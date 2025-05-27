Бектенов обсудил с главой КТК вопросы транспортировки казахстанской нефти

В результате реализации проекта устранения узких мест нефтепровода в октябре текущего года планируется довести объем отгрузки нефти до 1 млрд тонн

Фото: КТК

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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань рассмотрели ход реализации текущих и перспективных инвестиционных программ, темпы модернизации нефтепровода Тенгиз - Новороссийск, - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань рассмотрели ход реализации текущих и перспективных инвестиционных программ, темпы модернизации нефтепровода Тенгиз - Новороссийск, сообщили в пресс-службе правительства РК.





Руководитель международного консорциума сообщил о завершении восстановительных работ и вводе в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская". В рамках сотрудничества АО "КазТрансОйл" и КТК в 2024 году реализован проект строительства и подключения новой перемычки между нефтепроводом КТК и нефтеперекачивающей станцией имени Т. Касымова АО "КазТрансОйл".





На сегодняшний день обеспечена техническая возможность к увеличению объемов перекачки с 67 до 81,5 млн тонн в год, в том числе по казахстанскому участку с 53,7 до 72,5 млн тонн в год. В результате реализации проекта устранения узких мест нефтепровода КТК (ПУУМ КТК) в октябре текущего года планируется довести объем отгрузки нефти до 1 млрд тонн.





Олжас Бектенов подчеркнул, что правительство уделяет особое внимание вопросу бесперебойного функционирования нефтепровода КТК. Система является важной артерией по экспорту казахстанской нефти. В этой связи казахстанской стороной будет оказана необходимая поддержка.





В ходе встречи также отмечена важность социальной ответственности консорциума. КТК реализует ряд социальных проектов в Казахстане, в числе которых строительство школы на 900 мест в городе Атырау. Всего на соцпроекты за прошедший год направлено 4,4 млрд тенге. В 2025 году планируются меры по внесению вклада в развитие образовательной и медицинской инфраструктуры.





По итогам переговоров стороны подтвердили намерения укреплять сотрудничество по направлениям взаимодействия.





Трубопроводная система КТК - один из крупнейших проектов в энергетической сфере на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 км. За январь-апрель текущего года по нефтепроводу КТК отгружено 23,9 млн тонн, в том числе казахстанской - 21,5 млн тонн", - проинформировали в правительстве.