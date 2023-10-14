13.10.2023, 15:11 54126
Bereke Bank запустил моментальные денежные переводы в мобильном приложении
Денежные переводы осуществляются через систему "Золотая корона"
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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Bereke Bank" запустил моментальные денежные переводы через систему "Золотая корона" в мобильном приложении B-Bank, сообщает пресс-служба банка.
Теперь клиентам Bereke Bank нет необходимости посещать отделение банка, чтобы перевести деньги в долларах США, евро, рублях своим родным и друзьям, которые находятся за пределами страны. Для перевода им достаточно будет скачать мобильное приложение банка B-Bank и сделать всего несколько действий. Деньги получателю поступят моментально", - сообщили в пресс-службе банка.
Процесс направления денег состоит из четырех шагов:
1. в B-Bank в разделе "Переводы" выбрать "Золотую корону";
2. заполнить поле "Страна" и "Город";
3. заполнить ФИО получателя согласно данным в паспорте;
4. ввести сумму и подтвердить перевод денежных средств.
Таким образом, клиенты банка могут совершать безналичные переводы денег в любом месте и в любое время суток в режиме 24/7. Сумма комиссии отобразится в поле "Комиссия" после ввода суммы к отправке в соответствии с тарифами сервиса, а также зависит от суммы, валюты и направления перевода", - добавили в банке.
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14.10.2023, 09:34 18546
Не позволяет инфраструктура: в КМГ рассказали, почему не производят авиатопливо
Фото: freepik.com
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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 2018 года нефтеперерабатывающие заводы АО "НК "КазМунайГаз" - Атырауский НПЗ, Павлодарский НХЗ и Шымкентский НПЗ (ПКОП) успешно прошли модернизацию и на сегодня готовы к выпуску авиатоплива марки Jet-А1, соответствующего международному стандарту ASTM, сообщили в пресс-службе КМГ.
Проведены комплексные технические аудиты, в том числе одним из мировых лидеров в области топливообеспечения - компанией SkyTanking, утверждены технологии производства и приобретено необходимое оборудование для детальной сертификации топлива.
Начать производство данной марки авиатоплива на сегодняшний день не позволяет текущая инфраструктура в казахстанских аэропортах и транспортно-логистических сегментах. Для полного перехода на Jet-A1 должна быть подготовлена вся цепочка оборота - от вывоза с НПЗ до крыла самолета с аккредитацией по международным стандартам. В частности, недопустимо в системе хранения использование разных видов авиатоплива одновременно. Требуется очистка топливной системы и/или использование отдельного резервуара. Также лаборатории аэропортов следует оснастить оборудованием для приема топлива по международным стандартам", - сообщили в КМГ.
Дочерней организацией "КазМунайГаза" - "КМГ Аэро" в 2018 году с участием зарубежных партнеров проводилась оценка состояния и эксплуатационной готовности топливной инфраструктуры, а также выполнения условий для успешного перехода на Jet-A1. Подписаны соглашения с ведущими мировыми компаниями в этой сфере, предусматривающие совместную деятельность по подготовке отечественных аэропортов.
В целом текущие планы казахстанских авиакомпаний по переходу на Jet-А1 при участии международных поставщиков позволят ускорить процессы модернизации и адаптации в казахстанских аэропортах и приступить к производству авиатоплива данной марки на НПЗ КМГ.
10 октября первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел совещание с центральными и местными исполнительными органами по вопросам развития деятельности аэропортов страны.
13 октября авиакомпания Air Astana и китайская PetroChina International Kazakhstan подписали меморандум о стратегическом партнерстве. В рамках документа стороны намерены сотрудничать по вопросам поставок авиакеросина, а также вести работу по созданию инфраструктуры и переходу на международный стандарт авиационного топлива Jet A-1.
13.10.2023, 16:01 49421
В Казахстане построят 20 новых водохранилищ
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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируется строительство 20 новых водохранилищ, сообщил на брифинге министр водных и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов.
По словам Нуржигитова, Казахстан зависит от трансграничных рек, поэтому водное сотрудничество с соседними странами является решающим фактором в обеспечении водоснабжением отраслей экономики и сохранении природных объектов. В трансграничном контексте наиболее зависимые регионы расположены в южном направлении. Продолжается работа со странами Центральной Азии по разработке водно-энергетического механизма взаимовыгодного управления водными ресурсами.
Что касается развития водной инфраструктуры, планируется реконструкция 15 действующих водохранилищ, строительство 20 новых водохранилищ, модернизация и цифровизация не менее 3,5 тысячи километров каналов", -сообщил министр, отметив, что работа в данных направлениях будет охватываться в рамках концепции развития системы управления водными ресурсами.
В настоящее время ведомство разрабатывает Водный кодекс в новой редакции с учетом актуальных вопросов и новых вызовов.
Наши подземные воды являются важным фактором для обеспечения водной безопасности, поэтому в этой области необходимы конкретные реформы. В связи с этим министерством создана специальная рабочая группа по созданию Национальной гидрогеологической службы", - рассказал Нуржигитов.
Вместе с тем в отношении структуры министерства начата работа по увеличению штатной численности бассейновых инспекций в области использования и охраны водного фонда.
Напомним, на четырех из восьми речных бассейнов Казахстана водохозяйственная ситуация оценивается экологами как напряженная. Антропогенная нагрузка на реки Нура Сарысуского, Арало-Сырдарьинского, Шу Таласского и Урало-Каспийского бассейнов признана высокой или критически высокой. Воздействие человека на водные артерии центрального, западного и южного Казахстана привели к их экологическому загрязнению, а рост водозабора и потерь воды поставил под вопрос новые проекты в АПК и промышленности Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей.
Минувшим летом в южных регионах страны наблюдался дефицит поливной воды. В Жамбылской области из-за засухи ожидают неурожай лука.
На заседании Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала президент Казахстана подчеркнул, что 2050 году засуха в Центральной Азии может нанести ущерб в размере 1,3% от ВВП в год.
13.10.2023, 15:52 52336
Смаилов: Товарооборот Казахстана и ОАЭ можно довести до $1 млрд
Приток инвестиций из ОАЭ в экономику Казахстана вырос на 27%
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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и министр по делам кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Аль-Гаргауи в рамках встречи в Астане рассмотрели перспективы наращивания торгово-экономического взаимодействия, вопросы инвестиционного сотрудничества, шаги по обмену опытом в сфере государственного управления, сообщили в пресс-службе казахстанского кабмина.
Алихан Смаилов подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты являются одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана в регионе Персидского залива. В частности, по итогам прошлого года товарооборот между странами составил $633 млн. При этом в ближайшей перспективе есть возможность довести этот показатель до $1 млрд за счет расширения номенклатуры взаимной торговли.
Как отметил казахстанский премьер, инвестиционное взаимодействие также подкрепляется новыми проектами. В частности, наблюдается последовательный рост притока эмиратских инвестиций в Казахстан: за прошлый год - на 27%, до порядка $420 млн.
В первом полугодии данный показатель вырос более чем в 3 раза и уже превысил $400 млн. Мы открыты к дальнейшему сотрудничеству по всем приоритетным направлениям и готовы оказать всестороннюю поддержку эмиратским инвесторам в реализации их инициатив", - сказал Смаилов.
Он также добавил, что сегодня между РК и ОАЭ активно развивается взаимодействие в сфере государственного управления. В феврале на полях Всемирного правительственного саммита в городе Дубае был подписан соответствующий меморандум.
Мы высоко ценим эту возможность обмена опытом и заинтересованы в изучении лучших практик Эмиратов по повышению эффективности государственной системы", - отметил премьер.
В свою очередь Мохаммед Аль-Гаргауи подчеркнул, что Объединенные Арабские Эмираты придают большое значение развитию отношений с Казахстаном.
Мы видим положительные результаты в экономической сфере. Конечно же, у нас есть общий большой потенциал. Помимо экономического развития мы также видим дружбу между нашими народами, повышение количества туристов. Надеемся, что все эти показатели будут расти и дальше", - сказал он.
13.10.2023, 11:26 60366
Китай намерен поставлять Казахстану экологически чистое авиатопливо
Фото: Air Astana
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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Air Astana и китайская PetroChina International Kazakhstan подписали меморандум о стратегическом партнерстве, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
В рамках документа стороны намерены сотрудничать по вопросам поставок авиакеросина, а также вести работу по созданию инфраструктуры и переходу на международный стандарт авиационного топлива Jet A-1", - говорится в пресс-релизе.
Ввиду отсутствия производства этого типа топлива в Казахстане стороны также обсудили возможность импорта Jet A-1 и экологически чистого авиационного топлива (SAF) напрямую с нефтеперерабатывающих заводов Китая.
Наша авиакомпания активно расширяет маршрутную сеть и наращивает авиапарк новыми самолетами. Поддержка партнеров в вопросах топливообеспечения станет подспорьем для дальнейшего роста и развития Air Astana. В рамках своей стратегии ESG авиакомпания стремится внедрять инновационные и экологически устойчивые инициативы в авиации", - заявил президент группы компаний Air Astana Питер Фостер.
Для справки:
Jet A-1 - вид топлива, соответствующий стандартам IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта).
Отличие мирового бренда Jet A-1 от применяемых в Казахстане марок ТС-1/РТ состоит в основном в технологии производства и хранении. Основным преимуществом Jet А-1 является его низкая пожароопасность, низкий состав отработанных газов при выбросах в атмосферу и увеличение межремонтного цикла авиационных двигателей.
Ранее министры транспорта Казахстана и Китая обсудили возможность экспорта китайского авиатоплива для казахстанских аваперевозчиков.
13.10.2023, 10:40 63811
Акционеры Phystech II передали 100% простых акций компании государству
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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 4 октября 2023 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО "Phystech II" (Актау), на котором было принято решение передать в пользу государства акции общества.
Акционеры, в том числе, приняли решение добровольно и безвозмездно передать в пользу государства (на баланс государственных органов) 13 749 100 простых акций общества (100% простых голосующих акций общества) общей оценочной стоимостью 35 417 122 000 тенге", - говорится в сообщении на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).
Ранее сообщалось, что прокуратура Мангистауской области проверила деятельность АО "Phystech II" и выявила ряд грубых нарушений трудовых прав работников, а также неисполнение требований экологического законодательства, невыполнение контрактных обязательств перед государством и другие недостатки.
В результате предприятие возместило государству ущерб на сумму 1,2 млрд тенге, а также оплатило административные штрафы на сумму более 70 млн тенге.
Основной деятельностью Phystech II являются геологоразведочные, изыскательные работы, разработка нефтяных месторождений, добыча нефти.
По состоянию на 3 октября 2023 года держателем акций предприятия являлось ТОО "КазСтройПроект-А". По данным СМИ, ранее акционером компании было ТОО "Холдинговая компания "КазТурбоРемонт". Его владельцем был бизнесмен Кайрат Боранбаев.
12.10.2023, 18:10 85641
По итогам 2023 года ожидается ускорение роста экономики Алматы до 6,5%
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2023 года ожидается ускорение роста экономики Алматы до 6,5%, сообщил в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым аким мегаполиса Ерболат Досаев, информирует Акорда.
Президент также был проинформирован, что обеспечен динамичный рост экономики города, краткосрочный экономический индикатор с начала года вырос на 13,5%. По темпам развития обрабатывающей промышленности (+21%) Алматы стабильно занимает первое место в стране. В экономику мегаполиса привлечено более 1 трлн тенге инвестиций, при этом рост частных инвестиций составил 7,3%. Количество активно действующих субъектов МСБ выросло на 25,8% - до 341 тысячи единиц. Поступления в республиканский бюджет увеличились на 38,4% - до 3,91 трлн тенге, план поступлений в местный бюджет перевыполнен на 28,7% (243 млрд тенге). С начала года создано 58,7 тысячи рабочих мест, из них 77% - постоянных.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе реализации поручений, данных 18 августа на совещании по вопросам развития города Алматы. Для обеспечения сейсмической безопасности полностью завершена установка 28 сейсмостанций раннего оповещения, определены 545 безопасных мест сбора при ЧС. В целях повышения качества медицинских услуг разработан единый стандарт первичной медико-санитарной помощи. С начала года смертность населения снизилась на 11%, материнская - на 32,4%, младенческая - на 35,5%. В сфере образования построены 10 школ и 4 дополнительных корпуса на 4,9 тысячи ученических мест.
Особое внимание по поручению главы государства уделяется озеленению города и развитию общественных пространств. Площадь зеленых насаждений в городе к концу года увеличится до 12,3 квадратного метра на человека.
Аким Алматы доложил об увеличении охвата автоматическим поливом зеленых насаждений с начала года в 3,4 раза.
В частности, за 9 месяцев 2023 года работы проведены на 405 гектарах, до конца года показатель будет доведен до 587 гектаров.
Президент был также ознакомлен с промежуточными результатами децентрализации в Алматы. В рамках поддержанной главой государства инициативы районным акиматам переданы 15 функций с соответствующим увеличением бюджета в 3,1 раза, до 184,3 млрд тенге. На сегодня текущим ремонтом охвачено 196 тысяч квадратных метров дорог, построено свыше 100 км сетей водоснабжения и водоотведения и др.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание дальнейшей реализации проектов по обеспечению жителей качественным водоснабжением и водоотведением, усилению мер по привлечению инвестиций, а также улучшению транспортной связанности с Алматинской агломерацией.
Ранее сообщалось, что темпы роста экономики замедлились в Казахстане.
12.10.2023, 16:10 89876
Выкупать арендуемое по госпрограмме жилье по цене ниже рыночной могут разрешить в Казахстане
Фото: pexels.com
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал о механизме выкупа субсидируемого по госпрограмме арендного жилья.
По словам министра, первоочередное право на выкуп арендуемого жилья будут иметь те люди, которые уже живут в квартирах.
Предварительно определили сроки - люди, которые живут пять лет, смогут претендовать на выкуп жилья, которое находится у них в аренде. Понятно, что очень большой вопрос по стоимости. Сейчас мы ведем консультации, чтобы обеспечить выкуп жилья по балансовой стоимости, нежели по рыночной", - приводит слова министра "Sputnik Казахстан".
При этом Шарлапаев подчеркнул, что пока "по окончательному воплощению в жизнь этого механизма говорить еще рано", поскольку поправки в мажилис передали только 17 сентября.
Некоторые казахстанцы встают в очередь на жилье по несколько раз и получают не одну квартиру, говорит министр. По правилам каждые 5 лет человек может заново вставать в очередь на госжилье, пояснил Канат Шарлапаев. Из списка очередников могут исключить более 200 тысяч человек.
Как сообщалось ранее, механизм субсидирования арендной платы за жилье позволит охватить порядка 70 тысяч казахстанцев. Они получат 50% компенсации за аренду жилья. А 2023 году на эти цели выделено 50 млрд тенге.
12.10.2023, 08:57 90386
В Казахстане планируют собрать порядка 11,2 млн тонн пшеницы
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 14,9 млн га зерновых культур убрано в Казахстане на сегодняшний день, что составляет 86,2% от запланированной площади. При средней урожайности 9,2 ц/га намолочено 13,6 млн тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.
По оперативным данным акиматов, объем ожидаемого валового сбора зерновых будет порядка 15,3 млн тонн, в том числе по пшенице порядка 11,2 млн тонн. При этом в стране имеется объем высококачественного зерна урожая прошлого года порядка 3 млн тонн.
С учетом переходящих остатков ожидаемый валовой сбор достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики и для реализации определенных объемов зерна на экспорт", - отметил вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек на расширенном заседании комитета по аграрным вопросам мажилиса.
В Минсельхозе напомнили, что пострадавшим от погодных условиях фермерам будет оказана поддержка.
В частности, предлагается установить закупочные цены Продкорпорации в рамках форвардного закупа в размере 120 тысяч тенге за пшеницу 3-го класса и 105 тысяч тенге за пшеницу 4-го класса.
Также предложено осуществить прямой закуп в объеме 350 тысяч тонн по следующим ценам: 105 тысяч тенге за пшеницу 4-го класса, 90 тысяч тенге - за пшеницу 5-го класса, 70 тысяч тенге - за неклассную пшеницу.
Как сообщалось ранее, пострадавшим от неурожая фермерам погасят задолженность в размере 30 млрд тенге.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?