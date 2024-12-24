23.12.2024, 15:10 31876
Единого оператора транспортных перевозок создаст Казахстан совместно с Россией и Туркменистаном
Меры направлены на удвоение пропускной способности маршрута Север - Юг и увеличение объема перевозок до 20 млн тонн в год
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан, Россия и Туркменистан создадут единого оператора транспортных перевозок, сообщил в ходе правительственного часа в мажилисе министр транспорта РК Марат Карабаев.
По словам Карабаева, сейчас в приоритете два транспортных коридора - Транскаспийский транспортный маршрут и международный маршрут Север - Юг. Пропускная способность последнего - 10 млн тонн в год, сообщает 24.kz.
По словам министра, основная часть грузов формируется в России и предназначена для транспортировки в страны Персидского залива.
Для дальнейшего увеличения потенциала маршрута была утверждена дорожная карта синхронного развития коридора с Россией, Туркменистаном и Ираном. Предусмотрена модернизация станции стыковки и увеличение пропускной способности с 23 до 33 составов в сутки, что означает рост в 1,5 раза. Кроме того, совместно с Россией и Туркменистаном будет создан единый оператор, а также предусмотрены тарифные скидки до 50%. Эти меры направлены на удвоение пропускной способности маршрута и увеличение объема перевозок до 20 млн тонн в год" - сказал глава Минтранса.
Всего, по его словам, на территории страны работают 13 международных транспортных коридоров, пять из которых железнодорожные, а восемь - автомобильные. В прошлом году было перевезено 32 миллиона тонн транзитных грузов. Этот показатель вырос на 6% с начала этого года. Задача - к 2030 году нарастить объем перевозок до 74 миллионов тонн, то есть увеличить его более чем вдвое.
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23.12.2024, 17:30 25741
На модернизацию инженерных сетей в Казахстане направят 6,8 трлн тенге
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На модернизацию инженерных сетей в Республике Казахстан направят 6,8 трлн тенге до 2029 года, сообщает пресс-служба правительства страны.
Предусмотрены плановые показатели по снижению износа: в теплоснабжении с 53% до 40%, электроснабжении - с 62% до 45%, водоснабжении - с 39% до 34%, водоотведении - с 54% до 40%. До 2029 года на эти цели будет направлено 6,8 трлн тенге. Рассмотрен вопрос использования цифрового тенге для обеспечения прозрачности расходования средств", - проинформировали в пресс-службе.
Как отметил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на совещании по исполнению поручения главы государства о модернизации жилищно-коммунального хозяйства страны, актуальные проблемы в энергетических и коммунальных секторах будут решаться путем увеличения ремонтных мощностей по стране и с акцентом на регионы, в которых изношенность сетей свыше 65-70%.
В ходе совещания премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул значимость разработанного национального проекта для жилищно-коммунального сектора страны и развития экономики в целом с учетом поддержки отечественных товаропроизводителей и увеличения доли казсодержания в госзакупках.
Отмечается, что в нацпроекте уделено особое внимание поддержке отечественной промышленности для снижения импортозависимости и создания новых рабочих мест. Планируется строительство 27 новых производств, которые простимулируют развитие смежных отраслей экономики, включая металлургию, обрабатывающую промышленность и др.
Обеспечение бесперебойной работы жизненно важных секторов тепла, энергии и водоснабжения - это первоочередная задача правительства. Исполнение нацпроекта позволит масштабно обновить изношенную, местами аварийную инфраструктуру. Все проекты также предусматривают создание 3,5 тысячи рабочих мест. Нам необходимо максимально вовлечь в работу отечественный бизнес, закупать отечественные товары и услуги", - заявил Олжас Бектенов.
Также руководитель правительства поручил Министерству нацэкономики совместно с заинтересованными госорганами и организациями после утверждения нацпроекта обеспечить его качественную реализацию. Перед Министерством промышленности и строительства поставлена задача по созданию условий для полной загрузки отечественных предприятий, производящих продукцию для ЖКХ. Кроме того, был рассмотрен вопрос использования цифрового тенге для обеспечения прозрачности расходования средств.
По итогам совещания одобрены подходы национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в феврале на расширенном заседании правительства президент Токаев заявил, что госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели коммунально-энергетическую отрасль до ее нынешнего состояния.
Критически высокий износ теплосетей (более 70%) выявили в 12 городах Казахстана. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. Аварии продолжились и в 2023 году.
23.12.2024, 15:56 30396
Токаев поручил ускорить проект строительства АЭС в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра энергетики Алмасадама Саткалиева об основных итогах работы и планах по развитию топливно-энергетического комплекса в Казахстане, а также о реализации крупных нефтегазовых и энергетических проектов, информирует Акорда.
В ходе встречи с главой Минэнерго президент отметил важность ускорения реализации проекта по строительству атомной электростанции в Казахстане.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе отопительного сезона и работе крупных объектов тепло- и энергообеспечения.
Заслушав докладчика, Токаев поручил держать на особом контроле вопросы прохождения отопительного сезона и реализации проектов по модернизации энергетической инфраструктуры.
Напомним, В Казахстане рассматривается строительство атомной электростанции мощностью от 2 до 2,8 ГВт в Жамбылском районе Алматинской области.
6 октября 2024 года прошел республиканский референдум, на котором большинство граждан поддержали идею строительства АЭС.
23.12.2024, 14:00 35001
Дополнительное оборудование на миллионы тенге навязывал автосалон клиентам в Алматы
Стоимость оборудования доходила до 3 млн тенге, на определенные категории наценка превышала 200%
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по городу Алматы выявил нарушения положений Предпринимательского кодекса РК в деятельности ТОО "Toyota Tsusho Kazakhstan Аuto".
В ходе расследования установлено, что в 2020-2021 годах ТОО "Toyota Tsusho Kazakhstan Аuto" было реализовано более 82% автомобилей с установкой дополнительного оборудования. Стоимость данного оборудования доходила до 3 млн тенге, при этом на определенные категории наценка превышала 200%.
Тем самым существовала недобросовестная практика по навязыванию дополнительного оборудования при реализации новых автомобилей", - пояснили в АЗРК.
Результаты расследования оспаривались компанией, однако в конце 2024 года Верховным судом РК расследование департамента признано законным.
За навязывание клиентам дополнительного оборудования при реализации новых легковых автомобилей компания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 5% от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности. В денежном выражении сумма штрафа составляет 88 млн тенге.
Постановление суда первой инстанции не вступило в законную силу.
Напомним, крупные автодилеры Казахстана навязывали дополнительные услуги клиентам.
23.12.2024, 11:57 39066
Правила индексации тарифов на вырабатываемую ВИЭ электроэнергию утвердили в Казахстане
Тарифы будут индексироваться раз в год на 1 октября с учетом инфляции
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило правила индексации фиксированных тарифов и аукционных цен на покупку электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии.
В правилах подчеркивается, что фиксированные тарифы, утвержденные в договорах с энергопроизводящими организациями, использующими возобновляемые источники энергии, энергетическую утилизацию отходов и аукционные цены, индексируются ежегодно с учетом изменения обменного курса национальной валюты.
Фиксированные тарифы, за исключением тарифов для проекта солнечных электрических станций, использующих фотоэлектрические модули на основе казахстанского кремния (Kaz PV), суммарной мощностью 37 МВт для преобразования энергии солнечного излучения, индексируются один раз в год на 1 октября с учетом инфляции", - говорится в постановлении.
Индексация аукционных цен включает единовременную индексацию на период строительства объекта по использованию возобновляемых источников энергии и ежегодную индексацию.
Ежегодная индексация проводится с применением одной из двух формул: либо на индекс потребительских цен, либо на изменение обменного курса национальной валюты к иностранной валюте по выбору заявителя, официальный курс которой публикуется Национальным банком РК. Выбор формулы индексации осуществляется при заключении договора покупки единым закупщиком электрической энергии на весь период его действия. Изменение выбора формулы индексации производится один раз в течение периода действия договора покупки единым закупщиком электрической энергии на основании решения заявителя, направленного официальным письмом в адрес единого закупщика электрической энергии не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения ежегодной индексации", - говорится в документе.
Проиндексированные аукционные цены подлежат применению единым закупщиком электрической энергии 2 раза в год:
- с 1 июля - для объектов возобновляемых источников энергии, которые начали поставку электроэнергии в расчетно-финансовый центр или единому закупщику электрической энергии в период с января по июнь,
- с 1 января - для объектов возобновляемых источников энергии, которые начали поставку электроэнергии в расчетно-финансовый центр или единому закупщику электрической энергии в период с июля по декабрь.
Проиндексированные фиксированные тарифы и аукционные цены публикуются единым закупщиком электрической энергии на своем официальном интернет-сайте не позднее 15 октября соответствующего года.
Постановление вводится в действие с 31 декабря 2024 года.
Ранее Минэнерго утвердило тарифы на производимую ВИЭ электроэнергию.
- для ветровых электростанций - 22,68 тенге/кВтч (без НДС);
- для ветровой электростанции "Астана ЕХРО-2017" мощностью 100 МВт - 59,7 тенге/кВтч;
- для фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии, за исключением фиксированного тарифа для проектов солнечных электрических станций, использующих фотоэлектрические модули на основе казахстанского кремния - 34,61 тенге/кВтч;
- для гидроэлектростанций - 41,23 тенге/кВтч;
- для биогазовых установок - 32,23 тенге/кВтч.
23.12.2024, 11:55 39981
Новые государственные ценные бумаги будут выпускать в Казахстане
Правительство страны одобрило соответствующее постановление
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане правительство внесло изменения и дополнения в постановление "Об утверждении правил выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан".
В частности, в документе сообщается, что эмитент осуществляет выпуск, размещение, обращение, обслуживание и погашение следующих видов казначейских обязательств:
- краткосрочные казначейские обязательства;
- среднесрочные казначейские обязательства;
- долгосрочные казначейские обязательства;
- среднесрочные индексированные казначейские обязательства;
- долгосрочные индексированные казначейские обязательства;
- долгосрочные сберегательные казначейские обязательства;
- специальные среднесрочные казначейские обязательства;
- казначейские обязательства, индексированные к ставке TONIA;
- казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA.
Казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI, являются купонными эмиссионными ценными бумагами (...) Номинальная стоимость казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, - 1000 тенге", - сообщается в документе.
Также подчеркивается, что "казначейские обязательства, индексированные к индексу TONIA TCI, выпускаются со сроками обращения свыше года".
Размещение и погашение казначейских обязательств, индексированных к индексу TONIA TCI, осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается вознаграждение, именуемое индексированным купоном", - говорится в тексте постановления.
С полным текстом документа можно ознакомиться на ресурсе online.zakon.kz.
Ранее Высшая аудиторская палата подвела итоги аудита деятельности Комитета казначейства.
20.12.2024, 14:56 171526
Центр приграничной торговли появится на границе Атырауской и Астраханской областей
Также на астраханских верфях по заказу казахстанских компаний строится пять судов различного типа
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Атырау. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный консул Республики Казахстан в Астрахани Канат Хасенов провел встречи с министром внешних связей Астраханской области Владимиром Головковым и губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.
С губернатором Хасенов обсудил создание на казахстанско-российской границе центра приграничной торговли, увеличение объемов товарооборота и другие направления развития двустороннего взаимодействия, сообщает генеральное консульство РК в Астрахани.
Астраханская область много лет сотрудничает с Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областями. В планах - развитие связей с Восточно-Казахстанской областью. Канат Хасенов подчеркнул, что дальнейшая активизация сотрудничества регионов Казахстана с Астраханской областью продолжит оставаться основным направлением деятельности Генерального консульства", - сообщили в пресс-службе.
В свою очередь Головков подчеркнул, что Казахстан является одним из основных партнеров Астраханской области, сообщает Министерство внешних связей Астраханской области.
Ключевую роль в двустороннем сотрудничестве играет приграничная торговля. По итогам десяти месяцев 2024 года в Казахстан поставлено свыше 15 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции", - отметил министр.
Также было отмечено активное взаимодействие в судостроении: в настоящее время на астраханских верфях по заказу казахстанских компаний строится пять судов различного типа.
Кроме того, Головков рассказал о запланированных мероприятиях.
В 2025 году запланировали провести юбилейный, XX Каспийский медиафорум, а также Каспийский научно-образовательный конгресс, Международный фестиваль классического искусства "Каспийские сезоны", студенческие соревнования "Игры Каспия" и другие. Будем рады и на этот раз видеть в Астрахани наших друзей из Казахстана", - сообщил он.
Участники встречи также обсудили планы совместной работы на 2025 год. Они, в частности, касаются реализации планов мероприятий между Астраханской областью и приграничными регионами Республики Казахстан, развития сотрудничества между Астраханью и городами-побратимами Атырау и Актау.
20.12.2024, 13:01 174821
Переход на единый часовой пояс плачевно сказался на бизнесе - предприниматели
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Перевод часов повлиял не только на крупный бизнес, но также очень негативно отразился на малом и среднем бизнесе, заявила на форуме "Как перевод часов в Казахстане ударил по малому и среднему бизнесу", прошедшем в городском филиале национальной палаты предпринимателей "Атамекен", представитель Республиканской ассоциации общественного питания и розничной торговли Ольга Юрковская.
В первую очередь пострадали кафе, рестораны, бары, салоны красоты, фитнес-центры и так далее. То есть получается, что сейчас многие люди просто уже не хотят идти развлекаться, не хотят идти куда-то кушать, они готовы прийти домой и просто лечь спать, потому что этот график выматывает нас всех. Кроме этого, у нас выросла электроэнергия, а, соответственно, чем раньше у нас темнеет, тем раньше мы вынуждены включать свет. Помимо того, что нас сейчас заставляют больше платить за свет, у нас выросли тарифы", - говорит Юрковская.
По ее словам, бизнес терпит серьезные убытки, а многие предприниматели просто вынуждены закрываться.
Закрываются кафе, закрываются салоны красоты, закрывается мелкий бизнес, который в настоящее время является именно самым большим источником трудовых рабочих мест для обычных граждан", - подчеркнула предприниматель.
Многие закрываются, потому что не могут себе позволить трат, связанных с переводом времени.
Сократился рабочий день. Никто не стал передвигать рабочий график, несмотря на то что нам предлагало Министерство труда. Даже аким Астаны сказал, что это не так просто, потому что к этому подвязана большая инфраструктура. В первую очередь это школы и детские сады. У многих у нас есть дети. И пока мы ребенка не приведем в школу, мы не можем прийти на работу", - заявила спикер.
Она подчеркнула, что государство знает об этих трудностях, но не слышит предпринимателей.
Мы, как общественники, бьемся с вопросом о переводе времени. В суде нам опять отказали, хотя все знают, что это очень смешное оправдание. Многие видели, как прошел судебный процесс, насколько был он аргументирован, насколько все было четко, ясно, какое большое количество статей конституции нарушено, и при этом государство просто закрыло глаза. Государство видит, что бизнес несет убытки. Например, УГД Темиртау рассылает предпринимателям сообщения с просьбой явиться для выяснения причины, почему вдруг сократились доходы. То есть сейчас УГД просто подозревает предпринимателей в сокрытии доходов. А на самом деле все получается из-за перевода времени, он реально несет в себе плачевные вот эти стороны. Закрываются люди, банкротится бизнес, закрываются, продаются и кафе, и бары, и рестораны, и салоны красоты", - посетовала Юрковская.
По ее словам, люди перестали думать о том, чтобы где-то поесть, развлечься или отдохнуть. Они просто хотят прийти домой и выспаться.
Она также напомнила, что в прошлом году "Атамекен" дал свое отрицательное заключение по поводу перевода часов.
В прошлом году Национальная палата сочла целесообразным сохранить действующий порядок исчисления времени на территории Республики Казахстан. Несмотря на это, нас всех просто не послушали", - отметила спикер.
Она подчеркнула, что речь идет не просто о физических лицах, обычных людях.
Речь идет о бизнесе. А бизнес у нас несет в себе прибыль для государства в виде налогов. И если не будет бизнеса, то все мы понимаем, что для государства это тоже будет плачевно. Поэтому хотелось бы достучаться до государства и сказать, если вы не слышите простых граждан, услышьте, пожалуйста, бизнес. Именно потому, что завтра некому будет организовывать рабочие места. Государство у нас не работает над тем, чтобы строить новые заводы и фабрики в том масштабе. Нет такого количества рабочих мест, которыми бы обеспечивали людей в тех сферах. В основном у нас люди работают в малом и среднем бизнесе. Та же самая торговля, те же самые рынки, те же самые розничные магазины. Сейчас вот перевод времени коснулся абсолютно всех. Поэтому мы просим вернуть время", - резюмировала Юрковская.
Напомним, в опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
Ранее центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
На сайте агентства Kazakhstan Today также проводился опрос на тему введения единого часового пояса - против перевода стрелок часов проголосовал 61% респондентов.
На пресс-конференции в Алматы председатель профсоюза по защите малого и среднего бизнеса Елена Мотькина заявила, что торговля в Алматы значительно снизилась после перевода часов. Наиболее пострадали рынки и магазины "у дома". Торговцы жалуются на снижение выручки до 70%.
19.12.2024, 16:21 194676
МФЦА привлек более 14 млрд долларов инвестиций
В центре зарегистрировано более 3400 компаний из 85 стран мира, в том числе 6 компаний с Африканского континента
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, находящийся с официальным визитом в Казахстане, посетили Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), сообщает Акорда.
Управляющий МФЦА Ренат Бектуров рассказал о структуре финансового центра и основных направлениях его деятельности. По его словам, приоритетными областями сотрудничества между двумя странами на площадке центра могут стать инвестиции, зеленое и исламское финансирование, а также обучение кадров финансовой отрасли.
Было отмечено, что на сегодняшний день объем привлеченных через МФЦА инвестиций составил 14 млрд долларов, из которых 6,7 млрд - портфельные инвестиции на бирже Astana International Exchange. В центре зарегистрировано более 3400 компаний из 85 стран мира, в том числе 6 компаний с Африканского континента.
Президенты Казахстана и Гвинеи-Бисау были проинформированы о работе суда МФЦА - первой в Центральной Азии судебной системы, основанной на нормах и принципах прецедентного права, а также о функционировании Международного арбитражного центра и Центра зеленых финансов. Главы государств также ознакомились с деятельностью комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) и особенностями регуляторного режима финансового центра.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?