Более 80% импортируемых из Китая в Казахстан товаров распределяются в порту Ляньюньган  

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Пекин. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане более 80% импортных повседневных потребительских товаров, продукции горнодобывающей промышленности и продовольствия, импортируемых транзитом из Китая, распределяются в порту Ляньюньган.





Качество работы поездов Китай - Европа, следующих из Ляньюньгана, постоянно улучшается. Сеть железнодорожных перевозок Китай - Европа постоянно расширяется. На сегодняшний день открыто шесть высококачественных транспортных каналов через страны Центральной Азии, Европу, Россию и другие страны и регионы, охватывающих 104 международные грузовые станции. Китайско-казахстанский логистический терминал Ляньюньган был открыт в 2014 году. Почти за десятилетие он обеспечил взаимосвязь морских и речных магистралей, глубоководных портов, международных поездов и логистических терминалов", - заявил вице-президент китайско-казахстанской международной логистической компании в Ляньюньгане с китайской стороны Кун Сянвэй.









По его словам, "основными товарами, перевозимыми из Центральной Азии в Китай, являются пшеница, хлопчатобумажная пряжа, железные сплавы и удобрения. В настоящее время сформированы специальные поезда для перевозки этих групп товаров. Товары, поставляемые Китаем в Центральную Азию, - это в основном автозапчасти, электронные компоненты, мебель, строительные материалы, одежда, обувь и головные уборы, а также предметы первой необходимости. Кроме китайских товаров поезда Китай-Европа перевозят корейские автомобили, кондиционеры, лифты, вьетнамский сахар и бразильский кофе".





Как отметил вице-президент китайско-казахстанской международной логистической компании в городе Ляньюньган с казахстанской стороны Азиз Ескендиров, значение китайско-казахстанской логистической базы в Ляньюньгане нельзя просто измерить цифрами.





Ляньюньганская логистическая база не только играет очень важную роль в экспорте сельскохозяйственной продукции из Казахстана и Узбекистана, но и играет важную роль в автомобильной промышленности двух стран. Именно по этому логистическому каналу автозапчасти из Китая и Кореи отправляются в Центральную Азию и собираются на местных заводах", - проинформировал он.









За постоянным расширением границ деятельности китайско-казахстанского логистического терминала Ляньюньган стоят постоянные преобразования и нововведения и стремления к повышению уровня обслуживания. В настоящее время база обладает интеллектуальными возможностями, визуализацией, беспилотным управлением, прямым доступом к судовым станциям и транспортным средствам.





По словам Кун Сянвэя, на китайско-казахстанской международной логистической базе в Ляньюньгане установлена первая в стране система дистанционного управления двухпутными железнодорожными операциями. Благодаря этой системе один человек может управлять 3 машинами одновременно, что в 3 раза повышает эффективность работы. Услуги комбинированных грузовых перевозок и режим "нулевого ожидания - прямой прием с судна (станции)" значительно сократили время ожидания и транспортные расходы предприятий, а транзитное время через порт Ляньюньган сократилось с более чем 4 дней до менее 1 дня. Экономия времени и снижение затрат помогли порту Ляньюньган открыть новый канал для мультимодальных перевозок и усовершенствовать сквозные перевозки по суше и морю.









Это только начало, дальше мы приложим еще больше усилий (…) Для доставки грузов в Центральную Азию и европейские страны логистическая база Ляньюньган сотрудничает со многими международными компаниями, включая казахстанские железные дороги. В прошлом году мы добавили агентские услуги, и количество наших услуг будет продолжать расти", - добавил Азиз Ескендиров.





Он также сообщил, что казахстанские железные дороги намерены расширять сотрудничество с Ляньюньганом и ожидается, что в будущем Казахстан будет экспортировать уголь.





Помогая наладить торговлю между странами, логистическая база также стала мостом дружбы между народами. В декабре 2022 года китайско-казахстанская международная логистическая база получила специальное задание - отправить более 400 китайских книг и культурных товаров, подаренных библиотекой Ляньюньган библиотекам Алматы и Актау в Казахстане. На коробке для упаковки книг была напечатана древнекитайское изречение "сохраняется на любом расстоянии и прочнее алмаза". Эта фраза отражает крепкую дружбу между народами Китая и Казахстана.









Центральная библиотека города Алматы направила благодарственное письмо городскому правительству Ляньюньгана и китайско-казахстанской международной логистической базе. В письме говорилось: "Данное сотрудничество способствует развитию казахстанско-китайского диалога культур, а также укреплению гуманитарного сотрудничества и распространению культурных достижений двух стран".





По словам сотрудников отдела по иностранным делам городского народного правительства Ляньюньгана, это был проект по культурному обмену, предложенный библиотечным обществом Ляньюньгана, которое хотело использовать поезда Китай - Европа для осуществления культурных обменов с библиотеками в большем количестве стран.



