ЕФСР завершил серию консультаций по промежуточной оценке выполнения своих страновых стратегий на 2022-2026 годы

Перед странами ЦА стоит вызов - найти финансирование для сектора водоснабжения и водоотведения

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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Участники бизнес-форума Евразийского банка развития в Алматы обсудили высокоприоритеный вопрос водной безопасности в Центрально-Азиатском регионе.





Как сообщил в ходе своего выступления заместитель председателя правления Евразийского банка развития Евгений Винокуров, 10 млн человек или 14% населения Центральной Азии не имеют доступа к безопасной питьевой воде.





За 1994-2020 годы объем забора воды на коммунально-бытовые нужны вырос в 2 раза, до 8,6 кубических км, а инвестиции в соответствующую инфраструктуру были в разы ниже потребностей. Как результат, износ инфраструктуры водоснабжения и очистного оборудования ЦА предельно высок и составляет до 80%. При этом технологические и коммерческие потери воды в распределительных сетях оцениваются до 55%", - рассказал он.





Спикер подчеркнул, что перед странами ЦА стоит вызов - найти финансирование в сектор водоснабжения и водоотведения.





На период до 2030 года региону не хватает более 12 млрд долларов финансирования, или порядка 2 млрд долларов ежегодно.





Винокуров выделил три решения, которые могли бы содействовать обеспечению необходимых инвестиций.





Во-первых, сократить разрыв можно за счет более активного привлечения финансовых ресурсов международных финансовых организаций, многосторонних банков развития, агентств развития и др.





Потенциал этих организаций для финансирования сектора в ЦА значителен. На сектор водоснабжения и водоотведения отводится всего 6% из всего одобренного этими организациями суверенного финансирования стран ЦА: из 67,5 млрд долларов за 2008-2023 гг. было реализовано 147 соответствующих проектов на 4 млрд долл. Кроме того, с появлением благоприятных институциональных условий и появлением частных игроков в секторе есть потенциал и в сегменте корпоративного финансирования", - пояснил спикер.





Во-вторых, сектор водоснабжения и водоотведения в ЦА нуждается в частных инвестициях и крупных игроках. Для этого, подчеркнул докладчик, придется не только изменить структуру собственности и управления, но и создать основы для эффективного функционирования рыночных отношений в этой области. Необходимым становится укрепление институтов государственно-частного партнерства. Рынок услуг в водном секторе повысит конкуренцию и эффективность деятельности компаний. При наличии сильных институтов ГЧП частные компании-операторы с большей вероятностью согласятся поучаствовать в водном секторе. При их вовлечении страны привлекут инвестиции, инновации, технологии и опыт, необходимые для современного развития отрасли.





В-третьих, растет необходимость совершенствовать тарифную систему. С учетом крайне низкого уровня тарифов на воду в регионе страны могут частично повысить тарифы для обеспечения финансовой устойчивости предприятий водоснабжения и водоотведения. Это поможет стимулировать инвестиции в развитие инфраструктуры и повысить качество услуг. Однако, согласно международному опыту, в секторе важно будет разработать эффективные механизмы государственной поддержки в форме субсидий и льготного кредитования, а также механизмы целевых субсидий малообеспеченных и социально незащищенных групп населения.





Предлагаемые финансовые решения должны обязательно сопровождаться реализацией других мер институционального и технического характера. В совокупности они являются частью единого комплексного подхода, который и формулируется в докладе ЕАБР", - добавил зампред ЕАБР.





В рамках сессии участники также обсудили связанные с проблемой водообеспечения вопросы энергетической и продовольственной безопасности. Было отмечено, что система взаимосвязей "вода - продовольствие - энергия" требует оптимизации ресурсопользования, повышения эффективности и обеспечения большой политической согласованности и совместного управления трансграничными водными ресурсами всеми центральноазиатскими странами.





Проблема особенно затрагивает сельское хозяйство. Этот сектор экономики потребляет до 90% воды и характеризуется низкой эффективностью водопользования. Несмотря на довольно высокий уровень развития ирригационной инфраструктуры, ее износ и устаревшие технические принципы функционирования обуславливают значительные потери водных ресурсов. Возраст ирригационной инфраструктуры превышает 50 лет, в оросительных каналах теряется 40% воды.





Также причиной нехватки воды выступает изношенная энергосистема стран, что вызывает дополнительную потребность в накоплении воды в водохранилищах весной и летом для эффективной генерации электроэнергии зимой. Однако этот процесс конфликтует с летней потребностью в воде для полива сельскохозяйственных угодий.





По мнению экспертов, решение проблем региона требует настолько значительных финансовых и организационных ресурсов и координационных усилий, что обеспечить по отдельности их невозможно ни государственным органам, ни частному бизнесу. В таких условиях ключевую роль играют международные организации, в частности многосторонние банки развития (МБР), способные использовать свои лучшие качества для объединения усилий всех участников процесса развития Центральной Азии. МБР смогут организовать необходимое финансирование и предложить взаимовыгодные скоординированные решения для сведения разнонаправленных усилий в единый вектор стабильного экономического роста.





Дополнено 27.06.2024, 13.34





Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов заявил, что банк горячо поддерживает инициативу Казахстана в запуске 3500 км новых иригационных сетей, строительстве 20 новых водохранилищ и установке счетчиков учета воды в режиме реального времени.





Каждый международный институт развития задает себе вопрос: "Что нужно сделать, чтобы жизнь на планете Земля стала лучше?". Эти вопросы "что" формируют глобальные вызовы. Но когда мы переходим к практике, мы должны отвечать на вопрос "как?". Я убежден, что успешные и эффективные ответы на вопросы "как?" - они невозможны без того, чтобы учитывать локальную специфику конкретных мест и конкретных территорий. Я бы очень хотел, чтобы "локализация" прижилась как термин для международных финансовых институтов Центральной Азии. Нам необходимо обеспечить не только быстрый, но и устойчивый рост в регионе Центральной Азии. Это основа улучшения жизни в регионе и повышение его роли на мировом уровне", - пояснил Подгузов.





По его словам, стратегия Евразийского банка развития предполагает инвестирование до 2026 года почти 11 млрд долларов в экономики стран-акционеров. Однако, подчеркнул спикер, вызовы, стоящие перед регионом - глобальные. И здесь без объединения усилий невозможно.





Ни один крупный международный банк развития не может в одиночку построить инфраструктурный объект на несколько миллиардов долларов, будь то гидроэлектростанция или какой-то транспортный узел. Для этого необходимо сотрудничество на рынке капиталов. Особенно полезно сотрудничество международных банков развития там, где нужны долгосрочные международные усилия. В таких проектах международные банки выполняют якорную функцию", - отметил глава ЕАБР.





Примером такого взаимодействия можно считать Международный фонд спасения Арала (МФСА). По словам главы исполкома фонда Асхата Оразбая, это единственная организация такого типа в Центральноазиатском регионе, в которую входят 5 центральноазиатских государств.





Основная деятельность фонда ведется в таких направлениях, как водохозяйственные вопросы, вопросы использования водных ресурсов, вопросы энергетики, вопросы охраны окружающей среды и социально-экономическое развитие.



