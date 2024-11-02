01.11.2024, 11:24 34186
Экспорт казахстанского зерна за 2 месяца превысил 2 млн тонн
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Перевозки нового урожая из Казахстана в сентябре-октябре составили более 2,2 млн тонн, из которых 1,8 млн тонн отправлено на экспорт, что на 30% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства РК со ссылкой на АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Перевозки в Россию идут без ограничений. Экспорт за 2 месяца в РФ составил 23,4 тыс. тонн; транзитом через РФ - 113 тыс. тонн. Отгрузка через порт Актау в направлении Ирана за 2 месяца превысили 250 тыс. тонн", - уточнили в пресс-служба компании.
На традиционных рынках Центральной Азии перевозки нового урожая увеличились более чем на 30% в сравнении с перевозками зерна за аналогичный период прошлого года и превысили отметку в 1 млн тонн.
В октябре Казахстан увеличил экспорт пшеницы в Китай. В Турцию и страны Ближнего Востока потенциал экспорта составляет почти 1 млн тонн.
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02.11.2024, 18:40 1826
В Казахстане впервые в истории запустили производство вольфрама
Фото: gov.kz
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Конаев. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан впервые в истории страны запустили производство вольфрама, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и строительства Казахстана.
В Алматинской области состоялось открытие первого в Казахстане завода по переработке вольфрама. Это историческое событие для отечественной горнодобывающей отрасли, которое укрепит позиции страны на мировом рынке редкоземельных металлов. Проект стоимостью 300 миллионов долларов был реализован с учетом международных экологических и промышленных стандартов", - проинформировали в ведомстве.
По данным министерства, завод обеспечит до 1000 рабочих мест для местных специалистов и, выйдя на проектную мощность, будет ежегодно перерабатывать 3,3 миллиона тонн руды, производя 65-процентный концентрат вольфрама.
Напомним, в июне стало известно о том, что в Казахстане появится горно-обогатительная фабрика по добыче и переработке вольфрамовой руды.
Стоит отметить, что вольфрам применяется в металлургической, электротехнической, машиностроительной, авиастроительной, космической, химической и военной отраслях. К примеру, в быту вольфрамовую проволоку можно обнаружить в лампах.
В промышленном производстве вольфрам является стратегически полезным ископаемым. Промышленной детали вольфрам добавляет прочность и твердость. Например, из руды изготавливают буры.
02.11.2024, 15:21 5806
Казахстан заявил о готовности снять ограничения на ввоз свинины из 16 регионов России
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе переговоров заместителя премьер-министра РК Серика Жумангарина и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука казахстанская сторона информировала о готовности в ближайшее время снять ограничения на ввоз и транзит свинины через страну еще из 16 регионов Российской Федерации, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.
Безопасность данных регионов подтверждена результатами соответствующих исследований и истечением необходимых сроков времени", - заявили в министерстве.
По данным ведомства, в этом году поэтапно начиная с января были сняты ограничения на ввоз и транзит свинины с территории 43 регионов РФ.
Также участники встречи обсудили ситуацию по ограничениям Россельхознадзора на ввоз отдельных видов сельхозпродукции из Казахстана в Россию. Стороны обменялись предложениями о возможностях скорейшего урегулирования и снятия этих ограничений, которые предметно будут рассмотрены специалистами отраслевых ведомств двух стран", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в сентябре прошлого года были введены временные ограничения на ввоз и транзит по территории Республики Казахстан с территории Российской Федерации свинины в связи с регистраций африканской чумы свиней, сообщает управление ветеринарии акимата Костанайской области.
02.11.2024, 13:20 7431
Казахстан и Россия представят новые графики компенсаций перепроизводства нефти в ОПЕК
Это будет способствовать стабильности мировых нефтяных рынков и поддержке мировой экономики
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан и Российская Федерация представят новые графики компенсаций перепроизводства нефти в Организацию стран - экспортеров нефти, сообщает пресс-служба правительства России.
Александр Новак (Заместитель председателя правительства РФ. - Прим. ред.) провел телефонный разговор с министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым (...) Обе стороны подтвердили полную приверженность своих стран соглашению и добровольным сокращениям, а также компенсации в соответствии с обновленными графиками, которые будут представлены в секретариат ОПЕК. Это в свою очередь будет способствовать стабильности мировых нефтяных рынков и поддержке мировой экономики", - проинформировали в правительстве.
Стороны также подчеркнули важность роли ОПЕК+ в стабилизации мировых рынков нефти, необходимость сотрудничества и соблюдения соглашений, включая добровольное сокращение добычи и компенсацию за любое превышение оговоренных уровней.
Ранее Казахстан, Россия и Ирак подтвердили выполнение обязательств в рамках соглашения ОПЕК+.
02.11.2024, 11:20 11146
Добыча нефти после ремонта на Кашагане восстановлена на 80%
Фото: kbv.kz
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Актау. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Добыча нефти после капитального ремонта на месторождении Кашаган восстановлена на 80%, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
Ремонт на Кашагане по подключению и вводу в эксплуатацию нового входного газосепаратора с полной остановкой производства проведен в период 7-28 октября 2024 года. Планируется постепенный выход на доремонтный уровень. На 1 ноября добыча восстановлена на 80%", - проинформировали в ведомстве.
Напомним, ремонт на месторождении начали 7 октября и завершили раньше срока. Первоначально его планировали провести за 40 дней, но затем менеджмент консорциума решил уложиться в более сжатые сроки. 30 октября стало известно, что капитальный ремонт на Кашагане завершен.
Тем временем в трех областях Казахстана: Западно-Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской возник дефицит бензина и сжиженного газа. На заправках стояли очереди за топливом. В регионы отправили дополнительный объем сжиженного газа.
01.11.2024, 14:15 27926
Крупнейшая китайская энергокомпания заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном
Стороны намерены сотрудничать в сфере углехимии
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководство крупнейшей энергетической компании, специализирующейся на добыче и переработке угля, - China Energy Investment Corporation выразило заинтересованность в развитии углехимического производства на территории Казахстана.
Об этом заместитель генерального директора компании CHN Energy Investment Corporation Group Co. Ltd г-н Янь Гочунь заявил сегодня на встрече с первым заместителем премьер-министра РК Романом Скляром, сообщает пресс-служба кабмина.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере углехимии и возможности реализации инвестиционных проектов в Казахстане, которые могут стать важным шагом в расширении экономического потенциала страны.
Данное сотрудничество открывает возможности для обеих сторон, способствует укреплению двусторонних отношений с Китаем в области обрабатывающей промышленности", - сказал Янь Гочунь.
Справка:
China Energy Investment Corporation управляет 97 угольными шахтами с производственной мощностью 650 млн тонн в год и занимает лидирующие позиции на мировом рынке.
На сегодняшний день зарубежные активы компании расположены в Китае, ЮАР, Австралии, Индонезии, Греции и Германии.
01.11.2024, 13:39 29021
В Казахстане инфляция в октябре ускорилась и составила за год 8,5%
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в Республике Казахстан в октябре 2024 года ускорилась и составила за год 8,5%, за месяц - 0,9% (в предыдущем месяце - 0,4%).
Цены на платные услуги за год выросли на 14,3% (в сентябре 2024 г. - 13,6%), непродовольственные товары - на 7,8% (в сентябре 2024 г. - 7,6%), продовольственные товары - на 4,9% (в сентябре 2024 г. - 5,1%)", - сообщает Бюро национальной статистики РК.
Динамика инфляции
Более всего выросли цены на коммунальные услуги.
По сравнению с октябрем прошлого года тарифы на холодную воду повысились на 60,3%, отопление центральное - на 33,6%, водоотведение - на 26,9%, электроэнергию - на 22,9%, горячую воду - на 18,1%, вывоз мусора - на 16,3%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 11,6%", - говорится в информации.
Оплата за аренду жилья повысилась на 9,9%. Цены на услуги связи увеличились на 17,4%, организации комплексного отдыха - на 16,4%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 11,9%, ритуальные услуги - на 11,6%, здравоохранения - на 11,4%, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий - на 10,8%, услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных автотранспортных средств - на 10,7%, общественного питания - на 8,8%.
Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 23,7%, воздушным пассажирским транспортом - на 16,4%, городским автобусом - на 11,8%, в такси - на 10,6%.
Уровень цен на аудиовизуальное оборудование вырос на 42,1%, легковые автомобили отечественной сборки новые - на 35,3%, фармацевтическую продукцию - на 11%, одежду и обувь - на 10,6%, мебель и предметы домашнего обихода - на 9,8%, товары личного пользования - на 7,3%, строительные материалы - на 6,3%. Дрова подорожали на 14,8%, сжиженный газ в баллонах - на 9%, уголь каменный - на 8,5%.
Что касается продуктов, повышение цен отмечено на огурцы на 27,6%, помидоры - на 27%, табачные изделия - на 15,8%, минеральную и питьевую воду - на 14,1%, картофель - на 13,9%, кондитерские изделия - на 12,6%, прохладительные напитки - на 11,4%, фруктовые и овощные соки - на 10,4%, яйца - на 9,4%. Снижение же цен наблюдалось на крупу гречневую на 21,9%, капусту белокочанную - на 20,8%, морковь - на 16,2%, масло подсолнечное - на 9,2%.
В региональном разрезе в октябре 2024 года в годовом выражении уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский, сложился в десяти регионах, из них наибольший - в Астане (10,2%), Мангистауской области (9,7%), Алматы и Западно-Казахстанской области (по 9,4%).
Цены на фрукты и овощи повысились на 4,2%, мясо и мясопродукты - на 3,5% и внесли основной вклад в инфляцию по 0,4 п.п., хлебобулочные изделия и крупы (на 4,7%) - в 0,3 процентных пункта. Удорожание безалкогольных напитков на 8,2%, молочных продуктов - на 5,3% внесли вклад по 0,2 процентных пункта в годовую инфляцию.
Услуги ЖКХ за год подорожали на 16,3%, а их вклад в инфляцию составил 2,1 процентных пункта. В октябре 2024 года по сравнению с октябрем прошлого года электроэнергия стала выше на 22,9% и внесла вклад в годовую инфляцию в 0,5 процентных пункта. Холодная вода подорожала на 60,3%, отопление центральное - на 33,6%, аренда жилья - на 9,9% и внесли вклад в годовую инфляцию по 0,3 п.п., услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений (на 7%) - в 0,2 процентных пункта.
31.10.2024, 18:38 52006
Глава ЕАБР акцентировал внимание на необходимости привлечения инвестиций в водный сектор Казахстана
Председатель правления ЕАБР поддержал меры, объявленные Республикой Казахстан, по строительству новых и реконструкции действующих водохранилищ
Фото: Акорда
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов в ходе своего выступления с докладом "Эффективное использование водных ресурсов - основа безопасности и экономического роста" в рамках ежегодного заседания совета иностранных инвесторов акцентировал внимание на необходимости привлечения инвестиций в водный сектор Казахстана, сообщает пресс-служба ЕАБР.
Мы видим многочисленные возможности для инвестиций в инфраструктуру и промышленность. Потери воды в регионе составляют порядка 40% в орошении полей и до 55% в питьевом водоснабжении", - заявил он.
Также председатель правления ЕАБР поддержал меры, объявленные Республикой Казахстан, по строительству новых и реконструкции действующих водохранилищ, модернизации оросительных каналов и улучшению системы питьевого водоснабжения.
Кроме того, Николай Подгузов выразил уверенность, что достижение целей, обозначенных в концепции развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024-2030 годы, возможно благодаря совместной работе.
До 2030 года реализация проектов в сфере водоснабжения и водоотведения в Казахстане может потребовать до 5 млрд долларов инвестиций. Мы готовы предоставить нужные объемы финансирования для создания важной инфраструктуры, необходимой для качественного роста экономики Казахстана", - подчеркнул председатель правления ЕАБР.
Он также отметил перспективы создания регионального кластера по производству оборудования для водной сферы. Объединение усилий со стороны нескольких партнеров по обеспечению требуемого оборудования внутри страны может не только ускорить процесс индустриализации, но и улучшить позиции Казахстана в международном разделении труда.
В завершение своего выступления Николай Подгузов рассказал о совместном проекте ЕАБР с Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и программой развития ООН, который направлен на решение актуальных задач в сфере водоснабжения.
По информации ЕАБР, банк уже оказывает поддержку в реализации проекта по реконструкции и расширению магистрального водовода Астрахань - Мангышлак, который является единственным централизованным источником подачи воды для потребителей ряда районов Атырауской и Мангистауской областей. Финансирование магистрального водовода Астрахань - Мангышлак входит в перечень мегапроектов ЕАБР по водно-энергетическому комплексу Центральной Азии в рамках стратегии банка на 2022-2026 годы и регулярно изучается департаментом аналитической работы ЕАБР.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
31.10.2024, 11:11 59371
Казахстан сократит добычу нефти - Саткалиев
В этом году планировалось добыть 90,5 млн тонн нефти, теперь добычу сократят до более 88 млн тонн
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан сократит добычу нефти в текущем году с ранее планируемых 90,5 млн тонн до более 88 млн тонн, рассказал сегодня журналистам министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Объем - более 88 млн тонн, но менее 90,5 млн, чем мы планировали ранее", - уточнил министр.
По его словам, на окончательные данные по добыче будет влиять погодный фактор, а также досрочное завершение ремонтных работ на Кашагане.
Напомним, на Кашагане завершили капитальный ремонт и возобновили добычу нефти и газа. На полную мощность планируется выйти с 1 ноября.
Ремонт на месторождении начали 7 октября и завершили раньше срока. Первоначально его планировали провести за 40 дней, но затем менеджмент консорциума решил уложиться в более сжатые сроки.
Тем временем в трех областях Казахстана: Западно-Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской возник дефицит бензина и сжиженного газа. На заправках стояли очереди за топливом. В регионы отправили дополнительный объем сжиженного газа.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?