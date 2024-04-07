04.04.2024, 13:48 54666
Батумский терминал возобновил отгрузку казахстанских темных нефтепродуктов для поставки в страны Европы
Отгрузки мазута и вакуумного газойля крупнотоннажными партиями фактически были остановлены с октября 2018 года
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Батуми. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Батумский нефтяной терминал возобновил отгрузку казахстанских темных нефтепродуктов для поставки в страны Европы, используя беспричальный налив, сообщает пресс-служба АО "КазТрансОйл".
В марте 2024 года в ООО "Батумский нефтяной терминал" возобновились погрузки на беспричальном наливе темных нефтепродуктов, произведенных на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах, на танкера типа Aframax партиями по 60 000 - 80 000 тонн. Далее груз направлен в страны Европы. Погрузку темных нефтепродуктов казахстанского происхождения планируется проводить на ежемесячной основе. Возобновление данной работы связано с диверсификацией транзитно-транспортных маршрутов по перевозке грузов", - отметили в пресс-службе.
Отгрузки мазута и ВГО (вакуумный газойль) крупнотоннажными партиями фактически были остановлены с октября 2018 года.
Отгрузка темных нефтепродуктов крупнотоннажными партиями на танкера типа Aframax позволяет клиентам ООО "Батумский нефтяной терминал" снизить транспортные расходы, что в свою очередь делает маршрут казахстанских грузов на экспорт через Батуми более привлекательным и позволит увеличить их объем перевалки. Нефтеналивные крупнотоннажные суда типа Aframax предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера - 250 метров, ширина - 44 метра, дедвейт - 114 тыс. тонн", - пояснили в компании.
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05.04.2024, 16:37 27791
Казахстан и Узбекистан совместно реализуют 60 проектов с портфелем инвестиций более $2,5 млрд
В Хиве прошла неформальная встреча президентов Казахстана и Узбекистана
Фото: Акорда
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Хива. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Узбекистан реализуют 60 совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства с созданием более 13 тысяч рабочих мест. Такие данные были озвучены в ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Хиве, сообщает Акорда.
Объем инвестиций совместных проектов Казахстана и Узбекистана превышает 2,5 млрд долларов. В целом, отметил в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев, товарооборот двух стран по итогам прошлого года составил 4,4 млрд долларов, что является хорошим показателем. Также успешно продвигается проект строительства Международного центра промышленной кооперации.
Подчеркивая, что "только вместе и сообща можно обеспечить устойчивое развитие двух стран", Токаев поддержал принятие программы стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном до 2034 года.
В ходе встречи президенты обменялись мнениями по широкому спектру вопросов экономического взаимодействия, включая увеличение взаимной торговли, сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, водного хозяйства, IT-отрасли. Особое внимание в ходе беседы было уделено развитию культурно-гуманитарных связей и раскрытию уникального туристического потенциала Казахстана и Узбекистана", - добавили в пресс-службе Акорды.
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан сегодня. Помимо неформальной встречи двух лидеров, в программу визита вошли совместное посещение предприятий и культурных объектов Хивы.
Напомним, Казахстан и Узбекистан поставят друг у друга счетчики учета трансграничных вод.
05.04.2024, 09:51 35031
В Казахстане тарифы на электроэнергию выросли на 6% за месяц и на 26% за год
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане тарифы на электроэнергию по итогам марта текущего года выросли на 5,9% за месяц и на 26,1% за год, сообщает energyprom.kz.
В региональном разрезе в месячной динамике сильнее всего ощутили удорожание жители СКО: плюс 20%. Рост цен был отмечен также в Восточно-Казахстанской (плюс 19,8%), Абайской (плюс 19,7%), Павлодарской (плюс 19%), Алматинской (плюс 17,9%) областях и в Алматы (плюс 10,3%). В остальных 14 регионах цены остались на уровне февраля 2024 года.
В годовой динамике наибольшее удорожание наблюдалось в Атырауской области: плюс 68,2%. Заметный годовой рост был отмечен также в Павлодарской (плюс 48,5%), Восточно-Казахстанской (плюс 44,5%), Абайской (плюс 44,3%) и Северо-Казахстанской (плюс 37%) областях. Наименьший годовой рост тарифов был зафиксирован в столице: плюс 7,6%. На уровне марта прошлого года тариф остался лишь в одном регионе - Улытауской области.
За январь-февраль текущего года в стране произвели 21,4 млрд кВт-ч электроэнергии - на 3,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
В региональном разрезе наибольший объем электрогенерации был зафиксирован в Павлодарской области: 9,3 млрд кВт-ч - на 4,4% больше, чем за январь-февраль 2023 года. Далее идет Карагандинская область: 2,3 млрд кВт-ч, плюс 6,3% за год. На Атыраускую область, замыкающую тройку лидеров, пришлось 1,4 млрд кВт-ч - на 0,9% больше, чем годом ранее.
Эти три региона обеспечили 60,7% всего производства электроэнергии по стране.
За январь-февраль текущего года инвестиции в основной капитал в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии достигли 51 млрд тенге - на 25,8% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.
Ранее в Минэнерго прокомментировали повышение тарифов на электроэнергию.
04.04.2024, 21:18 46936
Эксперты сохранили ожидания по росту экономики Казахстана
Прогноз на 2026 год несколько повышен
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк РК опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества.
В апреле сценарные условия по цене на нефть не претерпели существенных изменений. По медианным ожиданиям респондентов цена на нефть марки Brent в 2024 году в среднем сложится на уровне 81 доллар за баррель, в 2025 и 2026 годы - на уровне 80 долларов за баррель.
Прогнозы по росту экономики Казахстана на 2024 и 2025 годы сохраняются на уровне 4,5% и 5% соответственно. Прогноз на 2026 год несколько повышен с 4,5% до 4,7%.
Прогноз инфляции на 2024 год практически не изменился - 8,4%, при предыдущем прогнозе в 8,5%. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения с 6,5% до 7%, на 2026 год - с 5,7% до 6%.
Вместе с тем аналитики ожидают более высокую базовую ставку на всем прогнозном горизонте. Ожидания на 2024 год повышены с 13,8% до 14%, на 2025 год - с 10,5% до 11,2%, на 2026 год - с 9% до 9,8%.
04.04.2024, 14:47 53166
Изменения в техрегламент на мясную продукцию вступают в силу в ЕАЭС с 7 апреля
Изменениями предусмотрены допустимые пределы отклонения фактических значений содержания пищевых веществ (показателей пищевой ценности) от указанных в маркировке
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Изменения корректируют требования технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" в отношении указываемой в маркировке информации о пищевой ценности продуктов убоя и мясной продукции, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
Как пояснили в пресс-службе ЕЭК, актуальность изменений обусловлена тем, что мясо убойных животных и продукты убоя, в том числе используемые в виде сырья, характеризуются естественной неоднородностью содержания белка и жира.
Изменениями предусмотрены допустимые пределы отклонения фактических значений содержания пищевых веществ (показателей пищевой ценности) от указанных в маркировке: белка в продукции должно быть не менее 80% от значения, указанного в маркировке; жира, углеводов, энергетической ценности (калорийности) - не более 120% от значений, указанных в маркировке.
Например, при указании в маркировке мясной продукции среднего значения белка 17 г (100 %) на 100 г продукта фактическое значение белка, с учетом новых требований, не должно быть менее 13,6 г (80 %) на 100 г продукции. При среднем значении жира 18 г (100%) на 100 г продукта фактическое значение жира не должно быть более 21,6 г (120%) на 100 г продукции", - рассказали специалисты.
Аналогичный подход предусмотрен требованиями технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки".
Предусмотрено, что документы об оценке соответствия продуктов убоя и мясной продукции, в отношении которых внесены изменения, выданные или принятые до 7 апреля 2024 года, действительны до окончания срока их действия. Производство и выпуск в обращение этой продукции допускаются до окончания срока действия таких документов, обращение продукции допускается в течение срока годности, установленного изготовителем", - добавили в ЕЭК.
Напомним, Казахстан ратифицировал поправки в соглашение о единых принципах обращения медизделий в рамках ЕАЭС.
04.04.2024, 10:49 58801
В Казахстане услуги железнодорожного транспорта подорожали на 7% за год
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по итогам февраля 2024 года цены на услуги пассажирского железнодорожного транспорта выросли на 7,3% в годовой динамике.
Проезд в пригородном поезде подорожал на 7,6%, в купейном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения - на 7%, в плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения - на 7,1%", - сообщает ranking.kz.
По данным аналитиков, за январь-февраль 2024 года железнодорожным транспортом перевезли 3,5 млн пассажиров - на 10,2% больше, чем годом ранее. Пассажирооборот составил 2,5 млрд пкм - на 2,2% больше, чем за январь-февраль прошлого года.
Отмечается, что наибольший показатель был зафиксирован в Астане: 1 млн человек, плюс 15,5% за год.
Перевозка грузов и багажа железнодорожным транспортом составила 61,6 млн тонн за два месяца - на 6,1% меньше, чем годом ранее. Грузооборот по итогам января-февраля 2024 года составил 48,8 млрд ткм - на 8,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - проинформировали аналитики.
Также сообщается, что доходы в секторе по итогам двух месяцев достигли 285,1 млрд тенге - на 20% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.
Доход от перевозки грузов, багажа и грузобагажа во всех сообщениях составил 265,4 млрд тенге, от перевозки пассажиров - 19,7 млрд тенге", - добавили аналитики.
Ранее сообщалось, что цены на услуги авиатранспорта выросли на 9% в Казахстане.
03.04.2024, 20:58 73751
Мониторинговый комитет ОПЕК+ не дал рекомендаций по изменению объемов добычи нефти
Отмечен высокий уровень выполнения обязательств странами-участниками
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 3 апреля, в формате видеоконференции прошло 53-е заседание совместного министерского мониторингового комитета (JMMC), сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
На заседании обсуждалось выполнение странами обязательств за январь и февраль 2024 года. Был отмечен высокий уровень выполнения обязательств странами-участниками.
Комитет поддержал намерение Ирака и Казахстана полностью соблюдать обязательства и компенсировать перепроизводство, а также заявление России о добровольном сокращении во втором квартале 2024 года за счет производства, а не экспорта.
Комитет продолжит мониторинг выполнения всех решений ОПЕК+ и оценку рыночных условий с целью необходимого реагирования.
Следующее заседание запланировано на 1 июня 2024 года.
Напомним, в марте сообщалось, что Казахстан продлит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 82 тысячи баррелей в день на второй квартал 2024 года в координации с некоторыми странами - участницами ОПЕК+.
03.04.2024, 15:34 81561
В Казахстане ликвидируют посредников на рынке электроэнергии
Фото: pixabay.com
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении законопроект "О теплоэнергетике" с сопутствующими ему проектами по вопросам теплоэнергетики и электроэнергетики, а также о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Отдельный закон в области теплоэнергетики в Казахстане разрабатывается впервые, отметили в мажилисе.
Основной законопроект направлен на создание полноценной правовой базы для регулирования всей совокупности отношений в сфере теплоэнергетики и теплоснабжения.
Законопроект предусматривает ликвидацию энергосберегающих организаций.
Как пояснили в мажилисе, в настоящее время на рынке действуют два типа энергосберегающих организаций: регулируемые и нерегулируемые. Регулируемые организации оказывают услуги жителям, юридическим лицам и бюджетным организациям. Их операционные расходы учитываются государством, а средняя цена тарифа на поставку фиксируется на уровне 1 тенге за 1 кВт-час. А нерегулируемые организации устанавливают свои тарифы.
По оценкам, каждый посредник получает чистую прибыль не менее 1 млрд тенге в год. Годовой чистый доход более 120 нерегулируемых энергосберегающих организаций составляет не менее 150 млрд тенге. Однако они ни перед кем не отчитываются и зарабатывают только на посреднических услугах. Например, в некоторых регионах чистая прибыль в тарифах посредников достигала 25 тенге за 1 кВтч. Тариф же на крупнейшей в Казахстане Экибастузской 1-й электростанции - 8 тенге. Посредники зарабатывают как минимум в три раза больше, ничего не производя", - рассказали в пресс-службе палаты парламента.
Необходимость в создании ценовой конкуренции на данном рынке отпала, так как введен механизм единого закупщика электроэнергии. Депутаты одобрили норму о ликвидации посредников. Правительству после вступления в силу рассматриваемого законопроекта необходимо разработать нормативно-правовые акты по ее реализации.
Кроме того, объекты энергетики обяжут иметь паспорт готовности сетей.
Паспорт готовности – документ, подтверждающий готовность теплопроизводящих и теплотранспортирующих субъектов к работе в осенне-зимний период. Он выдается ежегодно по итогам комиссионной проверки. Паспорт готовности выдается без замечаний или с замечаниями в случае необходимости дополнительных пояснений, материалов и обоснований к документам, представленным для получения паспорта готовности, объем которых соответствует требованиям, установленным законодательством о теплоэнергетике", - пояснили в мажилисе.
В случае несоответствия объема и содержания представленных документов, подтверждающих выполнение условий и требований, установленных законодательством о теплоэнергетике, в выдаче паспорта отказывается.
Нарушение сроков получения паспорта готовности предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере от 150 до 1500 МРП.
Вместе с тем, проектом закона предусмотрено разделение функции по контролю над теплоснабжением между центральными и местными госорганами.
Закрепляются компетенция правительства, уполномоченного органа, государственных и местных исполнительных и представительных органов в области теплоэнергетики, а также права и обязанности субъектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии.
Уполномоченный орган будет контролировать соблюдение требований нормативных правовых актов в области теплоэнергетики её субъектами, эксплуатирующими тепловые сети систем централизованного теплоснабжения общего пользования и теплоэлектроцентрали. А местные исполнительные органы – соблюдение требований нормативных правовых актов субъектами теплоэнергетики, эксплуатирующими котельные, тепловые сети в локальных системах централизованного теплоснабжения, и потребителями, эксплуатирующими теплопотребляющие установки.
Кроме того, в рамках законопроекта предлагается пересмотреть функции управления по направлению теплоснабжения. Функции контроля тепловых сетей (в пределах государственных систем централизованного теплоснабжения) передаются от местных исполнительных органов Комитету атомного и энергетического надзора и контроля.
То есть краткосрочную подготовку теплоснабжающих компаний страны правительство будет обеспечивать не по отчетам местных акиматов, как сейчас, а контролируя работу всего одного ответственного комитета.
Еще одним нововведением станет проверка на энергоэффективность новых зданий.
Законодательство в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности предусматривает обязательное использование энергосберегающего оборудования и материалов в проектах строительства объектов, потребляющих энергетические и водные ресурсы. Приемка же новых объектов, не оснащенных соответствующими приборами и оборудованием, ограничивается. Предлагаемый постпроектный анализ направлен на выявление соответствий и/или несоответствий требованиям классу энергоэффективности для вновь построенных зданий, строений и сооружений. Он будет проводиться в течение 18 месяцев после их ввода в эксплуатацию", - пояснили в палате парламента.
В случае выявления по итогам постпроектного анализа несоответствия требованиям классу энергоэффективности зданий, строений и сооружений заказчику и застройщику направляется заключение для их устранения в течение срока, определенного гражданским законодательством.
03.04.2024, 14:14 65146
Семьдесят наименований товаров на $348,2 млн готов экспортировать Казахстан в Армению
В Казахстане работают более 380 компаний с армянским капиталом и 72 совместные компании в различных секторах экономики
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На X заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Казахстана и Армении заместители премьер-министров Серик Жумангарин и Мгер Григорян обсудили широкий спектр вопросов по развитию взаимовыгодного сотрудничества, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
В рамках расширения сотрудничества между странами казахстанской стороной сформирован и направлен на рассмотрение перечень из 70 обработанных экспортных товаров в сферах металлургии, нефтехимии, пищевой промышленности на сумму $348,2 млн. На заседании МПК Жумангарин предложил создать кооперационные проекты в рамках МЦПС "Хоргос".
Приглашаем армянские компании к активному участию в деятельности МЦПС "Хоргос", который открывает возможность выхода на рынок Китая. В Казахстане сформирован благоприятный инвестиционный климат, созданы необходимые инструменты для поощрения иностранных инвестиций. Проекты сопровождаются на всех этапах", - отметил вице-премьер.
Стороны также обсудили возможности реализации совместных проектов в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, перспективы сотрудничества по культурному и гуманитарному направлениям.
Товарооборот между Казахстаном и Арменией по итогам 2023 года вырос на 23%: с $43,1 до $53,1 млн. Экспорт увеличился на 18,9% (с $28 млн до $33,4 млн), импорт - на 31% (с $15 до $19,7 млн). В настоящее время в Казахстане работают более 380 компаний с армянским капиталом и 72 совместные компании в различных секторах экономики", - проинформировали в пресс-службе кабмина.
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