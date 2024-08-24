23.08.2024, 16:12 13561
Чистая прибыль "Казатомпрома" выросла на 27% с начала года
Выручка выросла на 13%
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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - АО "НАК "Казатомпром" озвучило финансовые результаты за первое полугодие.
В пресс-службе "Казатомпрома" отметили, что компания показала отличные финансовые результаты, которые продолжают отражать сильные фундаментальные факторы атомной энергетики. Выручка выросла на 13%, а чистая прибыль увеличилась на 27%, до 283 млрд тенге (в 2023 году этот показатель составлял 222 млн тенге).
Увеличение связано с ростом доли в чистой прибыли ассоциированных и совместных предприятий в первом полугодии 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, что большей частью обусловлено увеличением средней цены реализации данных предприятий, связанным с повышением спотовых цен на U3O8, а также с ростом прочих доходов", - пояснили финансисты.
Скорректированный показатель EBITDA составил 377 013 млн тенге в первом полугодии 2024 года, увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (в первом полугодии 2023 года составил 331 247 млн тенге). Данное изменение было вызвано в основном увеличением доли в результатах ассоциированных и совместных предприятий.
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) - это прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации.
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23.08.2024, 18:55 10571
Ж/д перевозки между Казахстаном и Азербайджаном выросли на 37% с начала года
Презентованы возможности маршрута Баку - Тбилиси - Карс
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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании, организованном филиалом АО "НК "ҚТЖ" - "Дирекция интегрированного планирования" и представителями Азербайджанской железной дороги, презентовали возможности маршрута Баку - Тбилиси - Карс после модернизации. В мероприятии участвовали казахстанские грузоотправители, представители отраслевых ассоциации, НПП "Атамекен", сообщает пресс-служба КТЖ.
После модернизации пропускная способность маршрута Баку - Тбилиси - Карс увеличилась в 5 раз: с 1 до 5 млн тонн грузов в год. Полностью завершена электрификация магистрали. Проведена реконструкция станции Ахалкалаки. Проект реализован по инициативе Азербайджана для увеличения транзита за счет снижения стоимости грузовых перевозок по Среднему коридору. Маршрут позволит ускорить доставку грузов между Азией и Европой, минуя порты Черного моря, и станет более экономичным в сравнении с морскими и автомобильными перевозками.
Динамика перевозок между железными дорогами Казахстана и Азербайджана за 7 месяцев 2024 года демонстрирует рост на 37%, до 3,2 млн тонн. По Транскаспийскому международному транспортному маршруту (МТМ) перевезено 1,9 млн тонн, что на 23% выше аналогичного показателя прошлого года.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Азербайджан согласовали ряд ветеринарных сертификатов, что станет важным шагом в развитии торговых отношений между двумя странами.
22.08.2024, 18:22 34911
До $2 млрд намерены довести объемы взаимной торговли Казахстан и Таджикистан
Фото: Depositphotos
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Душанбе. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - До $2 млрд намерены довести объемы взаимной торговли Республика Казахстан и Республика Таджикистан, сообщает пресс-служа Акорды.
В прошлом месяце состоялось очередное заседание межправительственной комиссии на уровне заместителей премьер-министров. Мне доложили, что участники обсудили весь спектр вопросов нашего двустороннего взаимодействия. Ставим цель доведения объемов взаимной торговли до $2 млрд. Полагаю, что возможности для достижения этой цифры имеются", - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в расширенном формате с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Также глава государства с удовлетворением констатировал успешное развитие казахско-таджикского сотрудничества по всем ключевым направлениям.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главной целью его государственного визита в Таджикистан является достижение общей цели по выводу казахско-таджикских отношений дружбы и взаимной поддержки на качественно новый уровень. В этом контексте он обратил внимание на особую значимость подписываемого сегодня договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан.
Этот исторический документ открывает для нас новые горизонты, закладывает основу для дальнейшего расширения многогранных связей. Наши совместные усилия по укреплению союзнических отношений способствуют обеспечению устойчивого роста и стабильности во всем Центрально-Азиатском регионе", - сообщил президент.
В свою очередь президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что подписание договора о союзнических отношениях качественно укрепит межгосударственное сотрудничество на долгосрочную перспективу.
В ходе встречи были определены приоритеты и задачи дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в агропромышленной, водно-энергетической, транспортно-транзитной сферах. Стороны договорились сконцентрировать усилия на запуске совместных проектов, а также создавать благоприятные условия для ведения бизнеса.
Также были рассмотрены возможности расширения взаимовыгодного партнерства в сферах цифровизации, образования и применения космических технологий.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в узком составе с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что сегодня будет подписан договор о союзнических отношениях между странами.
22.08.2024, 16:38 44256
ФОМС задолжал медучреждениям 200 млрд тенге в рамках ГОБМП
В фонде сложился недостаток средств по линии ГОБМП
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Фонда обязательного медстрахования Абулхаир Скаков прокомментировал многомиллиардную задолженность фонда медучреждениям за услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
Глава ФОМС подтвердил задолженность в 200 млрд тенге перед медорганизациями по лини ГОБМП.
С начала года у нас не было информационной системы для проведения оплаты. Мы ее запустили, и все оплаты пошли. Но возникла вторая проблема - недостаток средств по линии ГОБМП. Сейчас мы закрываем свои обязательства", - рассказал Скаков.
При поступлении средств из республиканского бюджета в сентябре фонд намерен перекрыть свою задолженность за июнь и июль.
Скаков полагает, что в течение полутора - двух месяцев ФОМС максимально сократит разрыв задолженности перед медорганизациями.
Напомним, госаудит выявил многомиллиардные нарушения в деятельности ФОМС.
22.08.2024, 15:03 47926
Дожди препятствуют работам и полноценному созреванию зерновых - МСХ
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за дождей, препятствующих уборке зерновых, в Минсельхозе рассмотрен вопрос обеспеченности регионов зерносушильными агрегатами и топливом для них.
По данным Минсельхоза, на 20 августа в стране уже намолочено 2,2 млн тонн, убрано 1,1 млн тонн зерновых. Состояние 76% посевов оценивается как хорошее, 22% - удовлетворительное. Темпы уборки сопоставимы с прошлогодними, но массовым работам и полноценному созреванию зерновых препятствуют дожди. В связи с этим на заседании оперативного штаба был рассмотрен вопрос обеспеченности регионов зерносушильными агрегатами и топливом для них.
На сегодняшний день в основных зерносеющих регионах функционирует 1301 зерносушильный агрегат с общей мощностью 820,6 тыс. тонн зерна в сутки. В регионы уже поступили заявки на удешевленное топливо для работы этих сушилок в объеме 61 тыс. тонн дизельного топлива. Однако в ряде областей сушильные агрегаты работают на сжиженном газе, что требует поставок удешевленного газа", - рассказали в ведомстве.
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин поручил МСХ и МЭ просчитать необходимый для сушильных агрегатов объем сжиженного газа и включить фермеров в список очередников на удешевленное топливо. Также акиматам дано поручение изучить потребность аграриев в мобильных сушильных агрегатах, а финансовым институтам - проработать возможность субсидирования их покупки.
Напомним, на осенние полевые работы аграриям отгружено более 64 тыс. тонн льготного дизельного топлива. Согласно утвержденным графикам всего в регионы будет поставлено порядка 355 тыс. тонн по фиксированной цене на уровне ниже рыночной.
22.08.2024, 14:29 50121
В Минэнерго сделали заявление по соглашению ОПЕК+
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана сделало заявление, в котором подтверждена приверженность страны соглашению ОПЕК+, передает корреспондент агентства.
Казахстан готов поддерживать решения, принимаемые совместно со странами - участниками ОПЕК+, сказано в заявлении.
Также сообщается, что Казахстан актуализировал план компенсации, включая перепроизводство в июле, и направил в секретариат ОПЕК.
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно плану компенсации", - добавили в Минэнерго.
В мае Казахстан перевыполнил обязательства на 45 тысяч баррелей в сутки. В связи с этим американское издание Bloomberg обвинило страну в мошенничестве из-за несоблюдения ограничений на добычу нефти.
В начале июня на 37-й министерской встрече ОПЕК и стран, не входящих в организацию, было принято решение продлить соглашение о сокращении добычи нефти на весь 2025 год.
22.08.2024, 14:06 49151
Беспрецедентные меры поддержки пообещали инвесторам для строительства новых сахарных заводов
Фото: pixabay.com
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана окажет беспрецедентные меры поддержки инвесторам для строительства новых сахарных заводов, сообщает primeminister.kz.
В их числе: субсидии, налоговые льготы, предоставление земельного участка с готовой инфраструктурой, доступ к льготным кредитным ресурсам. Об этом было заявлено на совещании правительства, на котором обсуждались вопросы уборки и переработки сахарной свеклы в текущем году.
В 2024 году площадь посевов увеличена до 25,2 тыс. га, что почти вдвое больше по сравнению с предыдущим годом (13,4 тыс. га). Ожидаемый валовый сбор сахарной свеклы в Жетысуской и Жамбылской областях составит 1,1 млн тонн с урожайностью 436 центнеров, что почти вдвое превышает прошлогодний результат. Действующие мощности сахарных заводов уже сейчас с трудом справляются с растущими объемами урожая сахарной свеклы", - говорится в информации.
Мощность переработки у Коксуского сахарного завода - 250 тыс. тонн, Аксуского - 350 тыс. тонн, Меркенского - в районе 200-300 тыс. тонн.
Удлинив срок переработки сырья, заводы смогут в этом году осилить прогнозируемый объем урожая в 1,1 млн тонн. Этот объем позволит произвести порядка 120-130 тыс. тонн свекловичного сахара. При этом ежегодная потребность страны составляет 550 тыс. тонн, из которых около 300 тыс. тонн - это нужды жителей", - сообщили в правительстве.
По словам вице-премьера Серика Жумангарина, переход на полное самообеспечение сахаром - стратегическая цель, это необходимо для повышения продовольственной безопасности и снижения импортозависимости.
Для этого нужно довести мощности переработки свеклы до 3 млн тонн. Достичь результатов мы можем за счет модернизации действующих заводов - Меркенского и Таразского, и строительства новых предприятий. Государству нужны новые сахарные заводы, и мы готовы оказать заинтересованным инвесторам широкий спектр преференций: субсидии, налоговые льготы, земельный участок с готовой инфраструктурой, доступ к льготным кредитным ресурсам. Поручаю АО "Казахинвест" совместно с МСХ, акиматами и АО "НУХ "Байтерек" начать активную кампанию для привлечения инвесторов строительства новых сахарных заводов в стране", - подчеркнул Жумангарин.
Ранее в Ассоциации сахарной промышленности заявили о необходимости модернизации заводов.
22.08.2024, 13:21 52116
Соглашения и контракты на $900 млн подписали Казахстан и Таджикистан
Казахстанско-таджикский инвестиционный форум состоялся в рамках визита президента Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан
Фото: primeminister.kz
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Душанбе. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Таджикистан подписали контракты и соглашения на $900 млн на казахстанско-таджикском инвестиционном форуме в Душанбе.
Форум состоялся в рамках визита президента Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан.
Выступая с приветственной речью на мероприятии, первый вице-премьер Роман Скляр отметил, что Казахстан и Таджикистан имеют значительные возможности для реализации совместных проектов по многим направлениям, а проведение данного мероприятия является ярким подтверждением намерений двух стран усиливать двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
Он подчеркнул, что сторонам важно продолжать взаимодействие между металлургическими предприятиями и расширять пул совместных агропроектов в области производства, переработки и хранения сельскохозяйственной и плодоовощной продукции с целью ее дальнейшего экспорта на рынки третьих стран.
Помимо этого, ведется плодотворное сотрудничество в транспортной и IT-сферах. При этом подчеркнуто создание Казахстаном всех условий для развития транзитных перевозок.
На полях форума состоялись двусторонние встречи представителей казахстанской стороны с руководством ряда таджикских компаний. Обсуждены конкретные предложения по реализации совместных проектов с созданием производств по выпуску продукции высокого передела", - сообщает пресс-служба правительства.
22.08.2024, 10:51 50401
Введен временный запрет на вывоз с территории Казахстана лома и отходов черных металлов
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 19 августа Министерством промышленности и строительства РК принят приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных металлов" № 304, сообщили в пресс-службе ведомства.
Приказом введен временный запрет на вывоз с территории РК лома и отходов черных металлов, а также бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава железнодорожным транспортом. Данная норма принята в целях обеспечения и загрузки отечественных металлургических предприятий сырьем, так как максимальная переработка вторичных металлов внутри страны является стратегически важным направлением для выпуска продукции более высокого передела, а также экологической чистоты и минимальной энергозатратности", - уточнили в пресс-службе.
Сообщается, что Министерство промышленности на протяжении последних несколько лет ведет последовательную работу, направленную на расширение производства сталелитейной промышленности с ориентиром на внутренний и внешние рынки.
Приказ вступает в действие с 22 августа 2024 года.
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