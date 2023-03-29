28.03.2023, 11:41 14756
Почти в 2,5 раза вырос объем денежных переводов в Казахстан
Зафиксирован рост объемов переводов денег по Казахстану на 34,6%
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Совокупный объем переводов денег, проведенных за 2022 год через системы международных денежных переводов (далее - СМДП), составил 1,8 трлн тенге. По сравнению с 2021 годом наблюдается рост операций на 32,7%, информирует пресс-служба Национального банка РК.
Основная доля операций 94,7% - это трансграничные переводы денег между Казахстаном и другими странами. Средние суммы отправленных за рубеж и полученных из-за рубежа переводов денег за 2022 год практически идентичны: 415 тысяч тенге и 413 тысяч тенге соответственно.
При этом на фоне незначительного роста суммы отправленных из Казахстана за рубеж переводов денег (на 2,4%) наблюдается значительный (в 2,4 раза) рост объема полученных от других стран переводов денег через СМДП. Рост полученных через СМДП переводов денег в 2022 году был связан с ростом объемов переводов денег из России (рост в 6,8 раза), Кыргызстана (рост в 2,8 раза) и США (рост на 33%).
В 2022 году также зафиксирован рост объемов переводов денег по Казахстану на 34,6%. Средняя сумма одного локального перевода денег через СМДП составила 178,8 тысячи тенге, что превышает аналогичный показатель 2021 года 58,0%.
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29.03.2023, 10:34 966
В Казахстане могут ввести дифференцированный тариф на газ
Токаев поручил правительству разработать план энергоэффективности и рационального потребления товарного газа
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе первой сессии парламента Казахстана VIII созыва президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность введения дифференцированных тарифов на газпо примеру зарубежных стран, передает корреспондент агентства.
В прошлом году мы столкнулись с серьезным дефицитом товарного газа, что поставило под угрозу энергетическую безопасность страны.Чтобы исключить подобные ситуации в будущем, необходимо обеспечить внутренний рынок этим видом топлива. В то же время цены на газ в Казахстане самые низкие в сравнении со всеми соседними государствами", -сказал глава госдуарства.
Он отметил, что низкие тарифы и низкие цены негативно сказываются на экономике страны. Все выделяемые субсидии уходят в соседние страны.
Проблема довольно сложная, но ее нужно постепенно решать. Другого выхода нет. Для тех, кто сейчас днем и ночью отапливает огромные особняки по низкому тарифу, в новой системе цена кубометра должна стать выше. В этом и проявляется социальная справедливость", - высказался он.
Президент отметил важность повышать эффективность использования имеющегося сырья.
Надо учиться жить в условиях жесткой экономии как в быту, так и на уровне государства. Это мировая практика, которая усилилась в современной сложной геополитической ситуации.Бесконтрольное и нерачительное использование дешевого газа как в производстве, так и в быту, должно уйти в прошлое", - сказал Токаев, поручив правительству разработать План энергоэффективности и рационального потребления товарного газа.
29.03.2023, 10:27 11
Токаев поручил дифференцировать ставки по КПН и НДС
Токаев поручил оцифровать процесс взаимодействия фискальных органов с бизнесом
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на совместном заседании парламента президент Казахстана отметил необходимость формирования справедливой, стабильной и прозрачной налоговой системы.
Новая модель налоговой политики должна обеспечить оптимальное распределение национального богатства, высокий уровень экономической активности и точечную поддержку приоритетных отраслей экономики. Налоговый кодекс и налоговая политика должны быть понятными и стабильными. Весь процесс взаимодействия фискальных органов с бизнесом требуется, наконец, полностью оцифровать", - сказал Токаев.
По его словам, это позволит в значительной степени облегчить жизнь предпринимателей, а также на системной основе увеличивать поступления в бюджет.
Исходя из отраслевых приоритетов, следует дифференцировать ставки по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС), которые формируют львиную долю госбюджета", - подчеркнул глава государства.
При этом высокодоходные крупные предприятия и экспортирующие сырье компании должны платить в казну больше. Такая практика давно и успешно зарекомендовала себя в мире. И это справедливо", - добавил он.
Он отметил, что ситуация в стране кардинально изменилась и предстоит большая работа, которую всем нам предстоит делать общими усилиями.
С начала прошлого года ведется работа по демонополизации экономики. Это непростой процесс, требующий воли и профессионализма со стороны правительства. Однако эту работу надо продолжать. Предстоит внедрить понятные и действенные инструменты, обеспечивающие контроль при трансфертном ценообразовании, международном налогообложении, выделении субсидий и государственных ресурсов", - сказал Токаев.
Он напомнил, что ранее был подписан указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов.
Правительство и Генеральная прокуратура уже подготовили отдельный законопроект. Прошу парламент в ближайшее время принять соответствующий закон", - сообщил глава государства.
29.03.2023, 10:18 391
Выработать подходы для развития предпринимательства поручил президент
Проекты, финансируемые из бюджета, должны претворяться в жизнь в первую очередь отечественными предпринимателями
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с депутатским корпусом выработать подходы, направленные на развитие среднего предпринимательства.
Господдержка должна выделяться исходя из конкретного, измеримого социально-экономического эффекта конкретного проекта. Поручаю правительству совместно с депутатским корпусом выработать подходы, направленные на развитие среднего предпринимательства. Именно оно должно стать основным двигателем нашей экономики. Данный вопрос будет на моем особом контроле", - сказал президент в ходе первая сессия парламента Казахстана VIII созыва.
Глава государства отметил, что государству следует заняться реальной индустриализацией, локализацией производства, модернизацией инфраструктуры.
Проекты, финансируемые из бюджета, должны претворяться в жизнь в первую очередь отечественными предпринимателями", - подчеркнул он.
Вместе тем, президент подчеркнул важность парламентского контроля в области реализации нацпроектов.
Каждый бюджетный тиын следует тратить с умом. Граждане, отдавшие за вас свои голоса, возлагают на вас большие надежды. Депутаты должны внести важный вклад в укрепление партнерства власти и общества, дальнейшую реализацию концепции "слышащего государства"", - сказал Токаев.
28.03.2023, 19:44 8816
Глава государства подписал поправки в республиканский бюджет
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", сообщает пресс-служба Акорды.
Доходы республиканского бюджета в 2023 году прогнозируются на уровне 12,1% к ВВП, или 14,6 трлн тенге, с ростом от утвержденного плана на 720 млрд тенге. Дополнительные поступления в бюджет обеспечиваются за счет принимаемых правительством мер по расширению доходной базы и улучшению налогового и таможенного администрирования, цифровизации. Так, прирост доходов бюджета ожидается за счет разовых поступлений в сумме 316 млрд тенге и за счет улучшения налогового и таможенного администрирования на 404 млрд тенге.
Вместе с тем для финансирования социально значимых проектов национального масштаба и стратегически важных инфраструктурных проектов дополнительно будет привлечен целевой трансферт из Национального фонда в объеме 800 млрд тенге.
Дефицит бюджета в 2023 году предлагается сохранить на уровне 3,2 трлн тенге, или 2,7% к ВВП. С учетом этого расходы республиканского бюджета составят 22,5 трлн тенге с увеличением на 1,5 трлн тенге относительно утвержденного объема.
28.03.2023, 18:54 9526
Казахстан и Китай подписали коммерческие контракты на более чем 565 млн долларов
Фото: пресс-службы премьер-министра РК
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Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Об укреплении двусторонних экономических взаимоотношений договорились участники второго Дружественного диалога приграничного сотрудничества Казахстана и Китая, который прошел в Алматы в рамках официального визита члена политбюро ЦК КПК, секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуя в Казахстан, сообщает пресс-служба главы правительства.
Между Казахстаном и Китаем сложился особый характер взаимоотношений по всем направлениям деятельности. Об этом свидетельствует непрерывное взаимодействие стран в вопросах торговли, инвестиций и логистики.
Главы государств уделяют значительное внимание развитию всестороннего сотрудничества. В этом году инициативе "Один пояс - один путь" исполняется 10 лет. За этот период наше партнерство вышло на новый качественный уровень. По всем направлениям сотрудничества наблюдается положительная динамика. Сегодня в Казахстане работают 3300 совместных предприятий в таких стратегических отраслях, как горно-металлургический комплекс, обрабатывающая промышленность и другие", - отметил заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, открывая форум.
Ключевым регионом, традиционно связывающим страны, выступает китайский Синьцзян, на долю которого приходится более 40% от всего товарооборота Казахстана и Китая. Между тем два государства обладают огромным потенциалом расширения торгово-экономического сотрудничества.
Как сообщил вице-премьер, Казахстан готов предложить китайскому покупателю широкий ассортимент промышленных и сельхозтоваров по 135 товарным позициям на сумму свыше 1 млрд долларов. В частности, казахстанские предприятия могут поставлять в Китай охлажденную мясную продукцию, рыбную продукцию, мясо птицы и субпродукты, свинину, яйца, конину и другие виды высокомаржинальных товаров.
Для этого очень важно устранить ограничения на экспорт казахстанской мясной продукции в Китай, связанные с болезнями животных. На днях Всемирная организация здоровья животных рекомендовала подтвердить статус пяти юго-восточных зон Казахстана свободных от ящура с вакцинацией", - обратился Серик Жумангарин к представителям китайской делегации.
В ходе своего выступления на форуме вице-премьер также отметил необходимость приезда специалистов главного таможенного управления КНР в Казахстан для проведения инспекции казахстанских производителей растениеводческой и животноводческой продукции. Это позволит ускорить процедуру подписания и согласования протоколов о требовании к некоторым видам отечественной сельхозпродукции.
Казахстан готов довести объемы ежегодных поставок пшеницы в КНР до 1 млн тонн и выше. Для этого в том числе есть и инфраструктурные возможности. Мною дано поручение о пилотном направлении одного железнодорожного состава зерна в бондовую зону КНР", - проинформировал участников мероприятия Серик Жумангарин и предложил создать подкомитет по сельскому хозяйству между РК и КНР для оперативного решения вопросов взаимной торговли.
На форуме приграничного сотрудничества стороны обсудили пути повышения эффективности работы пунктов пропуска, логистических центров и транспортной инфраструктуры вдоль границы.
В настоящее время принимаются меры по модернизации торговой инфраструктуры и системы пограничного контроля на МЦПС "Хоргос" и СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота". Развиваются транзитные направления, в том числе в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. За 2022 год объем перевозок грузов транзитом по железной дороге Казахстана увеличился на 1,1 млн тонн и составил 9,4 млн тонн. Транзитные перевозки автотранспортом из КНР возросли в два раза и составили 980,6 тысячи тонн.
По информации заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции РК, в порту Ляньюньган в совокупности с казахстанско-китайским логистическим терминалом сформирована необходимая база для беспрепятственного транзита грузов. Для создания благоприятных инфраструктурных условий планируется строительство торгового хаба в Урумчи и Алматы. Кроме того, будет открыт третий железнодорожный переход между Казахстаном и Китаем в районе автомобильного пункта пропуска Бахты (РК) - Чугучак (КНР).
В мероприятии приняли участие акимы Алматы, четырех приграничных областей Казахстана (Абай, Жетісу, Алматинская, Восточно-Казахстанская) и представители СУАР, а также бизнес-делегации двух стран. В частности, на форум прибыли более 150 казахстанских предпринимателей, 20 ведущих синьцзянских бизнесменов, 10 представителей крупных инвестиционных китайских предприятий, присутствующих в Казахстане.
На полях форума состоялись двусторонние переговоры в формате B2B между казахстанскими и китайскими предпринимателями в различных сферах экономики: строительство, энергетика, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность, машиностроение, туризм, инвестиции и другие. Было подписано 16 двусторонних документов, из них 5 коммерческих на сумму $565,4 млн.
27.03.2023, 20:50 23131
АО "КазТрансОйл" начало отгрузку 25 тысяч тонн российской нефти в Узбекистан
В 2023 году ожидаемый объем транзита российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" составит 250 тысяч тонн
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Актау. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - АО "КазТрансОйл" начало отгрузку 25 тысяч тонн российской нефти для транзита через территорию Казахстана в Узбекистан по маршруту Омск - Павлодар - Шымкент - нефтеналивная эстакада Шагыр (налив в железнодорожные цистерны), сообщает пресс-служба компании.
Транспортировка нефти осуществляется в соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан.
В 2023 году ожидаемый объем транзита российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" составит 250 тысяч тонн.
Кроме того, АО "КазТрансОйл" в порту Актау отгрузило 9959 тонн нефти с казахстанского месторождения Тенгиз на танкер President Heydar Aliev для дальнейшей поставки сырья в нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан.
До конца марта планируется отгрузить еще около 10 тысяч тонн тенгизской нефти по этому маршруту. Планируемая масса отгрузки нефти по направлению Баку - Тбилиси - Джейхан на апрель 2023 года составляет 125 тысяч тонн.
Ранее АО "КазТрансОйл" успешно отгрузило 6900 тонн казахстанской нефти в Баку.
Напомним, что в начале февраля после землетрясений в Турции АО "КазТрансОйл" получило уведомление о форс-мажорных обстоятельствах в связи с временной приостановкой погрузочных операций морского терминала Джейхан. В связи с этим экспорт нефти из порта Актау в Баку с дальнейшей транспортировкой по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан был приостановлен.
27.03.2023, 18:54 24296
Товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг рекордного уровня в прошлом году
В 2022 году товарооборот между странами вырос на 34% и превысил $24 млрд, что стало новым рекордом за 30 лет
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Широкий круг вопросов торгово-экономического сотрудничества обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР, член политбюро ЦК КПК 20-го созыва Ма Синжуй, прибывший с первым визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба главы правительства.
Премьер-министр отметил, что Китай является одним из крупнейших торговых партнеров республики с удельным весом в 18%. В 2022 году товарооборот между странами вырос на 34% и превысил $24 млрд, что стало новым рекордом за 30 лет. При этом он добавил, что более 40% всего объема взаимной торговли приходится именно на СУАР.
Учитывая поставленную главами двух государств задачу по увеличению товарооборота до $35 млрд к 2030 году, взаимная торговля Казахстана с Синьцзяном приобретает еще большую значимость. Мы готовы совместно с китайскими коллегами работать над этой амбициозной целью", - сказал Алихан Смаилов.
По его словам, в настоящее время динамичный рост подкрепляется новыми, в том числе несырьевыми, товарными позициями. В этой связи премьер-министр предложил поддержать положительный тренд, увеличив экспорт казахстанской продукции в Китай по 135 видам товаров на $1 млрд.
Важным направлением взаимодействия является также инвестиционное сотрудничество, в частности реализация 52 совместных проектов на сумму более $21 млрд. В целом Китай входит в топ-5 стран - инвесторов в казахстанскую экономику. Общий приток инвестиций из КНР за последние 15 лет достиг почти $23 млрд.
Приглашаем инвестиционное сообщество СУАР расширить свое участие в совместных проектах", - обратился премьер-министр к китайской делегации.
Алихан Смаилов обозначил особую роль взаимодействия приграничных регионов. В этой связи он отметил важность проведения в Алматы 2-го Дружественного диалога приграничного сотрудничества, на полях которого планируется подписание ряда межрегиональных соглашений и коммерческих документов.
В свою очередь Ма Синжуй подчеркнул, что Казахстан и Китай связывают тесные экономические отношения, и заявил о готовности СУАР активизировать взаимовыгодное сотрудничество по таким направлениям, как сельское хозяйство, промышленность, энергетика, логистика, образование, инновации и т.д.
Китай и Казахстан связаны общими горами и реками, мы хорошие соседи и партнеры. За прошедшие 30 лет наши страны развивали отношения в духе взаимного доверия. Главы двух государств вместе наметили планы развития дальнейшего сотрудничества. Нам предстоит реализовать достигнутые договоренности в самых разных сферах", - сказал Ма Синжуй.
В ходе встречи подробно затронуты вопросы синхронизации действий по устранению "узких мест" на границе. Было отмечено, что благодаря совместным усилиям наблюдается увеличение пропускной способности пограничных автомобильных пунктов, что идет на пользу экономическому развитию двух стран.
Премьер-министр акцентировал внимание на том, что на двух из пяти пунктов уже запущены "зеленые коридоры" для ускоренного перемещения сельхозпродукции, и обозначил важность их запуска на оставшихся трех: "Достык - Алашанькоу", "Майкапчагай - Зимунай" и "Калжат - Дулаты". Кроме того, Алихан Смаилов поднял вопрос ускорения процедур выдачи казахстанским грузоперевозчикам виз для въезда в КНР, что позволит нарастить темпы товарооборота в целом.
Вместе с тем обсуждены перспективы углубления сотрудничества в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, ход возобновления деятельности МЦПС "Хоргос", планы по модернизации пунктов пропуска, вопросы использования трансграничных рек и ряд других.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность прилагать все необходимые усилия для дальнейшего развития взаимовыгодного партнерства двух стран.
27.03.2023, 14:29 26911
Производство благородных и цветных металлов увеличилось в Казахстане
Объем производства металлургической отрасли в Казахстане за минувший год составил 9 млрд тенге
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Объем производства металлургической отрасли в Казахстане за 12 месяцев 2022 года составил 9 млрд тенге, что на 1,9% больше показателя 2021 года, сообщает Бюро национальной статистики.
Из них 5,8 млрд тенге приходятся на благородные и цветные металлы, показатель больше на 5,5%, чем за аналогичный период 2021 года", - сообщает Казстат.
Производство благородных и цветных металлов увеличилось на 5,5%. Объем производства черной металлургии (кроме литья) составил 3,1 млрд тенге, что меньше на 3,2%.
В 2022 году в Казахстане действовало 91 металлургическое предприятие.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану крайне важно отойти от сырьевой направленности и, в частности, развивать передовые технологии в сфере металлургии.
Так, в ВКО планируют запустить крупный завод по производству катодной меди. Реализация проекта позволит привлечь значительные иностранные инвестиции и новые технологии в Казахстан.
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