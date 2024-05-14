Более 5,8 млрд тенге выделило правительство на вакцинацию детей против опасных заболеваний

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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Из резерва правительства выделяется 5,83 млрд тенге на иммунизацию детей до 18 лет, ранее пропустивших вакцинацию в рамках Национального календаря прививок, - Из резерва правительства выделяется 5,83 млрд тенге на иммунизацию детей до 18 лет, ранее пропустивших вакцинацию в рамках Национального календаря прививок, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.





В результате проведенного Министерством здравоохранения анализа всего в Казахстане выявлено более 800 тыс. непривитых детей. Наверстывающая иммунизация будет проводиться против таких опасных инфекционных заболеваний, как коклюш, дифтерия, вирусные гепатиты А и В, корь, краснуха, столбняк, полиомиелит, паротит и гемофильная инфекция.





Средства будут направлены акиматам областей, городов республиканского значения и столицы в виде целевых текущих трансфертов на приобретение 747 720 доз вакцин и 542 592 единиц шприцев. При этом в Восточно-Казахстанской области проведение наверстывающей вакцинации детей планируется за счет имеющихся объемов препаратов.





По данным Минздрава, в Казахстане стабилизируется эпидемиологическая ситуация по кори. За последние 2 месяца уровень заболеваемости снизился на 32%. В рамках дополнительной массовой иммунизации привито порядка 1,3 млн человек, охват составил 91% от подлежащего вакцинации населения.





Вместе с тем наблюдается рост заболеваемости другими вакциноуправляемыми инфекциями. Так, в 2023 году была отмечена негативная динамика по коклюшу, при этом 91% заболевших - непривитые дети. Рост также произошел по краснухе, эпидемическому паротиту и вирусному гепатиту А.





Для недопущения роста заболеваемости опасными инфекциями среди населения премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству здравоохранения и акиматам взять на особый контроль вопрос своевременного проведения иммунизации и эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе.