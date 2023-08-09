Боевые корабли для флота Казахстана поможет построить турецкая компания Дополнено
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве по данному вопросу
Анкара. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Боевые корабли для флота Казахстана поможет построить дочерняя компания Минобороны Турции ASFAT.
Завершились переговоры по строительству морских платформ на Каспии между дочерними предприятиями Министерства национальной обороны Турции ASFAT и YDA Group и казахстанской государственной компанией АО "Уральский завод "Зенит". Стороны подписали соглашение о сотрудничестве по данному вопросу на стенде Министерства национальной обороны во второй день выставки IDEF 23" - сообщает defenceturk.net.
Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin Bakım Onarımı ASFAT’a Emanet!— ASFAT (@MSB_ASFAT) December 12, 2022
Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek envanterinde bulunan M113 ZPT ve M60A3 Tanklarına lojistik destek sağlanması amacıyla Bosna Hersek Savunma Bakanlığı ile ASFAT arasında imzalar atıldı!
Hayırlı olsun!🇧🇦🇹🇷@tcsavunma pic.twitter.com/IdKIvFswo4
Соглашение, включающее в себя проектирование и строительство множества платформ от различных морских транспортных средств до основных боевых надводных кораблей для нужд флота Казахстана, позволяет производить множество надводных платформ, в том числе коммерческих судов.
Дополнено 31.07.2023, 18.30
В АО "НК "Казахстан инжиниринг" сообщили, что о перепечатанная казахстанскими СМИ и электронными изданиями информация с турецкого сайта о том, что Турция будет строить военные корабли для Казахстана - не соответствует действительности.
На выставке IDEF-2023 в городе Стамбул, АО "Уральский завод "Зенит" подписало меморандум о том, что завод, совместно с ASFAT, будут предлагать проекты для Министерства Обороны Республики Казахстан. В случае проявления интереса со стороны Министерства, компании будут проводить дальнейшую разработку этих проектов. В случае возможности строительства, оно будет осуществляться на площадке АО "Зенит". Это соглашение также дает предприятию возможность привлекать других партнеров для совместной работы над проектами" - проинформировали в компании.
Подчеркивается, что в настоящее время АО "Уральский завод "Зенит" самостоятельно реализует первый в истории предприятия проект по строительству многофункционального судна.
Оно предназначено для выполнения материально-технического обеспечения судовых средств, грузоподъемных работ, оказания помощи надводным суднам в борьбе за живучесть, ликвидации пожаров и выполнения аварийно-спасательных работ, включая медицинскую эвакуацию по спасению экипажей, буксировочных и аварийно-буксировочных работ", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что все предстоящие проекты реализовываются исключительно при наличии потребности и утверждения соответствующих спецификаций со стороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Напомним, в прошлом году был подписал протокол между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области военной разведки.