03.05.2023, 13:10 10816
На более чем 19 миллионов тенге оштрафовали производителей в Жамбылской области
Вынесено 16 уведомлений об устранении признаков нарушений антимонопольного законодательства, в том числе на рынках сахара-песка, приборов учета и обслуживания домофонов
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Тараз. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Производителей в Жамбылской области оштрафовали более чем на 19 миллионов тенге за нарушение антимонопольного законодательства.
В 2022 году АЗРК провело 33 анализа состояния конкуренции на товарных рынках Жамбылской области: ГСМ, СНГ, продуктов питания, строительства жилья, биллинговых услуг, лекарственных препаратов, ТБО, обслуживания приборов учета, предоставления в аренду торговых помещений и т.д., сообщает пресс-служба ведомства.
Вынесено 16 уведомлений об устранении признаков нарушений антимонопольного законодательства, в том числе на рынках сахара-песка, приборов учета, обслуживанию домофонов и др.
В 2022 году завершено 10 расследований, 15 предписаний, возбуждено 18 административных дел за нарушение законодательства в сфере защиты конкуренции. По возбужденным административным делам наложены штрафы на сумму 19 326 928 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 711 459 785 тенге", - отметил руководитель департамента АЗРК РК Жамбылской области (ДАЗРК) Жандос Азимов на площадке РСК.
Расследования проводились как в отношении МИО, так и в отношении производителей сахара, цемента, приборов учета, аммофоса, реализации дизельного топлива, сжиженного газа и др.
В частности, было завершено расследование по производству, реализации приборов учета электрической энергии ТОО "Аспан Энерджи" по злоупотреблению доминирующим положением в части установления и поддержания монопольно высоких цен. В отношении Товарищества было возбуждено административное дело, по итогам которого наложен административный штраф в размере 4 849 392 тенге, с конфискацией монопольного дохода в размере 1 897 735 тенге", - рассказал Азимов.
Также проведено расследование в отношении 6 реализаторов дизельного топлива в связи с ограничением его реализации. По итогам расследования субъекты рынка были оштрафованы на общую сумму 559 741 тенге, с конфискацией монопольного дохода в размере 163 704 тенге.
В текущем году работа в данном направлении продолжается, проводится анализ на рынке ГСМ, дизтоплива и СНГ. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства департаментом будут приняты соответствующие меры реагирования", - отметил Жандос Азимов.
В сфере продуктов питания с основными торговыми сетями и оптовыми поставщиками продуктов питания были подписаны 6 антимонопольных комплаенсов. Снижена торговая надбавка в супермаркетах на СЗПТ с 15 до 10 %.
В данное время департамент проводит анализ на рынке реализации ГСМ, дизтоплива и СНГ, а также в сфере оптовой реализации СЗПТ, в частности кефира 2,5% и гречки. В целом, в 2023 году запланировано изучение состояния конкуренции на более чем 17 товарных рынках.
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02.05.2023, 14:45 27501
КФГД утвердил предельные ставки вознаграждения по депозитам на июнь
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский фонд гарантирования депозитов сохранил предельные ставки по депозитам в тенге на июнь 2023 года на уровне майских значений ввиду сложившейся конъюнктуры на депозитном рынке, сообщает пресс-служба КФГД.
В пресс-службе отметили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам.
В связи с чем банки в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных фондом предельных ставок вознаграждения", - заявили в КФГД.
По данным бюро, в годовом исчислении инфляция замедляется второй месяц подряд: в апреле 2023 года - 16,8%, в марте 2023 года - 18,1%, в феврале 2023 года - 21,3%.
Ранее Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых.
Как рассказали эксперты, глобальное инфляционное давление, несмотря на замедление инфляции в некоторых странах, остается повышенным. В Казахстане годовая и месячная инфляция в марте ожидаемо продемонстрировали снижение.
02.05.2023, 13:48 28571
В Казахстане цены на продтовары за год выросли почти на 18%
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 17,9%, непродовольственные товары - на 18,2%, платные услуги - на 13,7%, сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики.
По данным бюро, в годовом исчислении инфляция замедляется второй месяц подряд: в апреле 2023 года - 16,8%, в марте 2023 года - 18,1%, в феврале 2023 года - 21,3%.
Отмечается, что в апреле индекс потребительских цен за месяц составил 0,9%, сохранившись на уровне марта. В структуре индекса цены на непродовольственные товары повысились на 1,3%, продовольственные товары - на 0,9%, платные услуги - на 0,4%.
Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в апреле наблюдался на дизельное топливо - 16,1%, бензин - на 9,7%. Цены по сравнению с мартом повысились на моющие и чистящие средства на 1,4%, товары личного пользования - на 1,1%, посуду - на 1%, бытовая техника - на 0,9%", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что цены на продукты питания заметно выросли на плодоовощную продукцию, в апреле капуста подорожала на 4,7%, помидоры - на 4,1%, виноград - 3%, яблоки - на 2,6%, груши - на 2,4%. Повышение цен отмечено на рис - 7%, прохладительные напитки - на 2,5%, рожки, молоко ультрапастеризованное - по 2,4% каждый, рыбу охлажденную - на 2,2%, молоко пастеризованное, макаронные изделия - по 2,1% каждый. Огурцы подешевели на 11,4%, крупа гречневая - на 3,7%, масло подсолнечное - на 2,6%.
Повышение цен отмечено на услуги воздушного пассажирского транспорта, за месяц авиаперелеты подорожали на 17,7%. Наблюдается рост цен на услуги парикмахерских и салонов красоты - на 1,5%, ритуальные услуги - на 1%. Подорожали услуги санаториев на 1,1%, здравоохранения - на 0,9%", - заявили в бюро.
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в областях Абай и Ұлытау - по 1,4% (выше среднереспубликанского уровня на 0,5п.п.), самая низкая - 0,5% в городе Астана.
По данным Бюро национальной статистики, в разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Западно-Казахстанской области на 1,8%, непродовольственные - в Алматинской области на 3%, платные услуги - в Туркестанской области на 2,3%.
В апреле индекс потребительских цен за месяц составил 0,9%, сохранившись на уровне марта. В структуре индекса цены на непродовольственные товары повысились на 1,3%, продовольственные товары - на 0,9%, платные услуги - на 0,4%.
Отмечается, что среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в апреле наблюдался на дизельное топливо 16,1%, бензин - на 9,7%. Цены по сравнению с мартом повысились на моющие и чистящие средства на 1,4%, товары личного пользования - на 1,1%, посуду - на 1%, бытовая техника - на 0,9%.
Также цены на продукты питания заметно выросли на плодоовощную продукцию, в апреле капуста подорожала на 4,7%, помидоры - на 4,1%, виноград - 3%, яблоки - на 2,6%, груши - на 2,4%. Повышение цен отмечено на рис - 7%, прохладительные напитки - на 2,5%, рожки, молоко ультрапастеризованное - по 2,4% каждый, рыбу охлажденную - на 2,2%, молоко пастеризованное, макаронные изделия - по 2,1% каждый. Огурцы подешевели на 11,4%, крупа гречневая - на 3,7%, масло подсолнечное - на 2,6%.
Кроме того, повышение цен отмечено на услуги воздушного пассажирского транспорта, за месяц авиаперелеты подорожали на 17,7%. Наблюдается рост цен на услуги парикмахерских и салонов красоты - на 1,5%, ритуальные услуги - на 1%. Подорожали услуги санаториев на 1,1%, здравоохранения - на 0,9%.
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в областях Абай и Ұлытау - по 1,4% (выше среднереспубликанского уровня на 0,5п.п.), самая низкая - 0,5% в городе Астана.
В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Западно-Казахстанской области на 1,8%, непродовольственные - в Алматинской области на 3%, платные услуги - в Туркестанской области на 2,3%", - сообщили в бюро.
По сравнению с апрелем 2022 года канцелярские товары подорожали на 68,5%, мыло хозяйственное - на 59,3%, сахар-рафинад - на 51,7%, средство для мытья посуды - на 51,6%, огурцы - на 50,9%, мыло детское - на 49,6%, рис - на 43,9%, стиральный порошок - на 43%, туалетная бумага - на 42,7%. Напротив, в годовом выражении подешевела капуста - на 53,4%, морковь - на 19,2%.
Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции рассчитывается ежемесячно. Корзина товаров и услуг, которая используется при расчете Индекса потребительских цен, состоит из 508 товаров и услуг, где 160 - продовольственные товары, 243 - непродовольственные товары и 105 платные услуги. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров", - поясняет директор департамента статистики цен Бюро Куанышбек Жакыпбекулы.
Ранее глава государства назвал небывалым наблюдаемый рост цен на продтовары за последние 15 лет.
02.05.2023, 13:10 29451
Казахстан зависит от импортного сахара более чем на 90% - Жумангарин
Фото: Pixabay.com
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Импортозависимость Республики Казахстан по сахару составляет более 90%, заявил на заседании правительства заместитель премьер-министр - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.
На сегодня по итогам 2022 года имеется импортозависимость от 16,2% до 55,9% по 9 наименованиям социально значимых продовольственных товаров, и по сахару импортозависимость составляет более 90 %", - сообщил глава Минторговли.
Также, по его словам, продолжается координация работы по насыщению рынка запасами, сформированными в рамках действующих механизмов стабилизации цен.
В текущем году положительный эффект дали своевременные меры тарифного/нетарифного регулирования. Так, в результате введения таможенной пошлины на семечку удалось стабилизировать цены на масло подсолнечное у производителей", - проинформировал Серик Жумангарин.
Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдается динамика снижения цены на масло подсолнечное как на перерабатывающих предприятиях, так и в торговых точках.
С целью предотвращения агрессивного экспорта лука вводился запрет на 3 месяца, который до истечения запрета заменен на квотирование. Данная мера позволила обеспечить население луком и нивелировала риск резкого роста цен, как это было в предыдущие годы на капусту и картофель", - заявил министра.
Кроме того, продолжается работа по контрактации осеннего урожая 2023 года для обеспечения межсезонья 2024 года. На сегодня сформировано порядка 90 тысяч тонн продукции.
Регионам необходимо активизировать контрактацию на межсезонье следующего года", - отметил глава МТИ.
Также для обеспечения насыщения внутреннего рынка в мае-июне текущего года прорабатывается вопрос поставок ранних импортных овощей.
На сегодня ГУП "Таджагропромэкспорт" готов предоставить ранний лук в объеме до 50 000 тонн. Для организации поставки раннего лука привлечен Филиал АО "KTZ Express" - "KZTE Commerce". Данная компания обеспечит централизованный закуп лука, таможенную очистку, приемку товара и его распределение по региональным СПК", - проинформировал Серик Жумангарин.
Министр подчеркнул, что местные исполнительные органы и региональные СПК должны своевременно забирать товар со станции Сарыагаш для обеспечения поставок в регионы и ценовой стабильности.
Также совместно с UZKAZTRADE был отработан вопрос закупа капусты из Узбекистана с учетом доставки стоимостью 130 тенге/килограмм (0,28 $).
При этом, по его словам, ранняя капуста по аналогичной цене реализуется фермерами Туркестанской области. В целях поддержки ОТП от закупа узбекской капусты отказались. Информация о производителях капусты доведена до всех регионов.
Ожидается, что цена на продукцию с поля продолжит снижаться в мае месяце. Для обеспечения рынка ранним картофелем прорабатываются поставка из Пакистана и Узбекистана", - сообщил он.
По данным министра, на сегодня из всех объектов хранения только порядка 200 овощехранилищ в стране оснащены климатическим оборудованием.
При проведении анализа с целью определения запасов мы столкнулись с проблемой отсутствия данных для формирования достоверного товарного баланса. В этой связи нами внесено предложение в Бюро национальной статистики разработать и внедрить отчет по запасам в овощехранилищах", - сообщил Серик Жумангарин.
По словам министра, местным исполнительным органам поручено провести инвентаризацию незарегистрированных овощехранилищ с последующей регистрацией и постановкой их на налоговый учет.
Кроме того, Министерству сельского хозяйства, Министерству торговли и интеграции и местным исполнительным органам необходимо разделить овощехранилища по категориям.
Отмечается, что в дальнейшем это позволит охватить учетом все овощехранилища и получать достоверные данные по запасам в стране.
Кроме того, проведена предварительная оценка всех объектов хранения, по результатам которой мы видим значительный дефицит в мощностях хранения. При этом если в расчет будем брать только хранилища, отвечающие требованиям современных форматов хранения, тогда дефицит будет намного больше", - сообщил глава МТИ.
Также по результатам инвентаризации Комплексный план по строительству и модернизации овощехранилищ до 2025 года будет дорабатываться.
Ранее министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал об обеспеченности Казахстана продуктами за счет собственного производства.
02.05.2023, 11:31 30821
Казахстан остается зависимым от импорта молочной продукции
В стране сокращается производство молочных продуктов
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства Республики Казахстан министр сельского хозяйства Ерьол Карашукеев рассказал об обеспеченности Казахстана продуктами за счет собственного производства.
В целом по итогам 2022 года объем производства продуктов питания вырос на 3,9% и составил 2,9 трлн тенге. При этом отмечается рост по производству основных видов продуктов питания: масла растительного, муки, макаронных изделий, круп, колбасных изделий и сахара", - доложил глава МСХ РК.
Так, обеспеченность за счет собственного производства в 2022 году увеличилась по колбасным изделиям с 56,4% до 61%, по яблокам - 73,7% до 75,6%, по мясу птицы - с 65,4% до 68%, по сахару - с 42,6% до 51%.
Вместе с тем, подчеркнул Карашукеев, имеется ряд продуктов, производство которых снизилось, и это в основном молочная продукция: сливочное масло, молоко, сыр и творог, кисломолочная продукция.
Отмечается снижение по сырам и творогу с 56% до 53%",- уточнил министр.
Сокращение производства молочной продукции связано, по словам министра, с неразвитостью сырьевой базы.
Для расширения сырьевой базы для для производства молочных продуктов реализуется проект по тиражированию положительного опыта СКО в льготном финансировании строительства крупных товарно-молочных ферм через региональные СПК.
В результате реализации проекта отечественные молзаводы будут обеспечены качественным сырьем и значительно снизится импортозависимость по молоку.
На эти цели на 2023 год планируется выделить 100 млрд тенге на создание 65 МТФ производственной мощностью 373 тысячи тонн молока в год. В планах на последующие годы строительство дополнительных 50 МТФ, на что необходимо 113 млрд тенге", - добавил Карашукеев.
02.05.2023, 10:41 31686
В Казахстане разработают новую тарифную политику на воду
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства поручил Министерству национальной экономики совместно с министерствами индустрии и экологии в месячный срок внести конкретные предложения по внедрению новой тарифной политики на воду.
При разработке предложений по внедрению новой тарифной политики на воду важно учесть необходимость направления вырученных средств на модернизацию инфраструктуры, в том числе на внедрение цифровых технологий водопользования, отметил глава кабмина.
Алихан Смаилов напомнил, что перед правительством поставлена задача обеспечить 100% населения чистой питьевой водой до конца 2025 года. Сейчас по республике доступ к централизованному водоснабжению составляет: в городах - 98%, в селах 94%. Одним из наиболее важных направлений предстоящей работы является решение вопроса дефицита водных ресурсов по стране.
Сегодня требуется решение вопроса по обеспечению более 600 тысяч наших граждан питьевой водой. Даже в столице отмечаются перебои с водой. В данном контексте особую роль должно занимать бережливое водопотребление. К сожалению, многие граждане не хотят экономить воду. Решению данной проблемы должны послужить цифровизация отрасли и эффективное тарифообразование. Все эти моменты необходимо предусмотреть при подготовке нового Водного кодекса и программных документов", - сказал премьер.
Кроме того, имеется ряд системных проблем, которые еще не нашли своего решения.
К примеру, в ряде регионов затягивается работа по строительству водоочистных сооружений. В Акмолинской области эта работа растянулась на 10 лет. Не везде своевременно начаты поисково-разведочные работы. В Карагандинской области только проводятся конкурсные процедуры. Остаются нерешенными вопросы завершения долгостроев по проектам питьевого водоснабжения. Яркие примеры - Эскулинский водовод в Улытауской области, Талапский водопровод в Кызылординской области, Пресновский водопровод и 2-я очередь Соколовского водопровода в Северо-Казахстанской области. Из-за их незавершенности около 220 тысяч человек не обеспечены централизованным водоснабжением", - рассказал глава правительства.
Кроме того, множество случаев перебоев с водой возникают по причине изношенности инфраструктуры и ее несвоевременной модернизации.
Так, в апреле из-за порыва магистральной трубы на несколько дней без питьевой воды остался целый город Балхаш, напомнил Смаилов. В результате падения водонапорной башни село Андроновка Абайской области осталось без водоснабжения.
Порыв в Семее оставил без воды более 70 домов. Также из-за аварии на магистральном трубопроводе без водоснабжения остались 11 населенных пунктов Акмолинской области. И это лишь некоторые данные только за один месяц. К решению всех этих проблем необходимо подходить комплексно", - заявил премьер.
С учетом вышесказанного премьер-министр поручил Министерству индустрии совместно с Министерством экологии и акиматами регионов провести мониторинг всей инфраструктуры водоснабжения в стране и в месячный срок внести в правительство перечень объектов с высоким риском аварийности. Министерству экологии совместно с акиматами регионов до конца текущего года обеспечить завершение всех долгостроев по питьевому водоснабжению.
На сколько вырастут тарифы на комуслуги, рассказали в Миннацэкономики.
Напомним, часть жителей Алматы осталась без воды из-за крупной аварии. В начале апреля жители Балхаша на 5 дней остались без питьевой воды из-за крупной аварии на водопроводе. Причиной порыва на трубопроводе диаметром 800 миллиметров стала лопнувшая задвижка.
01.05.2023, 10:34 40746
"КазТрансОйл" повысил тарифы на транспортировку нефти на экспорт и транзит через Казахстан
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 мая АО "КазТрансОйл" повысило тарифы на услуги по транспортировке нефти на экспорт и транзит через территорию Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Приказами генерального директора (председателя правления) АО "КазТрансОйл" от 31 марта 2023 года № 30 и № 31 утверждены следующие тарифы на услуги АО "КазТрансОйл" в целях экспорта за пределы Республики Казахстан и транзита через территорию Республики Казахстан:
- налив нефти в железнодорожные цистерны на нефтеперекачивающей станции им. Т. Касымова - в размере 1 213,20 тенге за 1 тонну (без НДС) (ранее действовал тариф в размере 409,57 тенге за 1 тонну (без учета НДС);
- перевалка нефти на нефтеперекачивающей станции им. Т. Касымова в систему Каспийского трубопроводного консорциума без подогрева нефти - в размере 263,49 тенге за 1 тонну (без НДС) (ранее действовал тариф в размере 122,91 тенге за 1 тонну (без учета НДС);
- перевалка нефти на нефтеперекачивающей станции им. Т. Касымова в систему Каспийского трубопроводного консорциума с подогревом нефти - в размере 320,09 тенге за 1 тонну (без НДС) (ранее действовал тариф в размере 128,43 тенге за 1 тонну (без учета НДС);
- перевалка нефти на нефтеперекачивающей станции "Макат" в нефтепровод Кенкияк - Атырау - в размере 2 283,27 тенге за 1 тонну (без НДС) (ранее действовал тариф в размере 1 118,10 тенге за 1 тонну (без учета НДС);
- перевалка нефти на головной нефтеперекачивающей станции "Кенкияк" - в размере 337,5 тенге за 1 тонну (без НДС) (ранее действовал тариф в размере 89,15 тенге за 1 тонну (без учета НДС);
- операторская деятельность по единой маршрутизации - в размере 84,47 тенге за 1 тонну (без НДС) (ранее действовал тариф в размере 41,45 тенге за 1 тонну (без учета НДС);
- перевалка нефти на нефтеперекачивающей станции им. Шманова Н.Н. в нефтепровод Кенкияк - Атырау в целях экспорта за пределы Республики Казахстан в размере 1000,00 тенге за 1 тонну (без НДС) (ранее действовал тариф в размере 500 тенге за 1 тонну (без учета НДС).
Отмечается, что указанные тарифы вводятся в действие с 1 мая 2023 года.
29.04.2023, 17:13 55101
Минэнерго установит предельные оптовые цены на товарный газ в Казахстане
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством энергетики Казахстана подготовлен проект приказа об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан, согласно которому предельные оптовые цены повысятся в среднем на 15%, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным министерства, в настоящее время средняя розничная цена на товарный газ в Казахстане для населения составляет 22,06 тенге/кубический метр.
При повышении предельных оптовых цен на товарный газ на 15% розничные цены для населения в Казахстане вырастут в зависимости от региона от 1,1 до 3,87 тенге/кубический метр (без учета НДС), средний рост составит порядка 2,7 тенге/кубический метр (без учета НДС)", - пояснили в пресс-службе.
Подчеркивается, что повышение предельных оптовых цен на товарный газ обусловлено ростом себестоимости поставок товарного газа, снижением производства товарного газа с 33,1 млрд кубических метров в 2019 году до 27,8 млрд кубических метров в 2022 году и ростом потребления товарного газа на внутреннем рынке с 15 млрд кубических метров в 2019 году до 19,3 млрд кубических метров по итогам 2022 года.
Проект приказа предусматривает установление предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2028 года с разбивкой по годам отдельно для каждой области, города республиканского значения, столицы с учетом экономических и социальных условий газоснабжения регионов Республики Казахстан", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан повышение предельных оптовых цен не должно превышать 15% в течение одного календарного года.
Документ будет утвержден не позднее 15 мая в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Закона Республики Казахстан "О газе и газоснабжении".
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ввести дифференцированные тарифы на газ.
29.04.2023, 09:45 53401
Товарооборот между США и Казахстаном в прошлом году вырос почти на 40%
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и посол США в РК Дэниел Розенблюм обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Как отметил глава правительства, товарооборот между странами в прошлом году вырос почти на 40% и составил $3,1 млрд.
При этом Казахстан видит значительный потенциал для дальнейшего увеличения объемов торговли и готов нарастить экспорт по 90 товарным позициям на $800 млн.
Вместе с тем США занимают одно из лидирующих мест по объемам прямых инвестиций в РК.
В прошлом году приток американских инвестиций вырос почти в 2 раза и превысил $5,1 млрд. Это соответствует допандемийным рекордным уровням", - отметили в пресс-службе.
Также премьер-министр подчеркнул, что Казахстан считает США стратегическим партнером как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. На сегодня в РК успешно осуществляют деятельность более 900 совместных предприятий.
Как и прежде, мы настроены на дальнейшее углубление и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Соединенными Штатами по всей повестке широкоформатного взаимодействия", - заявил Алихан Смаилов.
В свою очередь Дэниел Розенблюм подчеркнул, что есть огромный потенциал для дальнейшего развития казахстанско-американских отношений на основе общих интересов.
Мы хотим укрепить показатели по инвестициям и увеличить двусторонний торговый оборот. Компании США заинтересованы в расширении своей деятельности в Казахстане в различных сферах. Это касается горно-металлургического комплекса, сельского хозяйства, здравоохранения, информационно-коммуникационных и "зеленых" технологий, а также сферы транспорта", - сообщил Дэниел Розенблюм.
Он добавил, что порядка 20 американских компаний, представляющих большой спектр секторов, планируют сформировать деловую бизнес-миссию и посетить Казахстан летом текущего года.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность поддерживать активные контакты по всем взаимовыгодным направлениям сотрудничества.
Ранее сообщалось, что лидерами по объему инвестиций в Казахстан стали Нидерланды и США.
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