Дожди препятствуют работам и полноценному созреванию зерновых - МСХ

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Душанбе. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - До $2 млрд намерены довести объемы взаимной торговли Республика Казахстан и Республика Таджикистан, - До $2 млрд намерены довести объемы взаимной торговли Республика Казахстан и Республика Таджикистан, сообщает пресс-служа Акорды.





В прошлом месяце состоялось очередное заседание межправительственной комиссии на уровне заместителей премьер-министров. Мне доложили, что участники обсудили весь спектр вопросов нашего двустороннего взаимодействия. Ставим цель доведения объемов взаимной торговли до $2 млрд. Полагаю, что возможности для достижения этой цифры имеются", - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в расширенном формате с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.





Также глава государства с удовлетворением констатировал успешное развитие казахско-таджикского сотрудничества по всем ключевым направлениям.





Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главной целью его государственного визита в Таджикистан является достижение общей цели по выводу казахско-таджикских отношений дружбы и взаимной поддержки на качественно новый уровень. В этом контексте он обратил внимание на особую значимость подписываемого сегодня договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан.





Фото: Акорда





Этот исторический документ открывает для нас новые горизонты, закладывает основу для дальнейшего расширения многогранных связей. Наши совместные усилия по укреплению союзнических отношений способствуют обеспечению устойчивого роста и стабильности во всем Центрально-Азиатском регионе", - сообщил президент.





В свою очередь президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что подписание договора о союзнических отношениях качественно укрепит межгосударственное сотрудничество на долгосрочную перспективу.





В ходе встречи были определены приоритеты и задачи дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в агропромышленной, водно-энергетической, транспортно-транзитной сферах. Стороны договорились сконцентрировать усилия на запуске совместных проектов, а также создавать благоприятные условия для ведения бизнеса.





Также были рассмотрены возможности расширения взаимовыгодного партнерства в сферах цифровизации, образования и применения космических технологий.



