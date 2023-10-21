20.10.2023, 14:47 36881
Bereke Bank может купить инвестор из Катара - Абылкасымова
В настоящее время инвестор проводит оценку банка
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что инвестор из Катара проводит оценку Bereke Bank, передает корреспондент агентства.
Глава АРРФР напомнила о поручении главы государства по привлечению новых иностранных банков в банковский сектор Казахстана. В настоящее время, по ее словам, определяется круг потенциальных инвесторов.
Из них наиболее проработана продажа государственного банка Bereke, который был основан на базе "Сбербанка", сейчас его инвестором является НУХ "Байтерек". Сейчас проводится процедура дью-дилидженс совместно с катарскими инвесторами. Проводится только оценка данного банка со стороны катарского инвестора, по результатам которой они определят цену", - рассказала Абылкасымова.
Напомним, в своем послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что высокая концентрация является одной из проблем банковской сферы страны. На сегодня в стране действует 21 банк. При этом корпоративным кредитованием, то есть финансированием экономических проектов, занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции в данной сфере президент поручил привлечь в страну три надежных зарубежных банка.
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20.10.2023, 17:30 29651
Нацфонд будет поддерживать только системно значимые банки
В Казахстане разрабатывают соответствующий законопроект
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разрабатывается законопроект, согласно которому Национальный фонд РК будет поддерживать только системно значимые банки, заявила в кулуарах мажилиса председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
В текущем году мы разрабатываем законопроект, который внесет значительные изменения в закон о банках и банковской системе. В соответствии с ним при наступлении неплатежеспособности банка будут прописаны механизмы для поддержки таких банков", - сообщила Мадина Абылкасымова.
При этом, подчеркнула она, "в соответствии с мировой практикой поддержка может оказываться только системно значимым банкам, которые имею системный эффект для финансового сектора и экономики".
Но будет прямо прописано условие о том, что будет ответственность прежде всего акционеров, то есть, перед тем как оказывать любую поддержку банку, будут применены все механизмы по участию акционеров этого банка в покрытии всех выявленных убытков. Только после этого будут приниматься какие-то дополнительные механизмы. При этом мы хотим сделать этот процесс очень прозрачным, чтобы не было снова тех нерыночных мер поддержки, которые были оказаны в предыдущие годы", - проинформировала председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
По ее словам, сейчас привлечены эксперты Международного валютного фонда, чтобы новый механизм полностью соответствовал международной практике.
Мадина Абылкасымова также добавила, что сейчас государственная поддержка сохраняется на балансе шести банков.
Самый значительный объем, практически 50% государственной поддержки, остается на балансе Jusan Bank", - отметила она.
Напомним, банки не вернули государству 6 трлн тенге, выделенных на поддержку.
20.10.2023, 16:05 33216
Микрокредиты "до зарплаты" могут запретить в Казахстане
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Микрокредиты "до зарплаты" предлагают отменить в Казахстане, заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
Мы предлагаем и поддерживаем инициативу, чтобы полностью отменить особый вид кредита - так называемый кредит до зарплаты. Как особый вид микрокредита в рамках закона о микрофинансовой деятельности. Эти кредиты сейчас выдают сроком до 45 дней в размере до 50 МРП, и по ним более высокая ставка. Номинальная ставка составляет 15-20% на этот короткий срок времени", - сказала глава агентства в кулуарах мажилиса.
АРРФР предлагает в рамках закона исключить эту норму таким образом, чтобы микрокредиты предоставляли по единой годовой эффективной ставке.
Она добавила, что в случае принятия поправок депутатами данная норма вступит в силу с 1 января 2024 года.
Ранее Абылкасымова назвала предлагаемый порог суммы для выдачи потребительских кредитов.
20.10.2023, 14:30 37771
В Казахстане с 2024 года на 7% вырастут размеры соцвыплат по утрате трудоспособности и потере кормильца
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года в Казахстане повысятся размеры социальных выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал соответствующее постановление.
В частности, документом предусматривается повышение с 1 января 2024 года на 7% назначенных социальных выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца из Государственного фонда социального страхования.
Отмечается, что повышением будет охвачено порядка 87 тысяч лиц, утративших трудоспособность, и 59 тысяч семей, потерявших кормильца.
На эти цели будет дополнительно направлено более 5 млрд тенге.
В кабмине напомнили, что в соответствии с Социальным кодексом правительством РК ежегодно производится повышение размеров выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца.
Напомним, парламент РК принял закон о начислении детям средств из Нацфонда. В его рамках предлагается отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.
20.10.2023, 14:00 39556
Запретить продажу кредитов коллекторским агентствам предлагают в Казахстане
Коллекторы смогут продолжить взыскание проблемных кредитов без их приобретения
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане предлагается ввести запрет на продажу потребительских банковских кредитов и микрокредитов граждан коллекторским агентствам, сообщила в ходе парламентских слушаний о мерах по снижению закредитованности населения председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
По словам главы агентства, банки и МФО активно продают займы физических лиц коллекторским агентствам со значительным дисконтом. В свою очередь коллекторы осуществляют взыскание всей суммы долга без реструктуризации задолженности. В этой связи в соответствии с указом главы государства предлагается ввести запрет на продажу потребительских банковских кредитов и микрокредитов граждан коллекторским агентствам.
Введение указанных ограничений не означает полной остановки коллекторского рынка. Коллекторы смогут продолжить взыскание проблемных кредитов без их приобретения. Эти кредиты будут у финансовых организаций, и они будут нести ответственность за работу с проблемными должниками. Кроме того, коллекторы смогут выполнять роль сервисных компаний по управлению стрессовыми активами индивидуальных предпринимателей и юридических лиц", - пояснила Абылкасымова.
Кроме того, с целью защиты прав ипотечных заемщиков вводится запрет на выселение из единственного жилья в отопительный сезон семей, имеющих несовершеннолетних детей. Дополнительно банкам предоставляется возможность сдавать в аренду жилище, перешедшее в собственность банка в результате обращения взыскания. Для обеспечения заемщиков доступом к деньгам для неотложных нужд предлагается обеспечить защиту от взыскания остатка денег на счете заемщика в размере одной минимальной заработанной платы.
Вместе с тем для усиления защиты военнослужащих планируется ввести обязательную отсрочку по кредитам на весь период срочной воинской службы без начисления по ним вознаграждения.
В целях совершенствования механизма разрешения споров между потребителями и финансовыми организациями предлагается расширить полномочия института банковского омбудсмена для рассмотрения споров по всем кредитам граждан.
Также в комплекс мероприятий агентства входит противодействие финансовому мошенничеству.
Для защиты граждан от фиктивных микрокредитов в 2022 году введено требование о прекращении претензионно-исковой работы и приостановлению начисления вознаграждения по всем мошенническим кредитам", - добавила глава АРРФР.
По словам депутата мажилиса Юрия Ли, с января 2020 года по июль 2022 года количество заемщиков в МФО на просрочке свыше 90 дней возросло почти в 20 раз. Причем приросли проблемные заемщики.
Если добавить к ним 612 тысяч заемщиков, займы которых были проданы коллекторам, то получится еще больше - 855 тыс. уникальных заемщиков, прирост проблемного портфеля в 28 раз или на 2 727%. Проблемный портфель МФО прирастает в 4 раза быстрее, чем общий портфель. По факту на сегодня уже каждый второй выданный МФО заем является проблемным", - отметил Юрий Ли.
Ранее сообщалось, что в мажилисе предлагают ужесточить выдачу кредитов, поскольку оформить онлайн-кредит могут оформить даже 14-16 летние подростки.
20.10.2023, 11:15 47691
Глава Минфина предложил изменить условия для банкротства физлиц
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев на парламентских слушаниях предложил изменить условия для банкротства физлиц.
В суды за применением процедуры судебного банкротства и восстановления платежеспособности обратилось более 1200 граждан, вынесено более 35 решений о банкротстве. Однако отдельные должники не могут применить процедуру банкротства в силу имеющихся барьеров", - сообщил министр.
В связи с чем он предложил следующие нормы:
- расширить перечень финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство;
- освободить гражданина от обязанности прилагать дополнительные документы к заявлению о применении внесудебного банкротства;
- исключить из оснований для применения процедуры восстановления платежеспособности факта отсутствия погашения перед кредиторами в течение 12 месяцев;
- снять запрет на выезд должника за пределы страны, после утверждения плана восстановления платежеспособности.
Он также подчеркнул, что многие хорошо осознают последствия банкротства.
С 3 марта текущего года поступило более 68 тысяч заявлений. Из них по 55 тысячам заявлений установлены несоответствия критериям процедуры банкротства. Основные причины: наличие имущества, несоответствие должника по сумме долга и сроку неплатежа, отсутствие урегулирования долга с кредитором. В результате на сегодняшний день признаны банкротами около 5,6 тысячи граждан на сумму долга более 8 млрд тенге", - добавил Ерулан Жамаубаев.
Напомним, что в Казахстане с 3 марта 2023 года начался прием заявлений от граждан на банкротство (закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан). Ежедневно в Казахстане признают банкротами от 100 до 200 человек.
Между тем мошенники за оплату предлагают свои посреднические услуги для прохождения процедуры банкротства.
20.10.2023, 09:11 51471
Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан по дешевизне бензина оказался на пятой строчке с ценой в $0,46 за литр, сообщает energyprom.kz.
Среди стран СНГ в РК самый дешевый бензин. Чуть ниже, на седьмом месте, расположилась Россия: $0,53. В Азербайджане цена литра бензина составила $0,62, в Беларуси - $0,75, в Узбекистане - $0,89, в Армении - $1,2, в Украине - $1,44.
На 13 октября текущего года самый дешевый бензин в мире можно было купить в Египте: $0,32 за литр. Далее расположились такие страны, как Алжир ($0,32) и Кувейт ($0,34).
Самым дорогим бензин был в Гонконге ($2,88), Финляндии ($2,23) и Греции ($2,14).
По итогам января-августа текущего года в РК произвели 3,4 млн тонн бензина - на 5,4% больше, чем годом ранее.
В региональном разрезе больше всего бензина традиционно выпустили в Шымкенте: 1,3 млн тонн, минус 8,2% за год. В тройку регионов-лидеров также вошли Атырауская (1,2 млн тонн, плюс 30,4%) и Павлодарская (980,4 тыс. тонн, плюс 0,6%) области.
В целом за весь 2022 год производство бензина в стране составляло 5 млн тонн - на 3,1% больше, чем за 2021 год.
В сентябре текущего года цены на бензин выросли на 13,4% в годовой динамике. В том числе АИ-98 подорожал на 11,7%, АИ-92 - на 12,8%, АИ-95/АИ-96 - на 16,8%.
Средняя цена литра бензина АИ-92 составила 203 тенге, АИ-95/АИ-96 - 249 тенге, АИ-98 - 261 тенге.
В региональном разрезе сильнее всего по кошелькам граждан ударили цены на бензин в Алматы: плюс 15% к сентябрю прошлого года. В тройке антилидеров также оказались Алматинская и Карагандинская области: плюс 14,4% и плюс 14,3% соответственно.
Отмечается, что предпосылок для удорожания бензина, за исключением возможного роста цен в Российской Федерации, нет. По данным Минэнерго, в настоящее время спрос и потребление в Казахстане сбалансированы, сформирован необходимый резерв нефтепродуктов. С учетом производства этих видов нефтепродуктов дефицита не ожидается.
$1 = 479,4 тенге.
20.10.2023, 08:17 56601
Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с санкциями не устанавливались - Минторговли РК
Экспортный контроль товаров двойного назначения осуществляется в соответствии с международными режимами
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в кулуарах сената вице-министр торговли Кайрат Торебаев сообщил журналистам, что Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров в Россию в связи с западными санкциями. В Министерстве торговли и интеграции РК заявили о некорректности данной информации.
Регулирование торговых отношений Казахстана и России происходит в полном соответствии с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе. Запреты на экспорт каких-либо товаров в РФ в связи с антироссийскими санкциями не устанавливались", - говорится в сообщении Минторговли.
При этом в ведомстве отметили, что торговля товарами так называемого двойного назначения, которые подпадают под экспортный контроль, осуществляется в соответствии с международными обязательствами РК.
В соответствии с законодательством РК, в отношении таких товаров необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите. Система экспортного контроля является особой сферой торговой политики, которая подразумевает получение разрешительных документов необходимых для ввоза, вывоза и транзита товаров двойного назначения. Экспортный контроль относится к национальной компетенции, что также предусмотрено Договором о ЕАЭС. При этом отмечаем, что экспортный контроль товаров двойного назначения осуществляется уже свыше 20 лет в соответствии с международными режимами экспортного контроля", - пояснили в министерстве.
19.10.2023, 16:59 83041
Казахстан и Китай договорились о совместном решении вопроса увеличения пропускной способности на границе
Стороны решили в ближайшее время создать рабочий механизм по оперативному решению возникающих проблемных вопросов
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Пекин. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках 3-го форума высокого уровня по международному сотрудничеству инициативы "Одного пояса, одного пути" руководители таможенных служб Казахстана и Китая обсудили меры по увеличению пропускной способности на казахстанско-китайской границе, сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
Участники форума по бесперебойной торговле обсудили поддержание стабильности глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок, продвижение электронной коммерции и "зеленой" торговли, а также укрепление таможенного, налогового и финансового сотрудничества.
В рамках визита председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан провел встречу с комиссаром государственной налоговой администрации КНР Ван Цзюнем, на которой стороны договорились укреплять двустороннее сотрудничество, а также партнерство в рамках инициативы "Один пояс, один путь".
Председатель КГД МФ РК также принял участие в заседании руководителей таможенных служб инициативы "Центральная Азия - Китай".
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы таможенного сотрудничества, в частности стороны договорились о заключении соглашения о сотрудничестве в рамках проекта "Единое окно", о сотрудничестве в области управления приграничными пунктами пропуска, о создании рабочих групп по обмену опытом в области неинтрузивного досмотра и интеллектуального картографического досмотра, управления таможенными рисками, совершенствования механизмов сотрудничества в правоохранительной сфере.
Вместе с тем странами Центральной Азии было предложено рассмотрение возможности китайской стороной заключения соглашения о сотрудничестве в области обмена предварительной информацией о товарах, направленного на совершенствование мер по облегчению торговли и повышению безопасности международной цепи поставок товаров.
По итогам переговоров стороны договорились совместно решить вопрос и разработать проект соглашения с учетом законодательства каждой стороны.
На полях встречи "Центральная Азия - Китай" Жандос Дуйсембиев провел беседу с министром главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа, где стороны обсудили вопрос увеличения пропускной способности на казахстанско-китайской государственной границе и договорились в ближайшее время создать рабочий механизм по оперативному решению возникающих проблемных вопросов.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?