Бектенов назвал самые проблемные вопросы в сельском хозяйстве

Он дал ряд поручений акиматам и профильным ведомствам, чтобы снизить потери урожая в этом году

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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Льготное кредитование для аграриев по программе "Кендала" составит 140 млрд тенге. Еще 100 млрд будет выделено дополнительно из местных бюджетов, сообщил на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов.





По его словам, это позволит выдать льготные кредиты дополнительно на 425 млрд тенге на весенние полевые и уборочные работы.





Он напомнил, что в прошлом году плохие погодные условия сказались на качестве и объемах полученного урожая. При этом многие риски можно было проработать и минимизировать, в частности расширять площади с орошением.





Он назвал несколько проблемных моментов в сельском хозяйстве:





аграрии не знают планов регионов и задач Минсельхоза, а также умышленно занижают реальные объемы посевов влагоемких культур, что усугубляет ситуацию с дефицитом воды;

проблемы с запасами качественных посевных семян и с импортозависимостью. Фермеры жалуются, что не могут получить хорошие семена;

несоблюдение агротехнологий, нехватка нужного количества минеральных удобрений, пестицидов и других средств защиты растений;

высокий износ сельхозтехники (свыше 75% от общего количества);

выплата положенных фермерам субсидий с большой задержкой, а также долги по субсидиям (за прошлый год они составили более 160 млрд тенге);

спекуляции и создание искусственного дефицита дизтоплива.





Премьер поручил акиматам и профильным ведомствам:





довести процент внесения удобрений до 46%, чтобы снизить потери от деградации почв, засорения полей сорняками;

облегчить доступ фермеров к новой технике и снизить коррупционные риски;

установить контроль за распределением льготного дизтоплива;

обеспечить посев необходимого объема кормовых культур;

обеспечить южные регионы достаточным количеством поливной воды в период вегетации;

к 1 мая выделить средства для финансирования льготного лизинга сельхозтехники по ставке для конечного заемщика не более 5%;

до 1 июня решить вопрос выделения соответствующих субсидий.





primeminister.kz



