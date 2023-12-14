Борьба с выводом капитала из страны: мажилис одобрил поправки в закон о трансфертном ценообразовании   

Сейчас сделки на товарных биржах часто осуществляются по ценам ниже рыночных, что создает возможность вывода капитала из страны

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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении поправки по вопросам трансфертного ценообразования. Они направлены на совершенствование соответствующего законодательства, а также на усиление мер контроля за трансфертным ценообразованием и выводом капитала из страны, - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении поправки по вопросам трансфертного ценообразования. Они направлены на совершенствование соответствующего законодательства, а также на усиление мер контроля за трансфертным ценообразованием и выводом капитала из страны, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.





Законопроект депутатам представил министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев.





Он подчеркнул, что проект поправок предварительно проработан с экспертами ОЭСР и поддержан их официальным заключением.









Глава Минфина озвучил основные концептуальные изменения:





Совершенствование применения методов определения рыночной цены





В настоящее время в законе предусмотрена иерархия 5 методов определения рыночной цены. Например, если сейчас налогоплательщик считает, что нужно применить пятый метод, он сначала должен подготовить обоснования по неприменению предыдущих четырех методов", - пояснил Жамаубаев.





В новом проекте закона предлагается точнее определить тот или иной метод в зависимости от характера международной сделки. Это позволит снизить административные издержки как налогоплательщика, так и проверяющих.





Внедрение механизма определения рыночного диапазона





Сейчас диапазон цен и рентабельность определяется минимальным и максимальным значениями рыночных цен, который может иметь разрыв от реальных цен", - рассказал глава Минфина.





В законопроекте диапазон будет сужаться с целью установления более справедливых цен. Данное решение исходит из международной практики.





Расширение определения взаимосвязанности сторон в целях усиления контроля по выводу капитала





Некоторые крупные налогоплательщики создают искусственные посреднические структуры. Данные посредники принимают минимальный риск при последующей реализации экспортируемой продукции и не признаются взаимосвязанными сторонами. Имеются факты продажи налогоплательщиками всего объема сырьевой продукции "эксклюзивному" трейдеру по заниженным ценам, которые юридически не являются взаимосвязанными. При этом информация по финансовой отчетности по этим трейдерам не доступна, в связи с чем возникает риск вывода капитала из страны ввиду отсутствия достаточной информации по проверяемым сделкам", - рассказал министр.





В законопроекте предлагается расширить понятие взаимосвязанных сторон.





Контроль по трансфертному ценообразованию сделок, совершенных на товарных биржах





В настоящее время контроль по трансфертному ценообразованию не осуществляется по сделкам, совершенным на товарных биржах страны. Такие сделки зачастую осуществляются по ценам ниже рыночных. Это создает возможность вывода капитала из страны. Поэтому предлагается исключить вышеуказанную норму закона.





Совершенствование (изменение) требований к отчетности





Сейчас обязанность по представлению местной отчетности по крупным сделкам возложена на участников международной группы.





В законопроекте предлагается возложить обязанность по представлению местной отчетности на налогоплательщиков, осуществляющих сделки с взаимосвязанными лицами-нерезидентами. Это позволит обеспечить прозрачность сделки.





Указанные поправки разработаны с учетом мировой и отечественной практики. Они направлены на предотвращение потерь государственного дохода в международных деловых операциях. Прошу поддержать данный законопроект", - обратился к депутатам Жамаубаев.





Позже в кулуарах мажилиса министр еще раз пояснил, для чего введены поправки.













Закон направлен на то, чтобы выявить правильное ценообразование и те доходы, которые незаконно получены, обложить дополнительным налогом", - отметил глава Минфина.





Благодаря этому в бюджет могут поступить дополнительно 50-100 млрд тенге, отметил он.





Сейчас, по его словам, трансфертные цены позволяют направлять общую прибыль группы лиц в пользу тех, кто находится в государствах с более низкими налогами.



