14.12.2023, 18:11 17831
Базовая ставка в Казахстане к концу 2024 года может снизиться до 10% - ЕАБР
Фото: Depositphotos
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Алматы. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в Казахстане продолжит замедляться и к концу 2024 года составит около 7% после 9,8% в 2023 году, сообщила на итоговой пресс-конференции Евразийского банка развития старший аналитик центра странового анализа ЕАБР Айгуль Бердигулова.
Экономика Казахстана в этом году демонстрирует уверенный рост. По итогам 2023 года прирост ВВП оценивается на уровне 4,8%. Важную роль в расширении экономической активности играют инвестиции. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в страну, увеличился почти в 2 раза по итогам первого полугодия. Много новых инициатив правительства, направленных на поддержку экономики. В том числе работа над реализацией 970 крупных инвестиционных проектов на сумму 32 трлн тенге и запуск проектов для реализации послания президента", - сообщила спикер.
Прогноз роста ВВП Казахстана улучшен до 5% в 2024 году. Политика диверсификации экономики будет способствовать повышению темпов роста в обрабатывающей промышленности и сфере услуг. Прогнозируемое снижение процентных ставок также придаст дополнительный импульс росту экономики.
В среднесрочной перспективе инвестиции продолжат формировать основу роста. В результате структурных преобразований качество экономического роста улучшится. Рост ВВП в 2025-2026 гг. превысит 5%, что выведет Казахстан в лидеры по темпам экономического роста среди стран ЕАЭС.
Инфляция в Казахстане, по нашим оценкам, продолжит замедляться и к концу 2024 года составит около 7% после 9,8% в 2023 году. Этому во многом будут способствовать принятые меры денежно-кредитной политики, ослабление давления со стороны внешнего сектора и внутреннего спроса", - рассказала Бердигулова.
Базовая ставка в Казахстане на конец 2024 года может снизиться до 10%, а к концу 2025 года - до 7-8%. Курс казахстанского тенге в 2024 году прогнозируется в среднем на уровне 470.
На небольшое обесценивание тенге (около 3-4%), по словам Бердигуловой, может повлиять ожидаемое снижение мировых цен на нефть и увеличение импорта. Поддержку тенге в начале года продолжит оказывать высокая базовая ставка Нацбанка РК.
Напомним, в ноябре Нацбанк снизил базовую ставку до 15,75%.
Годовая инфляция продолжает динамично замедляться. Ожидается переход показателя в зону однозначных значений в ближайшие месяцы. Месячная инфляция в октябре замедлилась до среднеисторических значений", - заявили в пресс-службе главного финрегулятора страны.
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14.12.2023, 20:21 13786
ЕАБР планирует выход на новые рынки, включая Китай и страны Персидского залива
Банк планирует разместить облигации в китайских юанях и выпустить облигации сукук
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Алматы. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития планирует в 2024 году выйти на новые рынки капитала, в том числе Китай и страны Персидского залива, сообщил на итоговой пресс-конференции ЕАБР в Алматы председатель правления банка Николай Подгузов.
Мы продолжаем диверсифицировать и расширять доступ на рынки капиталов. В 2023 году мы привлекли более 0,5 миллиарда долларов для финансирования проектов. В основном, рынки привлечения - это рубли, тенге и американские доллары. Дальше наши планы на 2024 год достаточно амбициозные. Помимо тех рынков, на которых мы традиционно присутствуем, мы надеемся разместить облигации в китайских юанях, сейчас активно работаем над размещением Panda облигаций (облигации иностранных эмитентов, номинированные в китайских юанях, Прим. Kazakhstan Today). Также начали активно взаимодействовать с финансовыми институтами, которые работают по правилам исламского финансирования. В планах есть выпуск облигаций сукук (исламские ценные бумаги, Прим. Kazakhstan Today). И здесь мы активно сотрудничаем с Исламским банком развития", - рассказал Подгузов.
Напомним, на сегодняшней итоговой конференции в Алматы эксперты ЕАБР представили подробный макроэкономический прогноз на 2024 год, рассказали о действующих и будущих проектах, и подвели итоги деятельности банка в 2023 году.
14.12.2023, 17:27 19996
ЕАБР ежегодно вкладывает в казахстанские проекты по 1 млрд долларов
Фото: ЕАБР
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Алматы. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан является лидером по объему инвестиций, привлеченных от ЕАБР. Ежегодные инвестиции банка в казахстанские проекты составляют 1 млрд долларов.
Если сравнивать с предыдущей пятилеткой, то среднегодовой объем инвестиций увеличился в 2,5 раза и мы стали выдавать по 1 млрд доллару в год", - сказал зампредседателя правления ЕАБР Руслан Даленов.
По его словам, ЕАБР профинансировал подготовку к 19 проектам на 4,2 млн долларов.
Проинвестировано 380 млн долларов в "зеленые" проекты", - добавил Даленов.
Также он отметил, что банк развивает исламское финансирование.
В 2024 году ЕАБР намерен инвестировать еще 1 млрд долларов в казахстанские проекты.
Напомним, в различных отраслях банком уже реализовано 104 проекта на 5,6 млрд долларов. Это в том числе касается строительства солнечной и ветровой генерации, модернизации предприятий обрабатывающего сектора, химической промышленности, ТЭЦ, сетей уличного освещения, а также обновления парка железнодорожного подвижного состава, развития компаний сектора АПК, строительства аэропортов, магистрального газопровода и т.д.
В июне этого года открыто движение по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге, которая построена при финансировании ЕАБР в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития и Исламским банком развития. В настоящее время ЕАБР совместно с международными партнерами финансирует расширение и модернизацию аэропорта Алматы. Наряду с этим перспективными проектами являются строительство ж/д линии Аягоз - Бахты и нового погранперехода на казахстанско-китайской границе. Предполагается, что новая инфраструктура позволит увеличить грузооборот на 20 млн тонн в год.
Кроме того, банк намерен принять участие в реконструкции и расширении магистрального водовода Астрахань - Мангышлак. С учетом высокой социальной значимости проекта планируется предоставление специальных условий финансирования.
В банке отмечают, что объем инвестиций Евразийского банка развития в Казахстан по итогам первых двух лет реализации стратегии на 2022–2026 годы может превысить план на 70% и составить более 2,2 млрд долларов.
14.12.2023, 16:21 21711
Сенатор обвинил КТЖ в нарушении антимонопольного законодательства
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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената парламента Казахстана Закиржан Кузиев в депутатском запросе заявил, что ТОО "КТЖ Грузовые перевозки" создает барьеры для экспедиторов в перевозках на экспорт и транзит.
В своем депзапросе сенатор обратил внимание, что систематические проблемы в железнодорожной отрасли страны резко ухудшают привлекательность транзита через Казахстан и заставляют соседние страны искать альтернативные маршруты. Среди прочих недостатков депутат перечислил недостаточно развитую железнодорожную сеть, рост износа основных средств, дефицит пассажирского подвижного состава, низкий уровень сервиса.
Кузиев проинформировал, что в октябре к депутатам обратилась с жалобами Ассоциация национальных экспедиторов. Ее представители рассказали, что получают отказы от ТОО "КТЖ Грузовые перевозки" в согласовании основных и дополнительных планов перевозок на экспорт и транзит. В то же время согласование планов для своих экспедиторов АО "Кедентранссервис" и АО "КТЖ Экспресс" осуществляются беспрепятственно.
Агентство по защите и развитию конкуренции отмечает, что операторы магистральных путей предоставляют ряд преимуществ "своим" компаниям, что создает неравные условия для других. В результате анализа видов деятельности КТЖ выявлено, что с антимонопольным органом согласован всего лишь 81 из 424 видов деятельности, то есть всего 19%. Таким образом, своими действиями КТЖ нарушает отлаженную за десятки лет технологию осуществления экспортных перевозок, создает неравные конкурентные условия", - рассказал сенатор.
Кузиев подчеркнул, что депутаты сената неоднократно направляли депутатские запросы в адрес Министерства транспорта и АО "НК "КТЖ", где были озвучены проблемы, имеющиеся у отечественных грузоотправителей при транспортировке своей продукции на экспорт.
Однако раз за разом получаем стандартные отписки, которые не решают сути проблемы. Учитывая многочисленные жалобы от грузоотправителей и субъектов бизнеса в целом, просим вас дать поручение по устранению неравных конкурентных условий в части согласования планов перевозок на экспорт и транзит, а также дать поручение компетентным госорганам организовать проверку АО "НК "КТЖ" в сфере осуществления экспортных и транзитных перевозок на нарушение законодательства в области защиты конкуренции", - заключил депутат.
Напомним, должностные лица КТЖ принуждали бизнесмена построить железную дорогу для нужд нацперевозчика.
14.12.2023, 14:19 26056
ЕАБР прогнозирует прирост ВВП Казахстана в 2024 году на уровне 5%
Фото: ЕАБР
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Алматы. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют, что динамика ВВП стран региона в 2025-2026 годах будет близкой к траектории сбалансированного роста, передает корреспондент агентства.
По словам аналитиков ЕАБР, прирост ВВП прогнозируется в 2024 году: в Армении - 5,7%, Беларуси - 2%, Казахстане - 5%, Кыргызстане - 4,5%, России - 1,5% и Таджикистане -7,3%.
Ужесточение денежно-кредитных условий в мире (и в первую очередь в развитых странах) позволило заметно снизить темпы роста потребительских цен. Однако следствием такой политики стало существенное повышение стоимости заимствований для населения и бизнеса. В связи с этим тренд на ослабление экономической активности в мире не только не завершен, но и имеет предпосылки к усилению. Высокие процентные ставки станут одной из ключевых причин низких темпов роста ВВП США и еврозоны в 2024 году. Экономика США, вероятно, сумеет избежать рецессии, однако сокращение потребления замедлит рост ВВП до 1,0% в 2024 году с 2,3% в 2023 году. В еврозоне сохранятся слабые темпы экономического роста - около 0,9% в 2024 году после 0,5% в 2023 году. В Китае прирост ВВП оценивается вблизи 4% в 2024-2026 годах", - рассказали эксперты банка на презентации макропрогноза.
По их словам, сдержанный рост мировой экономики приведет к ослаблению спроса на сырьевые товары. Это ограничит возможности для увеличения экспортной выручки большинства экономик региона операций ЕАБР.
Вместе с тем активное использование внутренних источников роста позволило улучшить оценку 2023 года и прогноз на 2024 год. Сохранение стимулирующей бюджетной политики и структурные преобразования создают условия для поддержки инвестиционной и потребительской активности. Аналитики ЕАБР ожидают прирост ВВП региона операций банка на 2% по итогам 2024 года.
После увеличения экономики Казахстана на 4,8% в 2023 году можно ожидать ускорения темпов роста ВВП до 5% в 2024 году. Этому продолжит способствовать высокая инвестиционная активность. Ожидаемое снижение процентных ставок также придаст дополнительный импульс росту экономики. В среднесрочной перспективе структурные преобразования улучшат качество экономического роста, расширяя возможности в обрабатывающих отраслях и сфере услуг. Диверсификация экономики формирует предпосылки для ее ускорения в 2025-2026 годах, что выведет Казахстан в лидеры среди стран-участниц ЕАЭС по темпам экономического роста", - заявили аналитики.
По их мнению, экономики России и Беларуси полностью адаптировались к новым условиям и уже в III квартале 2023 года вышли на уровень конца 2021 года. Это стало возможным за счет формирования новых цепочек добавленной стоимости и ориентации на внутренний спрос. Полученный импульс сохранит свое влияние, обеспечивая темп роста в России на 1,5% в 2024 году с дальнейшим ускорением в 2025-2026 годах. Экономика Беларуси в 2024 году увеличится на 2%, что превышает средние темпы за последние 10 лет.
Сильный внутренний спрос обеспечил высокую экономическую активность по итогам 2023 года в Армении, Кыргызстане и Таджикистане. По оценке аналитиков ЕАБР, в 2024 году можно ожидать некоторого замедления роста в этих странах, однако он по-прежнему будет заметно выше среднемировых: в Армении ВВП увеличится на 5,7%, Кыргызстане - на 4,5%, в Таджикистане - на 7,3%.
Эксперты ЕАБР прогнозируют дальнейшее замедление инфляционных процессов в регионе операций банка: агрегированный показатель инфляции снизится до 5,8% по итогам 2024 года с 7,8% в 2023 году. Инфляция продолжит замедляться, однако в большинстве стран региона останется выше целевых ориентиров. Аналитики Банка ожидают в Армении ее значение на уровне 3,6% в 2024 году, в Беларуси - 8%, в Казахстане - 7,1%, в Кыргызской Республике - 7,8%, в России - 5,4%, в Таджикистане - 6,6%.
Замедление инфляции в 2024 году создаст предпосылки для постепенного снижения процентных ставок в большинстве стран региона. Аналитики ЕАБР ожидают, что Национальный банк Казахстана продолжит снижение базовой ставки с приближением ее значения к 10% годовых к концу 2024 года. Банк России перейдет к циклу снижения ставки не ранее II квартала 2024 года, и на конец года она снизится до 10,5% годовых", - отметили эксперты в ходе презентации.
В базовом прогнозе аналитики ЕАБР ожидают среднегодовой курс рубля к доллару в 2024 году на уровне около 92. Сокращению волатильности курса будет способствовать улучшение сальдо текущего счета по мере восстановления экспорта и охлаждения внутреннего спроса. Курс тенге в среднем прогнозируется на уровне 470 тенге за доллар в 2024 году.
14.12.2023, 14:06 26926
Сколько будут получать казахстанцы за работу во вредных условиях
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 2024 года казахстанцам, работающим во вредных условиях труда, будут положены специальные социальные выплаты. О том, какого размера будут выплаты, в кулуарах сената парламента Республики Казахстан сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения Назгуль Сагиндыкова.
Сегодня на заседании сената парламента одобрили поправки в законодательство по внедрению специальных социальных выплат. Граждане Казахстана смогут получать их уже с 2024 года.
По нашим подсчетам, средняя выплата составит 208 тысяч тенге", - проинформировала вице-министр.
По ее словам, размер специальной социальной выплаты будет формироваться из 4 источников. Первый - это республиканский бюджет, из него граждане будут получать два прожиточных минимума. Со следующего года ПМ в Казахстане будет 43 407 тенге, так, умножая на два, из бюджета выделяется 86 814 тенге.
Второй источник - это компании по страхованию жизни, они также будут выделять еще один прожиточный минимум.
Плюс уже с 55 лет указанной категории лиц будут выплачиваться средства из ЕНПФ, которые складываются из 10 процентов пенсионных взносов и 5 процентов пенсионных накоплений. Средний размер, по нашим расчетам, - 35 тысяч тенге", - уточнила Сагиндыкова.
Спецвыплата будет ежемесячной и будет поступать одномоментно, включая все источники ее формирования. Она полагается всем казахстанцам, достигшим 55-летнего возраста, имеющим 7 лет стажа работы на вредном производстве.
При условии если лицо переходит на другой труд, то нужно писать заявление в соответствующие кадровые службы, чтобы отказаться", - сказала спикер.
Если гражданин работал с перерывами, отпусками, больничными и переходами с одной работы на другую, Назгуль Сагиндыкова отметила, что важно общее количество стажа, то есть 84 месяца. Обязательные пенсионные взносы тоже должны поступать ежемесячно в течение 7 лет.
В списке профессий с тяжелыми и вредными условиями труда 2395 наименований. Такие как горнодобывающая отрасль, обрабатывающая промышленность и прочие.
Ожидается, что выплаты будут касаться 37 тысяч казахстанцев из этой категории.
Сейчас пришли к решению, чтобы эти граждане, получившие травмы и увечья на работе до 10 мая 2015 года, получали пенсионные взносы из компаний по страхованию жизни", - пояснила вице-министр труда.
После трагедии в шахте имени Костенко в Карагандинской области Алихан Смаилов сообщал о том, что шахтеры будут получать спецсоцвыплаты после 55 лет.
14.12.2023, 13:32 28386
Россияне построят три ТЭЦ в Казахстане: опубликован проект постановления
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана разработало проект постановления правительства Республики Казахстан "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан".
Соглашение определяет условия сотрудничества сторон по реализации проектов строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Республики Казахстан, включая выполнение работ по проектированию, изготовлению и поставке оборудования, строительству и вводу в эксплуатацию новых электростанций со всеми требуемыми проектами системами, зданиями и сооружениями в требуемом и согласованном для каждого из проектов объеме, а также по организации льготного (субсидированного) финансирования или государственного экспортного кредита", - говорится в тексте документа.
Также, согласно документу, уполномоченными организациями сторон, ответственными за реализацию проектов, являются:
- от Казахстанской стороны - акционерное общество "Самрук-Энерго", которое осуществляет функции заказчика;
- от Российской стороны - общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР РАО - Экспорт", входящее в группу компаний "Интер РАО", которое осуществляет функции генерального подрядчика и вправе привлекать соответствующие организации в качестве своих субподрядчиков для осуществления сотрудничества в рамках соглашения.
Кроме того, сообщается, что реализации проектов будет осуществлена в рамках следующих этапов:
- этап № 1 - разработка проектной документации с проведением требуемых экспертиз по каждому из проектов с учетом возможного последующего перевода электростанций с твердого топлива на природный газ;
- этап № 2 - разработка рабочей документации, осуществление поставок оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, оказание услуг в отношении генерирующего оборудования с обеспечением экологических показателей котельных установок в соответствии с требованиями норм, действующих на территории Российской Федерации на дату подписания настоящего соглашения;
- этап № 3 - разработка рабочей документации, осуществление поставок оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, оказание услуг, в отношении системы газоочистки с обеспечением экологических показателей электростанций в соответствии с требованиями норм, действующих на территории Республики Казахстан.
С полным текстом документа можно ознакомится на портале "Открытые НПА".
Напомним, в начале ноября стало известно, что российская сторона примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане.
Также в кулуарах Акорды заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал строительство трех ТЭЦ. Предположительную стоимость ТЭЦ он не назвал, но уточнил, что речь идет о строительстве "под ключ".
14.12.2023, 11:40 31316
Казахстанские банки начали передавать КГД данные по мобильным переводам чиновников и их супругов
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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские банки начали передавать Комитету государственных доходов данные по мобильным переводам чиновников и их супругов, сообщает пресс-служба КГД.
На сегодня информация получена только по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам", - сообщили в пресс-службе.
Также в 2023 году в КГД начали поступать сведения от банков о гражданах, на банковские счета которых поступают деньги, связанные с предпринимательской деятельностью.
Отмечается, что критерием для определения признаков осуществления предпринимательской деятельности является получение физическим лицом в течение каждого из трех последовательных месяцев свыше 100 переводов ежемесячно от разных лиц на личный банковский счет.
Информация от банков предоставляется поэтапно:
- с 1 января 2023 года - по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам (по итогам 2022 года);
- с 1 января 2024 года - по работникам государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам (по итогам 2023 года);
- с 1 января 2025 года - по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам (по итогам 2024 года);
- с 1 января 2026 года - по остальной части населения (по итогам 2025 года).
Контрольные меры не затронут добросовестных налогоплательщиков и нацелены на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей. При этом физические лица могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях", - добавили в комитете.
Ранее в Минфине рассказали, какие мобильные переводы не будут облагаться налогами.
13.12.2023, 21:13 41951
Одним из драйверов роста добычи нефти в 2024 году станет Казахстан - ОПЕК
Фото: pixabay.com
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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК, в 2023 году вырастет на 1,8 миллиона баррелей в сутки, достигнув среднего уровня 67,6 миллиона баррелей в сутки. Об этом говорится в докладе ОПЕК.
Эта цифра осталась практически неизменной по сравнению с прошломесячным прогнозом", - говорится в отчете.
В качестве основных двигателей роста в 2023 году, по данным ОПЕК, выступят США, Бразилия, Казахстан, Норвегия, Гайана, Мексика и Китай.
Мы прогнозируем, что добыча нефти стран, не состоящих в ОПЕК, в 2024 году увеличится на 1,4 миллиона баррелей в день, в среднем до 69 миллионов баррелей в день", - говорится в отчете.
Основными драйверами роста добычи нефти вне организации в 2024 году станут США, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан. Наибольшее снижение прогнозируется в Мексике и Малайзии.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен сократить добычу нефти начиная с января 2024 года в качестве своего вклада в предотвращение неопределенности и волатильности на нефтяном рынке.
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