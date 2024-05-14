13.05.2024, 15:18 33426
Более 5,8 млрд тенге выделило правительство на вакцинацию детей против опасных заболеваний
Средства будут направлены на иммунизацию детей, ранее пропустивших вакцинацию
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства выделяется 5,83 млрд тенге на иммунизацию детей до 18 лет, ранее пропустивших вакцинацию в рамках Национального календаря прививок, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
В результате проведенного Министерством здравоохранения анализа всего в Казахстане выявлено более 800 тыс. непривитых детей. Наверстывающая иммунизация будет проводиться против таких опасных инфекционных заболеваний, как коклюш, дифтерия, вирусные гепатиты А и В, корь, краснуха, столбняк, полиомиелит, паротит и гемофильная инфекция.
Средства будут направлены акиматам областей, городов республиканского значения и столицы в виде целевых текущих трансфертов на приобретение 747 720 доз вакцин и 542 592 единиц шприцев. При этом в Восточно-Казахстанской области проведение наверстывающей вакцинации детей планируется за счет имеющихся объемов препаратов.
По данным Минздрава, в Казахстане стабилизируется эпидемиологическая ситуация по кори. За последние 2 месяца уровень заболеваемости снизился на 32%. В рамках дополнительной массовой иммунизации привито порядка 1,3 млн человек, охват составил 91% от подлежащего вакцинации населения.
Вместе с тем наблюдается рост заболеваемости другими вакциноуправляемыми инфекциями. Так, в 2023 году была отмечена негативная динамика по коклюшу, при этом 91% заболевших - непривитые дети. Рост также произошел по краснухе, эпидемическому паротиту и вирусному гепатиту А.
Для недопущения роста заболеваемости опасными инфекциями среди населения премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству здравоохранения и акиматам взять на особый контроль вопрос своевременного проведения иммунизации и эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе.
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13.05.2024, 14:07 35346
Расходы казахстанцев на образовательные услуги выросли почти на 30% за год
В структуре семейных расходов плата за высшее образование по своему удельному весу меньше детсадовских и школьных расходов
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За последний год казахстанцы увеличили свои расходы на образование сразу на 29,1%.
Годовые расходы одной казахстанской семьи на платные образовательные услуги и все, что с ними связано, в 2023 году составили 78,6 тыс. тенге. Это усредненная цифра, показатель отличается в городах и аулах на треть: 88,8 тыс. и 56,8 тыс. тенге соответственно, информирует ranking.kz со ссылкой на результаты выборочных обследований, проведенных Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК.
Согласно данным аналитиков, в структуре расходов в 2023 году большая доля приходится на затраты на детские сады (31,1%). Притом это касается платы не за питание ребенка в дошкольном учреждении, а именно за пребывание.
Эти данные в полной мере отражают проблему казахстанских родителей с устройством подросших малышей в детсады. Обобщенная информация Министерства просвещения РК за апрель 2024 года свидетельствуют о том, что охват детей в возрасте 2-6 лет дошкольным воспитанием составляет 91%. За счет неплохой обеспеченности местами в регионах эта средняя по стране цифра сглаживает тот острый дефицит, который наблюдается в мегаполисах. Например, в столице в прошлом году в очереди стояли 45 тыс. маленьких казахстанцев. Список этот сокращается очень медленно, даже несмотря на программу государственного финансирования частных детсадов", - отмечают эксперты.
По их словам, именно родители детей, посещающих частные детсады, составляют основу тех казахстанских семей, которые несут серьезные расходы на дошкольное воспитание. Благодаря субсидированию плата для родителей уменьшается на 20 тыс. тенге, однако они вынуждены оплачивать оставшуюся коммерческую часть.
Например, для Алматы эта сумма в зависимости от сада может составлять от 60 тыс. до 110 тыс. тенге. Впрочем, указанные суммы - не предел для дефицитных на детские сады мегаполисов. По открытым данным с сайтов частных дошкольных учреждений мы нашли сады и за 200 тыс., и за 300 тыс. тенге в месяц (3,6 млн тенге в год). За такую сумму (плюс регистрационный взнос в 200 тыс. тенге) с ребенком будут общаться на английском, проводить дополнительные занятия и развивать его исключительные таланты", - поделились обозреватели.
Отмечается, что немногим меньшую долю в структуре расходов на образование (22,9%) в прошлом году также занимали основные "школьные" статьи затрат. Недостаток педагогического внимания, неуспеваемость ребенка, неудовлетворенность качеством обучения в общеобразовательных школах приводят некоторых родителей к решениям о найме репетиторов или переводе ребенка в частную школу. Пребывание школьника в частной образовательной организации в группе продленного дня обходится жителям Алматы и Астаны в 65-100 тыс. тенге за месяц. Посещение частной школы выйдет дороже - от 200 тыс. тенге в месяц, или от 2,5 млн тенге в год. Верхний предел может быть достижим только для семей с достатком значительно выше среднего - тех, кто может отдавать за учебу ребенка в частной школе 11,5 млн тенге ежегодно.
В структуре семейных расходов плата за высшее образование по своему удельному весу меньше детсадовских и школьных расходов. Доля "студенческих" трат составляет всего 16,2%. В сравнении с расходами на некоторые частные детсады и школы среднего или элитного уровня платное обучение студента для родителей выходит дешевле. В национальных университетах годовая плата за обучение в текущем учебном году - от 1 млн тенге", - обратили внимание аналитики.
По мнению экспертов, тот факт, что казахстанцы начали более активно пользоваться платными образовательными услугами, которые государство обязуется предоставлять бесплатно, говорит и об их недостаточных доступности и качестве. Это подтверждают опросы, проведенные по заказу Счетного комитета по контролю за исполнением бюджета. В прошлом году уровень удовлетворенности граждан качеством дошкольного и среднего образования в РК составил 65,4%. За год этот индикатор изменился менее чем на 1 процентный пункт.
По данным БНС, отчеты за 2023 год говорят, что основная оценка качества, доступности дошкольного и среднего образования в Казахстане составляет 7,8-7,9 по десятибалльной шкале. При этом средний класс и малообеспеченные казахстанцы, не имеющие больших возможностей для платного образования, считают ситуацию более неудовлетворительной. Они оценивают доступность и качество на 5,9-7 баллов.
11.05.2024, 14:55 88286
В Казахстане выросли цены на овощи: Жумангарин поручил реализовать все остатки прошлогоднего урожая
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании в правительстве заместитель премьер-министра Серик Жумангарин поручил в короткие сроки реализовать из стабфондов все остатки прошлогоднего урожая овощей для стабилизации цен, сообщила пресс-служба правительства.
Было отмечено, что в период межсезонья и поступления на прилавки раннего урожая овощей статистика фиксирует некоторое повышение цен на лук, картофель, морковь.
По данным МСХ, в стабфондах регионов остаются 76,4 тыс. тонн овощей прошлогоднего урожая: 45,5 тыс. тонн картофеля, 11,2 тыс. тонн моркови, 10,4 тыс. тонн лука, 9,1 тыс. тонн капусты. Для стабилизации цен на овощи до массового поступления раннего урожая из Узбекистана и Таджикистана и южных регионов Казахстана Серик Жумангарин поручил в короткие сроки реализовать все остатки прошлогоднего урожая.
По словам первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, при поддержке центра развития торговой политики Qaztrade 12 регионов заключили договоры на поставки импортных овощей с госпредприятиями Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, акиматы уже законтрактовали с производителями Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей поставку 29,6 тыс. тонн ранних овощей.
С начала года рост среднего индекса цен на социальные продукты питания составил 0,3%, что на 3,4 процентных пункта ниже по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По девяти продуктам отмечается снижение цен в диапазоне 0,1-2,8%: это мука, гречневая крупа, подсолнечное масло, сливочное масло, кефир, творог, капуста, сахар и яйца.
Также отдельное внимание на совещании уделили состоянию овощехранилищ и складов с продуктами питания в пострадавших от паводков регионах. По данным акиматов, в настоящее время ни один склад и их содержимое не пострадали от большой воды.
10.05.2024, 13:43 109906
Дефицит электроэнергии Казахстан возмещает за счет России - Саткалиев
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан вынужден покупать электроэнергию из России в связи с ее дефицитом, особенно в пиковые вечерние часы, сообщил на брифинге в кулуарах правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
В вечернее время, когда максимум нагрузки, около 2-3 часов не хватает собственных мощностей", - цитирует главу ведомства Sputnik.
Купленная у России электроэнергия делится на два сегмента: та, которую покупают по плану, и та, которую покупают экстренно, вне плана. Цена во втором случае существенно выше. Мы вынуждены покупать электрическую энергию из Российской Федерации. С начала года куплено 280 млн кВт/ч. В ночное время оно стоит дешево, в пиковые часы, соответственно, дороже, поэтому мы вынуждены покупать более дорогую электроэнергию", - объяснил министр.
Также существуют отклонения по потреблению электроэнергии на границе Казахстана и России.
Эти отклонения также идут по премиальной цене. Это возникает из-за того, что субъекты Казахстана неправильно планируют графики нагрузок. Их перекрывает KEGOC", - рассказал Саткалиев.
Чтобы исправить ситуацию, тем, кто неправильно планирует, будут вводиться дополнительные тарифы, которые позволят увеличить дисциплину потребления на внутреннем рынке, уточнил министр.
Он также напомнил, что правительство разработало комплекс мер по развитию энергетики, который предполагает массовый ввод электрических мощностей.
Ранее на заседании Саткалиев рассказал, как восстанавливают электроснабжение в пострадавших от паводков регионах:
- в Костанайской области количество отключенных абонентов сокращено с 5 тысяч до 700;
- в Актюбинской области - с 5,5 тысяч до 13 абонентов;
- в Западно-Казахстанской и Акмолинской областях количество абонентов под ограничениями сокращено в 4 раза;
- в Атырауской области - в 3 раза;
- в Северо-Казахстанской области проводятся аварийно-восстановительные работы.
Электроснабжение оставшихся 5 тыс. абонентов будет восстановлено по заявкам после снижения уровня воды", - уточнил Саткалиев.
Также, по его словам, в ближайший период предстоит восстановить более 3 тыс. опор линий электропередачи. Все необходимые материалы для ликвидации последствий имеются.
Ранее в правительстве пообещали ликвидировать искусственно созданных посредников на рынке энергоснабжения, необоснованно завышающих конечную стоимость электроэнергии для потребителей.
10.05.2024, 11:54 113051
Критически высокий износ теплосетей выявили в 12 городах Казахстана
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане выявили критически высокий износ тепловых сетей в 12 городах страны, сообщил в ходе заседания правительства министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев.
Министерством определены 12 городов с критически высоким износом тепловых сетей, отнесенные к красной зоне. По итогам 2023 года средний износ тепловых сетей в данных городах составляет 73%", - заявил министр.
В частности:
- в Экибастузе - 91%;
- в Павлодаре - 83%;
- в Степногорске - 82%;
- в Атбасаре - 76,5%;
- в Петропавловске - 74%;
- в Актау - 71%;
- в Аркалыке - 68%;
- в Рудном - 68%;
- в Семее - 68%;
- в Темиртау - 67%;
- в Кентау - 65%;
- в Риддере - 59,5%.
В целях бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона в 12 критических городах на ремонт 47,2 км выделено 33 млрд тенге. Вместе с тем имеется дополнительная потребность порядка 46 млрд тенге на модернизацию 90 км тепловых сетей", - заявил глава ведомства.
Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
09.05.2024, 09:47 144406
Создать бесшовную логистику в ЕАЭС призвал президент Казахстана
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Москва. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета поднял вопрос модернизации и расширения транспортной и логистической инфраструктуры в ЕАЭС.
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что для дальнейшего устойчивого развития в условиях геополитической неопределенности объединение должно стать более гибким и эффективным. Он привел оценки Всемирного банка, по которым темпы роста мирового ВВП в первой половине текущего десятилетия могут оказаться самыми низкими за последние 30 лет.
Нам предстоит задействовать все резервы и решить задачи, поставленные при создании союза. Прежде всего, речь идет о полноценной реализации фундаментального принципа экономического Союза - свободы движения товаров. Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий безбарьерный внутренний рынок. Важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, "точечных решений" и какого-либо ручного управления. Считаю, что это должно стать безусловным приоритетом работы Евразийской экономической комиссии", - подчеркнул глава государства.
Другой ключевой задачей президент назвал "перестройку внешней торговли".
Необходимо создать соответствующие условия для более активного выхода евразийской продукции на зарубежные рынки. Крайне важно обеспечить беспрепятственный транзит товаров в третьи страны. На фоне трансформации мировой экономики особое значение для Евразийского экономического союза имеет расширение сети соглашений о свободной торговле с третьими странами. Это позволит максимально упростить доступ наших экспортеров на новые рынки, интегрировать их в региональные и глобальные производственные цепочки", - сказал Токаев.
Он заявил, что Казахстан приветствует решение о начале переговоров с Монголией по заключению временного торгового соглашения. Вместе с тем имеются большие перспективы сотрудничества с быстро развивающимися странами Азии, Африки и Ближнего Востока.
Кооперация с глобальным Югом представляет особый интерес, учитывая ожидаемый вклад только одной Азии в текущий рост мирового ВВП на уровне 60%. Для выхода на рынки Персидского залива предлагаем государствам - членам экономического союза, Казахстан это уже делает, присоединиться к Ашхабадскому соглашению о создании международного транспортного коридора", - отметил лидер Казахстана.
Глава государства полагает, что базовым условием налаживания долгосрочной интеграции остается наличие устойчивой системы транспортной связанности с внешними рынками. Сегодня евразийский транспортный каркас обеспечивает эффективную торговую связь между Европой и Азией, Севером и Югом. Однако в ближайшие десятилетия износ инфраструктуры в Евразийском регионе станет более ощутимым, и потребности в ее обновлении будут только расти. Поэтому приоритетным вопросом является модернизация и расширение транспортной и логистической инфраструктуры.
Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в Казахстане по всему периметру страны начата масштабная модернизация международных автомобильных пунктов пропуска. Эти комплексные инфраструктурные решения будут способствовать дальнейшему сопряжению и расширению возможностей евразийских транспортных артерий.
Важно создать "бесшовную" логистику путем гармонизации тарифной политики и таможенных процедур, а также создания единого евразийского цифрового коридора. В качестве практической меры предлагаем приступить к внедрению механизма удаленной проверки всех товаросопроводительных документов с использованием QR-кодов и взаимного признания цифровых документов", - предложил глава государства.
Президент Казахстана назвал следующей приоритетной задачей углубление промышленной кооперации. Как было сказано в выступлении, сегодня около 90% экспорта "евразийской пятерки" приходится на промежуточные товары.
В условиях глобального технологического прогресса остро стоит вопрос повышения "сложности" производимой продукции. Поэтому необходимо усилить технологическую интеграцию в реальном секторе экономики. Как известно, с текущего года будет оказываться финансовое содействие промышленным кооперационным проектам за счет средств бюджета Евразийского экономического союза. Важно также обеспечить поддержку высокотехнологичным предприятиям, которые налаживают производство товаров высокого передела. Естественно, важной задачей является создание прозрачного механизма обеспечения равного доступа к финансированию. Со своей стороны Казахстан продолжит последовательную политику, направленную на развитие промышленной кооперации на евразийском пространстве. На сегодняшний день со странами - участницами Союза прорабатывается реализация более 150 индустриальных проектов", - подчеркнул Токаев.
Он отметил большие перспективы сотрудничества в нефтегазохимической отрасли, способной стать новой точкой экономического роста.
При участии российских партнеров ведем строительство высокотехнологичных заводов по производству полипропилена, полиэтилена и бутадиена. Будет налажен выпуск продукции третьего передела, в 20 раз превышающей стоимость исходного сырья", - сказал лидер Казахстана.
Глава государства считает еще одним важным направлением сотрудничества укрепление продовольственной безопасности.
Всем известно, что Евразийский регион обладает одним из самых высоких производственно-ресурсных и экспортных потенциалов в мире. В условиях роста численности населения, ограниченности ресурсов в других макрорегионах мы имеем возможность обеспечить продовольствием около 600 миллионов человек. При этом роль союза в обеспечении глобальной продовольственной безопасности будет только усиливаться. Наше стратегическое видение состоит в том, чтобы трансформировать агропромышленный комплекс в высокотехнологичную отрасль. Для этого крайне важно принимать согласованные меры по внедрению прорывных инновационных технологий, базирующихся на искусственном интеллекте, робототехнике, биотехнологиях и агронауке", - отметил президент Казахстана.
По словам Касым-Жомарта Токаева, на сегодня именно успешная цифровая трансформация становится определяющим фактором экономического прогресса и технологического суверенитета не только отдельных стран, но и целых регионов.
Нам важно занять достойное место и быть в авангарде "цифровой гонки" на глобальном уровне. Сотрудничество в сфере цифровизации должно стать движущей силой устойчивого развития интеграционного объединения. Поэтому Казахстан поддерживает инициативу Евразийской экономической комиссии по развитию "четырех свобод" союза в условиях повсеместной цифровизации. В свою очередь мы создаем одну из наиболее быстро растущих цифровых экономик в нашей части мира, уделяя особое внимание искусственному интеллекту", - добавил глава государства.
06.05.2024, 20:28 228626
Казахстан вводит запрет на экспорт сахара до конца лета
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством вице-премьера Серика Жумангарина рассмотрен вопрос обеспечения внутреннего рынка сахаром на предстоящий сезон до сбора нового урожая сахарной свеклы, сообщает пресс-служба правительства.
В настоящее время баланс запасов сахара на складах и объемов импорта в Казахстан составляет порядка 256 тыс. тонн, это половина годовой потребности страны (500-550 тыс. тонн).
Запасы сахара и тростникового сырца на складах сегодня составляют 136 тыс. тонн. Вместе с квотой на ввоз российского сахара в размере 120 тыс. тонн до 31 августа 2024 года это порядка 256 тыс. тонн. Кроме того, у Казахстана есть квота на беспошлинный ввоз 300 тыс. тонн тростникового сырца для переработки до конца 2024 года. В среднем в месяц объем потребления составляет 46 тыс. тонн, летом спрос доходит до 60 тыс. тонн. Имеющихся запасов сахара более чем достаточно для обеспечения спроса на сахар до наступления нового урожая", - заявил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.
В ближайшее время казахстанская сторона планирует провести переговоры с российскими коллегами для увеличения квоты на поставку российского сахара до конца года еще на 100 тыс. тонн. В то же время для бесперебойного обеспечения казахстанцев сахаром на заседании МВК принято коллегиальное решение ввести временный запрет на экспорт сахара из Казахстана в третьи страны, в том числе и страны - участницы ЕАЭС, до 31 августа 2024 года. Данная мера не коснется международного транзита.
Ранее сообщалось, что в Казахстане производство тростникового, или свекловичного сахара-сырца, или рафинированного сахара за январь-февраль 2024 года составило 15,5 тыс. тонн - сразу в 4 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года. По сравнению с январем-февралем 2022 года - периодом перед сахарным кризисом - объем производства сократился на 40,3%.
05.05.2024, 16:56 278501
Три завода по производству сельхозтехники построят в Казахстане при участии Беларуси
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сразу несколько совместных казахстанско-белорусских проектов по производству сельскохозяйственной техники введут в ряде регионов Казахстана.
В конце мая в Минске состоится очередная встреча межправительственной комиссии Беларуси и Казахстана по торговому и экономическому сотрудничеству. В преддверии планируется провести совет делового сотрудничества с участием бизнесменов. Состоится открытие целого ряда кооперационных проектов", - сообщает "АПК Новости".
Какие проекты планируется реализовать:
- в Костанае - современный завод по производству кабин для сельскохозяйственной техники;
- в Акмолинской области - завод по производству сеялок;
- в Кызылординской области - производство тракторов и комбайнов.
Белорусская сторона считает, что проектов для сотрудничества с точки зрения кооперации довольно много. В Беларуси есть целый ряд проектов по выращиванию и переработке продукции агропромышленного комплекса, они являются приоритетными.
Ранее премьер-министры двух стран при встрече осенью 2023 года заявляли, что в Казахстане есть огромный потенциал для проектов по производству сельхозтехники, а сотрудничество в АПК даст большой эффект экономикам обеих стран.
Ранее в правительстве РК утвердили основные условия сделки с Катаром о реализации совместных газовых проектов, в том числе строительстве двух газоперерабатывающих заводов.
04.05.2024, 18:35 296221
В "Казахтелекоме" приняли решение по Tele2 и Altel
Фото: inbusiness.kz
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Акционеры "Казахтелекома" приняли решение о продаже 100% акций компании "Мобайл Телеком-Сервис". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи KASE.
АО "Казахтелеком" выйдет из состава участников ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" путем реализации 100% доли участия в ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", принадлежащих АО "Казахтелеком", в пользу Power International Holding (PIH) (или дочерней компании PIH, находящейся на 100 процентов в собственности PIH)", - говорится в сообщении.
Напомним, в январе 2024 года МНЭ разместило на сайте "Открытые НПА" проект постановления правительства, которым вносятся поправки в постановление "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы". Постановление предусматривало передачу в конкурентную среду ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (Tele2 и Altel) "Казахтелекомом" до конца 2024 года.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?