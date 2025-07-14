Через 5 лет каждый пятый товар в Казахстане будет покупаться онлайн - Минторговли
Потенциал для дальнейшего роста огромен: у нас высокая цифровая доступность, развитая финтех-инфраструктура и более 8 миллионов активных пользователей - преимущественно молодежи. Ставим перед собой амбициозную цель - чтобы через 5 лет каждая пятая покупка была совершена онлайн. Для этого в марте текущего года был утвержден план по развитию электронной торговли. Среди приоритетов - совершенствование законодательства, запуск образовательных инициатив для населения, внедрение финансовых мер поддержки для предпринимателей и развитие современной логистической инфраструктуры", - отметила Галия-Бану Мейрбаева.
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Поставлять уран для словацких АЭС намерен "Казатомпром"
Меморандум закрепляет намерение сторон наладить поставки природного уранового концентрата и потенциальные поставки диоксида урана для нужд словацких АЭС, а также определить возможные направления дальнейшего партнерства", - заявили в пресс-службе.
С подписанием данного меморандума мы делаем важный шаг к укреплению сотрудничества с нашими европейскими партнерами (...) Словакия является одной из стран, где атомная энергетика играет ключевую роль в обеспечении устойчивого энергоснабжения. Мы рассчитываем, что это соглашение послужит основой для выстраивания прочных и взаимовыгодных отношений между нашими компаниями", - отметил председатель правления "Казатомпрома" Меиржан Юсупов.
Кабальные условия МФО: просрочка по микрозаймам выросла на 25% в Казахстане
В структуре кредитного портфеля МФО РК в значительной степени преобладают микрокредиты, выданные физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей): 1,4 трлн тенге, или 82,9% от всего кредитного портфеля. С начала года их объем увеличился на 8,4%, а за год - на 25,4%", - пишет сайт.
С учетом получения одобрения от АРРФР на преобразование в банк от двух крупнейших МФО (KMF и BNK Finance Kazakhstan), еще две МФО (Solva и "Береке") заявили о своем намерении трансформироваться в банк. Все они преимущественно работают с бизнесом, а значит, доля розничных микрокредитов в портфеле МФО может вырасти еще значительнее. Такой существенный перекос в сторону розничного кредитования увеличивает уязвимость кредитного портфеля МФО к просрочкам и ухудшению платежеспособности населения", - считают авторы публикации.
У МФО, работающих в сфере онлайн-займов "до зарплаты" велики доли "токсичных" кредитов, с учетом кабальных условий. Еще до введения по ним предельной ГЭСВ в 179% годовых ставки по таким займам могли превышать 2600%. Существуют и многочисленные схемы обхода предельных ГЭСВ с включением комиссий за услуги сторонних организаций при получении микрозайма. Яркий пример - расследование в отношении шести МФО, две из которых уже лишили лицензий (Creditum и Sofi Finance), а четырем приостановили лицензии сроком на 3 месяца ("Салем Кредит", Sf Offline, Hava Finance и POS Credit)", - напомнили авторы статьи.
Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями. При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту "услугу" взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредитов. Установлено, что шесть МФО действовали как единая структура и использовали один офис, где работали более 200 сотрудников. Их деятельность находилась под контролем лиц из зарубежных стран", - сообщает источник.
Как решение отсрочить повышение тарифов на комуслуги отразится на инфляции, рассказал глава Нацбанка
Общий вклад коммунальных услуг в инфляцию в 2025 году снизится на 0,5 процентного пункта и составит 0,82 процентного пункта (изначально планировалось 1,32 процентного пункта). Надеемся, что эти решительные меры правительства будут способствовать снижению финансовой нагрузки и ценового давления в экономике", - подчеркнул председатель Нацбанка.
Товарооборот между странами ШОС приблизился к $1 трлн за два года
За прошедшие два года товарооборот между странами ШОС возрос на 30% и приблизился к 1 трлн долларов США. По итогам 2024 года совокупный ВВП составил около четверти от мирового (23,3%) - это 24,6 трлн долларов США. Приток прямых иностранных инвестиций за последний год превысил 84 млрд долларов США" - сказал Алиханов.
Размещать табло с курсами валют на улицах запретили в Казахстане
Не допускается размещение указанного информационного стенда вне помещения обменного пункта, в том числе на крышах и внешних сторонах зданий или сооружений, стационарных, передвижных и выносных стендах. Данный информационный стенд также должен быть недоступен визуальному обзору на открытом пространстве за пределами помещения обменного пункта, только если обменный пункт не располагается в зданиях и сооружениях многофункционального назначения, в зданиях железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, на территории автомобильных, морских и речных пунктов пропуска через государственную границу Республики Казахстан", - сообщается в тексте документе.
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%
Сложившийся баланс факторов инфляции, динамика ее текущих темпов, проинфляционные тенденции и сохраняющаяся неопределенность во внешней среде обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2025 года. Вместе с тем комитет по денежно-кредитной политике не исключает возможности повышения базовой ставки при необходимости", - заявили в банке.
Основной вклад по-прежнему вносит сектор услуг как за счет удорожания регулируемых услуг на фоне реализации тарифных реформ, так и рыночных. Продовольственная инфляция также вносит значимый вклад из-за роста стоимости импортных товаров и ключевых видов сельскохозяйственной продукции", - сообщили в Нацбанке.
Показатели устойчивой части инфляции немного повысились: базовая инфляция составила 0,9%, сезонно очищенная инфляция - 1,0%. Это указывает на сохраняющееся инфляционное давление на фоне продолжения тарифных реформ, фискального стимулирования и устойчивого потребительского спроса, поддерживаемого в том числе высокими темпами роста розничного кредитования. Инфляционные ожидания населения на предстоящие 12 месяцев снизились, но остаются повышенными и волатильными. Сохраняется неопределенность в опросах. Ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на текущий год скорректировались с 10,7% до 11%", - заявили в пресс-службе.
Вместе с тем во внешнем секторе сохраняется повышенная волатильность на финансовых и сырьевых рынках на фоне торговых разногласий и геополитической напряженности, в том числе на Ближнем Востоке. В этих условиях цены на нефть складываются ближе к уровню оптимистичного сценария", - отметили в банке.
Высокие темпы роста наблюдаются в транспорте, строительстве, торговле, также растет деловая активность в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности", - добавили в пресс-службе.
ЕАЭС и Индонезия завершили переговоры о свободной торговле
Москва. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто объявили о завершении переговоров о заключении соглашения о свободной торговле, сообщили в ЕЭК.
"Евразийский экономический союз продолжает развивать сеть экономических партнерств с ключевыми дружественными странами. А Индонезия, как известно, является и членом БРИКС, и одной из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии с населением, приближающимся к 300 млн человек", - отметил Андрей Слепнев.
Министр ЕЭК напомнил о традиционном интересе со стороны партнера к сотрудничеству с государствами евразийской "пятерки". В частности, в 2023 году в рамках II Евразийского экономического форума в Москве состоялся масштабный бизнес-диалог "ЕАЭС - Индонезия".
"В абсолютном выражении снижение пошлин коснется примерно $3 млрд торговли ЕАЭС с Индонезией. Рассчитываем, что товарооборот между нашими странами удвоится в течение ближайших 3-5 лет после вступления соглашения в силу. Ожидаем существенный рост поставок в Индонезию по товарам как сельскохозяйственной, так и промышленной групп", - подчеркнул министр по торговле ЕЭК.
По словам Андрея Слепнева, ЕАЭС получит преференциальный доступ на рынке Индонезии, например, к таким позициям, как полимеры, удобрения, энергоносители, карьерные самосвалы, трубы, металлы и продукция из цветных металлов, широкой номенклатуре электрического и механического оборудования. Также речь идет о поставках пшеницы, муки, сухого молока, кондитерских изделий, халяльного мяса КРС, мяса птицы.
Соглашение должно пройти необходимые процедуры внутригосударственного согласования, предшествующие его подписанию.
До 560 тенге за доллар может ослабнуть курс нацвалюты к 2027 году - ЕФСР
В 2025 году реальный рост ВВП ожидается на уровне 5,0%, с последующим замедлением до 4,5% и 4,3% в 2026-2027 годах. Инфляция останется выше целевого показателя, а курс тенге может ослабнуть до 560 тенге за доллар к 2027 году на фоне как возможного сокращения изъятий из Нацфонда, так и сохранения более высокой инфляции по сравнению с торговыми партнерами", - сообщается в региональном экономическом обзоре.
Основными драйверами стали транспорт и складирование, обрабатывающая и горнодобывающая промышленность, а также строительство. При этом инфляционное давление продолжало нарастать, и в мае инфляция ускорилась до 11,3%. Национальный банк с марта сохраняет базовую ставку на уровне 16,5%", - добавили в ЕФСР.
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