Более 80 млн тенге взыскали с Карагандинского аэропорта за установление монопольно высоких цен на авиатопливо

Обсуждалось выполнение в ноябре-декабре 2022 года странами обязательств по соглашению и текущая ситуация на рынке нефти

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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 1 февраля состоялось 47-е заседание совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в формате видеоконференции. Казахстан на заседании представлял министр энергетики РК Болат Акчулаков, сообщает пресс-служба МЭ РК.





На заседании обсуждалось выполнение в ноябре-декабре 2022 года странами обязательств по соглашению и текущая ситуация на рынке нефти.





Страны-участники продолжат добычу на уровне согласно решению, принятому 5 октября 2022 года на 33 министерской встрече ОПЕК+.





31 января Национальный банк Казахстана сформировал предварительную оценку платежного баланса по итогам 2022 года. Текущий счет платежного баланса сложился с профицитом в $6,3 млрд. По итогам 2021 года был зафиксирован дефицит в $7,9 млрд.





Экспорт товаров вырос на 40,7% в сравнении с прошлым годом и достиг $84,8 млрд. Экспорт товаров поддерживался устойчивым внешним спросом и высоким уровнем мировых цен на сырье, в частности на нефть. Экспорт нефти и газового конденсата вырос на 50,9% и составил $46,9 млрд.





О снижении темпа нефтедобычи в Республике Казахстан говорится в проекте документа "О внесении изменений и дополнений в постановление правительства РК от 28 июня 2014 года № 724 "Об утверждении Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан на 2022-2026 годы". Согласно проекту документа, план нефтедобычи снизится следующим образом: в 2023 году с 92,6 млн тонн до 90,5 млн тонн; в 2024 году с 98,1 млн тонн до 95,4 млн тонн.





Мировые цены на нефть начали небольшое снижение в ожидании заседания ОПЕК+. Цена апрельских фьючерсов на марку Brent достигала 86,21 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI -79,53 доллара.





В то же время участники торгов продолжают оценивать перспективы восстановления китайской экономики после ослабления карантина в стране. Китай является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире. По мнению ряда аналитиков, в ценах на нефтяном рынке пока вряд ли закладывается смягчение коронавирусных ограничений в этой стране.





Напомним, ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.