоне ослабления обменного курса национальной валюты по отношению к доллару США на 4,7%", - сообщает ведомство.
Кредиты субъектам бизнеса за ноябрь 2024 года выросли на 4%, до 12,6 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 12%, или 1,4 трлн тенге), в основном за счет роста займов, выданных на приобретение основных фондов, - на 5%, до 4,7 трлн тенге, и инвестиции - на 2,4%, до 3,3 трлн тенге.
Кредиты крупному бизнесу в ноябре 2024 года увеличились на 3,4%, до 4,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 6,2%). Займы субъектам МСБ за месяц увеличились на 4,6%, до 6,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 7,8%), в основном за счет кредитования малых предприятий в секторе производства автомобилей на пополнение оборотных средств", - уточнили в агентстве.
Кредиты индивидуальным предпринимателям за ноябрь 2024 года выросли на 3,4%, до 2,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 42,4%). При этом рост кредитов бизнесу наблюдается практически во всех отраслях, за исключением сельского хозяйства.
В промышленности кредиты выросли на 2,6%, до 4,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 21,7%), торговле - на 4,4%, до 3,4 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 13,8%), строительстве - на 1,9%, до 0,6 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 8,5%), транспорте - на 12,6%, до 0,9 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 6,2%), информации и связи - на 6,9%, до 0,1 трлн тенге (с начала 2024 года снижение на 37,7%) и прочих отраслях услуг - на 4,4%, до 3,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 6,4%)", - сообщает АРРФР.
В сельском хозяйстве снижение кредитного портфеля на 2,4%, до 0,5 трлн тенге, произошло в связи с плановыми сезонными погашениями, уточнили в ведомстве.
В ноябре 2024 года субъектам бизнеса выдано новых займов на сумму 1,9 трлн тенге, что на 28,8% больше по сравнению с ноябрем 2023 года. При этом за 11 месяцев 2024 года данный показатель составил 16,1 трлн тенге, что на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Напомним, 21 августа в Казахстане ввели ограничения на потребительские займы и микрокредиты.
Ранее казахстанцам запретили оформлять кредиты без согласия супругов.
С 1 января для выдачи онлайн-кредитов в Казахстане понадобится биометрия.
Также в Казахстане появился микрофинансовый омбудсмен, который будет рассматривать вопросы по всем видам кредитов.
31.12.2024, 13:57 34516
Более 15 млн тонн нефти переработали за 11 месяцев казахстанские НПЗ
Фото: kmg.kz
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Более 15,25 млн тонн нефти за 11 месяцев 2024 года переработали нефтеперерабатывающие заводы в Казахстане, сообщает пресс-служба "КазМунайГаза".
По операционным данным, за 11 месяцев на трех НПЗ КМГ - ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (ТОО "АНПЗ"), Павлодарский нефтехимический завод (ТОО "ПНХЗ"), Шымкентский НПЗ (ТОО "ПКОП") было переработано свыше 15,25 млн тонн нефти", - сообщили в пресс-службе.
Из них:
- на ТОО "АНПЗ" переработано свыше 5 млн тонн нефти, произведено 4,59 млн тонн нефтепродуктов;
- на ТОО "ПНХЗ" переработано 4,99 млн тонн нефти, произведено до 4,66 млн тонн нефтепродуктов;
- На ТОО "ПКОП" переработано более 5,2 млн тонн нефти, произведено свыше 4,79 млн тонн нефтепродуктов.
Всего три НПЗ произвели:
- автобензина - около 4,8 млн тонн;
- дизельного топлива - 4,83 млн тонн;
- авиатоплива - порядка 678,4 тыс. тонн;
- сжиженного углеводородного газа (СУГ) - более 781 тыс. тонн и др. нефтепродуктов.
30.12.2024, 20:34 58111
ТОО "Казмортрансфлот" увеличивает обороты по морской транспортировке нефти
За 11 месяцев суда компании перевезли 12,3 млн тонн нефти
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - ТОО "Казмортрансфлот" (дочерняя компания "КазМунайГаза") увеличивает обороты по морской транспортировке нефти, сообщает пресс-служба КМГ.
За 11 месяцев 2024 года суда компании перевезли 12,3 млн тонн нефти, что составляет 113% от планового показателя, то есть почти на 11 тыс. тонн больше.
По направлению Актау - Махачкала транспортировано 1,962 млн тонн нефти (105% от плана), выполнено 75 рейсов собственными танкерами и 131 рейс танкерами Liwa и Taraz.
По маршруту Актау - Баку перевезено 676 тыс. тонн нефти.
В направлении Черного моря доставлено 3,130 млн тонн нефти (102% от плана).
На Средиземное море транспортировано 7,271 млн тонн нефти (122% от плана) через порт Джейхан и размеров грузовых партий на терминале КТК.
Ранее сообщалось, что крупнейшая нефтепроводная компания Казахстана "КазТрансОйл" в целях экспорта повысит тарифы за транспортировку нефти на экспорт с первого января 2025 года.
30.12.2024, 10:25 72606
В 2025 году увеличатся пенсии и пособия в Казахстане
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Законом о республиканском бюджете на 2025-2027 годы предусмотрено повышение с 1 января 2025 года всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.
В ведомстве напомнили, что начиная с 2023 года в течение пяти лет осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной - до 120%.
С 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии будет повышен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер - со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.
Например, у 69-летнего пенсионера, вышедшего на заслуженный отдых в 2019 году, в 2024 году размер пенсии, выплачиваемой из бюджета, составлял 156 856 тенге, в том числе базовая пенсионная выплата - 45 578 тенге, солидарная пенсия - 111 278 тенге. С учетом повышения с 1 января 2025 года общая сумма пенсии для данного пенсионера увеличится до 171 588 тенге, в том числе базовая пенсия составит - 50 851 тенге, солидарная - 120 737 тенге. Важно отметить, что указанные суммы не включают выплаты из ЕНПФ", - отметили в ведомстве.
В министерстве также привели несколько примеров увеличения размеров государственных пособий с 1 января 2025 года:
- пособие на рождение 1, 2, 3-го ребенка увеличится со 140 296 до 149 416 тенге, на рождение 4 и более ребенка - с 232 596 до 247 716 тенге;
- пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с 4 детьми с 59 183 до 63 030 тенге, с 10 детьми - со 147 680 до 157 280 тенге;
- пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличится с 95 496 до 101 702 тенге, II группы - с 76 397 до 81 362 тенге, III группы - с 52 089 до 55 474 тенге.
Также на 6,5% будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.
Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.
27.12.2024, 14:49 160146
Компанию по поставке питьевой воды вернули в госсобственность в Алматинской области
Приватизация компании в 2017 году прошла с нарушениями
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Конаев. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Компания-поставщик питьевой воды стоимостью 1,1 млрд тенге возращена в государственную собственность в Алматинской области.
Прокуратура Алматинской области выявила нарушения при приватизации государственного коммунального предприятия "Таусамалы" в 2017 году, которое обеспечивает местное население питьевой водой.
По данным ведомства, стоимость предприятия составляет 1,1 млрд тенге.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о возврате незаконно приватизированного имущества в государственную собственность и признании договора купли-продажи недействительным. Решением суда требования прокуратуры были удовлетворены. Договор купли-продажи признан незаконным, а предприятие возвращено в собственность государства. Решение суда вступило в законную силу.
Возвращение предприятия "Таусамалы" в государственную собственность позволит обеспечить стабильное снабжение жителей района качественной питьевой водой и восстановить контроль за деятельностью предприятия в интересах населения", - добавили в прокуратуре.
27.12.2024, 13:10 161976
Минсельхоз закупил дроны на сэкономленные от борьбы с саранчовыми средства
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства сэкономило деньги, выделенные на борьбу с саранчовыми, и закупило на эти деньги дроны, сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве напомнили, что в текущем году сложилась непростая ситуация с распространением саранчовых вредителей, что связано с 11-м пиком солнечной активности.
Прогнозы указывали на возможное распространение саранчовых на площади 2,5 млн га, однако фактически химические обработки были проведены на площади 3,1 млн га. На эти цели из республиканского бюджета было выделено 4,2 млрд тенге, а из резерва правительства - 3,9 млрд тенге. В результате принятых мер удалось предотвратить повреждение посевов сельскохозяйственных культур и не допустить миграцию саранчовых на территории соседних государств", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что при проведении государственных закупок пестицидов и услуг по химическим обработкам за счет средств из резерва правительства образовалась экономия в размере 694,78 млн тенге.
Правительством было принято решение об использовании данных средств на приобретение дронов для проведения обследований и химических обработок против саранчовых, а также автотранспорта для контроля организации защитных мероприятий. Закуплено 7 обследовательских дронов, 46 дронов для проведения химических обработок и 38 автомобилей", - сообщили в Минсельхозе.
Дроны будут применяться для мониторинга развития и распространения саранчовых, а также для химических обработок в труднодоступных местах, где невозможно использование традиционных методов опрыскивания.
Также полностью обновлен парк автомобилей, предназначенных для государственного фитосанитарного контроля.
Напомним, весной Минсельхоз прогнозировал распространение вредителей на площади 2,5 млн га. Для мониторинга и обработки были мобилизованы основные и дополнительные ресурсы. В частности, по всей стране задействовано более 2,5 тысячи специалистов, 427 единиц спецтехники: 289 наземных вентиляторов и штанговых опрыскивателей, 56 аэрозольных газогенераторов, 36 единиц сверхлегкой воздушной техники, 36 самолетов. Кроме того, впервые для точечных обработок были задействованы дроны, что облегчило работу в труднодоступных районах.
Как отметил бывший вице-премьер страны Серик Жумангарин, распространение саранчи в этом году приобрело ранее невиданные масштабы. По итогам защитных мероприятий общий объем обработанных от вредителей площадей составил 3,1 млн га, что выше на 23% прогнозируемого показателя в 2,5 млн га. В правительстве пояснили, что фактическое превышение прогнозного объема сложилось в результате повторных обработок в местах, где выявлялись новые очаги распространения. В этом году посевы фермеров не пострадали от саранчи.
27.12.2024, 10:58 166891
Как изменится черта бедности в Казахстане с нового года
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Внесены изменения в приказ министра труда и социальной защиты населения РК от 19 мая 2023 года № 160 "Об определении размера черты бедности", передает корреспондент агентства.
В документе указано определить черту бедности по Республике Казахстан:
1) с 1 июля 2023 года - в размере 70 процентов от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи;
2) с 1 января 2025 года - в размере 35 процентов от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи, но не ниже 70 процентов от величины регионального прожиточного минимума, рассчитанного за указанный квартал.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
26.12.2024, 20:42 173431
Итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета
Очередное заседание ВЕЭС состоится в конце мая 2025 года в Беларуси
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Сана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 26 декабря, в Ленинградской области (РФ) под председательством премьер-министра Армении - председателя Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) Никола Пашиняна состоялось заседание ВЕЭС с участием глав стран Евразийского экономического союза, глав государств - наблюдателей при ЕАЭС и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Члены совета утвердили основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2025 год - системообразующий документ в этой сфере, разработанный комиссией в соответствии с рекомендациями государств-членов.
Одобрен протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС в части, касающейся особого механизма при проведении расследований и принятии решений о применении или неприменении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.
Лидерам стран Союза представлены доклады комиссии о функционировании единого рынка услуг и либерализации отдельных секторов услуг в Евразийском экономическом союзе.
Подписано соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны (третьих сторон), которое определяет фундаментальные правовые основы для заключения отдельных международных договоров Союза с третьими странами о создании единой транзитной системы.
Высший Евразийский экономический совет предоставил Ирану статус государства - наблюдателя при ЕАЭС.
Главы стран союза определили, что в 2025 году председательствовать в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии будет Беларусь.
Очередное заседание ВЕЭС состоится в конце мая 2025 года в Беларуси.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в России.
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