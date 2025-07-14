13.07.2025, 19:21 61521

Через 5 лет каждый пятый товар в Казахстане будет покупаться онлайн - Минторговли

За последние пять лет объемы электронной торговли в Казахстане увеличились в семь раз
Через 5 лет каждый пятый товар в Казахстане будет покупаться онлайн - Минторговли
Фото: Пресс-служба Минторговли и интеграции РК
Исламабад. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках международного саммита "Доступ к логистике и бизнесу через электронную коммерцию", проходящего в Исламской Республике Пакистан, директор департамента электронной и биржевой торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Галия-Бану Мейрбаева представила презентацию о развитии цифровой торговли в Казахстане, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, за последние пять лет объемы электронной торговли в Казахстане увеличились в семь раз, достигнув более 3,2 триллиона тенге, что составляет 14,1% от всего объема розничной торговли.

Потенциал для дальнейшего роста огромен: у нас высокая цифровая доступность, развитая финтех-инфраструктура и более 8 миллионов активных пользователей - преимущественно молодежи. Ставим перед собой амбициозную цель - чтобы через 5 лет каждая пятая покупка была совершена онлайн. Для этого в марте текущего года был утвержден план по развитию электронной торговли. Среди приоритетов - совершенствование законодательства, запуск образовательных инициатив для населения, внедрение финансовых мер поддержки для предпринимателей и развитие современной логистической инфраструктуры", - отметила Галия-Бану Мейрбаева.


В ходе выступления также была отмечена активная работа Казахстана на международных площадках - ВТО, ООН, ШОС, ЕАЭС - в направлении упрощения трансграничной торговли и создания благоприятной цифровой среды. В этом контексте особо выделено подписание в апреле 2025 года меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области электронной торговли между Министерством торговли и интеграции РК и Министерством коммерции ИР Пакистан, "что стало важным шагом к укреплению двустороннего стратегического партнерства".
 
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Теги:ТорговляОнлайн

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14.07.2025, 16:10 11766

Поставлять уран для словацких АЭС намерен "Казатомпром"

Меморандум между "Казатомпром" и словацкой SEAS закрепляет намерение сторон наладить поставки природного уранового концентрата
Поставлять уран для словацких АЭС намерен "Казатомпром"
Фото: Пресс-служба Казатомпром
Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная атомная компания "Казатомпром" и крупнейший производитель электроэнергии в Словакии компания Slovenské elektrárne a.s. подписали меморандум о взаимопонимании, отражающий обоюдную заинтересованность сторон в развитии долгосрочного сотрудничества в атомной энергетике, сообщает пресс-служба "Казатомпрома".

Меморандум закрепляет намерение сторон наладить поставки природного уранового концентрата и потенциальные поставки диоксида урана для нужд словацких АЭС, а также определить возможные направления дальнейшего партнерства", - заявили в пресс-службе.


Подчеркивается, что это первый официальный документ, подписанный между "Казатомпромом" и SEAS, знаменующий собой новый этап взаимодействия.

С подписанием данного меморандума мы делаем важный шаг к укреплению сотрудничества с нашими европейскими партнерами (...) Словакия является одной из стран, где атомная энергетика играет ключевую роль в обеспечении устойчивого энергоснабжения. Мы рассчитываем, что это соглашение послужит основой для выстраивания прочных и взаимовыгодных отношений между нашими компаниями", - отметил председатель правления "Казатомпрома" Меиржан Юсупов.


Ранее сообщалось, что "Казатомпром" будет поставлять урановый концентрат в Чехию.
 
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Теги:КазатомпромСловакияУран
14.07.2025, 14:29 16881

Кабальные условия МФО: просрочка по микрозаймам выросла на 25% в Казахстане

До введения предельной ГЭСВ в 179% годовых ставки по таким займам могли превышать 2600%
Астана. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Так называемая долгая просрочка по микрозаймам выросла на 25% в Казахстане, сообщает Finprom.

Кредитный портфель микрофинансовых организаций (МФО) РК на конец апреля текущего года составил почти 1,7 трлн тенге. С начала года портфель вырос на 9,5%, а по сравнению с апрелем прошлого года - сразу на 29,5%. При этом доля "токсичных" кредитов в ссудном портфеле МФО увеличилась с 6,5% до 7,5% с начала года, а объем микрокредитов с просрочкой платежей более 90 дней с начала года увеличился сразу на 25,4% (за год - на 26,7%), достигнув на конец апреля 2025 года 126,8 млрд тенге.

В структуре кредитного портфеля МФО РК в значительной степени преобладают микрокредиты, выданные физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей): 1,4 трлн тенге, или 82,9% от всего кредитного портфеля. С начала года их объем увеличился на 8,4%, а за год - на 25,4%", - пишет сайт.


Таким образом, рынок микрофинансирования в Казахстане в значительной степени ориентирован на удовлетворение потребительских нужд физических лиц, что может быть связано с высоким спросом среди населения на быстрые и доступные займы, особенно для тех, кто может не соответствовать требованиям банков.

С учетом получения одобрения от АРРФР на преобразование в банк от двух крупнейших МФО (KMF и BNK Finance Kazakhstan), еще две МФО (Solva и "Береке") заявили о своем намерении трансформироваться в банк. Все они преимущественно работают с бизнесом, а значит, доля розничных микрокредитов в портфеле МФО может вырасти еще значительнее. Такой существенный перекос в сторону розничного кредитования увеличивает уязвимость кредитного портфеля МФО к просрочкам и ухудшению платежеспособности населения", - считают авторы публикации.


Finprom

Они подчеркивают: доминирование розничных микрокредитов указывает на то, что МФО РК в основном ориентированы на предоставление небольших займов населению для личных нужд, таких как потребительские расходы, а не на финансирование бизнеса, и свидетельствует о низкой диверсификации кредитного портфеля.

У МФО, работающих в сфере онлайн-займов "до зарплаты" велики доли "токсичных" кредитов, с учетом кабальных условий. Еще до введения по ним предельной ГЭСВ в 179% годовых ставки по таким займам могли превышать 2600%. Существуют и многочисленные схемы обхода предельных ГЭСВ с включением комиссий за услуги сторонних организаций при получении микрозайма. Яркий пример - расследование в отношении шести МФО, две из которых уже лишили лицензий (Creditum и Sofi Finance), а четырем приостановили лицензии сроком на 3 месяца ("Салем Кредит", Sf Offline, Hava Finance и POS Credit)", - напомнили авторы статьи.


В результате незаконной деятельности указанных МФО пострадали более 327 тыс. граждан, которым был причинен ущерб в размере 30 млрд тенге.

Finprom

Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями. При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту "услугу" взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредитов. Установлено, что шесть МФО действовали как единая структура и использовали один офис, где работали более 200 сотрудников. Их деятельность находилась под контролем лиц из зарубежных стран", - сообщает источник.


На конец первого квартала текущего года в Казахстане было зарегистрировано 213 МФО, а наибольшие доли микрокредитов с просрочкой платежей более 90 дней наблюдались у четырех МФО, в отношении которых продолжается расследование и которым приостановили лицензии: POS Credit (89,9%), Hava Finance (83,5%), Sf Offline (80,6%) и "Салем Кредит" (77,3%). Все они работали в сфере онлайн-займов "до зарплаты".

Следом идет Ath Finance, также работающая в сфере онлайн-кредитования "до зарплаты". На долю микрокредитов с просрочкой платежей более 90 дней пришлось чуть более половины кредитного портфеля этой МФО. Значительная доля "токсичных" кредитов - 42,6% - пришлась и на Batys kapital, чья лицензия также приостановлена на 3 месяца.

Напомним, предельные ставки по микрокредитам планируют снизить в 3 раза.

Ранее АФМ сообщило, что за 5 лет казахстанцы переплатили недобросовестным микрофинансовым организациям 71 млрд тенге.

Казахстанцы задолжали по кредитам 738 млрд тенге. Кредиты населению составили 18,7 трлн тенге, увеличившись за июль 2024 года на 2,2%. В связи с этим в Казахстане ввели законодательные ограничения на потребительские займы и микрокредиты, которые позволят ограничить выдачу беззалоговых потребительских займов на крупные суммы. Депутаты потребовали проверить выдававшие кредиты мошенническими путями банки.
 
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Теги:КредитованиеМФОпросрочказаймы
11.07.2025, 14:54 188191

Как решение отсрочить повышение тарифов на комуслуги отразится на инфляции, рассказал глава Нацбанка

Общий вклад коммунальных услуг в инфляцию в 2025 году снизится на 0,5 процентного пункта и составит 0,82 процентного пункта
Как решение отсрочить повышение тарифов на комуслуги отразится на инфляции, рассказал глава Нацбанка
Фото: Depositphotos
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Тимур Сулейменов прокомментировал решение правительства отложить на время повышение тарифов на услуги ЖКХ.

Сулейменов напомнил, что тарифы не будут повышаться в четвертом квартале текущего года, а темпы повышения стоимости отдельных услуг будут снижены.

Общий вклад коммунальных услуг в инфляцию в 2025 году снизится на 0,5 процентного пункта и составит 0,82 процентного пункта (изначально планировалось 1,32 процентного пункта). Надеемся, что эти решительные меры правительства будут способствовать снижению финансовой нагрузки и ценового давления в экономике", - подчеркнул председатель Нацбанка.


Он рассказал, что Нацбанк активно взаимодействует с кабмином в части перехода к сбалансированной фискальной политике, актуализации комплекса мер по контролю инфляции.

Напомним, правительством анонсировано изменение поэтапности сроков проведения тарифной реформы. Часть реформ будет перенесена на более поздние сроки.  

Ранее сообщалось, что рост тарифов на услуги ЖКХ стал основным драйвером инфляции. В годовом выражении рост платежей за комуслуги составил 25,8%. Только тарифы на холодную воду за год выросли сразу более чем на 88%.
 


 
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Теги:тарифыкомуслуги
11.07.2025, 14:18 190476

Товарооборот между странами ШОС приблизился к $1 трлн за два года

Совокупный ВВП стран организации составил около четверти от мирового - 24,6 трлн долларов США
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот между странами Шанхайской организации сотрудничества приблизился к одному триллиону долларов США. Об этом на совещании министров промышленности государств - членов организации, проходящем на полях международной промышленной выставки "ИННОПРОМ", завил глава Минпромторга России Антон Алиханов, сообщает отдел евразийской экономической интеграции первого департамента стран СНГ МИД России.

За прошедшие два года товарооборот между странами ШОС возрос на 30% и приблизился к 1 трлн долларов США. По итогам 2024 года совокупный ВВП составил около четверти от мирового (23,3%) - это 24,6 трлн долларов США. Приток прямых иностранных инвестиций за последний год превысил 84 млрд долларов США" - сказал Алиханов.


Он предложил установить взаимовыгодный диалог ШОС с ЕАЭС, подчеркнув, что это "позволит существенно увеличить торгово-экономический и кооперационный потенциал наших стран".
 
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Теги:ВВПШОСТоварооборот
11.07.2025, 12:27 196886

Размещать табло с курсами валют на улицах запретили в Казахстане

При этом допускается размещение информации о курсе покупки и продажи валюты на мониторе автоматизированного обменного пункта
Размещать табло с курсами валют на улицах запретили в Казахстане
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внесены изменения в постановление правления Национального банка "Об утверждении правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", передает корреспондент агентства.

Не допускается размещение указанного информационного стенда вне помещения обменного пункта, в том числе на крышах и внешних сторонах зданий или сооружений, стационарных, передвижных и выносных стендах. Данный информационный стенд также должен быть недоступен визуальному обзору на открытом пространстве за пределами помещения обменного пункта, только если обменный пункт не располагается в зданиях и сооружениях многофункционального назначения, в зданиях железнодорожных вокзалов, казино, внутри аэровокзалов международных аэропортов, на территории автомобильных, морских и речных пунктов пропуска через государственную границу Республики Казахстан", - сообщается в тексте документе.


При этом, согласно постановлению, допускается размещение информации о курсе покупки и продажи наличной иностранной валюты за тенге на мониторе автоматизированного обменного пункта.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Ранее в РК вступило в силу постановление Нацбанка РК о новых пределах для обменников.
 
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Теги:ПравилаРКОбменник
11.07.2025, 12:02 199076

Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%

Годовая инфляция в июне составила 11,8%
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает пресс-служба банка.

Сложившийся баланс факторов инфляции, динамика ее текущих темпов, проинфляционные тенденции и сохраняющаяся неопределенность во внешней среде обуславливают высокую вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2025 года. Вместе с тем комитет по денежно-кредитной политике не исключает возможности повышения базовой ставки при необходимости", - заявили в банке.


По данным пресс-службы, годовая инфляция в июне составила 11,8%. Рост цен отмечается по всем компонентам.

Основной вклад по-прежнему вносит сектор услуг как за счет удорожания регулируемых услуг на фоне реализации тарифных реформ, так и рыночных. Продовольственная инфляция также вносит значимый вклад из-за роста стоимости импортных товаров и ключевых видов сельскохозяйственной продукции", - сообщили в Нацбанке.


Также отмечается, что месячная динамика инфляции замедлилась до 0,8%.

Показатели устойчивой части инфляции немного повысились: базовая инфляция составила 0,9%, сезонно очищенная инфляция - 1,0%. Это указывает на сохраняющееся инфляционное давление на фоне продолжения тарифных реформ, фискального стимулирования и устойчивого потребительского спроса, поддерживаемого в том числе высокими темпами роста розничного кредитования. Инфляционные ожидания населения на предстоящие 12 месяцев снизились, но остаются повышенными и волатильными. Сохраняется неопределенность в опросах. Ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на текущий год скорректировались с 10,7% до 11%", - заявили в пресс-службе.


Также подчеркивается, что внешнее инфляционное давление несколько ослабло из-за замедления инфляции в ключевом торговом-партнере - России. При этом, мировые цены на продовольствие остаются высокими.

Вместе с тем во внешнем секторе сохраняется повышенная волатильность на финансовых и сырьевых рынках на фоне торговых разногласий и геополитической напряженности, в том числе на Ближнем Востоке. В этих условиях цены на нефть складываются ближе к уровню оптимистичного сценария", - отметили в банке.


Также сообщается, что рост экономики РК за январь-май 2025 года составил 6% г/г.

Высокие темпы роста наблюдаются в транспорте, строительстве, торговле, также растет деловая активность в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в июне Нацбанк также сохранил базовую ставку на уровне 16,5%.
 
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Теги:НацбанкСтавкасохранение
11.07.2025, 08:58 207041

ЕАЭС и Индонезия завершили переговоры о свободной торговле

Ожидается, что товарооборот удвоится в течение ближайших 3-5 лет после вступления соглашения в силу

Москва. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев и министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто объявили о завершении переговоров о заключении соглашения о свободной торговле, сообщили в ЕЭК.

"Евразийский экономический союз продолжает развивать сеть экономических партнерств с ключевыми дружественными странами. А Индонезия, как известно, является и членом БРИКС, и одной из крупнейших экономик Юго-Восточной Азии с населением, приближающимся к 300 млн человек", - отметил Андрей Слепнев.

Министр ЕЭК напомнил о традиционном интересе со стороны партнера к сотрудничеству с государствами евразийской "пятерки". В частности, в 2023 году в рамках II Евразийского экономического форума в Москве состоялся масштабный бизнес-диалог "ЕАЭС - Индонезия".

"В абсолютном выражении снижение пошлин коснется примерно $3 млрд торговли ЕАЭС с Индонезией. Рассчитываем, что товарооборот между нашими странами удвоится в течение ближайших 3-5 лет после вступления соглашения в силу. Ожидаем существенный рост поставок в Индонезию по товарам как сельскохозяйственной, так и промышленной групп", - подчеркнул министр по торговле ЕЭК.

По словам Андрея Слепнева, ЕАЭС получит преференциальный доступ на рынке Индонезии, например, к таким позициям, как полимеры, удобрения, энергоносители, карьерные самосвалы, трубы, металлы и продукция из цветных металлов, широкой номенклатуре электрического и механического оборудования. Также речь идет о поставках пшеницы, муки, сухого молока, кондитерских изделий, халяльного мяса КРС, мяса птицы.

Соглашение должно пройти необходимые процедуры внутригосударственного согласования, предшествующие его подписанию.


10.07.2025, 13:21 238636

До 560 тенге за доллар может ослабнуть курс нацвалюты к 2027 году - ЕФСР

В 2025 году реальный рост ВВП ожидается на уровне 5,0%
До 560 тенге за доллар может ослабнуть курс нацвалюты к 2027 году - ЕФСР
Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - До 560 тенге за доллар может ослабнуть курс национальной валюты Казахстана к 2027 году, сообщили в Евразийском фонде стабилизации и развития.

В 2025 году реальный рост ВВП ожидается на уровне 5,0%, с последующим замедлением до 4,5% и 4,3% в 2026-2027 годах. Инфляция останется выше целевого показателя, а курс тенге может ослабнуть до 560 тенге за доллар к 2027 году на фоне как возможного сокращения изъятий из Нацфонда, так и сохранения более высокой инфляции по сравнению с торговыми партнерами", - сообщается в региональном экономическом обзоре.


По данным фонда, экономика Казахстана показала реальное увеличение ВВП на 5,6% г/г в первом квартале 2025 года, при этом поквартальный рост замедлился до 0,6%.

Основными драйверами стали транспорт и складирование, обрабатывающая и горнодобывающая промышленность, а также строительство. При этом инфляционное давление продолжало нарастать, и в мае инфляция ускорилась до 11,3%. Национальный банк с марта сохраняет базовую ставку на уровне 16,5%", - добавили в ЕФСР.


Ранее эксперты пересмотрели прогноз по инфляции в Казахстане.
 
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