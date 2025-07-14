Через 5 лет каждый пятый товар в Казахстане будет покупаться онлайн - Минторговли

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Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Так называемая долгая просрочка по микрозаймам выросла на 25% в Казахстане, сообщает - Так называемая долгая просрочка по микрозаймам выросла на 25% в Казахстане, сообщает Finprom





Кредитный портфель микрофинансовых организаций (МФО) РК на конец апреля текущего года составил почти 1,7 трлн тенге. С начала года портфель вырос на 9,5%, а по сравнению с апрелем прошлого года - сразу на 29,5%. При этом доля "токсичных" кредитов в ссудном портфеле МФО увеличилась с 6,5% до 7,5% с начала года, а объем микрокредитов с просрочкой платежей более 90 дней с начала года увеличился сразу на 25,4% (за год - на 26,7%), достигнув на конец апреля 2025 года 126,8 млрд тенге.





В структуре кредитного портфеля МФО РК в значительной степени преобладают микрокредиты, выданные физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей): 1,4 трлн тенге, или 82,9% от всего кредитного портфеля. С начала года их объем увеличился на 8,4%, а за год - на 25,4%", - пишет сайт.





Таким образом, рынок микрофинансирования в Казахстане в значительной степени ориентирован на удовлетворение потребительских нужд физических лиц, что может быть связано с высоким спросом среди населения на быстрые и доступные займы, особенно для тех, кто может не соответствовать требованиям банков.





С учетом получения одобрения от АРРФР на преобразование в банк от двух крупнейших МФО (KMF и BNK Finance Kazakhstan), еще две МФО (Solva и "Береке") заявили о своем намерении трансформироваться в банк. Все они преимущественно работают с бизнесом, а значит, доля розничных микрокредитов в портфеле МФО может вырасти еще значительнее. Такой существенный перекос в сторону розничного кредитования увеличивает уязвимость кредитного портфеля МФО к просрочкам и ухудшению платежеспособности населения", - считают авторы публикации.





Finprom





Они подчеркивают: доминирование розничных микрокредитов указывает на то, что МФО РК в основном ориентированы на предоставление небольших займов населению для личных нужд, таких как потребительские расходы, а не на финансирование бизнеса, и свидетельствует о низкой диверсификации кредитного портфеля.





У МФО, работающих в сфере онлайн-займов "до зарплаты" велики доли "токсичных" кредитов, с учетом кабальных условий. Еще до введения по ним предельной ГЭСВ в 179% годовых ставки по таким займам могли превышать 2600%. Существуют и многочисленные схемы обхода предельных ГЭСВ с включением комиссий за услуги сторонних организаций при получении микрозайма. Яркий пример - расследование в отношении шести МФО, две из которых уже лишили лицензий (Creditum и Sofi Finance), а четырем приостановили лицензии сроком на 3 месяца ("Салем Кредит", Sf Offline, Hava Finance и POS Credit)", - напомнили авторы статьи.





В результате незаконной деятельности указанных МФО пострадали более 327 тыс. граждан, которым был причинен ущерб в размере 30 млрд тенге.





Finprom





Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями. При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту "услугу" взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредитов. Установлено, что шесть МФО действовали как единая структура и использовали один офис, где работали более 200 сотрудников. Их деятельность находилась под контролем лиц из зарубежных стран", - сообщает источник.





На конец первого квартала текущего года в Казахстане было зарегистрировано 213 МФО, а наибольшие доли микрокредитов с просрочкой платежей более 90 дней наблюдались у четырех МФО, в отношении которых продолжается расследование и которым приостановили лицензии: POS Credit (89,9%), Hava Finance (83,5%), Sf Offline (80,6%) и "Салем Кредит" (77,3%). Все они работали в сфере онлайн-займов "до зарплаты".





Следом идет Ath Finance, также работающая в сфере онлайн-кредитования "до зарплаты". На долю микрокредитов с просрочкой платежей более 90 дней пришлось чуть более половины кредитного портфеля этой МФО. Значительная доля "токсичных" кредитов - 42,6% - пришлась и на Batys kapital, чья лицензия также приостановлена на 3 месяца.





Напомним, предельные ставки по микрокредитам планируют снизить в 3 раза.





Ранее АФМ сообщило, что за 5 лет казахстанцы переплатили недобросовестным микрофинансовым организациям 71 млрд тенге.



