Для месторождения Каражанбас опреснили более 19 млн кубометров пластовой воды

Фото: Kazakhstan Today

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Актау. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках пресс-тура по объектам высококачественного совместного строительства "Одного пояса, одного пути", организованного главным изданием Китая "Жэньминь жибао", журналисты Центральной Азии и Китая посетили опреснительный завод компании "Каражанбасмунай", передает корреспондент агентства.





Наш завод опресняет пластовые воды месторождения Каражанбас и отправляет их на повторное использование в технических, производственных целях. Вода используется в паровых котлах - в результате парообразования добывается нефть в скважинах. Такую воду пить нельзя. Задача завода - подготовить ее к выработке пара", - рассказал генеральный директор завода Дин Цзе.





Kazakhstan Today

Завод запустили в тестовом режиме в июле 2022 года и до сих пор, по словам руководства, эксплуатируется стабильно, в штатном режиме.

Магистральные трубы направляют воду, которая выходит из пласта вместе с нефтью, на завод и обратно к месторождению. Обводненность нефти на месторождении Каражанбас очень высокая - 90% воды и 10% нефти.





На сегодня мы произвели около 19 миллионов кубических метров воды и передали в Каражанбас. И как следствие - освобождение от волжской воды в объеме 15 миллионов кубических метров, то есть вода была отправлена на нужды населения", - сообщил Дин Цзе.





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В цехе двойной мембраны, в который пригласили журналистов, применяется система ультрафильтрации и обратного осмоса. Мембраны обратного осмоса, мембраны ультрафильтрации и фильтр производятся компанией CITIC в Китае (CITIC - генеральный инвестор проекта. - Прим. ред.).





Нашу продукцию используют во всем мире уже около 63 государств. Ежедневно нашими продуктами очищается около 20 миллионов кубических метров воды во всем мире. Технология уже показала свои положительные результаты. Наш завод является единственным, который работает по этой технологии в Казахстане", - подчеркнул гендиректор завода.





Как объяснили на предприятии, это первая установка, которая занимается очисткой пластовой воды от нефтяных остатков, металлических примесей и солей. Так как на месторождении Каражанбас смолистая высоковязкая нефть, ее из земли откачать очень тяжело, отметило руководство завода.





Месторождение Каражанбас было открыто в 1974 году, разработка началась в 1980 году. Площадь месторождения составляет 160 квадратных километров. На месторождении для добычи нефти применяется технология паронагнетания. Ежедневно предприятие получает воду в объеме 42,5 тысячи кубических метров.





Во-первых, за счет нашего производства воды увеличивается добыча нефти на месторождении Каражанбас. Второе - уменьшается потребление электроэнергии. Третье - сокращаются расходы на бурение скважин законтурной закачки, то есть расходы на производство. Четвертое - снижаются объемы пластовой воды", - поделился Дин Цзе.





Kazakhstan Today

По его словам, технологический процесс делится на четыре линии: получение воды, очистка, удаление взвешенных веществ и ультрафильтрация, где применяются китайские мембраны. Последний этап минерализирует воду до 200-500 миллиграммов на литр. Такое качество воды обеспечивает производство месторождения Каражанбас.